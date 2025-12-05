Шесть областей Украины без света - "Укрэнерго" - 05.12.2025 Украина.ру
Шесть областей Украины без света - "Укрэнерго"
Шесть областей Украины без света - "Укрэнерго" - 05.12.2025 Украина.ру
Шесть областей Украины без света - "Укрэнерго"
Аварийные отключения света применяются в шести областях Украины. Об этом 5 декабря информирует "Укрэнерго".
2025-12-05T12:35
2025-12-05T12:35
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101814/28/1018142895_0:0:2756:1551_1920x0_80_0_0_37b4d40a2b022650c1edc069c567ff4b.jpg
"В Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской (частично) областях – вынужденно применяются аварийные отключения", - сказано в официальном сообщении."Укрэнерго" признало, что ранее опубликованные графики отключения электроснабжения в указанных регионах не действуют. "Аварийные отключения будут упразднены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", - заверили в госкомпании.Ситуация с отключениями электроснабжения стала результатом ударов по энергообъектам Украины российской армией. Повреждено оборудование, аварийно-восстановительные работы ведутся, заверили в "Укрэнерго".Отключения электроснабжения проходят по графикам, в которых прописаны очереди с временными интервалами. На работу энергосистемы Украины влияют боевые действия и погодные условия.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореИсточник разочарования Белого дома, провалы ВСУ, "недоуволенный" Ермак. Хроника событий на утро 5 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Шесть областей Украины без света - "Укрэнерго"

12:35 05.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Аварийные отключения света применяются в шести областях Украины. Об этом 5 декабря информирует "Укрэнерго".
"В Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской (частично) областях – вынужденно применяются аварийные отключения", - сказано в официальном сообщении.
"Укрэнерго" признало, что ранее опубликованные графики отключения электроснабжения в указанных регионах не действуют.
"Аварийные отключения будут упразднены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", - заверили в госкомпании.
Ситуация с отключениями электроснабжения стала результатом ударов по энергообъектам Украины российской армией. Повреждено оборудование, аварийно-восстановительные работы ведутся, заверили в "Укрэнерго".
Отключения электроснабжения проходят по графикам, в которых прописаны очереди с временными интервалами. На работу энергосистемы Украины влияют боевые действия и погодные условия.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореИсточник разочарования Белого дома, провалы ВСУ, "недоуволенный" Ермак. Хроника событий на утро 5 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
