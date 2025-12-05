https://ukraina.ru/20251205/v-shkole-donetska-otkryli-memorialnuyu-partu-v-chest-pogibshikh-zhurnalistov-1072681459.html

В школе Донецка открыли мемориальную парту в честь погибших журналистов

В школе Донецка открыли мемориальную парту в честь погибших журналистов - 05.12.2025 Украина.ру

В школе Донецка открыли мемориальную парту в честь погибших журналистов

Память погибших журналистов Александра Мартемьянова и Анатолия Жарова увековечили в донецкой школе №125 открытием Парты героя. Об этом 5 декабря сообщает Донецкое агентство новостей

2025-12-05T13:56

2025-12-05T13:56

2025-12-05T13:56

новости

донецк

россия

донбасс

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво россия

новости сво сейчас

журналисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/05/1072680178_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_e16f59ffc2ccaae97074f52c17bd9e0b.jpg

Мемориал в школе создан в рамках общественного проекта "Единой Россией" по инициативе Донецкого агентства новостей."Журналист и краевед Жаров учился здесь в начальных классах. Большую часть своей жизни он посвятил журналистике и изучению истории донецкого края. В 2022 году Анатолий встал на защиту Донбасса. Погиб 1 апреля 2022 года при исполнении воинского долга", - сообщило агентство.Военкор Мартемьянов погиб 4 января в результате атаки украинского FPV-дрона на гражданский автомобиль на трассе Донецк — Горловка. В той машине было несколько журналистов, возвращавшихся после фиксации последствий очередного обстрела ВСУ. "Парта Героя" — всероссийский образовательный проект, созданный по инициативе партии "Единая Россия" в 2018 году. Он призван сохранить для детей память о военных, которые отдали жизнь за будущее России. На таких партах размещены фотографии погибших бойцов с биографией и заслугами перед Отечеством.Ранее в ДНР открыли уже более 700 таких парт. Они посвящены Александру Захарченко, Михаилу Толстых, Ольге Качуре и многим другим выпускникам учебных заведений, отдавшим жизнь за Родину.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Запад в тупике, Россия — на взлёте: диалог с Москвой стал целью США. Хроника событий на 13:00 5 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

донецк

россия

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецк, россия, донбасс, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, журналисты, журналистика, убийства журналистов, новые регионы, единая россия, всу, fpv-дрон, мемориал