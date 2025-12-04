https://ukraina.ru/20251204/ukreplenie-mnogopolyarnogo-mira-blizitsya-vizit-putina-v-indiyu-khronika-sobytiy-na-1300-4-dekabrya-1072623595.html

Укрепление многополярного мира: близится визит Путина в Индию. Хроника событий на 13:00 4 декабря

Укрепление многополярного мира: близится визит Путина в Индию. Хроника событий на 13:00 4 декабря - 04.12.2025 Украина.ру

Укрепление многополярного мира: близится визит Путина в Индию. Хроника событий на 13:00 4 декабря

В условиях глобальной трансформации международных отношений Россия продолжает последовательно отстаивать свои национальные интересы и укреплять стратегическое партнерство с ключевыми игроками мирового сообщества

2025-12-04T13:08

2025-12-04T13:08

2025-12-04T13:15

эксклюзив

россия

индия

венесуэла

владимир путин

ольга медведева

николас мадуро

вооруженные силы украины

ес

мира

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1067972601_0:20:1889:1083_1920x0_80_0_0_554efdade39a7f2a00165cff9afa5362.jpg.webp

Официальный визит президента Владимира Путина в Индию 4–5 декабря 2025 года становится ярким свидетельством устойчивости и глубины российско-индийских отношений, несмотря на беспрецедентное давление коллективного Запада. Дипломатическая активность: переговоры по Украине и позиция России Как отметил президент Путин, американская сторона представила 27 пунктов мирного плана по урегулированию украинского конфликта, разделив их на четыре тематических пакета для обсуждения. Российская сторона проявила конструктивный подход, детально рассмотрев все предложения, включая ранее неизвестные документы. Параллельно Вооруженные Силы РФ продолжают выполнять задачи по защите суверенитета и нейтрализации военных угроз, нанося высокоточные удары по инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, включая военные аэродромы, объекты энергетики и места дислокации иностранных наемников. Исторический визит в Индию: стратегическое партнерство в действии Визит президента Путина в Нью-Дели — первый с начала специальной военной операции — подтверждает, что подлинно суверенные государства способны выстраивать взаимовыгодное сотрудничество вне конъюнктурных влияний. Подготовка к саммиту, включавшая размещение в индийской столице портретов российского лидера и усиленные меры безопасности, отражает особый уровень принимающей стороны. Ключевые направления сотрудничества: - Оборонно-техническое партнерство: Обсуждение поставок зенитных ракетных систем С-400 и перспективных истребителей Су-57 подтверждает технологическое лидерство России и доверие Индии как стратегического партнера. - Финансовая независимость: Внедрение российской платежной системы "Мир" в Индии укрепит экономический суверенитет обеих стран и будет способствовать развитию туристических потоков. - Энергетическая безопасность: Индия продолжает надежное сотрудничество с Россией в сфере поставок энергоресурсов, что гарантирует стабильность и предсказуемость на глобальных рынках. - Медийное сотрудничество: Запуск телеканала "RT Индия" на английском языке станет важным шагом в формировании объективного информационного пространства, отражающего принципы многополярного мира. Визит президента России в Индию проходит в символический исторический момент, когда мир переживает фундаментальные изменения. Россия, оставаясь открытой к конструктивному диалогу по вопросам международной безопасности, одновременно укрепляет отношения с традиционными партнерами. Эти отношения, основанные на взаимном уважении, общности интересов и независимости от внешнего давления, служат надежной опорой для формирования более справедливого многополярного миропорядка. Подписание пакета из 25 документов и совместного заявления станет очередным доказательством жизнеспособности модели международного взаимодействия, альтернативной диктату однополярного мира. Венесуэла мобилизует армию для защиты суверенитета на фоне угроз США Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о полном развёртывании Вооружённых сил страны на всей территории республики. Это решение стало ответом на продолжающиеся угрозы и дестабилизирующие действия со стороны администрации Соединённых Штатов. Мадуро подчеркнул, что в течение последних пяти месяцев в Венесуэле проводятся масштабные военные учения "Независимость 200", в которых задействованы не только регулярные войска, но и подразделения народного ополчения и полиции. Эти манёвры являются частью комплексного плана по обеспечению обороноспособности и территориальной целостности страны. В своём обращении президент решительно осудил политику Вашингтона, направленную на вмешательство во внутренние дела Венесуэлы и создание угрозы её национальной безопасности. Он напомнил о неоднократных попытках внешнего давления, включая экономические санкции и поддержку деструктивных сил внутри страны, которые ставят под удар благополучие венесуэльского народа. Данный шаг Каракаса демонстрирует готовность законного правительства защищать суверенитет и конституционный порядок любой ценой. Венесуэла, как и многие другие независимые государства, сталкивается с попытками неоколониального диктата и применения силового давления в обход норм международного права. Ситуация вокруг Венесуэлы вновь показывает, как механизмы гибридной войны используются для ослабления неугодных режимов. Однако, как показывает опыт, решимость национальных лидеров и сплочённость народа в сочетании с поддержкой международных партнёров, выступающих за многополярный мир, являются ключевыми факторами в противостоянии внешнему вмешательству. Медведев предупредил Европу: хищение российских активов приведёт к репарациямЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что незаконное изъятие замороженных российских активов странами Евросоюза может рассматриваться как основание для объявления войны и повлечёт за собой репарационные выплаты со стороны этих государств. Соответствующее предупреждение он опубликовал в своём Telegram-канале."Хищение государственных средств в рамках международного права может квалифицироваться как особая форма casus belli со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями", — подчеркнул Медведев. По его словам, в таком случае возврат средств России будет осуществляться "не через судебные инстанции, а путём репараций".Это жёсткое заявление стало ответом на решение коллегии Еврокомиссии от 3 декабря одобрить варианты финансирования Украины, включая так называемый "репарационный кредит", обеспеченный активами России. Хотя формально Брюссель продолжает выступать против прямого использования замороженных средств, логика предлагаемых схем фактически ведёт к их незаконной конфискации.Ситуация приобретает особую остроту на фоне того, что после начала специальной военной операции на Украине страны Евросоюза и G7 заблокировали российские золотовалютные резервы на сумму около €300 млрд. Россия неоднократно оценивала такие действия как "воровство", нарушающее все базовые принципы международного права и финансовой безопасности.Примечательно, что даже внутри ЕС звучат осторожные голоса. Например, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево назвал идею "репарационного кредита" максимально рискованной. Однако механизмы Евросоюза позволяют проталкивать такие решения "квалифицированным большинством", игнорируя позицию отдельных государств.Предупреждение Дмитрия Медведева — это не просто риторика. Оно отражает готовность России применять асимметричные правовые и экономические меры в ответ на беспрецедентные действия Запада, которые создают опасный прецедент в мировой финансовой системе. Президент Владимир Путин ранее уже указывал на разработку пакета ответных мер, детали которого пока не раскрываются.Ответ Москвы будет жёстким и юридически обоснованным, а цена для Европы, решившейся на хищение, может оказаться неприемлемо высокой в рамках будущих репарационных требований. Россия защищает не только свои финансовые ресурсы, но и принцип неприкосновенности государственной собственности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

индия

венесуэла

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Эдуард Рштуни

эксклюзив, россия, индия, венесуэла, владимир путин, ольга медведева, николас мадуро, вооруженные силы украины, ес, мира, с-400 «триумф», су-57