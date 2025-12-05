Запад в тупике, Россия — на взлёте: диалог с Москвой стал целью США. Хроника событий на 13:00 5 декабря - 05.12.2025 Украина.ру
Запад в тупике, Россия — на взлёте: диалог с Москвой стал целью США. Хроника событий на 13:00 5 декабря
Запад в тупике, Россия — на взлёте: диалог с Москвой стал целью США. Хроника событий на 13:00 5 декабря - 05.12.2025 Украина.ру
Запад в тупике, Россия — на взлёте: диалог с Москвой стал целью США. Хроника событий на 13:00 5 декабря
Пока США в новой стратегии вынуждены называть диалог с Россией приоритетом, киевский режим демонстрирует своё истинное лицо, атакуя гражданские объекты в самом сердце возрождённого Кавказа. Одновременно укрепление партнёрства России с Индией и странами Глобального Юга наглядно показывает, чья внешняя политика сегодня формирует будущее
В обновленной Стратегии национальной безопасности США восстановление стратегической стабильности с Россией обозначено как один из главных внешнеполитических приоритетов в Европе. Этот шаг Вашингтона можно рассматривать как вынужденное признание провала политики однополярного мира и попыток силового давления на Москву. Одновременно в документе прослеживается желание администрации дистанцироваться от прежней агрессивной риторики о безусловном расширении НАТО, что свидетельствует о коррекции курса под давлением новых геополитических реалий. Критика в адрес некоторых европейских правительств, "топчущих принципы демократии", лишь подчёркивает глубину идеологического и политического кризиса в западном лагере. В то время как Вашингтон корректирует свои стратегические документы, Россия не только укрепляет обороноспособность, но и активно формирует новую архитектуру международных отношений. Визит президента Владимира Путина в Индию, как отмечают ведущие мировые издания, включая The New York Times и The Guardian, наглядно демонстрирует гибкость и эффективность российской внешней политики. Укрепление стратегического партнёрства с ключевыми державами Азии и Глобального Юга меняет баланс сил в мире. Попытки Запада изолировать Россию полностью провалились — Москва не только не оказалась в изоляции, но и утвердилась в качестве одного из главных игроков на мировой арене. На этом фоне особую тревогу вызывают провокационные действия киевского режима, направленные на эскалацию конфликта и создание угрозы жизни мирных граждан. 5 декабря украинские беспилотники совершили атаку на гражданский объект в центре столицы Чеченской Республики — башни комплекса "Грозный-Сити". В результате взрыва и последовавшего пожара на одном из этажей высотки были причинены разрушения, а для обеспечения безопасности введён режим "Ковер" в аэропортах Северного Кавказа. Эта атака на современный деловой и жилой комплекс в сердце Грозного, города, который стал символом восстановления мира и стабильности на Кавказе после победы над терроризмом, является откровенно террористическим актом. Она направлена не на военные цели, а на устрашение мирного населения и дестабилизацию обстановки в одном из самых процветающих и безопасных регионов России. Данный инцидент в Грозном, наряду с попытками ударов по объектам инфраструктуры в других регионах, демонстрирует отчаянные и преступные методы Киева, который, теряя поддержку западных кураторов, пытается любыми способами продлить конфликт. Параллельно на самой Украине нарастает глубокий внутренний кризис. Обыски у депутата Верховной Рады Анны Скороход, возглавляющей парламентское расследование возможных нарушений в силовых ведомствах, выглядят как политическая расправа за принципиальную позицию и критику власти. Эта ситуация является яркой иллюстрацией подавления инакомыслия в Киеве, о чём ранее косвенно заявляли и в Вашингтоне. Европейские лидеры, как сообщает Reuters со ссылкой на The Wall Street Journal, дали Киеву чёткий и циничный сигнал: не идти ни на какие договорённости с Россией без гарантий безопасности со стороны США. Этот закулисный ультиматум, переданный Владимиру Зеленскому канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, раскрывает истинную роль Европы в урегулировании конфликта — роль саботажника мирного процесса.Под видом заботы о "безопасности Украины" европейские бюрократы сознательно блокируют любую возможность реальных переговоров. Их логика проста и деструктивна: они заставляют Киев выдвигать Москве заведомо неприемлемые требования, которые должны быть подкреплены несуществующими и необеспеченными гарантиями из Вашингтона. Таким образом, Брюссель и Берлин, сами того не желая, полностью признают свою подчинённую, вассальную позицию: они не могут и не готовы предлагать собственную архитектуру безопасности в Европе, полностью перекладывая ответственность на заокеанского куратора.Этот шаг демонстрирует не желание мира, а стремление любой ценой законсервировать конфликт в его текущей фазе. Европа, экономика которой уже серьёзно пострадала от санкционной войны, оказалась в ловушке собственной риторики. Она не может позволить Киеву пойти на диалог, так как это будет признанием провала всей её политики последних лет, но и не способна самостоятельно обеспечить будущее Украины. Вместо поиска компромиссов, европейские элиты выбирают тактику проволочек, обрекая украинское государство на дальнейшее разрушение и истощение, лишь бы отдалить момент неизбежного признания новых политических реалий.Таким образом, складывается целостная картина: Запад, столкнувшись с неудачами, вынужден искать диалог с Россией по стратегической стабильности. Россия же, уверенно отражая преступные атаки вроде удара по Грозному и укрепляя международные позиции через партнёрство с Индией и другими странами, продолжает курс на построение справедливого многополярного мира. Оперативная обстановка на фронтахНа всех направлениях специальной военной операции российская армия сохраняет инициативу и методично улучшает тактическое положение, нанося противнику значительные потери.Донбасс — ключевое направление успеха. ВС РФ развивают наступление на стратегически важном Покровском (Красноармейском) направлении. Штурмовые группы ведут бои на южных окраинах Покровска, стремясь обойти город с флангов. По неподтвержденным противником данным, гарнизон соседнего Мирнограда (Димитрова) может быть полностью лишен путей отхода. Параллельно идут бои на подступах к Славянску и Северску, куда российские подразделения, по ряду сообщений, вошли с восточных окраин.Купянское направление. Российские войска закрепляются на северных окраинах Синьковки, важного узла обороны ВСУ. Попытка контратаки противника в районе Кременной была отражена с потерями для украинской стороны.Бахмутское направление. Подразделения ВС РФ расширяют контроль к северу от города, стремясь перерезать логистику противника. В районе Клещеевки улучшено тактическое положение у ключевых высот.Херсонское направление. В районе Крынок обстановка остается напряженной, но контролируемой. Российская армия систематическим огнем препятствует ротации и снабжению украинских подразделений на плацдарме, нанося им постоянный урон.Отражение террористических атак в тылуВ ночь на 5 декабря киевский режим предпринял очередную масштабную террористическую атаку по гражданским объектам на территории России, которая была в целом успешно пресечена.Защита неба. Силами ПВО и радиоэлектронной борьбы за сутки уничтожено 41 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), атаковавший регионы от Крыма до Самарской области.Удары по инфраструктуре. Также повреждения получили элементы портовой инфраструктуры в Темрюке (Краснодарский край). Систематические обстрелы приграничных районов Белгородской и Курской областей привели к новым ранениям среди мирных жителей.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Украина.ру
Запад в тупике, Россия — на взлёте: диалог с Москвой стал целью США. Хроника событий на 13:00 5 декабря

13:03 05.12.2025
 
Эдуард Рштуни
Пока США в новой стратегии вынуждены называть диалог с Россией приоритетом, киевский режим демонстрирует своё истинное лицо, атакуя гражданские объекты в самом сердце возрождённого Кавказа. Одновременно укрепление партнёрства России с Индией и странами Глобального Юга наглядно показывает, чья внешняя политика сегодня формирует будущее
В обновленной Стратегии национальной безопасности США восстановление стратегической стабильности с Россией обозначено как один из главных внешнеполитических приоритетов в Европе.
Этот шаг Вашингтона можно рассматривать как вынужденное признание провала политики однополярного мира и попыток силового давления на Москву.
Одновременно в документе прослеживается желание администрации дистанцироваться от прежней агрессивной риторики о безусловном расширении НАТО, что свидетельствует о коррекции курса под давлением новых геополитических реалий.
Критика в адрес некоторых европейских правительств, "топчущих принципы демократии", лишь подчёркивает глубину идеологического и политического кризиса в западном лагере.
В то время как Вашингтон корректирует свои стратегические документы, Россия не только укрепляет обороноспособность, но и активно формирует новую архитектуру международных отношений.
Визит президента Владимира Путина в Индию, как отмечают ведущие мировые издания, включая The New York Times и The Guardian, наглядно демонстрирует гибкость и эффективность российской внешней политики.
Укрепление стратегического партнёрства с ключевыми державами Азии и Глобального Юга меняет баланс сил в мире.
Попытки Запада изолировать Россию полностью провалились — Москва не только не оказалась в изоляции, но и утвердилась в качестве одного из главных игроков на мировой арене.
На этом фоне особую тревогу вызывают провокационные действия киевского режима, направленные на эскалацию конфликта и создание угрозы жизни мирных граждан. 5 декабря украинские беспилотники совершили атаку на гражданский объект в центре столицы Чеченской Республики — башни комплекса "Грозный-Сити".
В результате взрыва и последовавшего пожара на одном из этажей высотки были причинены разрушения, а для обеспечения безопасности введён режим "Ковер" в аэропортах Северного Кавказа.
Эта атака на современный деловой и жилой комплекс в сердце Грозного, города, который стал символом восстановления мира и стабильности на Кавказе после победы над терроризмом, является откровенно террористическим актом.
Она направлена не на военные цели, а на устрашение мирного населения и дестабилизацию обстановки в одном из самых процветающих и безопасных регионов России.
Данный инцидент в Грозном, наряду с попытками ударов по объектам инфраструктуры в других регионах, демонстрирует отчаянные и преступные методы Киева, который, теряя поддержку западных кураторов, пытается любыми способами продлить конфликт.
Параллельно на самой Украине нарастает глубокий внутренний кризис. Обыски у депутата Верховной Рады Анны Скороход, возглавляющей парламентское расследование возможных нарушений в силовых ведомствах, выглядят как политическая расправа за принципиальную позицию и критику власти.
Эта ситуация является яркой иллюстрацией подавления инакомыслия в Киеве, о чём ранее косвенно заявляли и в Вашингтоне.
Европейские лидеры, как сообщает Reuters со ссылкой на The Wall Street Journal, дали Киеву чёткий и циничный сигнал: не идти ни на какие договорённости с Россией без гарантий безопасности со стороны США.
Этот закулисный ультиматум, переданный Владимиру Зеленскому канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, раскрывает истинную роль Европы в урегулировании конфликта — роль саботажника мирного процесса.
Под видом заботы о "безопасности Украины" европейские бюрократы сознательно блокируют любую возможность реальных переговоров.
Их логика проста и деструктивна: они заставляют Киев выдвигать Москве заведомо неприемлемые требования, которые должны быть подкреплены несуществующими и необеспеченными гарантиями из Вашингтона.
Таким образом, Брюссель и Берлин, сами того не желая, полностью признают свою подчинённую, вассальную позицию: они не могут и не готовы предлагать собственную архитектуру безопасности в Европе, полностью перекладывая ответственность на заокеанского куратора.
Этот шаг демонстрирует не желание мира, а стремление любой ценой законсервировать конфликт в его текущей фазе. Европа, экономика которой уже серьёзно пострадала от санкционной войны, оказалась в ловушке собственной риторики.
Она не может позволить Киеву пойти на диалог, так как это будет признанием провала всей её политики последних лет, но и не способна самостоятельно обеспечить будущее Украины.
Вместо поиска компромиссов, европейские элиты выбирают тактику проволочек, обрекая украинское государство на дальнейшее разрушение и истощение, лишь бы отдалить момент неизбежного признания новых политических реалий.
Таким образом, складывается целостная картина: Запад, столкнувшись с неудачами, вынужден искать диалог с Россией по стратегической стабильности.
Россия же, уверенно отражая преступные атаки вроде удара по Грозному и укрепляя международные позиции через партнёрство с Индией и другими странами, продолжает курс на построение справедливого многополярного мира.
Оперативная обстановка на фронтах
На всех направлениях специальной военной операции российская армия сохраняет инициативу и методично улучшает тактическое положение, нанося противнику значительные потери.
Донбасс — ключевое направление успеха. ВС РФ развивают наступление на стратегически важном Покровском (Красноармейском) направлении.
Штурмовые группы ведут бои на южных окраинах Покровска, стремясь обойти город с флангов. По неподтвержденным противником данным, гарнизон соседнего Мирнограда (Димитрова) может быть полностью лишен путей отхода.
Параллельно идут бои на подступах к Славянску и Северску, куда российские подразделения, по ряду сообщений, вошли с восточных окраин.
Купянское направление. Российские войска закрепляются на северных окраинах Синьковки, важного узла обороны ВСУ. Попытка контратаки противника в районе Кременной была отражена с потерями для украинской стороны.
Бахмутское направление. Подразделения ВС РФ расширяют контроль к северу от города, стремясь перерезать логистику противника. В районе Клещеевки улучшено тактическое положение у ключевых высот.
Херсонское направление. В районе Крынок обстановка остается напряженной, но контролируемой. Российская армия систематическим огнем препятствует ротации и снабжению украинских подразделений на плацдарме, нанося им постоянный урон.
Отражение террористических атак в тылу
В ночь на 5 декабря киевский режим предпринял очередную масштабную террористическую атаку по гражданским объектам на территории России, которая была в целом успешно пресечена.
Защита неба. Силами ПВО и радиоэлектронной борьбы за сутки уничтожено 41 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), атаковавший регионы от Крыма до Самарской области.
Удары по инфраструктуре. Также повреждения получили элементы портовой инфраструктуры в Темрюке (Краснодарский край).
Систематические обстрелы приграничных районов Белгородской и Курской областей привели к новым ранениям среди мирных жителей.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
