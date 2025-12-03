https://ukraina.ru/20251203/the-general-shansy-zaluzhnogo-stat-prezidentom-posle-kontrnastupa-v-london-1072584295.html
The генерал: шансы Залужного стать президентом после "контрнаступа" в Лондон
The генерал: шансы Залужного стать президентом после "контрнаступа" в Лондон - 03.12.2025 Украина.ру
The генерал: шансы Залужного стать президентом после "контрнаступа" в Лондон
Залужный в своих соцсетях написал: "Дома лучше". На фоне коррупционного скандала с друзьями Зеленского в главных ролях, Залужный, сумевший организовать... Украина.ру, 03.12.2025
Залужный в своих соцсетях написал: "Дома лучше". На фоне коррупционного скандала с друзьями Зеленского в главных ролях, Залужный, сумевший организовать контрнаступление в Харьковской области, выглядит самой яркой фигурой на политическом небосклоне Украины. Кто он, чем известен и как может сложиться его политическое будущее — в материале издания Украина.ру.*В материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
