Правительство Великобритании готово передать Украине замороженные активы России на 8 млрд фунтов стерлингов ($10,6 млрд). Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал кражу российских активов поводом для объявления войны.Каким должен быть ответ России, если Британия своими действиями бросает Москве вызов, объяснили доктор экономических наук Алексей Зубец и глава аналитического бюро, аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан.
При каком условии Россия может конфисковать британские активы? Мнение Зубца и Лизана

14:57 05.12.2025
 
Правительство Великобритании готово передать Украине замороженные активы России на 8 млрд фунтов стерлингов ($10,6 млрд). Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал кражу российских активов поводом для объявления войны.
Каким должен быть ответ России, если Британия своими действиями бросает Москве вызов, объяснили доктор экономических наук Алексей Зубец и глава аналитического бюро, аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан.
ВидеоРоссияВеликобританияУкраинаДмитрий МедведевАлексей ЗубецЕдиная Россияактивызамороженные активывойнаИван ЛизанэкономикаСВОпрогнозы СВОкража
 
