https://ukraina.ru/20251127/za-chto-borolis-na-to-sami-naporolis-antirossiyskie-sanktsii-udarili-po-finlyandii-i-pribaltike-1072281048.html

За что боролись, на то сами напоролись. Антироссийские санкции ударили по Финляндии и Прибалтике

За что боролись, на то сами напоролись. Антироссийские санкции ударили по Финляндии и Прибалтике - 27.11.2025 Украина.ру

За что боролись, на то сами напоролись. Антироссийские санкции ударили по Финляндии и Прибалтике

Беспрецедентные по своим масштабам антироссийские санкции наконец дают свои результаты. Как сообщает издание Politico, трехлетнее санкционное давление на Москву привело к тяжелому экономическому кризису в странах Прибалтики, а также в некогда благополучной Финляндии.

2025-11-27T15:44

2025-11-27T15:44

2025-11-27T16:06

эксклюзив

украина

россия

финляндия

прибалтика

гитанас науседа

европейская комиссия

politico

ес

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101503/20/1015032000_0:242:2748:1788_1920x0_80_0_0_650d8df8acd4832c8b2c4dac1b2e089c.jpg

Политическое руководство этих государств, которое сделало ставку на радикальную русофобию, запрашивает у Брюсселя срочную финансовую помощь. Но руководство Европейской комиссии намекает, что в бюджете нет дополнительных средств на поддержку Хельсинки, Таллина, Вильнюса или Риги. Так что все идет к тому, что прибалтийским ястребам будут помогать по остаточному принципу – если у ЕС найдутся деньги после очередных траншей для Украины."В следующем году Еврокомиссия профинансирует страны Прибалтики, которые понесли экономический ущерб вследствие санкций ЕС против России. В результате введения 19 пакетов санкций против Москвы пострадали Финляндия, Эстония, Латвия и Литва: туристы и инвесторы ушли, торговля с Россией сократилась, инфляция выросла, а падение цен на жилье затруднило предприятиям получение кредитов. Получатели помощи направят в Брюссель список пожеланий, надеясь на оживление экономики. Однако, как считают скептики, любая немедленная финансовая поддержка со стороны Брюсселя будет незначительной из-за масштаба проблемы и сокращения семилетнего бюджета", – пишут об этом американские журналисты.Стратегия прибалтийских стран и Финляндии сводилась в последние годы к тому, чтобы уничтожать собственную экономику и социальную сферу – в расчете на то, что это навредит россиянам. Но Москва успешно выдержала санкционную атаку, что признают теперь даже в Вашингтоне.иронично сказал на днях министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент, комментируя девятнадцатый пакет рестрикций, которые вводят против России страны Евросоюза. А воинственно настроенные восточноевропейские государства понесли от разрыва с россиянами критический ущерб и не могут справиться с последствиями собственных разрушительных действий.Прибалтику охватил полномасштабный энергетический кризис. С наступлением холодов в Литве, Латвии и Эстонии резко увеличились цены на электроэнергию, и средние счета за электроэнергию выросли в ноябре минимум в два раза."Мы можем объявить всем нашим друзьям и всем международным СМИ: мы это сделали. Прощай, Россия! Прощай, Ленин!", – радостно заявил в 2022 году президент Литвы Гитанас Науседа – после того, как прибалтийские страны вышли из единой энергетической системы с Россией и Белоруссией, подключившись к европейской электросети.Однако "зеленое" европейское электричество стоит дорого, а его цена периодически возрастает из-за уменьшения выработки электроэнергии на ветряных, солнечных и гидроэлектростанциях – как это случилось в конце нынешней осени, вследствие погодных условий в Европе. Многие прибалтийские потребители не могут оплатить резко увеличившиеся тарифы, и безнадежно запутываются в долгах. А промышленное и сельскохозяйственное производство становится в таких условиях нерентабельным.Власти националистической Прибалтики пытались решить эту ситуацию за счет кредитов. Это привело к тому, что каждый житель Латвии задолжал международным финансовым институтам свыше 10 тысяч евро, а общий государственный долг этой страны приблизился к 20 миллиардам евро – что составляет 46,8% национального ВВП, и почти равняется ее годовому бюджету.Расплатиться по этим задолженностям нереально, и латыши привыкают жить в условиях отложенного банкротства.Эксперт Банка Латвии Мартиньш Битанc называет политику своей власти "дорогой в никуда", подчеркивая, что ежегодные процентные платежи по иностранным кредитам составят к 2029 году 850 миллионов евро, и окажутся для казны неподъемными. Однако латвийское правительство ничего не делает для решения кризисной ситуации, предпочитая спонсировать режим Зеленского, депортировать российских пенсионеров и разбирать ведущие в Россию железнодорожные рельсы.Не менее драматическая ситуация сложилась сейчас в Финляндии. По словам руководителя финской Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми, это государство пострадало от последствий антироссийских санкций сильнее остальных стран еврозоны. Он отмечает: прекращение торговли с Россией "мгновенно повлияло на повседневную жизнь", – потому что это усилило инфляцию, снизило уровень производства и привело к недофинансированию социальной сферы.Финляндия экспортировала в Россию значительную часть продукции – начиная от высокотехнологичного оборудования и заканчивая балтийской рыбой. А россияне являлись для нее важнейшим поставщиком природного газа, нефти и древесины. Потеря российского рынка ударила даже по самым крупным финским компаниям. От этого пострадали флагманы финской экономики – такие, как энергетическая корпорация Fortum, производитель бумаги и картона Stora Enso, инжиниринговая компания Konecranes и сельхозпроизводитель Valio. А более мелкие фирмы массово разоряются, что привело сейчас в Суоми к настоящей волне банкротств."Экономические потери Финляндии, понесенные из-за санкций и прекращения торговли с Россией, исчисляются миллиардами евро. В период с 2022 по 2023 год экспорт в Россию сократился более чем на 80%. Перемены особенно остро ощущаются в экономике, которая сталкивается с инфляционными проблемами и ростом цен на энергоносители. Вызванные санкциями трудности начинают сказываться на социальном секторе. Финляндия, известная своим высоким уровнем соцзащиты, сталкивается с ростом недовольства среди населения. В сельских районах, где экономика в значительной степени зависела от экспорта в Россию, граждане все чаще задаются вопросом, стоила ли поддержка санкций таких жертв", – пишет французский журналист Адам Бернар.Финские и прибалтийские власти не обращают внимания на этот тихий народный ропот. Политическое поле Восточной Европы полностью зачищено. Там не осталось ни одной влиятельной партии, которая могла бы выступить против антироссийских санкций – несмотря на то, что они наносят Латвии, Эстонии, Финляндии и Литве все более серьезный ущерб.Любая попытка озвучить эту проблему неизбежно приводит к обвинениям в "продвижении пророссийского нарратива". А это значит, что балтийские русофобы и дальше будут стрелять себе прямо в ноги – рассчитывая на то, что это поможет "остановить русских".Об истории отношении России и Финляндии в материале Василия Стоякина "Финляндизация". Непраздные размышления о российской стратегии.

https://ukraina.ru/20251014/obratnaya-storona-sanktsiy-i-rusofobii-chem-v-finlyandii-auknulsya-razryv-otnosheniy-s-rossiey-1070088322.html

украина

россия

финляндия

прибалтика

хельсинки

литва

латвия

эстония

москва

вашингтон

кремль

сша

белоруссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, россия, финляндия, прибалтика, гитанас науседа, европейская комиссия, politico, ес, санкции, антироссийские санкции, василий стоякин, хельсинки, инфляция, литва, латвия, эстония, москва, вашингтон, кремль, сша, белоруссия, зеленая экономика, энергетика, ввп