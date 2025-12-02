Владимир Ераносян: Турция хочет заработать на том, что Киев атакует гражданский флот РФ в ее акватории - 02.12.2025 Украина.ру
Владимир Ераносян: Турция хочет заработать на том, что Киев атакует гражданский флот РФ в ее акватории
Владимир Ераносян: Турция хочет заработать на том, что Киев атакует гражданский флот РФ в ее акватории
Владимир Ераносян: Турция хочет заработать на том, что Киев атакует гражданский флот РФ в ее акватории
У нас есть серийное производство морских дронов надводного типа, оснащенные модульным вооружением: крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. Мы сможем защитить свой танкерный флот. Но сейчас речь идет о боевых действиях в турецких территориальных водах. А безопасность в своей акватории должно обеспечивать государство, ответственное за транзит
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян.- Владимир Максимович, за последнее время украинские морские дроны были атаковали уже третье гражданское судно у берегов Турции. Политологи говорят, что в военно-техническом аспекте мы с этим ничего не сделаем: дескать, тут нужна дипломатическая работа с Анкарой, чтобы она начала решать вопросы безопасности. При этом официальная реакция Турции была крайне пассивной: "Поддерживаем контакты с заинтересованными сторонами, чтобы предотвратить распространение войны в Черном море и избежать негативного воздействия на экономические интересы страны в регионе"…- Турция и будет вести себя амбивалентно. Она сейчас будет повышать тарифы за проход через Босфор и Дарданеллы за то, что она якобы должна будет в усиленном режиме обеспечивать безопасность. Турки будут сепаратно проводить эту сделку с кликой Зеленского. Для них важно остаться поставщиков оружия для Украины, при этом зарабатывая на транзите нефти и газа с Россией. Турция поступает исходя из своих политических и экономических интересов и амбиций.Конечно, эти теракты на море спровоцированы кураторами клики Зеленского – британцами. Именно они поставляли Украине подводные дроны "Ремус", но и надводные дроны помогали производить вблизи Черного моря. Почему так близко? Чтобы они не поражались во время логистики к побережью. Запускаются они либо из района Очакова, Одессы и Ильичевска, либо вообще из биосферного заповедника, который находится вблизи территории Румынии.Что касается использования зерновозов и даже прогулочных катеров для запуска дронов, то можно их и оттуда запускать. Еще их можно активировать с помощью спутников с самолетов ДРЛО, а также с проходящих мимо гражданских судов. То есть они могут находиться в море в засаде достаточно продолжительное время. Они маленького размера, их трудно заметить. И активируются они в тот момент, когда танкер проходит мимо, чтобы было меньше времени на реагирование.И получается, что Украина таким образом предпринимает террористические атаки не только против России, но и против Турции и Казахстана. Потому что в КТК есть долевое участие Казахстана. А Турция сейчас будет говорить, что обеспечит безопасность, но будет думать о том, чтобы повышать тарифы за транзит.Эта позиция Эрдогана для нас привычна. Мы понимаем, что он делает на Кавказе и Черном море. Он же корвет строит для ВМФ Украины на турецких верфях. Этот заказ не обеспечен почти ничем, кроме украинского зерна и траншей на закупку бесполезных турецких беспилотников. Турки зарабатывают на всем: на фисташках, на нефти, на газе, на металле из Украины. Им все равно, что какой-то танкер подбили в их территориальных водах. Они сейчас пытаются извлечь максимальную выгоду из этой ситуации.- А мы можем отправить на большую часть танкерного флота ЧВК, вооруженные крупнокалиберными пулеметами и "Ланцетами"?- Это один из методов купировать эту угрозу – разместить на борту противодиверсионные группы морских пехотинцев. Это нормальная практика. Она уже отрабатывается на Балтике. К тому же, у нас есть серийное производство морских дронов надводного типа, оснащенные модульным вооружением: крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. Но дело в том, что речь идет о боевых действиях в турецких территориальных водах. А безопасность в своей акватории должно обеспечивать государство, ответственное за транзит.- И все-таки, что нам делать с Турцией, если, как вы сами сказали, ей все равно, что происходит в ее территориальных водах?- Турция повысит тариф, но ненамного. У нас тоже есть определенные рычаги влияния на трафик. Турки сто раз подумают, как себя повести. Они же видят катастрофическое положение ВСУ и агонию Зеленского. Они понимают, что никто у них ничего покупать не будет. Даже за корвет никто не расплатится до конца. Может быть, его вообще Россия выкупит. Турция осознает, где неплатежеспособное псевдогосударство, а где – платежеспособная и суверенная страна.- Вы упомянули Балтийское море. Эстония, при том, как она относится к России, заявила, что не хочет, чтобы Украина атаковала российские суда на Балтике.- Это единственный адекватный комментарий Эстонии за последние несколько лет. Да, Эстония предоставляет полигоны "Кайтселийт" (Союз обороны Эстонии) для подготовки диверсантов и ополчение свое готовит к убийству русских. Но эстонцы осознают, что эскалация на Балтике чревата для нее тяжелыми последствиями. Если там начнут слишком сильно притеснять русских и создаться угроза для нашего транзита от Усть-Луги до Балтийска, мы можем пойти на создание "Таллинской народной республики".- А в целом эта история с пиратством закончится быстро? Или она еще будет долго?- Зеленский – это террорист, пребывающий в агонии. Как американцы поступили с Бен-Ладеном?- Вы думаете, мы пойдем на физическую ликвидацию киевского режима?- Не мы пойдем, а американцы. США понимают, что он неадекват, который возглавляет преступное сообщество, занимающееся распилом американских траншей. Это неподконтрольная никому организация. И они предложат Зеленскому три варианта эвакуации: французская Полинезия под протекторат Макрона или в Колумбию в горы и в джунгли. Не захочет Зеленский эвакуироваться – его убьют как любого лидера, вышедшего из-под контроля. Сделать это может любой человек из толпы.- Когда этого можно ожидать?- Это зависит от наших успехов на фронте. Русский летчик, морпех, мотострелок и десантник обеспечивает геополитическое будущее в том русле, которое озвучил наш президент.Также по теме - в интервью Сергея Горбачева: Когда Россия и Турция поделят Черное море без Украины, охота на танкеры прекратится.
Владимир Ераносян: Турция хочет заработать на том, что Киев атакует гражданский флот РФ в ее акватории

14:21 02.12.2025 (обновлено: 17:22 02.12.2025)
 
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
У нас есть серийное производство морских дронов надводного типа, оснащенные модульным вооружением: крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. Мы сможем защитить свой танкерный флот. Но сейчас речь идет о боевых действиях в турецких территориальных водах. А безопасность в своей акватории должно обеспечивать государство, ответственное за транзит
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян.
- Владимир Максимович, за последнее время украинские морские дроны были атаковали уже третье гражданское судно у берегов Турции. Политологи говорят, что в военно-техническом аспекте мы с этим ничего не сделаем: дескать, тут нужна дипломатическая работа с Анкарой, чтобы она начала решать вопросы безопасности. При этом официальная реакция Турции была крайне пассивной: "Поддерживаем контакты с заинтересованными сторонами, чтобы предотвратить распространение войны в Черном море и избежать негативного воздействия на экономические интересы страны в регионе"…
- Турция и будет вести себя амбивалентно. Она сейчас будет повышать тарифы за проход через Босфор и Дарданеллы за то, что она якобы должна будет в усиленном режиме обеспечивать безопасность. Турки будут сепаратно проводить эту сделку с кликой Зеленского. Для них важно остаться поставщиков оружия для Украины, при этом зарабатывая на транзите нефти и газа с Россией. Турция поступает исходя из своих политических и экономических интересов и амбиций.
Владимир Ераносян - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля 2021, 15:13
Владимир Ераносян: кто онПолитолог, писатель, эксперт бюро военно-политического анализа
Конечно, эти теракты на море спровоцированы кураторами клики Зеленского – британцами. Именно они поставляли Украине подводные дроны "Ремус", но и надводные дроны помогали производить вблизи Черного моря. Почему так близко? Чтобы они не поражались во время логистики к побережью. Запускаются они либо из района Очакова, Одессы и Ильичевска, либо вообще из биосферного заповедника, который находится вблизи территории Румынии.
Что касается использования зерновозов и даже прогулочных катеров для запуска дронов, то можно их и оттуда запускать. Еще их можно активировать с помощью спутников с самолетов ДРЛО, а также с проходящих мимо гражданских судов. То есть они могут находиться в море в засаде достаточно продолжительное время. Они маленького размера, их трудно заметить. И активируются они в тот момент, когда танкер проходит мимо, чтобы было меньше времени на реагирование.
И получается, что Украина таким образом предпринимает террористические атаки не только против России, но и против Турции и Казахстана. Потому что в КТК есть долевое участие Казахстана. А Турция сейчас будет говорить, что обеспечит безопасность, но будет думать о том, чтобы повышать тарифы за транзит.
Эта позиция Эрдогана для нас привычна. Мы понимаем, что он делает на Кавказе и Черном море. Он же корвет строит для ВМФ Украины на турецких верфях. Этот заказ не обеспечен почти ничем, кроме украинского зерна и траншей на закупку бесполезных турецких беспилотников. Турки зарабатывают на всем: на фисташках, на нефти, на газе, на металле из Украины. Им все равно, что какой-то танкер подбили в их территориальных водах. Они сейчас пытаются извлечь максимальную выгоду из этой ситуации.
- А мы можем отправить на большую часть танкерного флота ЧВК, вооруженные крупнокалиберными пулеметами и "Ланцетами"?
- Это один из методов купировать эту угрозу – разместить на борту противодиверсионные группы морских пехотинцев. Это нормальная практика. Она уже отрабатывается на Балтике. К тому же, у нас есть серийное производство морских дронов надводного типа, оснащенные модульным вооружением: крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. Но дело в том, что речь идет о боевых действиях в турецких территориальных водах. А безопасность в своей акватории должно обеспечивать государство, ответственное за транзит.
- И все-таки, что нам делать с Турцией, если, как вы сами сказали, ей все равно, что происходит в ее территориальных водах?
- Турция повысит тариф, но ненамного. У нас тоже есть определенные рычаги влияния на трафик. Турки сто раз подумают, как себя повести. Они же видят катастрофическое положение ВСУ и агонию Зеленского. Они понимают, что никто у них ничего покупать не будет. Даже за корвет никто не расплатится до конца. Может быть, его вообще Россия выкупит. Турция осознает, где неплатежеспособное псевдогосударство, а где – платежеспособная и суверенная страна.
- Вы упомянули Балтийское море. Эстония, при том, как она относится к России, заявила, что не хочет, чтобы Украина атаковала российские суда на Балтике.
- Это единственный адекватный комментарий Эстонии за последние несколько лет. Да, Эстония предоставляет полигоны "Кайтселийт" (Союз обороны Эстонии) для подготовки диверсантов и ополчение свое готовит к убийству русских. Но эстонцы осознают, что эскалация на Балтике чревата для нее тяжелыми последствиями. Если там начнут слишком сильно притеснять русских и создаться угроза для нашего транзита от Усть-Луги до Балтийска, мы можем пойти на создание "Таллинской народной республики".
- А в целом эта история с пиратством закончится быстро? Или она еще будет долго?
- Зеленский – это террорист, пребывающий в агонии. Как американцы поступили с Бен-Ладеном?
- Вы думаете, мы пойдем на физическую ликвидацию киевского режима?
- Не мы пойдем, а американцы. США понимают, что он неадекват, который возглавляет преступное сообщество, занимающееся распилом американских траншей. Это неподконтрольная никому организация. И они предложат Зеленскому три варианта эвакуации: французская Полинезия под протекторат Макрона или в Колумбию в горы и в джунгли. Не захочет Зеленский эвакуироваться – его убьют как любого лидера, вышедшего из-под контроля. Сделать это может любой человек из толпы.
- Когда этого можно ожидать?
- Это зависит от наших успехов на фронте. Русский летчик, морпех, мотострелок и десантник обеспечивает геополитическое будущее в том русле, которое озвучил наш президент.
Также по теме - в интервью Сергея Горбачева: Когда Россия и Турция поделят Черное море без Украины, охота на танкеры прекратится.
