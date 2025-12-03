https://ukraina.ru/20251203/nemtsy-ne-smogut-zamenit-russkikh-otsutstvie-turistov-iz-rossii-udarilo-po-byudzhetu-pribaltiyskikh-1072532294.html

Немцы не смогут заменить русских. Отсутствие туристов из России ударило по бюджету прибалтийских стран

Решение ограничить, а на самом деле фактически закрыть дорогу российским туристам в собственные страны, сильно ударило по экономике Эстонии, Латвии и Литвы. По оценкам экспертов, экономики этих стран могли потерять от 3 до 5 процентов ВВП из-за снижения доходов от туризма

2025-12-03T12:22

2025-12-03T12:22

2025-12-03T15:23

В сентябре 2022 года страны Прибалтики решили, что граждане РФ являются угрозой для безопасности их стран и ввели запрет на их въезд по шенгенским и гостевым визам. Поток российских туристов в Прибалтику приостановился.Эстония, Латвия и Литва попытались исправить ситуацию за счет туристов из Европы, прежде всего из Германии и Скандинавии, но полноценной замены россиянам так и не нашлось.По данным туристической отрасли Эстонии, гостиницы и отели страны в 2024 году приняли 3,6 млн туристов и это на 5% больше, чем в 2023 году, но все еще на 5% ниже уровня доковидного 2019 года. При этом общее количество иностранных туристов сократилось на 400 тысяч.В этом же 2024 году Литву посетило около 2,38 миллиона иностранных туристов, что на 1% меньше, чем в 2023 году, и на 17% меньше, чем в 2019 году.В Латвии в 2024 году наблюдалось увеличение туристического потока. Количество туристов в латвийских туристических объектах тогда достигло 2,7 млн человек или на 10,9% больше, чем в 2023 году. Из них больше половины были иностранные гости. Однако по данным Центрального статистического управления, в 2025 году количество иностранных туристов в Латвии пошло на спад.Когда нет русского, и немец поможетИнтересно, что больше всего заграничных гостей в Латвию прибыло из Литвы и Эстонии. Немецкие туристы заняли третью ступеньку этого рейтинга, а за ними последовали финны, британцы, поляки, американцы и испанцы. Больше всего иностранцев привлекают Рига и Юрмала - любимые курорты советских граждан. Не удивительно, ведь "Рижское взморье — это целая страна!", как давно заметил Осип Мандельштам.Туристов из Европы страны Прибалтики пытаются привлечь более мягким и умеренным климатом: кто не любит испанской и итальянской жары, может отдохнуть на берегу Балтийского моря.Однако близость России все-равно отпугивает многих потенциальных гостей из Европы, ведь не каждому так просто объяснить, что прибалтийские курорты расположены довольно далеко от театра боевых действий и что Москва не собирается ни на кого нападать в Прибалтике, ни в курортный, ни в любой другой сезон.К тому же общий экономический кризис, который в Европе вызвал отказ от дешевого трубопроводного российского газа, сказывается и на планах европейских, особенно немецких туристов, посетить Прибалтику.По данным американского журнала The National Interest, промышленность Германии не может стабильно развиваться без поставок российских энергоносителей. Потеря газопровода "Северный поток 2", который подпитывал немецкую промышленную мощь, "полностью выпотрошила" сильнейшую экономику ФРГ.Дополнительную проблему для Германии создает эмбарго на российскую нефть. По данным издания, это вызовет спад экономики уже в восточной части страны.В том, что Германия переживает экономический спад и в настоящее время является неконкурентоспособной в конце октября призналась министру экономики Катерине Райхе.Когда вернутся русские?Однако несмотря на очевидный вред от антироссийских санкций, ни страны Прибалтики, ни Евросоюз в целом, не собираются пересматривать свою русофобскую политику.Наоборот, Европейская комиссия в начале ноября придумала новые ограничения для российских граждан, планирующих путешествовать в страны Евросоюза. Теперь выдача многократных шенгенских виз россиянам запрещена. При этом уже выданные разрешения не будут аннулированы, однако страны ЕС имеют право сокращать срок их действия.И без этой меры выдача виз российским гражданам за последние несколько лет многократно уменьшилась. По данным Европейской комиссии, за последние несколько лет визы получило около 500 тысяч россиян, тогда как ранее их число составило около 4 млн.Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала новую меру защитой европейских граждан. Понятно, что европейская бюрократия боится мнимого нашествия "российских варваров", но туристическая отрасль Эстонии, Латвии и Литвы от этого явно не выигрывает.В таких условиях даже самые упорные российские туристы вряд ли выберут Прибалтику в качестве места для проведения очередного отпуска. Ранее россиянам предлагалось большое количество относительно дешевых автобусных туров для коротких путешествий в одну из трех соседних стран. Теперь даже при наличии визы поездка обходится весьма дорого. Это не удивительно, ведь из Москвы, например, в Ригу, нужно лететь через Стамбул!Если какой-то москвич захочет провести неделю новогодних праздников в Риге, ему придется покупать билет за 74 000 рублей – этот вариант как самый выгодны показал сайт "Авиасейлс" на даты 29 декабря – 5 января в момент написания этой статьи.Но кроме цен, виз и проживания необходимой составляющей любого туристического путешествия является уверенность туриста, что в отпуске его ждут приятные впечатления. Нет смысла вкладывать деньги и свободное время в поездку, которая заведомо сулит неприятности. А страны Прибалтики изо года в год все более открыто демонстрируют явную неприязнь ко всему русскому.Порой кажется, что руководство этих стран своей единственной миссией считает защиту собственного населения от малейшего проявления того, что популярно называется "российское влияние". В последнее время это рвение принимает абсурдные формы.Например, правительство Латвии в конце ноября заявило, что рассматривает возможность абсолютного демонтажа железнодорожной инфраструктуры, соединяющей страну с Российской Федерацией. Информацию опубликовал медиа-портал LSM+ со ссылкой на заявление президента Эдгарса Ринкевича.Президент указал, что Рига намерена синхронизовать свою позицию с руководством Литвы и Эстонии. Окончательная ясность по данному вопросу, согласно заявлению, должна быть достигнута в начальные месяцы 2025 года.Пока ничего не предвещает скорую смену курса прибалтийских стран по отношению к России и к русским туристам в том числе.Больше об этой теме в материале Александра Сокуренко За что боролись, на то сами напоролись. Антироссийские санкции ударили по Финляндии и Прибалтике.

