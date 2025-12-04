https://ukraina.ru/20251204/ubiystvo-v-vene-kak-sledstvie-otstavki-ermaka-v-kieve-syna-zam-mera-kharkova-pytali-a-potom-sozhgli-1072633811.html

Убийство в Вене как следствие отставки Ермака в Киеве. Сына заммэра Харькова пытали, а потом сожгли

Конфликты среди украинских элит нарастают. Об этом говорит информация из украинских телеграм-каналов, появившаяся после жестокого убийства в Вене Данилы Кузьмина – 21-летнего сына заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина

При этом не исключено, что конфликт разгорается как внутри местных элит, так и между местными элитами и центром в Киеве. Толчком к преступлению могла стать отставка главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака на фоне беспрецедентного коррупционного скандала.По информации издания "Страна.ua", Кузьмин-младший пропал в австрийской столице 25 ноября. Украинское МВД объявило его в розыск, опубликовав соответствующую карточку на своем официальном сайте.Четыре дня спустя обгоревшее тело молодого человека было обнаружено на заднем сиденье автомобиля с украинскими номерными знаками, припаркованного и сожженного в безлюдном месте на периферии Вены.Австрийская полиция предполагает, что Данила Кузьмин уже был мертв или находился в критическом состоянии в тот момент, когда злоумышленники подожгли машину – об этом свидетельствует характер повреждений, обнаруженных на его теле в ходе вскрытия.Полицейские также ссылаются на данные свидетеля, который утверждает, что украинского студента жестоко избили и похитили в подземном гараже роскошного отеля "Софитель" в Вене, а потом уложили на заднее сидение и увезли.В итоге дорогой автомобиль Mercedes S 350D, принадлежащий отцу жертвы, вместе с телом был найден в венском районе Донауштадт.Однако украинский телеграм-канал "Первый Харьковский" сомневается в правдивости опубликованной версии.По данным канала, молодой Кузьмин уехал с преступниками добровольно, поскольку он их знал. Поэтому его не испугал тот факт, что знакомые по пути остановились для того, чтобы купить канистру бензина. Скорее всего они это объяснили тем, что у них в авто кончился бензин и они везли топливо, чтобы его заправить, допускает "Первый Харьковский". Так получается, что в отеле к парню обратились за помощью и он поехал с ними, чтобы помочь завести машину, застрявшую на периферии."Жертву жестоко избили, требуя пароли к двум криптоаккаунтам (по нашим данным - его отца и мэра Терехова). Полиция сообщила, что жертве выбили зубы во время жестоких пыток. Он также получил тяжёлые травмы головы в результате побоев. После этого, получив пароли, преступники приковали парня наручниками к заднему сиденью автомобиля, облили бензином и подожгли", - такую версию произошедшего предлагает телеграм-канал.По официальным данным, два криптокошелька Данилы Кузьмина после его гибели действительно оказались пустыми. На основании этого венская полиция предположила, что за убийством стоят финансовые мотивы. Австрийцы допускают, что Данилу убили соотечественники за большие долги."Предположение австрийской полиции странное, поскольку его криптосчета перед смертью были опустошены. По всей видимости, деньги он после похищения из отеля перевёл преступникам", - полагает "Первый Харьковский".Телеграм-канал допускает, что молодой Кузьмин был хранителем части денег своего отца и его друга - мэра Харькова Игоря Терехова. По мнению авторов публикации, в убийстве на 100% просматривается харьковский след.Телеграм-канал "На самом деле в Харькове" тоже связывает смерть Данилы Кузьмина с деятельностью его отца. Канал напоминает, что при Петре Порошенко* Кузмьин-старший был "одним из главных решал" в Государственной архитектурно-строительной инспекции, и был "кошельком" так называемой строительной мафии. Сейчас он занимается тем же, только в Харькове, при Терехове, утверждают авторы поста, опубликованного 1 декабря."Кузьмин - ставленник Киева. В октябре 2021 года, Кирилл Тимошенко, заместитель главы Администрации Президента, приказал Терехову взять на эту должность Кузьмина. Сделано это было по просьбе депутата ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа — За жизнь", деятельность которой запрещена на Украине – Ред.) Игоря Абрамовича, в обмен на лояльность голосования депутатской группы "Відновлення України", собранную из осколков ОПЗЖ", - пишет "На самом деле в Харькове".По данным телеграм-канала, сам Абрамович в Харькове начинал с тех же схем, которыми сегодня занимается Кузьмин – градостроительство, ГАСИ, благоустройство."Через него инкассирует Терехова, и относит долю в Офис Президента", - утверждают авторы поста.Не исключено, что после отставки Ермака что-то сломалось в механизме субординации между Офисом Президента и его представителями в харьковской администрации с одной стороны, и харьковскими элитами с другой. В любом случае в коррупционных схемах Киева начался передел, аукнувшийся в Харькове.По словам политолога, автора Украина.ру Михаила Павлива, должность руководителя президентской администрации на протяжении всей украинской истории являлась одной их ключевых опор государственной управленческой архитектуры, и влияние людей, которые занимали это кресло, ощущалось повсюду."Эта должность никогда не была декоративной и от того, кто её занимал, зависела устойчивость всей Системы", - отметил Павлив в статье, опубликованной на страницах нашего издания.Теперь, когда система дает трещину, местные элиты, которые благодаря закону о местному самоуправлении на Украине обладают большой политической и финансовой самостоятельностью, могут захотеть избавиться от ставленников Киева. Учитывая то, что Харьков является вторым по величине городом страны, большие деньги задействованы в этой игре.О внутриполитических потрясениях на Украине в материале Михаила Павлива Есть ли жизнь после Ермака* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

