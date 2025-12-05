https://ukraina.ru/20251205/istochnik-razocharovaniya-belogo-doma-provaly-vsu-nedouvolennyy-ermak-khronika-sobytiy-na-utro-5-1072665001.html

Источник разочарования Белого дома, провалы ВСУ, "недоуволенный" Ермак. Хроника событий на утро 5 декабря

Вэнс назвал отсутствие сделки по Украине разочарованием. ВС РФ уничтожают противника и технику. Ушедший в отставку Ермак остался на важных государственных постах

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC заявил, что Белый дом разочарован отсутствием сделки по украинскому кризису."Ситуация между Россией и Украиной стала постоянным источником разочарования, думаю, для всего Белого дома", – сказал он.Вэнс добавил, что (как и президент США Дональд Трамп) полагал, якобы "эту войну будет легче всего урегулировать".Он заверил, что ожидает позитивного развития событий в плане урегулирования украинского конфликта в течение следующих нескольких недель."Я думаю, есть надежда - в ближайшие несколько недель по этому вопросу, надеюсь, будут хорошие новости", - сказал Вэнс.Трамп также считает, что конфликт на Украине в конечном счете будет урегулирован."Восемь уже (урегулировано - ред.), есть еще одна. Это Россия и Украина, если возможно. И я думаю, что в итоге мы этого (урегулирования - ред.) добьемся", - сказал он в ходе церемонии зажжения рождественской елки.По его словам, Соединенные Штаты очень напряженно работают над завершением конфликта."Мы должны это остановить. Мы очень усердно над этим работаем", - заверил Трамп.В то же время Европейские лидеры призвали Владимира Зеленского не идти на уступки России без гарантий США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.Это послание было передано в понедельник в ходе телефонного разговора Зеленского с европейскими лидерами, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, сообщили дипломаты.Европейские лидеры настаивали на главенствующей роли США в гарантиях безопасности, предлагаемых Украине в любой сделке.По словам дипломатов, во время телефонного разговора Макрон, в частности, заявил, что Вашингтону необходимо четко обозначить, как США будут защищать Украину, прежде чем Киев согласится на окончательные условия соглашения.В четверг немецкий журнал Spiegel опубликовал фрагменты из расшифровки конфиденциального телефонного разговора европейских лидеров с Зеленским, согласно которым можно сделать вывод о недоверии европейцев к США в связи с урегулированием на Украине. Мерц посоветовал Зеленскому быть "крайне осторожным в ближайшие дни", заявив: "Они играют в игры как с вами, так и с нами", - вероятно, имея в виду спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера. В ведомстве канцлера ФРГ заявили в среду, что не будут комментировать распространённые фрагменты разговора.В пятницу глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, обращаясь к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, заявил, что в отношении мирных переговоров по Украине тот сам себя "отстранил" от "игры" призывами к войне, попытками срыва переговоров, нереалистичными предложениями и непроходимой тупостью.Провалы ВСУВ ночь на пятницу взрывы гремели в разных регионах Украины, в том числе их слышали в Киеве и Харькове.Российская армия била по объектам киевского режима в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях.В Винницкой области ВС РФ нанесли серию ударов по району столицы региона, сообщается о множестве взрывов вблизи населённого пункта Турбов.В Днепропетровской области основное внимание российских БПЛА вновь было приковано к Павлограду, в Харьковской - к Чугуеву и Харькову.Кроме того, ВС РФ отработали по целям во временно оккупированном Славянске ДНР.Подразделения российской группировки войск "Восток" менее чем за полчаса взяли под контроль опорный пункт бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили семь солдат под населенным пунктом Червоное в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил заместитель командира взвода с позывным Шаман.Он рассказал, что штурм начался стремительно и стал полной неожиданностью для военнослужащих ВСУ.Эффект неожиданности позволил военным быстро развить успех, отметил Шаман.Также ВСУ провалили контратаку на Харьковском направлении: половина штурмовой группы 225-го полка ликвидирована, вторая половина получила ранения и отступила на исходные позиции, информировали в российских силовых структурах.Противник ощущает острую нехватку людей в рядах ВСУ, поэтому украинские военкоматы "нагребают" неприспособленных к службе.Пленный украинский военнослужащий с позывным "Ганс" рассказал, что несмотря на многочисленные заболевания и возраст, был призван и отправлен на обучение в Германию, потому что остальные украинцы, которых буквально отлавливают военкоматы, к службе приспособлены ещё меньше."Недоуволенный" ЕрмакУкраинские СМИ узнали, что уволенный с поста главы Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак по-прежнему занимает не менее десяти должностей."Несмотря на то, что Андрей Ермак больше не возглавляет Офис (Зеленского - ред.), он все еще продолжает занимать должности, в частности в органах, которые занимаются национальной безопасностью Украины. (Журналистам - ред.) удалось насчитать как минимум десять должностей, которые все еще занимает бывший глава Офиса (Зеленского - ред.)", - пишут СМИ.Так, имя Ермака до сих пор фигурирует в составе СНБО на официальном сайте органа. Кроме того, он по-прежнему входит в ставку верховного главнокомандующего: Зеленский включил его в состав органа еще в феврале 2022 года и не издавал указа о его исключении.Бывший глава Офиса президента продолжает входить также в ряд консультативно-совещательных органов при Зеленском, а кроме того, в ряд групп и штабов.Так, по данным СМИ, Ермак до сих пор числится членом национального инвестиционного совета, председателем совета по вопросам поддержки предпринимательства, зампредседателя нацсовета по вопросам антикоррупционной политики, председателем координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам, сопредседателем международной экспертной группы "Ермака-Макфола" и международной консультативной группы "Ермака-Расмуссена", главой комиссии государственных наград и геральдики, а также членом президиума конгресса местных и региональных властей при Зеленском.В конце ноября Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике.Сам Зеленский в видеобращении в Telegram указал, что решение о назначении нового главы Офиса президента будет принято в ближайшее время.Зеленский рассказал, что в четверг у него состоялись дополнительные встречи с кандидатами на эту должность.Сообщалось, что Зеленский рассматривает шесть кандидатов на пост главы своего Офиса — министра обороны Дениса Шмыгаля, первого вице-премьера Михаила Федорова, начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова*, замглавы Офиса Павла Палису, а также еще двух "менее очевидных кандидатов", чьи имена не раскрывались.Подробнее о Ермаке - в материале Прозрение всея Украины: политики стали говорить правду про Ермака на сайте Украина.ру. * Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

