"Избивали до животного состояния, грозили изнасиловать дочь". Как СБУ избавляется от левой оппозиции

СБУ арестовывает людей по всей Украине, сообщая, что выявила организованные коммунистические пророссийские ячейки, которые собираются совершить госпереворот или оказывают помощь ВС РФ. Цель — дискредитировать украинских антифашистов перед западными левыми и правозащитными организациями, которые критикуют Украину за правый радикализм

В последнее время мы много говорим о преследованиях на Украине Украинской православной церкви, поскольку эта организация имеет силу и ресурс защищаться и даже одерживает некоторые существенные победы. В этом смысле опыт УПЦ бесценен и для тех тысяч граждан Украины, которые тоже подверглись преследованиям за их взгляды и мнения, но не имеют такой институциональной поддержки, какая есть у Церкви. Так, 1 октября в пресс-релизе ООН раскритиковано ограничение свободы вероисповедания на Украине и указано, что "свобода мысли, совести и религии не подлежит ограничению даже во время вооружённого конфликта", а "национальная безопасность не является основанием для ограничения этой свободы". Соответственно, теперь все, кого преследуют на Украине за взгляды и мнения, могут в судах ссылаться на позицию ООН о том, что "ссылки на концепцию "Русского мира" или "пророссийскую принадлежность" несовместимы с принципом правовой определённости и могут привести к криминализации свободы мысли, религии или убеждений, а также к ограничению свободы собраний и объединений".То же самое должно касаться и любых других взглядов и мнений, в том числе коммунистических. Однако, за левые (в самом широком смысле) взгляды на Украине начали преследовать сразу после победы Майдана. Суды первой инстанции запретили деятельность Компартии Украины (КПУ) еще в 2015 году, но 19 марта 2022 года Зеленский своим указом, безо всяких судов, запретил все левые и демократические оппозиционные партии на Украине. 14 мая он подписал новый закон, который передал право запрета политических партий в руки суда во Львове. Летом того же года Львовский административный суд наложил запрет на деятельность всех партий, фигурировавших в указе Зеленского. Тогда же львовская апелляция оставила в силе решение 2015 года по КПУ. Почему полномочия решать судьбу левых политических сил передали именно во Львов, догадаться несложно. Всего были запрещены 14 партий, включая КПУ, Социалистическую партию Украины, Союз левых сил, Прогрессивную социалистическую партию Украины и др.Одновременно с этим власти начали активно репрессировать левых критиков Украины как "анти-России".Первым для левых оппозиционеров на Украине после начала СВО стал приговор участнику антифашистской группы "Левица" из Днепропетровска Александру Матюшенко. Его вместе с женой Марией избили праворадикалы, а затем арестовали сотрудники СБУ 3 марта 2022 года.Вначале СБУ обвиняло Александра в "ведении агрессивной войны" (ст. 437 УК, до 12 лет тюрьмы), но затем, осознав, что доказать "ведение войны" в отношении никогда не бравшего в руки оружия Александра будет затруднительно даже в атмосфере "патриотической" истерии, прокуратура переквалифицировала обвинение на ст. 110 УК ("посягательство на территориальную целостность"), по которой с 2014 года традиционно судили журналистов и блогеров, критически высказывавшихся о политике постмайданной Украины. 24 мая того же года Матюшенко приговорили к трем годам лишения свободы.2 марта 2022 года в Киеве арестовали коммунистов Михаила и Александра Кононовичей. По свидетельству братьев, их пытали в одной из тайных тюрем СБУ, так называемом "спортзале". О том, что происходило в "спортзале" СБУ, мы писали здесь. Затем братьев обвинили в попытке захвата госвласти (ст. 109 УК Украины)."В 2014 году в самый разгар боёв на Донбассе, — рассказывают Кононовичи, — мы с товарищами первыми из всех организаций и политических партий на Украине едем в объятый войной Донбасс, в Луганск, везём гуманитарную помощь в детский дом инвалидов. Даём там пресс-конференцию и обращаемся к властям Украины с просьбой остановить войну и сесть за стол переговоров. После этой поездки на нас открыла публичную охоту СБУ и подконтрольные ей неонацисты (украинская версия "Операция Кондор"). Прокуратура возбудила 4 уголовных дела по каждому из нас. С 2014 года, с убийства нашего товарища-комсомольца 17-летнего Вадима Папуры в Одессе 2 мая начались беспрецедентные в Европе убийства, похищения, внесудебные расправы, избиения коммунистической оппозиции и антифашистских лидеров "эскадронами смерти" контролируемых СБУ".На Кононовичей, по их словам, до момента ареста нападали 34 раза. Более 200 нападений зафиксировано на других членов КПУ, в том числе поджоги офисов. Тем не менее, даже в начале 2022 года она продолжали проводить антивоенные и антифашистские митинги у посольства США и Евросоюза в Киеве, около администрации президента и парламента Украины."В марте 2022-го с началом войны на Украине нас похитили СБУ и 4 дня держали в подвале и избивали, — заявил Михаил Кононович на суде. — Избивали до полусмерти, до животного состояния. Нам поломали носы, выбили зубы, сломали рёбра, мы получили сотрясение мозга, гематомы. Сотрудники СБУ угрожали, что на моих глазах изнасилуют мою 13-летнюю дочь Екатерину. Во время пыток нас заставляли взять на себя вину в наведении ракет на Луцкий аэродром, в том, что мы работаем на КГБ Белоруссии и ФСБ России, что мы являемся вожаками террористических организаций "Комсомол Украины" и "Антифашистский комитет Украины". В пыточной СБУ они заставляли нас оговорить наших товарищей по партии, на что мы даже под страхом смерти пойти не могли.Во время незаконного ареста нас обокрали, выбросив в СИЗО в полумёртвом состоянии в нижнем белье, чтобы публично унизить. В тюрьме нас содержали сначала в одиночных камерах без средств гигиены и тёплой одежды. Нас неделю не кормили, не разрешали мыться, только через 20 дней я получил свой первый кусочек мыла и выпил горячего чая. Нам не разрешали связи с родными. Два месяца к нам не пускали адвоката и врачей, прятали, чтобы нас никто не видел искалеченных. Всё это время к нам приходили следователи и предлагали "сделку" — признать несуществующую вину и оклеветать товарищей по Компартии и антифашистскому движению. После нашего очередного отказа нас бросили в "пресс-хату", где находились убийцы, рецидивисты и нацисты с фашистским флагом на стене. Камера была маленькая, на 12 человек, но в ней находилось 20 заключённых. Мы спали по очереди в скотских условиях, я месяц не имел даже своей нары.Мы выжили только благодаря солидарности наших европейских товарищей, депутатов Европарламента, депутатов ПАСЕ, коммунистов и антифашистов, которые проводили митинги по всему миру возле дипломатических учреждений Украины с требованием нашего освобождения. Именно усилиями Всемирной федерации демократической молодёжи и других товарищей, нас из подвалов СБУ поместили в СИЗО, что спасло нам жизнь. Благодаря их акциям и мировому давлению на режим нас выпустили из тюрьмы под домашний арест. В тюрьме мы просидели 8 месяцев в страшных условиях. И нам все еще грозят долгие годы заключения".16 апреля 2024 суд в Запорожье приговорил к 15 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене (ст. 111 УК) арестованного в мае 2023 члена КПУ и Союза советских офицеров Юрия Петровского. О его деле мы подробно писали здесь. 8 февраля 2014 года во время антифашистского шествия в Запорожье Петровский зачитал требование участников мероприятия к еще действовавшему правительству Януковича обратиться к России как к гаранту мира и стабильности на Украине, установить в стране федеративное устройство, а также запретить фашистские партии. На митинге рядом с Облгосадминистрацией, которым закончилось большое антифашистское шествие в Запорожье, он символично сжег чучело Степана Бандеры.Наблюдение за Петровским организовали еще в начале 2022 года, а уголовное производство открыли за полтора месяца до предполагаемого совершения преступления. Следствие так и не выяснило, кто именно связался с Петровским, но в материалах дела указано, что это "представитель России". Ни имени, ни должности "представителя" никто не знает. Петровский никуда не ездил для сбора данных, фотографий объектов или локаций на карте не присылал. Все переданные данные находились в открытом доступе. Прилетов по указанным Петровским объектам не было (в деле нет ни ущерба, ни потерпевших). Сообщения о прилетах Петровский отправлял после самих прилетов, вся информация была публичной. Зная о передаче данных, СБУ не задерживала Петровского полтора месяца, позволяя ему совершать предполагаемое преступление. То, что дело является результатом провокации, сомнений нет.В мае 2024 СБУ задержала участников "сети прокремлёвских пропагандистов" в Киеве и ряде других регионов Украины, которые "призывали восстановить СССР". Среди них арестован глава подпольной организации "Молодая гвардия большевиков-ленинцев" в Николаевской области, а в Харькове — мужчина, "восхвалявший советский режим и пропагандировавший коммунистическую символику".В феврале 2025 года СБУ арестовала активистов "Рабочего фронта Украины" (РФУ) в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях, которые "пытались создать повстанческое движение для дестабилизации Украины". Все задержанные — местные жители в возрасте от 20 до 32 лет. Часть из них – студенты, другая - работники предприятий или безработные. СБУ утверждает, что они действовали под руководством "профсоюзного куратора" из России.С начала военных действий, по данным СБУ, они изготовили печатную партию "антиукраинских материалов", неоднократно пытались распространить коммунистическую символику и призывали к реанимации Советского Союза. Следующим шагом якобы должны были быть "постановочные массовые собрания и митинги", что бы это ни значило.На своей странице, указывает пресс-служба СБУ, участники объединения пишут антикапиталистические посты, утверждают, что на Украине искусственно усиливают ненависть к россиянам и происходит "шовинистическая промывка мозгов". Также участники движения утверждают, что эта война не в интересах простых граждан и их просто обманывают. По материалам дела, члены РФУ под видом распространения неокоммунистических идей агитировали украинцев восставать против власти и складывать оружие перед российскими войсками, призвали граждан призывного возраста уклоняться от мобилизации, а действующих военнослужащих не выполнять приказы командиров и совершать дезертирство. Также агитаторы предлагали украинским защитникам объединяться в "солдатские комитеты" для коллективного отказа от участия в боевых действиях на фронте.Для распространения "кремлевских нарративов" члены РФУ создали страницы своего объединения в различных соцсетях, где на них подписалось более 30 тыс. пользователей. Также фигуранты массово расклеивали по улицам агитационные листовки с QR-кодом своей организации и призывами к срыву мобилизации. Ежедневно они обходили не менее 30 адресов, где размещали листовки на досках объявлений или просто на стенах зданий.Пятерым задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК ("препятствование деятельности ВСУ). Трое фигурантов находятся под стражей. Двум другим суд назначил круглосуточный домашний арест с ношением электронного устройства.Организация координируется и финансируется Россией — сообщили в СБУ, но поверить в это невозможно. РФУ — это очень специфическая левая организация, которая считает, что Россия и Запад — империалисты, воюющие за влияние на Украину на территории Украины. В самой Украине они видят лишь "проявления" фашизма, но не фашистское государство. Соответственно, члены РФУ призывают сложить оружие солдат обеих армий и "повернуть штыки" против империалистических правительств. Мы не даем сейчас оценок качеству анализа ситуации от этих молодых людей, только фиксируем тот факт, что РФУ — это исключительно внутриукраинская история, и координироваться "российскими кураторами" организация не может.Самый свежий случай ареста украинских левых произошел 20 октября этого года. СБУ сообщила о "разоблачении восьми приспешников РФ" в Киевской, Черкасской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях, которые пытались "дестабилизировать общественно-политическую ситуацию на Украине с помощью неокоммунистических ячеек в 8 регионах нашего государства". По словам СБУ, вина "неокоммунистов" заключалась в том, что они "создали собственные каналы в Telegram и TikTok, через которые подыскивали единомышленников, которых призывали вступить в так называемый "оргкомитет УССР" и игнорировать украинское законодательство", а также распространяли советскую символику. Следователи СБУ также установили, что "их действия курировал преподаватель военно-морской академии из Санкт-Петербурга"."Организаторам вражеского подполья" спецслужба сообщила о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК: ч. 2 ст. 109 ("публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти"), чч. 1, 2 ст. 436-1 ("изготовление, распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима) и чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 ("оправдание вооруженной агрессии РФ")."Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества," — предупреждает СБУ.Создание "оргкомитета УССР" под кураторством преподавателя военно-морской академии звучит нелепо. Опыт подсказывает, что здесь что-то не то."У меня дежавю!" — комментирует ситуацию украинский коммунист Михаил Кононович."Просто один в один, — говорит он. — Нас с братом Александром с помощью избиений, пыток в подвале СБУ и угроз изнасилования моей 13-летней дочери в феврале 2022 года вынуждали оговорить наших товарищей и назвать любые, на наше усмотрение, фамилии коммунистов в десяти регионах Украины. Мы должны были сказать, что нам Кремль давал большие деньги на подпольные организации в десяти базовых областях Украины: Киевской, Одесской, Днепропетровской, Волынской и т.д. Якобы мы, коммунисты, планировали захватить областные и районные администрации в регионах Украины и ждать русские войска, чтобы потом договариваться с ними о распределении власти".Братья отказались, и их бросили в так называемые пресс-хаты в СИЗО. Также началось давление на их семьи, вследствие чего они были вынуждены покинуть Украину. Когда стало понятно, что склонить Кононовичей к сотрудничеству грубой силой не получится, власти пошли по другому пути."Не получилось через подвалы и пытки, давай купим дурачков и сделаем то же самое, только в рамках предвыборной схемы, — рассказывает Михаил. — Сделаем штабы новой украинской левой партии в десяти областях, все профинансируем. Мы снова отказались. И вот теперь придумали в тех же областях, только уже подпольные организации, которые должны были расшатывать ситуацию на Украине. Даже сценарий особенно не поменяли, только детали".Братья Кононовичи, которых активно поддерживают европейские левые, считают, что киевские власти руками СБУ пытаются дискредитировать левых и антифашистов Украины в глазах их европейских коллег, раз за разом «создавая» коммунистические ячейки, которые якобы работают в интересах России. Сначала в тех же самых областях коммунисты якобы пытались захватить админздания в ожидании российских войск, затем была попытка создать при посредничестве СБУ как бы легальные коммунистические ячейки по всей Украине (а затем арестовать их членов за пророссийскую деятельность), а когда провокация не сработала, стали находить нелегальные и, возможно, даже не существующие в реальности ячейки, уже связывая их прямо с российскими спецслужбами.Подробности о деятельности репрессивного аппарата Украины — в интервью с послом по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родионом Мирошником.

