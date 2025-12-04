https://ukraina.ru/20251204/udar-byl-po-vsemu-sudokhodstvu-kapitan-1-ranga-gorbachev-pro-ataku-na-tankery-v-chernom-more-1072563746.html

"Удар был по всему судоходству": капитан 1 ранга Горбачев про атаку на танкеры в Черном море

Международное сообщество отреагировало на атаку в Черном море поразительно вяло. Этот инцидент создает крайне опасный прецедент для глобальной морской безопасности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0f/1063154402_0:128:1072:731_1920x0_80_0_0_8f54fcb01615df79ddd04e92fe87a371.jpg

В ночь на 29 ноября произошла атака на гражданские танкеры в Черном море у побережья Турции. Судна Kairos и Virat, направлявшиеся в порт Новороссийска, подверглись удару морских беспилотников (БЭКов).Турецкий МИД заявил, что инцидент создал угрозу для человеческих жизней, безопасности судоходства и экологической обстановки в регионе. Украинские СМИ сообщали, что атака была осуществлена морскими дронами Sea Baby, принадлежащими СБУ.Эксперт указывает, что этот удар несет угрозу всей системе международного судоходства. "Удар был нанесен по всему международному судоходству с непредсказуемыми последствиями", — констатировал Горбачев. Он также отметил, что Россия должна была бы "возвысить свой голос" с учетом того, что речь идет о Черноморском бассейне.Горбачев провел историческую параллель. "Все советские суда, которые заходили в Персидский залив и уходили из него, сопровождались нашими боевыми кораблями, и никаких инцидентов не было. Хотя до этого советские и иностранные суда обстреливались", — заявил спикер.Он подчеркнул, что тогда существовала четкая система противодействия малым силам, сопоставимым с современными дронами. "Мы имели приказ уничтожать эти силы, если они первыми откроют огонь", — добавил Горбачев. По его мнению, схожие меры необходимы и сегодня, но с поправкой на новые технологии.К сожалению, сейчас конвойной службы в Черном море нет, заключил эксперт. "И подобного рода действия должны быть. То, что происходило тогда, сопоставимо с теми задачами, которые нужно решать в Черном море сейчас", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Сергей Горбачев: Когда Россия и Турция поделят Черное море без Украины, охота на танкеры прекратится" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Владимир Ераносян: Турция хочет заработать на том, что Киев атакует гражданский флот РФ в ее акватории" на сайте Украина.ру.

