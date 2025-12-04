Удар с тыла и быстрый разгром: Михаил Онуфриенко сравнил тактику под Красноармейском и Артемовском - 04.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251204/udar-s-tyla-i-bystryy-razgrom-mikhail-onufrienko-sravnil-taktiku-pod-krasnoarmeyskom-i-artemovskom-1072599527.html
Удар с тыла и быстрый разгром: Михаил Онуфриенко сравнил тактику под Красноармейском и Артемовском
Удар с тыла и быстрый разгром: Михаил Онуфриенко сравнил тактику под Красноармейском и Артемовском - 04.12.2025 Украина.ру
Удар с тыла и быстрый разгром: Михаил Онуфриенко сравнил тактику под Красноармейском и Артемовском
Бои за Красноармейск кардинально отличались от затяжного сражения за Артемовск и показали эволюцию российской тактики. Применение новых приемов позволило резко сократить время операции и потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-12-04T04:30
2025-12-04T04:30
новости
артемовск
харьков
доброполье
михаил онуфриенко
украина.ру
вооруженные силы украины
красноармейск днр
красноармейск новости сегодня
покровск/красноармейск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062593649_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_746dec1bb516127939c82c470c988ae9.jpg
Эксперт прямо противопоставил две операции. "Бои проходили в принципиально других условиях. Бахмут (Артемовск. — Ред.) штурмовали в лоб. Это определило большие потери и длительный характер боев", — заявил он.Он подробно описал успешную тактику под Красноармейском. "Хотя и говорят, что штурм Покровско-Мирноградского района длился около года, на самом деле до середины весны бои шли на подступах. То есть шел охват этого укрепрайона", — пояснил обозреватель.По словам Онуфриенко, после завершения охвата была применена новая тактика проникновения в городскую черту и дезорганизации обороны ВСУ изнутри."После чего была проведена операция по проникновению в Красноармейск. Был проведен также удар с тыла, который позволил закрепиться передовым отрядам, а затем рассекать ударами изнутри единую систему обороны. Это и предопределило иной, более быстрый характер освобождения Красноармейска со значительно меньшими потерями", — заключил собеседник издания.Полный текст материала: "Михаил Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — Прорыв на Запорожье: ВС РФ освобождают ключевые пункты обороны и выходят на подступы к Гуляйполю.
артемовск
харьков
доброполье
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062593649_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_8ddee13a206747dc51c83ec95c8133ac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, артемовск, харьков, доброполье, михаил онуфриенко, украина.ру, вооруженные силы украины, красноармейск днр, красноармейск новости сегодня, покровск/красноармейск, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Артемовск, Харьков, Доброполье, Михаил Онуфриенко, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Красноармейск ДНР, Красноармейск новости сегодня, Покровск/Красноармейск, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, Украина.ру Дзен, дзен СВО

Удар с тыла и быстрый разгром: Михаил Онуфриенко сравнил тактику под Красноармейском и Артемовском

04:30 04.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" в Курской области
Боевая работа РСЗО Град в Курской области - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Бои за Красноармейск кардинально отличались от затяжного сражения за Артемовск и показали эволюцию российской тактики. Применение новых приемов позволило резко сократить время операции и потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Эксперт прямо противопоставил две операции. "Бои проходили в принципиально других условиях. Бахмут (Артемовск. — Ред.) штурмовали в лоб. Это определило большие потери и длительный характер боев", — заявил он.
Он подробно описал успешную тактику под Красноармейском. "Хотя и говорят, что штурм Покровско-Мирноградского района длился около года, на самом деле до середины весны бои шли на подступах. То есть шел охват этого укрепрайона", — пояснил обозреватель.
По словам Онуфриенко, после завершения охвата была применена новая тактика проникновения в городскую черту и дезорганизации обороны ВСУ изнутри.
"После чего была проведена операция по проникновению в Красноармейск. Был проведен также удар с тыла, который позволил закрепиться передовым отрядам, а затем рассекать ударами изнутри единую систему обороны. Это и предопределило иной, более быстрый характер освобождения Красноармейска со значительно меньшими потерями", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала: "Михаил Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО Прорыв на Запорожье: ВС РФ освобождают ключевые пункты обороны и выходят на подступы к Гуляйполю.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиАртемовскХарьковДобропольеМихаил ОнуфриенкоУкраина.руВооруженные силы УкраиныКрасноармейск ДНРКрасноармейск новости сегодняПокровск/КрасноармейскСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВОСпецоперацияУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:27Средства ПВО за ночь сбили 76 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ
07:19ВС РФ ударили авиабомбами по целям в Харьковской области
06:56Показуха для европейцев и взятка для депутатов. Что говорят на Украине о бюджете-2026
06:47Польша хочет наполнить "Вышеградскую группу" новым газом
06:42Леонид Слуцкий: Европе пора очнуться от русофобского дурмана
06:30Дмитрий Абзалов: Идет решающий этап переговоров, к Рождеству станет ясно, как завершится война на Украине
06:28Московский променад, завет Обамы и бельгийский подсчет "цыплят". Украина в международном контексте
06:25Нагадить перед уходом. Украина лишила русский язык европейской защиты
06:15Стубб похоронил либеральный миропорядок: кто тянет за язык президента Финляндии
06:01"Как вы выбрали это чучело?". Эксперты и политики о перспективах киевского режима
06:00"Наступление на Орехов и далее к Днепру": эксперт про удар по ВСУ после освобождения Гуляйполя
05:55"Зеленые гниды на золотых унитазах". Украина теряет "один Житомир в год". Сердючка против войны
05:45"Волчьи стаи" дронов у Змеиного: Сергей Горбачев раскрыл схему атак ВМС Украины
05:30"Она будет кровопролитной": Онуфриенко дал свой прогноз на военную кампанию 2026 года
05:15Капитан 1 ранга Горбачев о защите флота: "Черное море надо поделить на сектора"
05:00Угроза большого охвата: эксперт объяснил, как освобождение Красноармейска ломает оборону ВСУ
04:45"С Зеленским мы не будем иметь дело": Безпалько о том, почему нельзя договориться с Украиной
04:36Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:30Удар с тыла и быстрый разгром: Михаил Онуфриенко сравнил тактику под Красноармейском и Артемовском
04:15Никто "стену дронов" не создавал: военный обозреватель развеял миф об украинской обороне
Лента новостейМолния