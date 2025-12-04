"Как вы выбрали это чучело?". Эксперты и политики о перспективах киевского режима - 04.12.2025 Украина.ру
"Как вы выбрали это чучело?". Эксперты и политики о перспективах киевского режима
"Как вы выбрали это чучело?". Эксперты и политики о перспективах киевского режима
В экспертном обществе обсуждают, когда Украина начала терять суверенитет и когда окончательно его потеряла. Думают и над тем, к чему на деле привела активность "телевизионных военных" и тыловых патриотов.
2025-12-04T06:01
2025-12-04T06:01
Экс-депутат Рады участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* считает, что многие сейчас питают иллюзии по поводу ухода Ермака, но это мало что меняет – просто "переставят кровати в зеленом борделе". Он также задал риторический вопрос, где располагается фронт, на который будто бы ушёл Ермак – в Монако?От "перестановки кроватей" ничего не изменится, надо гнать зеленых гнид, начиная с Зеленского, призвал экс-нардеп, пояснив, что именно "Зеленский возглавляет ОПГ".Мосийчук также заявил, сославшись на свои источники, что у НАБУ есть записи, которые это подтверждают, вопрос в том, как этой информацией распорядятся.Что до перспектив замирения, то Москва и Вашингтон будут искать взаимоприемлемые варианты урегулирования, считает экс-нардеп. По его словам, секретаря украинского Совбеза Умерова не трогают пока именно по этой причине – ведь глава украинской делегации на переговорах является гражданином США."С американцами американец будет вести переговоры об Украине", - возмутился политик в эфире одного из ютуб-каналов. Он при этом признал, что никакого суверенитета у Украины на самом деле нет, а терять его страна начала еще со времён скандала с "пленками Мельниченко".Тогда и Москва, и Вашингтон включились в системную игру по Украине, в борьбу за влияние, а "украинские псевдоэлиты побежали продавать суверенитет", отметил Мосийчук. Теперь же, по его мнению, вслед за Ермаком могут "слить" и Зеленского.Это дает какую-то надежду на достижение мира, поскольку фактически войну на Украину привели Ермак и Зеленский, они её спровоцировали – "вот они уходят и, дай Бог, война уйдет вместе с ними"."Но останется огромное море крови пролитой, посредине с унитазом золотым, на котором нацеплялись эти зеленые гниды", - обрисовал Мосийчук картину настоящего и будущего Украины. Он напомнил, что Зеленский обещал мир и именно поэтому пользовался поддержкой народа – "а сделал все наоборот".Но прощаться с Ермаком рано, он вполне может продолжить в определённой степени влиять на политику, находясь в тени, считает украинский политолог Дмитрий Спивак. Во всяком случае, в НАБУ пока не доложили, что именно нашли при обыске у бывшего главы ОП и нашли ли.Эксперт подчеркнул, что вообще вся эта будто бы антикоррупционная деятельность НАБУ и САП на деле никаой борьбой с коррупцией не является. Вот они много лет слушали коррупционеров, записывали их разговоры, но ничего не предпринимали — как это понимать? А понимать надо так, что НАБУ, САП и прочие антикоррупционные органы вовсе не борются с ворами, а решают политические задачи, которые поставлены их создателями, подчеркнул Спивак."Вы говорите, что прослушивали какой-то там бэк-офис. Слушали, слушали, слушали, а денежки уходили, уходили. А народ Украины донатил, донатил… Что ж вы молчали?", - задал он риторический вопрос. И добавил, что такая "борьба" с контролируемыми утечками — это на самом деле просто шоу.Что теперь? Мирной передышки украинские неонацисты хотят добиться вовсе не из миролюбия, но по необходимости. Как заявил в эфире одного из каналов депутат Верховной Рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР, сооснователь Центра аэроразведки Игорь Луценко, у ВСУ огромная проблема в людях."Объективно никто не может, а, вероятно, очень хотелось бы, скрыть это огромное количество самовольно оставляющих части (СОЧ). Во-первых, эта цифра с накопительным итогом с начала полномасштабки составила официально 300 тысяч зарегистрированных случаев СОЧ, а, во-вторых, мы видим четкую тенденцию к увеличению", - приводит его слова издание "Политнавигатор".Игорь Луценко отметил, что люди на фронте "слишком много служили и устали", а те, кого для фронта отлавливают на улицах ТЦКашники, просто бегут при первой же возможности. В результате ВСУ выходит "в минус", и это – "наибольшая опасность".Режим в целях самосохранения может попытаться предпринять соответствующие меры, чтобы минус превратить в плюс. Как заявил украинский юрист Тарас Никифорчук, киевские власти сейчас хотят мобилизовать всех."Остерегайтесь, потому что, друзья, я считаю, скоро это должно закончиться и попасть в последний вагон, в последний эшелон… будет очень неприятно", - сказал юрист в очередном выпуске своего видеоблога. И посоветовал украинцам не держать больших денег на карточках, чтобы их не сняли в виде штрафов от ТЦК.Действительно, людоловы не дремлют. Как информирует телеграм-канал "ХАРЬКОV НАРОДНЫЙ", сейчас ТЦКшники вместе с полицией "толпой похищают людей на улицах", арачебные комиссии похищенные граждане проходят под конвоем, а затем их "в течении трёх дней отправляют в учебные центры, а затем и на передовую"."Преступники ТЦК и полицаи особенно активизировались сейчас, так как им поставлена задача увеличить количество мобилизованных к январю", утверждают авторы канала, призывая харьковчан к осторожности - "в основном людоловы орудуют в темное время суток с 17:00 до 9:00 утра".Но времена и нравы могут измениться. Никифорчук отметил, что беспредельщики из ТЦК уже начинают задумываться о своём будущем – "обстоятельства меняются, война закончится, до них начинает что-то доходить".По словам юриста, на самом деле все эти ТЦКашники в будущем должны быть привлечены к ответственности за свои деяния.Но это в будущем. А пока мэр Киева Виталий Кличко (похоже, он о будущем пока ещё не думает) предлагает снизить возраст мобилизации с 25 до 22 лет."Как вы выбрали вот это чучело мэром Киева, я не понимаю, - обратился блогер к своим подписчикам в украинской столице. – У него у самого дети находятся за границей, так пусть их привезёт и мобилизует, покажет пример".Он также напомнил о довоенном высказывании Кличко, а тот обещал, что в случае войны он, "как бывший солдат", возьмет автомат в руки и пойдет воевать за Украину. Но вот война, а воевать он что-то не пошёл.Понятно, что и рядовые граждане в большинстве своём не горят желанием погибнуть за власть и капиталы имущих."Скорей Зеленский будет в тюрьме чем я пойду на фронт", - пишет один из зрителей в комментарии.А тем временем упитанные телевизионные "военные" заявляют, что перемирие и даже слухи о нем – это плохо, потому что это расхолаживает народ.Никифорчук назвал мразями таких "телевоенных" и прочих активистов, оправдывавших преступления ТЦК. И отметил, что этих мразей "смоет, их не будет" - да уже и сейчас заметно снижение активности таких фальшивых "фронтовиков" в соцсетях. Но в результате их активности уже более ста тысяч молодых украинцев в возрасте 18-22 лет выехали только в Польшу – "вот это последствия этой дебильной пропаганды и промывания мозгов".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Мы на пике риска мировой войны. Эксперты и политики о ситуации на Украине и в мире"
06:01 04.12.2025
 
Сергей Зуев
В экспертном обществе обсуждают, когда Украина начала терять суверенитет и когда окончательно его потеряла. Думают и над тем, к чему на деле привела активность "телевизионных военных" и тыловых патриотов.
Экс-депутат Рады участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* считает, что многие сейчас питают иллюзии по поводу ухода Ермака, но это мало что меняет – просто "переставят кровати в зеленом борделе". Он также задал риторический вопрос, где располагается фронт, на который будто бы ушёл Ермак – в Монако?
От "перестановки кроватей" ничего не изменится, надо гнать зеленых гнид, начиная с Зеленского, призвал экс-нардеп, пояснив, что именно "Зеленский возглавляет ОПГ".
Мосийчук также заявил, сославшись на свои источники, что у НАБУ есть записи, которые это подтверждают, вопрос в том, как этой информацией распорядятся.
Что до перспектив замирения, то Москва и Вашингтон будут искать взаимоприемлемые варианты урегулирования, считает экс-нардеп. По его словам, секретаря украинского Совбеза Умерова не трогают пока именно по этой причине – ведь глава украинской делегации на переговорах является гражданином США.
"С американцами американец будет вести переговоры об Украине", - возмутился политик в эфире одного из ютуб-каналов. Он при этом признал, что никакого суверенитета у Украины на самом деле нет, а терять его страна начала еще со времён скандала с "пленками Мельниченко".
Тогда и Москва, и Вашингтон включились в системную игру по Украине, в борьбу за влияние, а "украинские псевдоэлиты побежали продавать суверенитет", отметил Мосийчук. Теперь же, по его мнению, вслед за Ермаком могут "слить" и Зеленского.
Это дает какую-то надежду на достижение мира, поскольку фактически войну на Украину привели Ермак и Зеленский, они её спровоцировали – "вот они уходят и, дай Бог, война уйдет вместе с ними".
"Но останется огромное море крови пролитой, посредине с унитазом золотым, на котором нацеплялись эти зеленые гниды", - обрисовал Мосийчук картину настоящего и будущего Украины. Он напомнил, что Зеленский обещал мир и именно поэтому пользовался поддержкой народа – "а сделал все наоборот".
Но прощаться с Ермаком рано, он вполне может продолжить в определённой степени влиять на политику, находясь в тени, считает украинский политолог Дмитрий Спивак. Во всяком случае, в НАБУ пока не доложили, что именно нашли при обыске у бывшего главы ОП и нашли ли.
Эксперт подчеркнул, что вообще вся эта будто бы антикоррупционная деятельность НАБУ и САП на деле никаой борьбой с коррупцией не является. Вот они много лет слушали коррупционеров, записывали их разговоры, но ничего не предпринимали — как это понимать? А понимать надо так, что НАБУ, САП и прочие антикоррупционные органы вовсе не борются с ворами, а решают политические задачи, которые поставлены их создателями, подчеркнул Спивак.
"Вы говорите, что прослушивали какой-то там бэк-офис. Слушали, слушали, слушали, а денежки уходили, уходили. А народ Украины донатил, донатил… Что ж вы молчали?", - задал он риторический вопрос. И добавил, что такая "борьба" с контролируемыми утечками — это на самом деле просто шоу.
Что теперь? Мирной передышки украинские неонацисты хотят добиться вовсе не из миролюбия, но по необходимости. Как заявил в эфире одного из каналов депутат Верховной Рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР, сооснователь Центра аэроразведки Игорь Луценко, у ВСУ огромная проблема в людях.
"Объективно никто не может, а, вероятно, очень хотелось бы, скрыть это огромное количество самовольно оставляющих части (СОЧ). Во-первых, эта цифра с накопительным итогом с начала полномасштабки составила официально 300 тысяч зарегистрированных случаев СОЧ, а, во-вторых, мы видим четкую тенденцию к увеличению", - приводит его слова издание "Политнавигатор".
Игорь Луценко отметил, что люди на фронте "слишком много служили и устали", а те, кого для фронта отлавливают на улицах ТЦКашники, просто бегут при первой же возможности. В результате ВСУ выходит "в минус", и это – "наибольшая опасность".
Режим в целях самосохранения может попытаться предпринять соответствующие меры, чтобы минус превратить в плюс. Как заявил украинский юрист Тарас Никифорчук, киевские власти сейчас хотят мобилизовать всех.
"Остерегайтесь, потому что, друзья, я считаю, скоро это должно закончиться и попасть в последний вагон, в последний эшелон… будет очень неприятно", - сказал юрист в очередном выпуске своего видеоблога. И посоветовал украинцам не держать больших денег на карточках, чтобы их не сняли в виде штрафов от ТЦК.
Действительно, людоловы не дремлют. Как информирует телеграм-канал "ХАРЬКОV НАРОДНЫЙ", сейчас ТЦКшники вместе с полицией "толпой похищают людей на улицах", арачебные комиссии похищенные граждане проходят под конвоем, а затем их "в течении трёх дней отправляют в учебные центры, а затем и на передовую".
"Преступники ТЦК и полицаи особенно активизировались сейчас, так как им поставлена задача увеличить количество мобилизованных к январю", утверждают авторы канала, призывая харьковчан к осторожности - "в основном людоловы орудуют в темное время суток с 17:00 до 9:00 утра".
Но времена и нравы могут измениться. Никифорчук отметил, что беспредельщики из ТЦК уже начинают задумываться о своём будущем – "обстоятельства меняются, война закончится, до них начинает что-то доходить".
По словам юриста, на самом деле все эти ТЦКашники в будущем должны быть привлечены к ответственности за свои деяния.
Но это в будущем. А пока мэр Киева Виталий Кличко (похоже, он о будущем пока ещё не думает) предлагает снизить возраст мобилизации с 25 до 22 лет.
"Как вы выбрали вот это чучело мэром Киева, я не понимаю, - обратился блогер к своим подписчикам в украинской столице. – У него у самого дети находятся за границей, так пусть их привезёт и мобилизует, покажет пример".
Он также напомнил о довоенном высказывании Кличко, а тот обещал, что в случае войны он, "как бывший солдат", возьмет автомат в руки и пойдет воевать за Украину. Но вот война, а воевать он что-то не пошёл.
Понятно, что и рядовые граждане в большинстве своём не горят желанием погибнуть за власть и капиталы имущих.
"Скорей Зеленский будет в тюрьме чем я пойду на фронт", - пишет один из зрителей в комментарии.
А тем временем упитанные телевизионные "военные" заявляют, что перемирие и даже слухи о нем – это плохо, потому что это расхолаживает народ.
Никифорчук назвал мразями таких "телевоенных" и прочих активистов, оправдывавших преступления ТЦК. И отметил, что этих мразей "смоет, их не будет" - да уже и сейчас заметно снижение активности таких фальшивых "фронтовиков" в соцсетях. Но в результате их активности уже более ста тысяч молодых украинцев в возрасте 18-22 лет выехали только в Польшу – "вот это последствия этой дебильной пропаганды и промывания мозгов".
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
На эту тему — Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Мы на пике риска мировой войны. Эксперты и политики о ситуации на Украине и в мире"
