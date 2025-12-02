https://ukraina.ru/20251202/est-li-zhizn-posle-ermaka-1072544564.html

Есть ли жизнь после Ермака

Должность руководителя президентской администрации на протяжении всей украинской истории всегда являлась одной из ключевых опор государственной управленческой архитектуры, и влияние людей которые занимали это кресло ощущалось повсюду.

Поэтому когда представители так называемого соросятого крыла называли Ермака просто завхозом они откровенно искажали реальное положение дел за пределами любого здравого смысла. На этой позиции были такие глыбы украинской политики как Левочкин, Ложкин, Балога, Табачник, Медведчук, Литвин, которые бывали вершителями судеб и каждый из них обладал значительным собственным весом и возможностью направлять украинскую политику в ту или иную сторону. Эта должность никогда не была декоративной и от того, кто её занимал, зависела устойчивость всей Системы.Важно помнить что вплоть до прихода Зеленского Украиной руководили люди, которые имели серьёзный профессиональный и карьерный опыт и могли понимать, что такое управление страной. Кравчук возглавлял Верховный Совет УССР. Кучма был директором Южмаша и премьер-министром. Ющенко руководил Нацбанком и был премьером. Янукович управлял Донецкой областью и возглавлял кабинет министров. Порошенко* долгое время работал на различных министерских должностях, включая МИД, и создал собственную мощную бизнес империю. Для всех этих политиков глава администрации являлся доверенным и приближенным человеком, но при этом всегда оставался младшим помощником, которого можно было заменить без разрушения всей Системы. И это происходило регулярно. У Кучмы за два срока сменилось пять руководителей администрации. У Ющенко за один срок тоже пять фигур. У остальных по два. Исключением был только Кравчук, который никого не менял но и его президентство завершилось досрочно именно потому, что он не сумел удержаться в условиях политического кризиса. Украина всегда имела профессиональных управленцев во главе государства и структура под ними была устойчивой. Только с приходом Зеленского эта последовательность была разрушена и последствия этого сегодня видны особенно ясно.И понятно почему. Капитанство в команде КВН или руководство коммерческим проектом вроде "95 квартала" невозможно сравнить с ответственностью за большую страну и даже за крупную корпорацию. И это очевидность, которую не нужно доказывать через сложные дефиниции, достаточно просто посмотреть на реальное состояние Украины сейчас. Государство выглядит настолько истощенным и обескровленным, что даже мертвые в морге иногда производят более живое впечатление. Что до компетенций Зеленского, то мне кажется, что он с высокой вероятностью не сможет перечислить фамилии многих губернаторов, которых он сам же утверждал на должности. В отношении например Владимира Путина, у которого и список региональных руководителей гораздо шире, такого предположить нельзя. И нет никаких сомнений, что он удерживает всю управленческую вертикаль в своих руках и понимает как функционирует каждый её элемент - от Тихого океана до Курушской косы и от муниципалитета где-нибудь в Тыве до Кремля. В этом и заключается разница между человеком погруженным в управление и человеком, который воспринимает должность как роль а не как ответственность. Зеленский оказался в позиции, где он не контролирует процессы и не способен удерживать государство в работоспособном состоянии. Украина под его руководством пришла в положение почти необратимого разложения.В течение всей своей каденции Зеленский фактически избегал погружения в реальные механизмы управления страной и сосредоточился на театральной части президентства. Его ежедневная деятельность состояла из публичных выступлений, бесконечных поездок за границу, показных встреч, эмоциональных речей, поточных интервью, торжественных обменов рукопожатиями с зарубежными фигурами и созданием искусственного образа глобального лидера. Всё это поглощало время настолько полностью, что криворожский недофюрер объективно не мог даже поверхностно изучить как функционируют ключевые государственные процессы. Он не понимал каким образом подбираются главы областей и районов. Он не знал как обеспечиваются контролируемые голосования в Раде. Он не вникал в работу силовой и судебной вертикали. Он не знал как собираются налоги, как работает таможня, как функционируют экономические цепочки и инфраструктурные монополисты вроде Энергоатома или Укрзалізниці. Зеленский не обладал этим знанием ни до вступления в должность ни по всей видимости не обладает им и сегодня. Ему не было интересно разбираться в механизмах государства потому, что он предпочитал образ жизни, который предполагает встречи с селебрити, тренировки, бесконечные звонки мировым лидерам и зарубежные турне. Например, в этом году он совершил уже пятьдесят зарубежных визитов и похоже это число не станет пределом.Если бы в Украине существовала свободная журналистика, которая могла бы задавать упырю вопросы без страха и цензуры, то любой репортер мог бы проверить уровень осведомленности Зеленского простым вопросом вроде того, кто возглавляет Сумскую область. И можно с высокой вероятностью утверждать, что Зеленский не смог бы ответить сходу. А теперь я перехожу к главному. Все управленческие и теневые процессы, связанные с удержанием страны в рабочем состоянии, выполнял Ермак. Через него проходили все ключевые назначения и именно он согласовывал каждое кадровое решение независимо от уровня ответственности. Подчеркну еще раз что речь идет о всех значимых назначениях без исключений, потому что вся конструкция украинской власти была завязана именно на Ермака и держалась на его личной системе контроля. У Зеленского не было реальных знаний о том, как функционирует аппарат государства, потому что он никогда не управлял им самостоятельно. Его функция была декоративной, а задачи решались другими людьми.Ермак, прекрасно понимая характер Зеленского и его психологическую зависимость от постоянного визуального и даже, прости Господи, телесного контакта с ближайшим окружением, всегда находился рядом с Вовочкой Бубочкой. Западные медиа писали: "Они спали вместе в начале 2022 года". Есть подозрение что продолжили они этим заниматься и потом, ну да не об их моральном облике речь. Важно другое. Подобного уровня зависимости не было ни у одного предыдущего украинского президента и именно это делает период Зеленского совершенно уникальным и патологическим. Предыдущие главы государства не нуждались в том, чтобы руководитель администрации сопровождал их постоянно. Это стало возможным только потому, что сам Зеленский оказался настолько зависим от своего ближайшего помощника, что не мог принимать решения без постоянного присутствия Ермака.Особенность системы выстроенной Ермаком заключалась в том, что она повторяла не государственные, а криминальные модели. В этой структуре все связи были понятийными и неформальными. Любая должность получалась или терялась через степень личной лояльности. Законность постепенно отодвигалась на второй план. И пока эти понятия доминируют никакого правового государства на Украине быть не может, да и с чего бы ему появиться в химере АнтиРоссии.Ну и нужно учитывать, что устранение Ермака произошло под внешним давлением и совершенно не соответствовало желаниям самого Зеленского. Его вынудили сделать выбор, в котором он вновь пожертвовал ближайшим соратником и тем самым подтвердил свою неспособность защищать своих людей. На этот раз был устранен не важный, но все же функционер уровня Миндича или Чернышова, а центральный элемент управленческой архитектуры - человек, на котором держалась вся Система. Если угодно – краеугольный камень. Ну или микрочип в командном блоке. Потеря такого чипа делает конструкцию почти нежизнеспособной и переводит её в состояние хаотичного распада.В ближайший период процессы будут двигаться по инерции, но одновременно начнется рост саботажа. Режим начнет пожирать себя изнутри. Зеленский уже несколько раз продемонстрировал неспособность защитить даже самых преданных людей. А, повторюсь, система на Украине основана на понятиях, а не на праве и функционирует только пока своих оберегают. Как только эта защита исчезает, система начинает менять форму и превращаться обратно в формально институциональную модель. Министры уже не станут бежать на вызов советника Офиса президента. Силовики начнут задумываться, стоит ли выполнять требования по звонку. Судьи будут сомневаться, достаточно ли лингвистической экспертизы СБУ для посадки того или иного человека. Система начнет рассыпаться потому, что в ней больше не работает базовый принцип защиты своих.Пока Зеленского, конечно же будут пытаться перехватить различные группы влияния, включая Арахамию, Федорова, соросят и кодлы из порошенковского* круга, чтобы занять пространство, освобожденное после ухода Ермака. Но вообще положение главупыря уже безнадежное. Он в этой конструкции уже сбитый летчик и формирование новой понятийной модели с ним становится опасным, потому что он не умеет сохранять своих людей и не способен удержать минимальную опору. Многие это уже поняли. Радикальный демонтаж его власти пока не происходит только потому, что украинские процессы должны согласовываться извне, а также потому что страна живет в условиях войны и не имеет горизонтов планирования. Януковича, напомним, устранили значительно быстрее и за куда меньшие провалы, но тогда Украина не находилась в состоянии военного обвала и её экономика не была полностью разрушена.Главное же состоит в том что никто не захочет оказаться на одной стороне баррикады с Зеленским, когда придет время искать виноватых. Поэтому его судьба в целом уже определена. Управленческий центр постепенно смещается в Верховную Раду. Офис президента уже не контролирует парламент. Ну и уже ясно, что именно Раде придется принимать самые ключевые решения по миру поскольку других легитимных центров власти в стране больше не осталось. Так что начинаем понемногу фокусировать свое внимание на этом клоповнике.О том, какая участь может ждать Ермака - в статье "Кто посадит Ермака - Украина, США или Россия"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

