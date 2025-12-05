В школе Донецка открыли мемориальную парту в честь погибших журналистов - 05.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251205/v-shkole-donetska-otkryli-memorialnuyu-partu-v-chest-pogibshikh-zhurnalistov-1072681459.html
В школе Донецка открыли мемориальную парту в честь погибших журналистов
В школе Донецка открыли мемориальную парту в честь погибших журналистов - 05.12.2025 Украина.ру
В школе Донецка открыли мемориальную парту в честь погибших журналистов
Память погибших журналистов Александра Мартемьянова и Анатолия Жарова увековечили в донецкой школе №125 открытием Парты героя. Об этом 5 декабря сообщает Донецкое агентство новостей
2025-12-05T13:56
2025-12-05T13:56
новости
донецк
россия
донбасс
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво россия
новости сво сейчас
журналисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/05/1072680178_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_e16f59ffc2ccaae97074f52c17bd9e0b.jpg
Мемориал в школе создан в рамках общественного проекта "Единой Россией" по инициативе Донецкого агентства новостей."Журналист и краевед Жаров учился здесь в начальных классах. Большую часть своей жизни он посвятил журналистике и изучению истории донецкого края. В 2022 году Анатолий встал на защиту Донбасса. Погиб 1 апреля 2022 года при исполнении воинского долга", - сообщило агентство.Военкор Мартемьянов погиб 4 января в результате атаки украинского FPV-дрона на гражданский автомобиль на трассе Донецк — Горловка. В той машине было несколько журналистов, возвращавшихся после фиксации последствий очередного обстрела ВСУ. "Парта Героя" — всероссийский образовательный проект, созданный по инициативе партии "Единая Россия" в 2018 году. Он призван сохранить для детей память о военных, которые отдали жизнь за будущее России. На таких партах размещены фотографии погибших бойцов с биографией и заслугами перед Отечеством.Ранее в ДНР открыли уже более 700 таких парт. Они посвящены Александру Захарченко, Михаилу Толстых, Ольге Качуре и многим другим выпускникам учебных заведений, отдавшим жизнь за Родину.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Запад в тупике, Россия — на взлёте: диалог с Москвой стал целью США. Хроника событий на 13:00 5 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
донецк
россия
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/05/1072680178_51:0:1491:1080_1920x0_80_0_0_44c973a565713732d1439c7304f682f2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецк, россия, донбасс, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, журналисты, журналистика, убийства журналистов, новые регионы, единая россия, всу, fpv-дрон, мемориал
Новости, Донецк, Россия, Донбасс, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, журналисты, журналистика, убийства журналистов, Новые регионы, Единая Россия, ВСУ, fpv-дрон, мемориал

В школе Донецка открыли мемориальную парту в честь погибших журналистов

13:56 05.12.2025
 
© Фото : Донецкое Агентство Новостей
- РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Донецкое Агентство Новостей
Читать в
ДзенTelegram
Память погибших журналистов Александра Мартемьянова и Анатолия Жарова увековечили в донецкой школе №125 открытием Парты героя. Об этом 5 декабря сообщает Донецкое агентство новостей
Мемориал в школе создан в рамках общественного проекта "Единой Россией" по инициативе Донецкого агентства новостей.
"Журналист и краевед Жаров учился здесь в начальных классах. Большую часть своей жизни он посвятил журналистике и изучению истории донецкого края. В 2022 году Анатолий встал на защиту Донбасса. Погиб 1 апреля 2022 года при исполнении воинского долга", - сообщило агентство.
Военкор Мартемьянов погиб 4 января в результате атаки украинского FPV-дрона на гражданский автомобиль на трассе Донецк — Горловка. В той машине было несколько журналистов, возвращавшихся после фиксации последствий очередного обстрела ВСУ.
"Парта Героя" — всероссийский образовательный проект, созданный по инициативе партии "Единая Россия" в 2018 году. Он призван сохранить для детей память о военных, которые отдали жизнь за будущее России. На таких партах размещены фотографии погибших бойцов с биографией и заслугами перед Отечеством.

Ранее в ДНР открыли уже более 700 таких парт. Они посвящены Александру Захарченко, Михаилу Толстых, Ольге Качуре и многим другим выпускникам учебных заведений, отдавшим жизнь за Родину.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Запад в тупике, Россия — на взлёте: диалог с Москвой стал целью США. Хроника событий на 13:00 5 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиДонецкРоссияДонбассУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО Россияновости СВО сейчасжурналистыжурналистикаубийства журналистовНовые регионыЕдиная РоссияВСУfpv-дронмемориал
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32Краматорское направление постепенно становится ключевым – украинские СМИ
14:14"Корона бы не упала": глава МИД Польши резко высказался о Зеленском
14:10Соединенные Штаты выступили против ЕС в вопросе замороженных российских активов — Politico
14:01Армия России расширяет зону контроля на Добропольском направлении
14:00Чего боятся украинцы при переезде в Россию? Шеслер о фильтрации и деньгах
13:56В школе Донецка открыли мемориальную парту в честь погибших журналистов
13:54Европа начинает признавать, что Украине придется пойти на территориальные уступки — El País
13:505 декабря 2025 года, утренний эфир
13:47Поезд Иловайск-Ростов свяжет ДНР со всей Россией
13:13Штаты хотят стратегической стабильности в Европе и с РФ. Главное из стратегии нацбезопасности США
13:07ВС РФ нанесли удары по ВСУ, объектам ТЭК и инфраструктуры Украины
13:03Запад в тупике, Россия — на взлёте: диалог с Москвой стал целью США. Хроника событий на 13:00 5 декабря
12:54Колумбия или Чернобыль? Куда сбежит Зеленский и когда это может случиться — Ераносян
12:534 декабря 2025 года, вечерний эфир
12:47Армия России освободила Безымянное в ДНР
12:35Шесть областей Украины без света - "Укрэнерго"
12:30Гладков рассказал о пострадавших от дронов ВСУ жителях Белгородской области
12:07Завершились переговоры Путина и Моди
12:01Севастополь национализировал имущество спонсоров ВСУ, Британия дарит Зеленскому активы. Главное к 12.00
12:00Когда армия России "задумается" об Одессе? Жаворонков о языковом разнообразии Украины
Лента новостейМолния