Лариса Шеслер: Многие украинцы не едут в Россию из-за фильтрации, но они ждут, когда Россия придет к ним

Сожрут Ермака или нет – это мало повлияет на военные возможности Украины. Наибольшая угроза для военных возможностей Украины - нехватка личного состава и отсутствие желания у людей становится пушечным мясом

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, в прошлом депутат Николаевского областного Совета Лариса ШеслерРанее РИА Новости опубликовало статистику, согласно которой более 25 тысяч граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году. Из них 23 867 совершали частные визиты, у 1094 был деловой визит в Россию, 103 приехали в качестве туристов, а у 31 гражданина был транзитный проезд. Подавляющее большинство для приезда в РФ воспользовались авиатранспортом. При этом 871 человек въехал на автомобиле, 79 — в пешем порядке, трое воспользовались железнодорожным транспортом.- Лариса Виленовна, наверное, это меньше, чем могло быть. Но мне все же кажется, что слухи о жесткой фильтрации в Шереметьево, когда ФСБ не пускает людей только за подписку на украинские телеграм-каналы, слишком преувеличены.- Я с вами не согласна. Что такое 25 тысяч человек в год? Это настолько мизерная цифра, которая подтверждает, что обмен людьми между Россией и Украиной полностью прекращен. Для сравнения. В 2022 году, когда уже шла СВО, в Россию въехало около 1 миллиона граждан Украины. В 2023 году – 200 тысяч человек. В 2024 году через фильтрацию прошло около 100 тысяч. И 25 тысяч в 2025 году – это фактически ноль.В этом году в Россию 2 миллиона граждан Таджикистана въехали. Даже граждан Молдавии в среднем около 100 тысяч в Россию въезжают.А почему так мало граждан Украины въезжают? Из-за фильтрации при проходе границы через Шереметьево. Все другие способы пересечь границу исключены с октября 2024 года.Кстати, у меня есть версия, откуда взялись эти почти 900 человек, которые въехали в Россию сухопутным путем.- Это беженцы с территорий, которые недавно освободила российская армия?- Да. Это люди, которые были на освобожденных территориях, но без прописки в конституционных российских регионах. У них только украинский паспорт с регистрацией в Харьковской области или где-то еще. И поскольку они оказались на нашей территории, мы оформили, что они пересекли границу сухопутно. Но, повторюсь, по-другому въехать в Россию нельзя. Только через Шереметьево.- Вопрос фильтрации — это по-прежнему вопрос в духе "Кого пускать - кого не пускать" и "Кому доверять – кому не доверять"?- Вопрос фильтрации слишком сложен и многогранен. Это вопрос безопасности России. Мы же видим, что постоянно происходят какие-то теракты и что ФСБ регулярно задерживает террористов. Да, большинство из них уже имеют российские паспорта, но бесконтрольный въезд граждан Украины сейчас вряд ли возможен в ближайшие год-два, потому что идут боевые действия.По некоторым данным, фильтрацию проходят 70% граждан Украины. Приехать через Шереметьево сейчас дорого. Как это происходит? К примеру, люди через несколько границ попадают в какую-то страну, где открыто авиасообщение с Россией (скажем, в Белоруссию), а потом покупают билеты на самолет. Это стоит несколько сотен евро. И люди побаиваются, если им придется обратно вернуться ни с чем.Кроме того, после фильтрации человеку ограничивают въезд на 20 и на 50 лет. Люди опасаются, что если они ее не пройдут, то им навсегда будет закрыт путь в Россию. Поэтому ждут, пока условия фильтрации смягчатся или политическая ситуация изменится. Отсюда такие маленькие цифры украинских граждан, приезжающих в Россию.- А вы за то, чтобы открыть автомобильный пункт пропуска на границе с Белоруссией?- Автомобильные пункты пропуска открыть будет невозможно. Можно было бы открыть пункт пропуска в еще одном аэропорту, если возникнет такая необходимость. Но поток заметно снизился, и Шереметьево с ним справляется.Тем более, Белоруссия тоже проводит свою фильтрацию. Многие граждане Украины даже туда не могут проехать. И возложить на Белоруссию задачу фильтровать у себя еще больше людей Россия не сможет.Повторюсь, прямых границ между Россией и Украиной не существует. Раньше хотя бы были гуманитарные переходы в Харьковской области, а сейчас они тоже закрыты. В ближайшее время упрощения въезда в Россию не предвидится. От этого горько и грустно, потому что многие семьи разделены.- А сколько граждан Украины, которые находятся на подконтрольных Киеву территориях или уехали в Европу, хотели бы приехать в Россию?- Из Украины очень многие хотели бы въехать в Россию. Понятно, что русофобская пропаганда там ведется активно, но русские никуда не деваются. Например, какой-то украинский комитет по образованию возмущался, что в Киеве 80% школьников на перемене общается на русском языке. Также все больше людей протестуют против гонений на православную церковь. Люди, которые поддерживают Россию, есть на Украине. Они бы хотели приехать в Россию. Но больше всего они бы хотели, чтобы Украина воссоединилась с Россией, а им бы не пришлось никуда ехать.- Я все-таки задам вам конкретный вопрос о том, кого пускать, а кого – нет. Была новость, что женщина, которая несколько недель работала в кофейне "Сенс русорез", хочет пройти через фильтрацию и опасается, что ФСБ об этом узнает.- ФСБ об этом узнает. И если женщина работала в кафе с таким названием, это тоже говорит о ее моральных устоях. Нормальный человек этого делать не будет. Я не верю, что она умирала с голоду, и у нее другого выбора не было. При этом я знаю конкретных людей, работавших на госслужбе на Украине, но стали настоящими гражданами России, которые любят ее и готовы отдавать ради нее все свои ресурсы. Самое главное – не где человек работал, а какое у него внутреннее содержание. И это внутреннее содержание рано или поздно выплывет. Каждому придется отвечать за то, что он говорил или делал, считая себя безнаказанным и неуязвимым.- Нужно ли давать шанс таким людям?- Сложный вопрос. Невозможно приглядывать за каждым человеком, который раньше исповедовал бандеровские взгляды. В России нет такого ресурса силовиков. И если ты исповедовал бандеровщину, тебе в данный момент в России делать нечего. Живи в Польше. Начинай осознавать, что ты делал.Россия – это очень сложное государство с очень сложной национальной и административной структурой. Оно сейчас уязвимо. Теракты, диверсии и возможности воздействия на неустойчивых российских граждан не позволяют сюда пускать потенциальных врагов России.Зато я знаю людей, которые много лет писали статьи в российских изданиях, но их в Россию не пускают. Тут надо разобраться, почему им не дают приехать в страну, которую они, живя на Украине, всегда поддерживали.- Ведется ли у нас работа по созданию механизма исправления ошибок при фильтрации, о которой вы часто говорите?- К сожалению, мне об этом ничего неизвестно. Да, был прецедент, когда запрет отменили и человека пропустили. Но отмена запрета происходила не судебным образом, а по решению силовых структур. Пока никакого механизма оспаривания решения о въезде нет. А он должен быть.Например, можно было бы создать какую-то экспертную группу, которая принимает решение: "Была ошибка. Неправильно оценили взгляды и возможности человека. Его надо пропустить в Россию".То есть речь не идет о том, чтобы пускать тех, кто были бандеровцами. Давайте сперва пропустим тех, кто бандеровцами никогда не были. Исправим ошибки, допущенные в отношение их.- Вы затронули тему мигрантов из Средней Азии. Это отдельный вопрос. Не хотелось бы, чтобы мы начали спорить, какая среда опаснее с точки зрения терактов: мигранты или граждане Украины.- А я как раз не разделяю опасения многих коллег по поводу повышенной миграции из стран Средней Азии. Лично я вижу вокруг себя доброжелательных и трудолюбивых людей. Эти фобии сейчас раздуваются, чтобы переключить внимание на негодный объект.- А как же случаи, когда представители диаспор нападают на участников СВО или вымогают у них деньги?- Такие случаи есть. Бандитские группы есть всегда. Но подавляющее большинство этих преступников родились в России и имеют российские паспорта. И они не имеют ничего общего ни с Украиной, ни со Средней Азией. Я поэтому и говорю, что Россия слишком сложная страна, чтобы легко относиться к ее безопасности.- Кстати, вы профессионально занимаетесь проблемами русских из Средней Азии или Прибалтики, которые приезжают в Россию, но не могут здесь обустроиться?- Самая большая проблема – закон об образовании, когда дети должны сдавать экзамен по русскому языку, прежде чем пойти в школу. С этим я категорически не согласна. Даже если ребенок плохо знает русский язык, он должен учиться в школе, потому что школа – это сильнейший инструмент интеграции в российскую среду.Еще раз. Россия открыла границы для переселенцев из Европы по гуманитарным основаниям, а их дети не могут ходить в школу, потому что не могут сдать экзамен по русскому языку. Это неправильно. Надо создавать какие-то интеграционные классы, в которых будут преподавать частично на русском и вводить ребенка в русскую среду. Нельзя же его просто отрезать.Да, русские люди из других стран могут хуже знать язык, чем коренные россияне. Но от этого они не перестают быть русскими. Эта проблема существовала еще до СВО, когда украинцы получали российский паспорт как носители русского языка. В некоторых регионах экзамены были настолько сложными, что люди не могли их сдать. И я тогда доказывала, что если тракторист из Луганска не знает, как правильно в родительном падеже писать слово "туфли" (туфель или туфлей), это не значит, что он не носитель русского языка. Да, он неграмотный, но от этого он не перестает быть русским.То же самое происходит по отношении к детям. И это очень большая проблема для репатриантов из разных стран. Ее надо решать. Россия заинтересована, чтобы люди приезжали сюда с детьми и врастали в российскую действительность.- Давайте тогда кратко резюмируем по каждой из проблем, о которых мы говорили: граждане Украины, русские из других стран, миграция из Средней Азии.- Я все время отстаивала идею, что должна быть специальная служба по репатриации. Нельзя сливать все потоки мигрантов в одно целое. Трудовая миграция и репатриация – это совершенное разные вещи.Трудовую миграцию надо регулировать. (Как человек работает? Соответствует ли его работа тому, по каким заявкам он сюда приехал?). А репатриация должна максимально приветствоваться. Россия заинтересована в том, чтобы сюда въезжали люди, которые хотят стать русскими, и чтобы их дети были русскими.Разделение по разным направлениям въезда в Россию – это основная цель и основное средство, с помощью которого можно решить и демографическую проблему, и проблему безопасности России.- Также я хотел задать несколько вопросов по ситуации в Николаеве. Поменялись ли там настроения после того, как произошли знаковые события: удары по ТЦК (они почему-то прекратились) и удары по энергетике (они только нарастают)?- Настроение у людей в Николаеве очень тяжелое. Сейчас немножко поменьше стали отключать электроэнергию, а до этого света не было по 12 часов в сутки. Осень, темно, холодно – очень большие проблемы.Еще очень большие проблемы с водой. Казалось бы, пустили водовод из Ингула, но вода эта техническая. Она непригодна для питья. Поэтому продолжаются поставки и продажи чистой воды. Говорили, что в сентябре – в октябре запустят очистные сооружения. На самом деле даже в феврале ничего не запустят. Проложить трубы с насосами – это одно. Подать чистую воду – это другая задача.И, конечно, люди ждут. Те, кто нас ждал, не изменили своих взглядов. Когда говорят, что пропаганда всем промыла мозги, это не так. Люди затаились. Они не могут свободно делиться своим мнением даже среди знакомых, потому что среди них обязательно будет стукач.Уровень репрессий только нарастает. СБУ просто подставляет людей. Недавно был случай. Высокопоставленному чиновнику кто-то написал на отвлеченную тему, а потом фальсифицировал переписку с ним. Якобы он в этой переписке высказывал какие-то пророссийские взгляды, и на основании этого возбудили уголовное дело.Поэтому я всегда говорю своим товарищам: "Если вам напишет кто-то незнакомый с какими-то темами про войну или политику, сразу блокируйте его. Это провокатор из СБУ. А СБУ мечтает посадить как можно больше людей".- А те, кто нас не ждут, бегают от ТЦК, но хотят, чтобы кто-то другой воевал за них "до последнего украинца"?- Бегают от ТЦК все: и "патриоты", и пророссийские. Никто не хочет стать пушечным мясом. Конечно, есть люди, которые сидя на летней кухне и забаррикадировавшись, все равно пишут в соцсетях бандеровские посты. А есть люди, которые просто панически боятся оказаться на фронте, потому что считают себя русскими и не хотят стать предателями.- В каком состоянии сейчас Южно-Украинская АЭС? Есть опасения, что там может произойти катастрофа не из-за последствий ударов по энергетике, а из-за того, что атомными станциями на Украине никто не занимался за все годы независимости?- Я бы не была столь пессимистичной. Атомная энергетика – это не та отрасль, которой можно заниматься, спустя рукава. На Украине долго были нормальные специалисты, которые понимают, чем грозит нарушение работы оборудования. Украинские блоки постоянно контролировала МАГАТЭ и не высказывала опасений по поводу их состояния.Понятно, что все может прийти в упадок. Но техническое состояние атомных блоков нормальное.Надо еще сказать, что если в начале 2000х порядка 25% электроэнергии на Украине вырабатывались атомными электростанциями, то сейчас около 80%. То есть 80% энергетики производится на АЭС. Сделать с этим ничего нельзя, потому что все маневровые мощности выбиваются. И я думаю, что атомная энергетика будет работать в нормальном режиме.Потому что по сравнению с какой-то аварией на АЭС, Чернобыль или Фукусима могут показаться цветочками.- Наш президент недавно заявил, что с украинским режимом невозможно договариваться ни фактически, ни юридически, а потом Ермак подал в отставку в результате новых разоблачений НАБУ. Как думаете, сохранится ли этот идеальный для нас сценарий, когда армия России наступает по всем направлениям, а во власти противника наступает хаос?- Мы продолжим наступать, но хаоса в рядах противника ожидать не надо. Украинская элита живучая как крыса. Было бы наивно думать, что они закончатся или передерутся между собой.Конечно, идет грызня на самом верху. НАБУ воюет с СБУ. Все это варится в одной каше. Это говорит об интеллектуальном и организационном уровне украинской элиты. Тем не менее, резкого обрушения государственных институтов на Украине не происходит. Все государственные органы функционируют. И эта борьба бульдогов под ковром мало сказывается на реальной жизни.Сожрут Ермака или нет – это мало повлияет на военные возможности Украины. Наибольшая угроза для военных возможностей Украины - нехватка личного состава и отсутствие желания у людей становится пушечным мясом.Также по теме - в интервью Василя Вакарова: США указали Ермаку на место, а депутаты Рады скоро побегут в Москву договариваться

