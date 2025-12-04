https://ukraina.ru/20251204/udar-s-tyla-i-bystryy-razgrom-mikhail-onufrienko-sravnil-taktiku-pod-krasnoarmeyskom-i-artemovskom-1072599527.html

Удар с тыла и быстрый разгром: Михаил Онуфриенко сравнил тактику под Красноармейском и Артемовском

Бои за Красноармейск кардинально отличались от затяжного сражения за Артемовск и показали эволюцию российской тактики. Применение новых приемов позволило резко сократить время операции и потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

Эксперт прямо противопоставил две операции. "Бои проходили в принципиально других условиях. Бахмут (Артемовск. — Ред.) штурмовали в лоб. Это определило большие потери и длительный характер боев", — заявил он.Он подробно описал успешную тактику под Красноармейском. "Хотя и говорят, что штурм Покровско-Мирноградского района длился около года, на самом деле до середины весны бои шли на подступах. То есть шел охват этого укрепрайона", — пояснил обозреватель.По словам Онуфриенко, после завершения охвата была применена новая тактика проникновения в городскую черту и дезорганизации обороны ВСУ изнутри."После чего была проведена операция по проникновению в Красноармейск. Был проведен также удар с тыла, который позволил закрепиться передовым отрядам, а затем рассекать ударами изнутри единую систему обороны. Это и предопределило иной, более быстрый характер освобождения Красноармейска со значительно меньшими потерями", — заключил собеседник издания.Полный текст материала: "Михаил Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — Прорыв на Запорожье: ВС РФ освобождают ключевые пункты обороны и выходят на подступы к Гуляйполю.

