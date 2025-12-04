https://ukraina.ru/20251204/volchi-stai-dronov-u-zmeinogo-sergey-gorbachev-raskryl-skhemu-atak-vms-ukrainy-1072565907.html

"Волчьи стаи" дронов у Змеиного: Сергей Горбачев раскрыл схему атак ВМС Украины

"Волчьи стаи" дронов у Змеиного: Сергей Горбачев раскрыл схему атак ВМС Украины - 04.12.2025 Украина.ру

"Волчьи стаи" дронов у Змеиного: Сергей Горбачев раскрыл схему атак ВМС Украины

У Украины отсутствуют военно-морские силы в классическом понимании. Вместо них используются разнотипные беспилотные катера, способные действовать на большом удалении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев

2025-12-04T05:45

2025-12-04T05:45

2025-12-04T05:45

новости

черное море

турция

украина

украина.ру

снг

сбу

дроны

катер

флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071353831_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_44062738f98334bb470feaeb05e6f485.jpg

2 декабря в Черном море подвергся атаке танкер Midvolga-2, который направлялся из России в Грузию и перевозил подсолнечное масло, сообщало Haberler со ссылкой на Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.В ночь на 29 ноября произошла атака на гражданские танкеры в Черном море у побережья Турции. Судна Kairos и Virat, направлявшиеся в порт Новороссийска, подверглись удару морских беспилотников (БЭКов). Украинские СМИ сообщали, что атака была осуществлена морскими дронами Sea Baby, принадлежащих СБУ.Эксперт отметил, что основу украинского флота составляют более двух десятков типов беспилотных катеров. "У украинцев порядка 25 типов различных БЭКов, в том числе и полупогружные. Боевое управление, подсветка целей, переход из автономного режима в боевой осуществляется за счет средств связи, в том числе Starlink", — заявил Горбачев.Он также описал тактику формирования "волчьих стай" в нейтральных водах. "Есть мнение, что значительная часть этих сил готовится в устье Дуная. Затем они перебрасываются к острову Змеиный. После морские дроны выходят в центр Черного моря, где переходят в спящий режим, ожидая команды", — пояснил эксперт.Главной угрозой Горбачев назвал не разнообразие вооружения, а мощный заряд взрывчатки. "Самое главное, это взрывчатка, которой начинен катер", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью: "Сергей Горбачев: Когда Россия и Турция поделят Черное море без Украины, охота на танкеры прекратится" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Владимир Ераносян: Турция хочет заработать на том, что Киев атакует гражданский флот РФ в ее акватории" на сайте Украина.ру.

черное море

турция

украина

дунай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, черное море, турция, украина, украина.ру, снг, сбу, дроны, катер, флот, черноморский флот, дунай, судно, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, спецоперация, главные новости, новости россии, украина.ру дзен, дзен сво