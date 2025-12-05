https://ukraina.ru/20251205/pri-kakom-uslovii-rossiya-mozhet-konfiskovat-britanskie-aktivy-mnenie-zubtsa-i-lizana-1072684021.html
При каком условии Россия может конфисковать британские активы? Мнение Зубца и Лизана
При каком условии Россия может конфисковать британские активы? Мнение Зубца и Лизана - 05.12.2025 Украина.ру
При каком условии Россия может конфисковать британские активы? Мнение Зубца и Лизана
Правительство Великобритании готово передать Украине замороженные активы России на 8 млрд фунтов стерлингов ($10,6 млрд). Замглавы Совета безопасности РФ,... Украина.ру, 05.12.2025
2025-12-05T14:57
2025-12-05T14:57
2025-12-05T14:57
видео
россия
великобритания
украина
дмитрий медведев
алексей зубец
единая россия
активы
замороженные активы
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/05/1072683854_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b738014ebb19654e0b85ddf08d1bdc35.png
Правительство Великобритании готово передать Украине замороженные активы России на 8 млрд фунтов стерлингов ($10,6 млрд). Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал кражу российских активов поводом для объявления войны.Каким должен быть ответ России, если Британия своими действиями бросает Москве вызов, объяснили доктор экономических наук Алексей Зубец и глава аналитического бюро, аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан.
россия
великобритания
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/05/1072683854_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0eef430d4cc53a26e1ac3ecdca907297.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, великобритания, украина, дмитрий медведев, алексей зубец, единая россия, активы, замороженные активы, война, иван лизан, экономика, сво, прогнозы сво, кража, видео
Видео, Россия, Великобритания, Украина, Дмитрий Медведев, Алексей Зубец, Единая Россия, активы, замороженные активы, война, Иван Лизан, экономика, СВО, прогнозы СВО, кража