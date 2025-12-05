https://ukraina.ru/20251205/pri-kakom-uslovii-rossiya-mozhet-konfiskovat-britanskie-aktivy-mnenie-zubtsa-i-lizana-1072684021.html

При каком условии Россия может конфисковать британские активы? Мнение Зубца и Лизана

При каком условии Россия может конфисковать британские активы? Мнение Зубца и Лизана - 05.12.2025 Украина.ру

При каком условии Россия может конфисковать британские активы? Мнение Зубца и Лизана

Правительство Великобритании готово передать Украине замороженные активы России на 8 млрд фунтов стерлингов ($10,6 млрд). Замглавы Совета безопасности РФ,... Украина.ру, 05.12.2025

2025-12-05T14:57

2025-12-05T14:57

2025-12-05T14:57

видео

россия

великобритания

украина

дмитрий медведев

алексей зубец

единая россия

активы

замороженные активы

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/05/1072683854_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b738014ebb19654e0b85ddf08d1bdc35.png

Правительство Великобритании готово передать Украине замороженные активы России на 8 млрд фунтов стерлингов ($10,6 млрд). Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал кражу российских активов поводом для объявления войны.Каким должен быть ответ России, если Британия своими действиями бросает Москве вызов, объяснили доктор экономических наук Алексей Зубец и глава аналитического бюро, аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан.

россия

великобритания

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, великобритания, украина, дмитрий медведев, алексей зубец, единая россия, активы, замороженные активы, война, иван лизан, экономика, сво, прогнозы сво, кража, видео