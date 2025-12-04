https://ukraina.ru/20251204/opasnaya-situatsiya-dlya-kieva-kak-nado-ponimat-stolknovenie-gur-i-vsu-v-sanatorii-zhovten-1072638029.html

Опасная ситуация для Киева: как надо понимать столкновение ГУР и ВСУ в санатории "Жовтень"

Опасная ситуация для Киева: как надо понимать столкновение ГУР и ВСУ в санатории "Жовтень"

В санатории "Жовтень" ("Октябрь") в Конча-Заспе (10 км от Киева) произошло практически полноценное боестолкновение между бойцами Главного управления разведки (ГУР) и украинских вооруженных сил

Почему именно "Жовтень"Инцидент произошел 3 декабря, сообщило интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в ГУР, Генштабе и правоохранительных органах.Яблоком раздора стал санаторий "Жовтень" — одно из самых крупных клинико-реабилитационных учреждений Украины, существующее более 30 лет. Так об этом месте пишут профильные украинские ресурсы.В комплекс санатория входит собственный пляж, два бассейна, сауна, концертный зал, кафе, столовая и т.д.С 2020 года санаторий переходит из рук в руки. Сначала его арестовал суд и передал в собственность государства, объект отошел в управление Агентству по розыску и менеджменту активов. Санаторий оценили в 60,7 млн гривен и должны были назначить ему нового управляющего, но конкурс по его отбору так и не состоялся.Затем к делу подсуетились компании "ДТЭК Киевские электросети" и "Киевгазтрейд", которые предъявили ООО "Клинический санаторий "Жовтень" долг в 5 млн гривен и запустили процедуру банкротства этой организации. Следовательно, движимое имущество этого ООО может пойти в счет погашения долга.Ситуацию еще больше запутывает то, что часть участка, на котором расположен "Жовтень", прикупили компании, конечным владельцем которых является одесский бизнесмен Борис Кауфман, состояние которого до начала СВО оценивалось в 320 млн долларов.Утверждается, что Кауфман планирует застроить Конча-Заспу и с этой целью прибирает к рукам все новые земли в этом районе и готовится получить от местных властей разрешение начать стройку.Стрельба в санаторииНесмотря на всю эту чехарду, в 2022 году представители воинской части А4005 ВСУ сумели арендовать санаторий под свои нужды. Как рассказали украинским СМИ местные жители, военные огородили пляж и никого туда не пускали.Военные утверждают, что заняли "Жовтень" на легальных основаниях, они заключили договор с владельцами санатория, получили соответствующую директиву от командования Сухопутных войск, разрешение от военной администрации Киева и т.д.Вскоре оказалось, что "Жовтень" - лакомый кусок не только для армейских, но и для ГУР. Бойцы военной разведки несколько раз приезжали на место чтобы разведать обстановку, после чего организовали целую спецоперацию.Они сломали ворота и забор санатория, въехали на его территорию, открыли стрельбу в воздух и землю и буквально взяли в плен находившихся там десятерых военнослужащих ВСУ. Позже их отпустили, а бойцы военной разведки забаррикадировались в одной из построек.После такой шумихи на место ЧП прибыли представители комендатуры, а также сотрудники Военной службы правопорядка (ВСП). Вызвали еще и подразделения Госбюро расследований, но они не приехали. Кроме того, лично в Конче-Заспу прибыл один из заместителей главкома ВСУ Александра Сырского.Захватчики предъявили приехавшим документы, согласно которым они также являются законными арендаторами санатория. Договор они заключили с компанией Кауфмана, после чего сотрудники ВСП вынуждены были признать, что с формальной точки зрения как воинская часть, так и ГУР могут одинаково пользоваться "Жовтнем".Чем в итоге закончилась вся эта катавасия и кто в итоге установил контроль над объектом, не сообщается.В интересах КауфманаЭкс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* полагает, что за попыткой захвата санатория стоит глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, который действует в данном случае в интересах Кауфмана.Арахамию ранее в СМИ называли человеком, близким к одесскому бизнесмену. Своей дружбы с ним политик и не скрывает. После начала российской спецоперации он как минимум трижды выезжал за границу на автомобилях, которые принадлежат Кауфману или его фирмам.Сам предприниматель с недавних пор предпочитает особо не отсвечивать, так как является фигурантом нескольких уголовных дел. Одно из них касается его участия в приватизации аэропорта Одессы в 2011 году. По версии следствия, Кауфман с подельниками завладел имуществом предприятия и доходами от его деятельности на сумму более, чем 70 млн гривен.Другое дело – про регулярный подкуп Кауфманом чиновников одесской мэрии и горсовета в составе организованной преступной группы. По обоим делам бизнесмена арестовывали, но каждый раз он выходил под залог.Как показала история с санаторием "Жовтень", несмотря на уголовное преследование одесский бизнесмен чувствует себя уверенно и проворачивает новые схемы, теперь уже в соавторстве с Главным управлением разведки.Ситуация выходит из-под контроляЕсть у этой ситуации и другое измерение, а именно борьба между собой силовых украинских ведомств. В любой стране с развитой системой спецслужб такая негласная ведомственная конкуренция является обычным делом, однако на современной Украине она приобретает особый характер.Это происходит несмотря на то, что на Украине продолжается военное положение, огромная часть мужского населения гибнет по приказу властей в заведомо проигранных сражениях, а страна буквально каждый день теряет все новые и новые территории.Украинское издание "Фокус" приводит комментарий бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, который увидел в событиях под Киевом переход страны в новую опасную фазу – когда часть силовиков воюет и несет потери, а другая часть втянута в бизнес-разборки."Факт того, что разведчики приехали на объект, открывали огонь, блокировали территорию и "брали в плен" военных другой части, свидетельствует о серьезном сбое в системе безопасности. Если немедленно не вмешаются или силовые структуры, или президент, страна может получить неконтролируемое перераспределение сфер влияния между людьми в форме — теми, кто имеет наградное оружие и чувствует свою безнаказанность", - сказал он.Мнение бывшего сотрудника СБУ не удивительно. Данная спецслужба также давно косо смотрит на ГУР. Между этими ведомствами тоже были крупные инциденты, например тогда, когда сотрудники СБУ убили в 2022 году участника переговоров с РФ Дениса Киреева. Позже оказалось, что он был агентом ГУР.Бывший эсбэушник Ступак опасается, что представители военной разведки превращаются в "силовых менеджеров". Он также полагает, что ГУР в этой истории действовало по команде кого-то из своих руководителей.Пока никакой реакции со стороны Владимира Зеленского или кого-то из руководства страны на инцидент в санатории "Жовтень" не последовало. Вероятнее всего, историю будут замалчивать, а значит, что нестабильности на Украине становится только больше, а Зеленский, напротив, все меньше и меньше контролирует ситуацию в стране.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, как СБУ борется с инакомыслием на Украине - в материале издания Украина.ру "Избивали до животного состояния, грозили изнасиловать дочь". Как СБУ избавляется от левой оппозиции.

