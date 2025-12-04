"Удар был по всему судоходству": капитан 1 ранга Горбачев про атаку на танкеры в Черном море - 04.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251204/udar-byl-po-vsemu-sudokhodstvu-kapitan-1-ranga-gorbachev-pro-ataku-na-tankery-v-chernom-more-1072563746.html
"Удар был по всему судоходству": капитан 1 ранга Горбачев про атаку на танкеры в Черном море
"Удар был по всему судоходству": капитан 1 ранга Горбачев про атаку на танкеры в Черном море - 04.12.2025 Украина.ру
"Удар был по всему судоходству": капитан 1 ранга Горбачев про атаку на танкеры в Черном море
Международное сообщество отреагировало на атаку в Черном море поразительно вяло. Этот инцидент создает крайне опасный прецедент для глобальной морской безопасности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
2025-12-04T04:00
2025-12-04T04:00
новости
черное море
турция
россия
украина.ру
снг
атака
флот
черноморский флот
корабли
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0f/1063154402_0:128:1072:731_1920x0_80_0_0_8f54fcb01615df79ddd04e92fe87a371.jpg
В ночь на 29 ноября произошла атака на гражданские танкеры в Черном море у побережья Турции. Судна Kairos и Virat, направлявшиеся в порт Новороссийска, подверглись удару морских беспилотников (БЭКов).Турецкий МИД заявил, что инцидент создал угрозу для человеческих жизней, безопасности судоходства и экологической обстановки в регионе. Украинские СМИ сообщали, что атака была осуществлена морскими дронами Sea Baby, принадлежащими СБУ.Эксперт указывает, что этот удар несет угрозу всей системе международного судоходства. "Удар был нанесен по всему международному судоходству с непредсказуемыми последствиями", — констатировал Горбачев. Он также отметил, что Россия должна была бы "возвысить свой голос" с учетом того, что речь идет о Черноморском бассейне.Горбачев провел историческую параллель. "Все советские суда, которые заходили в Персидский залив и уходили из него, сопровождались нашими боевыми кораблями, и никаких инцидентов не было. Хотя до этого советские и иностранные суда обстреливались", — заявил спикер.Он подчеркнул, что тогда существовала четкая система противодействия малым силам, сопоставимым с современными дронами. "Мы имели приказ уничтожать эти силы, если они первыми откроют огонь", — добавил Горбачев. По его мнению, схожие меры необходимы и сегодня, но с поправкой на новые технологии.К сожалению, сейчас конвойной службы в Черном море нет, заключил эксперт. "И подобного рода действия должны быть. То, что происходило тогда, сопоставимо с теми задачами, которые нужно решать в Черном море сейчас", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Сергей Горбачев: Когда Россия и Турция поделят Черное море без Украины, охота на танкеры прекратится" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Владимир Ераносян: Турция хочет заработать на том, что Киев атакует гражданский флот РФ в ее акватории" на сайте Украина.ру.
черное море
турция
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0f/1063154402_0:27:1072:831_1920x0_80_0_0_1298fffe4b3dfdc0c929ae86a0e1fbf6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, черное море, турция, россия, украина.ру, снг, атака, флот, черноморский флот, корабли, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, судоходство, главные новости, новости россии, новости украины
Новости, Черное море, Турция, Россия, Украина.ру, СНГ, атака, флот, Черноморский флот, корабли, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, судоходство, Главные новости, новости России, Новости Украины

"Удар был по всему судоходству": капитан 1 ранга Горбачев про атаку на танкеры в Черном море

04:00 04.12.2025
 
© Фото : Сгенерировано ИИ @bigdatarf/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : Сгенерировано ИИ @bigdatarf/МИА "Россия сегодня"
Читать в
ДзенTelegram
Международное сообщество отреагировало на атаку в Черном море поразительно вяло. Этот инцидент создает крайне опасный прецедент для глобальной морской безопасности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
В ночь на 29 ноября произошла атака на гражданские танкеры в Черном море у побережья Турции. Судна Kairos и Virat, направлявшиеся в порт Новороссийска, подверглись удару морских беспилотников (БЭКов).
Турецкий МИД заявил, что инцидент создал угрозу для человеческих жизней, безопасности судоходства и экологической обстановки в регионе. Украинские СМИ сообщали, что атака была осуществлена морскими дронами Sea Baby, принадлежащими СБУ.
Эксперт указывает, что этот удар несет угрозу всей системе международного судоходства. "Удар был нанесен по всему международному судоходству с непредсказуемыми последствиями", — констатировал Горбачев. Он также отметил, что Россия должна была бы "возвысить свой голос" с учетом того, что речь идет о Черноморском бассейне.
Горбачев провел историческую параллель. "Все советские суда, которые заходили в Персидский залив и уходили из него, сопровождались нашими боевыми кораблями, и никаких инцидентов не было. Хотя до этого советские и иностранные суда обстреливались", — заявил спикер.
Он подчеркнул, что тогда существовала четкая система противодействия малым силам, сопоставимым с современными дронами. "Мы имели приказ уничтожать эти силы, если они первыми откроют огонь", — добавил Горбачев. По его мнению, схожие меры необходимы и сегодня, но с поправкой на новые технологии.
К сожалению, сейчас конвойной службы в Черном море нет, заключил эксперт. "И подобного рода действия должны быть. То, что происходило тогда, сопоставимо с теми задачами, которые нужно решать в Черном море сейчас", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью: "Сергей Горбачев: Когда Россия и Турция поделят Черное море без Украины, охота на танкеры прекратится" на сайте Украина.ру.
Также по теме: "Владимир Ераносян: Турция хочет заработать на том, что Киев атакует гражданский флот РФ в ее акватории" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЧерное мореТурцияРоссияУкраина.руСНГатакафлотЧерноморский флоткораблиСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОсудоходствоГлавные новостиновости РоссииНовости Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:27Средства ПВО за ночь сбили 76 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ
07:19ВС РФ ударили авиабомбами по целям в Харьковской области
06:56Показуха для европейцев и взятка для депутатов. Что говорят на Украине о бюджете-2026
06:47Польша хочет наполнить "Вышеградскую группу" новым газом
06:42Леонид Слуцкий: Европе пора очнуться от русофобского дурмана
06:30Дмитрий Абзалов: Идет решающий этап переговоров, к Рождеству станет ясно, как завершится война на Украине
06:28Московский променад, завет Обамы и бельгийский подсчет "цыплят". Украина в международном контексте
06:25Нагадить перед уходом. Украина лишила русский язык европейской защиты
06:15Стубб похоронил либеральный миропорядок: кто тянет за язык президента Финляндии
06:01"Как вы выбрали это чучело?". Эксперты и политики о перспективах киевского режима
06:00"Наступление на Орехов и далее к Днепру": эксперт про удар по ВСУ после освобождения Гуляйполя
05:55"Зеленые гниды на золотых унитазах". Украина теряет "один Житомир в год". Сердючка против войны
05:45"Волчьи стаи" дронов у Змеиного: Сергей Горбачев раскрыл схему атак ВМС Украины
05:30"Она будет кровопролитной": Онуфриенко дал свой прогноз на военную кампанию 2026 года
05:15Капитан 1 ранга Горбачев о защите флота: "Черное море надо поделить на сектора"
05:00Угроза большого охвата: эксперт объяснил, как освобождение Красноармейска ломает оборону ВСУ
04:45"С Зеленским мы не будем иметь дело": Безпалько о том, почему нельзя договориться с Украиной
04:36Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:30Удар с тыла и быстрый разгром: Михаил Онуфриенко сравнил тактику под Красноармейском и Артемовском
04:15Никто "стену дронов" не создавал: военный обозреватель развеял миф об украинской обороне
Лента новостейМолния