Михаил Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.- Михаил Борисович, как будут развиваться события на фронте после освобождения Волчанска и Красноармейска?- Ноябрьские темпы продвижения в этом году приближаются к рекордным показателям прошлого год, думаю, что в декабре все будет так же. В Днепропетровской области боевые действия уже идут. Скорее всего, будет попытка штурма Доброполья, расположенного севернее Красноармейска, а после этого освобождение территории ДНР.В ближайшее время будет освобождено Гуляйполе в Запорожской области, дальше пойдет наступление на Орехов и далее к Днепру. Двигаться дальше, чем мы находимся на побережье Днепра, бессмысленно, потому что там на расстоянии 20 километров уже начинается городская застройка. Это село Бабурка на южной окраине Запорожья, а штурмовать Запорожье и Днепропетровск мы не будем.- В какой мере освобождение Красноармейска создает кризисы для ВСУ на других участках фронта?- Кризисы создаются в связи с тем, что освобождается большое количество наших войск, в то время как вооруженные силы противника, воевавшие в Красноармейске и Димитрове, частично пленены, частично уничтожены. То есть дисбаланс в количестве и качестве личного состава еще больше возрастет.Возрастёт и нагрузка на Константиновку и угроза большого охвата Славянско-Краматорской агломерации. То есть наступая на север от Доброполья, соединиться с наступающими от Лимана войсками, которые форсировали Северский Донец. Это максимум, который можно ожидать. - Рекордные темпы наступления наших войск были обусловлены нехваткой подготовленной пехоты у противника и ошибочной концепцией создания так называемой стены дронов, принятой командованием противника?- На самом деле, никто "стену дронов" не создавал. Это досужие вымыслы европейских политиканов, планировавших построить нечто подобное на восточных границах НАТО. Насыщение дронами было, есть и продолжится. Все большие темпы наступления наших войск объясняются комплексным воздействием. Это и нехватка личного состава ВСУ, худшая мотивация, сокращение поставок с Запада, дрязги, которые постоянно возникают в руководстве киевской хунты, наши удары по предприятиям украинского ВПК.- Если говорить о значении освобождения Волчанска, то речь идет исключительно о формировании буферной зоны, или о возможности проводить операции в глубину территории Харьковской области?- Верховный главнокомандующий четко определил эту задачу еще два года назад. Накануне в силу того, что эта буферная зона еще не создана, он эту цель повторил. Понятно, что задача штурма Харькова, Сум или Чернигова не стоит.- Что было характерно для боев в Красноармейске и Волчанске? Повторились ли в какой-то мере бои за Артемовск (Бахмут) или использовались новые тактические приемы?- Бои проходили в принципиально других условиях. Бахмут штурмовали в лоб. Это определило большие потери и длительный характер боев. Хотя и говорят, что штурм Покровско-Мирноградского района длился около года, на самом деле до середины весны бои шли на подступах. То есть шел охват этого укрепрайона. После чего была проведена операция по проникновению в Красноармейск. До сих пор подводить итоги этой операции не разрешали. Был проведен также удар с тыла, который позволил закрепиться передовым отрядам, а затем рассекать ударами изнутри единую систему обороны. Это и предопределило иной более быстрый характер освобождения Красноармейска со значительно меньшими потерями.- Каковы ваши прогнозы на военную кампанию 2026 года?- Она будет кровопролитной, но учитывая постоянное смещение сил и средств в нашу пользу, потери противника будут расти, пропорционально наши потери будут снижаться. Обладая абсолютной инициативой, мы будем определять время и место наших ударов.Лобовых штурмов уже нет, наносятся рассекающие удары, удары во фланг. А учитывая такие случаи, как прорыв в Клиновое восточнее Дружковки, это наиболее эффективная сейчас тактика, вызванная тем, что у противника хроническая нехватка личного состава. Сплошной линии фронта нет, и он не может связать отдельные опорные пункты и укрепрайоны в единую сеть обороны. Если где-то выпадают три-пять бойцов образуется брешь. Это принципиально меняет характер боев, противнику придется с этим смириться.Также о ситуации в зоне СВО - Прорыв на Запорожье: ВС РФ освобождают ключевые пункты обороны и выходят на подступы к Гуляйполю

