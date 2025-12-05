https://ukraina.ru/20251205/shest-oblastey-ukrainy-bez-sveta---ukrenergo-1072674703.html

Шесть областей Украины без света - "Укрэнерго"

Шесть областей Украины без света - "Укрэнерго"

Аварийные отключения света применяются в шести областях Украины. Об этом 5 декабря информирует "Укрэнерго".

"В Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской (частично) областях – вынужденно применяются аварийные отключения", - сказано в официальном сообщении."Укрэнерго" признало, что ранее опубликованные графики отключения электроснабжения в указанных регионах не действуют. "Аварийные отключения будут упразднены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", - заверили в госкомпании.Ситуация с отключениями электроснабжения стала результатом ударов по энергообъектам Украины российской армией. Повреждено оборудование, аварийно-восстановительные работы ведутся, заверили в "Укрэнерго".Отключения электроснабжения проходят по графикам, в которых прописаны очереди с временными интервалами. На работу энергосистемы Украины влияют боевые действия и погодные условия.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореИсточник разочарования Белого дома, провалы ВСУ, "недоуволенный" Ермак. Хроника событий на утро 5 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

