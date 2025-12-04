https://ukraina.ru/20251204/s-zelenskim-my-ne-budem-imet-delo-bezpalko-o-tom-pochemu-nelzya-dogovoritsya-s-ukrainoy-1072470176.html
"С Зеленским мы не будем иметь дело": Безпалько о том, почему нельзя договориться с Украиной
Заявление о невозможности договориться с действующим руководством Украины означает отказ Москвы вести дела с Владимиром Зеленским. Для появления нового человека на месте руководителя Украины потребуется не менее трех месяцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Безпалько прокомментировал слова президента России Владимира Путина о юридической невозможности договориться с Украиной. "Я бы это расценил как намек на то, что с Зеленским мы не будем иметь дело", — сказал эксперт.Он уточнил, что Москва будет ожидать смены руководства. "Мы будем ждать выборов, какого-то нового человека на месте руководителя Украины. Но это, как минимум, три месяца, а то и больше", — заявил аналитик.На этот период, по мнению Безпалько, не стоит ожидать прекращения огня. "Все это время все равно будут идти боевые действия", — констатировал он. Эксперт связал это с недоговороспособностью Украины: "Если мы не подписываем какой-то меморандум, а с Зеленским это сделать невозможно, то боевые действия продолжаются", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Богдан Безпалько: Зеленский пожертвовал Ермаком, чтобы спасти политическую верхушку Украины" на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Украине — в материале "Лариса Шеслер: Многие украинцы не едут в Россию из-за фильтрации, но они ждут, когда Россия придет к ним" на сайте Украина.ру.
