За что боролись, на то сами напоролись. Антироссийские санкции ударили по Финляндии и Прибалтике - 27.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251127/za-chto-borolis-na-to-sami-naporolis-antirossiyskie-sanktsii-udarili-po-finlyandii-i-pribaltike-1072281048.html
За что боролись, на то сами напоролись. Антироссийские санкции ударили по Финляндии и Прибалтике
За что боролись, на то сами напоролись. Антироссийские санкции ударили по Финляндии и Прибалтике - 27.11.2025 Украина.ру
За что боролись, на то сами напоролись. Антироссийские санкции ударили по Финляндии и Прибалтике
Беспрецедентные по своим масштабам антироссийские санкции наконец дают свои результаты. Как сообщает издание Politico, трехлетнее санкционное давление на Москву привело к тяжелому экономическому кризису в странах Прибалтики, а также в некогда благополучной Финляндии.
2025-11-27T15:44
2025-11-27T16:06
эксклюзив
украина
россия
финляндия
прибалтика
гитанас науседа
европейская комиссия
politico
ес
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101503/20/1015032000_0:242:2748:1788_1920x0_80_0_0_650d8df8acd4832c8b2c4dac1b2e089c.jpg
Политическое руководство этих государств, которое сделало ставку на радикальную русофобию, запрашивает у Брюсселя срочную финансовую помощь. Но руководство Европейской комиссии намекает, что в бюджете нет дополнительных средств на поддержку Хельсинки, Таллина, Вильнюса или Риги. Так что все идет к тому, что прибалтийским ястребам будут помогать по остаточному принципу – если у ЕС найдутся деньги после очередных траншей для Украины."В следующем году Еврокомиссия профинансирует страны Прибалтики, которые понесли экономический ущерб вследствие санкций ЕС против России. В результате введения 19 пакетов санкций против Москвы пострадали Финляндия, Эстония, Латвия и Литва: туристы и инвесторы ушли, торговля с Россией сократилась, инфляция выросла, а падение цен на жилье затруднило предприятиям получение кредитов. Получатели помощи направят в Брюссель список пожеланий, надеясь на оживление экономики. Однако, как считают скептики, любая немедленная финансовая поддержка со стороны Брюсселя будет незначительной из-за масштаба проблемы и сокращения семилетнего бюджета", – пишут об этом американские журналисты.Стратегия прибалтийских стран и Финляндии сводилась в последние годы к тому, чтобы уничтожать собственную экономику и социальную сферу – в расчете на то, что это навредит россиянам. Но Москва успешно выдержала санкционную атаку, что признают теперь даже в Вашингтоне.иронично сказал на днях министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент, комментируя девятнадцатый пакет рестрикций, которые вводят против России страны Евросоюза. А воинственно настроенные восточноевропейские государства понесли от разрыва с россиянами критический ущерб и не могут справиться с последствиями собственных разрушительных действий.Прибалтику охватил полномасштабный энергетический кризис. С наступлением холодов в Литве, Латвии и Эстонии резко увеличились цены на электроэнергию, и средние счета за электроэнергию выросли в ноябре минимум в два раза."Мы можем объявить всем нашим друзьям и всем международным СМИ: мы это сделали. Прощай, Россия! Прощай, Ленин!", – радостно заявил в 2022 году президент Литвы Гитанас Науседа – после того, как прибалтийские страны вышли из единой энергетической системы с Россией и Белоруссией, подключившись к европейской электросети.Однако "зеленое" европейское электричество стоит дорого, а его цена периодически возрастает из-за уменьшения выработки электроэнергии на ветряных, солнечных и гидроэлектростанциях – как это случилось в конце нынешней осени, вследствие погодных условий в Европе. Многие прибалтийские потребители не могут оплатить резко увеличившиеся тарифы, и безнадежно запутываются в долгах. А промышленное и сельскохозяйственное производство становится в таких условиях нерентабельным.Власти националистической Прибалтики пытались решить эту ситуацию за счет кредитов. Это привело к тому, что каждый житель Латвии задолжал международным финансовым институтам свыше 10 тысяч евро, а общий государственный долг этой страны приблизился к 20 миллиардам евро – что составляет 46,8% национального ВВП, и почти равняется ее годовому бюджету.Расплатиться по этим задолженностям нереально, и латыши привыкают жить в условиях отложенного банкротства.Эксперт Банка Латвии Мартиньш Битанc называет политику своей власти "дорогой в никуда", подчеркивая, что ежегодные процентные платежи по иностранным кредитам составят к 2029 году 850 миллионов евро, и окажутся для казны неподъемными. Однако латвийское правительство ничего не делает для решения кризисной ситуации, предпочитая спонсировать режим Зеленского, депортировать российских пенсионеров и разбирать ведущие в Россию железнодорожные рельсы.Не менее драматическая ситуация сложилась сейчас в Финляндии. По словам руководителя финской Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми, это государство пострадало от последствий антироссийских санкций сильнее остальных стран еврозоны. Он отмечает: прекращение торговли с Россией "мгновенно повлияло на повседневную жизнь", – потому что это усилило инфляцию, снизило уровень производства и привело к недофинансированию социальной сферы.Финляндия экспортировала в Россию значительную часть продукции – начиная от высокотехнологичного оборудования и заканчивая балтийской рыбой. А россияне являлись для нее важнейшим поставщиком природного газа, нефти и древесины. Потеря российского рынка ударила даже по самым крупным финским компаниям. От этого пострадали флагманы финской экономики – такие, как энергетическая корпорация Fortum, производитель бумаги и картона Stora Enso, инжиниринговая компания Konecranes и сельхозпроизводитель Valio. А более мелкие фирмы массово разоряются, что привело сейчас в Суоми к настоящей волне банкротств."Экономические потери Финляндии, понесенные из-за санкций и прекращения торговли с Россией, исчисляются миллиардами евро. В период с 2022 по 2023 год экспорт в Россию сократился более чем на 80%. Перемены особенно остро ощущаются в экономике, которая сталкивается с инфляционными проблемами и ростом цен на энергоносители. Вызванные санкциями трудности начинают сказываться на социальном секторе. Финляндия, известная своим высоким уровнем соцзащиты, сталкивается с ростом недовольства среди населения. В сельских районах, где экономика в значительной степени зависела от экспорта в Россию, граждане все чаще задаются вопросом, стоила ли поддержка санкций таких жертв", – пишет французский журналист Адам Бернар.Финские и прибалтийские власти не обращают внимания на этот тихий народный ропот. Политическое поле Восточной Европы полностью зачищено. Там не осталось ни одной влиятельной партии, которая могла бы выступить против антироссийских санкций – несмотря на то, что они наносят Латвии, Эстонии, Финляндии и Литве все более серьезный ущерб.Любая попытка озвучить эту проблему неизбежно приводит к обвинениям в "продвижении пророссийского нарратива". А это значит, что балтийские русофобы и дальше будут стрелять себе прямо в ноги – рассчитывая на то, что это поможет "остановить русских".Об истории отношении России и Финляндии в материале Василия Стоякина "Финляндизация". Непраздные размышления о российской стратегии.
https://ukraina.ru/20251014/obratnaya-storona-sanktsiy-i-rusofobii-chem-v-finlyandii-auknulsya-razryv-otnosheniy-s-rossiey-1070088322.html
украина
россия
финляндия
прибалтика
хельсинки
литва
латвия
эстония
москва
вашингтон
кремль
сша
белоруссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101503/20/1015032000_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_41725e56422c5c197fb9f0cd24f34bfb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, финляндия, прибалтика, гитанас науседа, европейская комиссия, politico, ес, санкции, антироссийские санкции, василий стоякин, хельсинки, инфляция, литва, латвия, эстония, москва, вашингтон, кремль, сша, белоруссия, зеленая экономика, энергетика, ввп
Эксклюзив, Украина, Россия, Финляндия, Прибалтика, Гитанас Науседа, Европейская комиссия, Politico, ЕС, санкции, антироссийские санкции, Василий Стоякин, Хельсинки, инфляция, Литва, Латвия, Эстония, Москва, Вашингтон, Кремль, США, Белоруссия, зеленая экономика, энергетика, ВВП

За что боролись, на то сами напоролись. Антироссийские санкции ударили по Финляндии и Прибалтике

15:44 27.11.2025 (обновлено: 16:06 27.11.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФинляндия. Хельсинки. Памятник императору Александру II и Кафедральный собор
Финляндия. Хельсинки. Памятник императору Александру II и Кафедральный собор - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Беспрецедентные по своим масштабам антироссийские санкции наконец дают свои результаты. Как сообщает издание Politico, трехлетнее санкционное давление на Москву привело к тяжелому экономическому кризису в странах Прибалтики, а также в некогда благополучной Финляндии.
Политическое руководство этих государств, которое сделало ставку на радикальную русофобию, запрашивает у Брюсселя срочную финансовую помощь. Но руководство Европейской комиссии намекает, что в бюджете нет дополнительных средств на поддержку Хельсинки, Таллина, Вильнюса или Риги. Так что все идет к тому, что прибалтийским ястребам будут помогать по остаточному принципу – если у ЕС найдутся деньги после очередных траншей для Украины.
"В следующем году Еврокомиссия профинансирует страны Прибалтики, которые понесли экономический ущерб вследствие санкций ЕС против России. В результате введения 19 пакетов санкций против Москвы пострадали Финляндия, Эстония, Латвия и Литва: туристы и инвесторы ушли, торговля с Россией сократилась, инфляция выросла, а падение цен на жилье затруднило предприятиям получение кредитов. Получатели помощи направят в Брюссель список пожеланий, надеясь на оживление экономики. Однако, как считают скептики, любая немедленная финансовая поддержка со стороны Брюсселя будет незначительной из-за масштаба проблемы и сокращения семилетнего бюджета", – пишут об этом американские журналисты.
Стратегия прибалтийских стран и Финляндии сводилась в последние годы к тому, чтобы уничтожать собственную экономику и социальную сферу – в расчете на то, что это навредит россиянам. Но Москва успешно выдержала санкционную атаку, что признают теперь даже в Вашингтоне.
"Если вам приходится проделывать нечто девятнадцать раз, значит вы провалились", –
иронично сказал на днях министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент, комментируя девятнадцатый пакет рестрикций, которые вводят против России страны Евросоюза. А воинственно настроенные восточноевропейские государства понесли от разрыва с россиянами критический ущерб и не могут справиться с последствиями собственных разрушительных действий.
Прибалтику охватил полномасштабный энергетический кризис. С наступлением холодов в Литве, Латвии и Эстонии резко увеличились цены на электроэнергию, и средние счета за электроэнергию выросли в ноябре минимум в два раза.
"Мы можем объявить всем нашим друзьям и всем международным СМИ: мы это сделали. Прощай, Россия! Прощай, Ленин!", – радостно заявил в 2022 году президент Литвы Гитанас Науседа – после того, как прибалтийские страны вышли из единой энергетической системы с Россией и Белоруссией, подключившись к европейской электросети.
Однако "зеленое" европейское электричество стоит дорого, а его цена периодически возрастает из-за уменьшения выработки электроэнергии на ветряных, солнечных и гидроэлектростанциях – как это случилось в конце нынешней осени, вследствие погодных условий в Европе. Многие прибалтийские потребители не могут оплатить резко увеличившиеся тарифы, и безнадежно запутываются в долгах. А промышленное и сельскохозяйственное производство становится в таких условиях нерентабельным.
Власти националистической Прибалтики пытались решить эту ситуацию за счет кредитов. Это привело к тому, что каждый житель Латвии задолжал международным финансовым институтам свыше 10 тысяч евро, а общий государственный долг этой страны приблизился к 20 миллиардам евро – что составляет 46,8% национального ВВП, и почти равняется ее годовому бюджету.
Расплатиться по этим задолженностям нереально, и латыши привыкают жить в условиях отложенного банкротства.
Эксперт Банка Латвии Мартиньш Битанc называет политику своей власти "дорогой в никуда", подчеркивая, что ежегодные процентные платежи по иностранным кредитам составят к 2029 году 850 миллионов евро, и окажутся для казны неподъемными. Однако латвийское правительство ничего не делает для решения кризисной ситуации, предпочитая спонсировать режим Зеленского, депортировать российских пенсионеров и разбирать ведущие в Россию железнодорожные рельсы.
Финляндия. Хельсинки. На улицах города - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
14 октября, 17:02
Обратная сторона санкций и русофобии. Чем Финляндии аукнулся разрыв отношений с РоссиейИз всех стран Евросоюза, которые испортили отношения с Россией из-за Украины, наиболее сильно пострадала Финляндия. Такое мнение высказал на днях руководитель финской Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми
Не менее драматическая ситуация сложилась сейчас в Финляндии. По словам руководителя финской Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми, это государство пострадало от последствий антироссийских санкций сильнее остальных стран еврозоны. Он отмечает: прекращение торговли с Россией "мгновенно повлияло на повседневную жизнь", – потому что это усилило инфляцию, снизило уровень производства и привело к недофинансированию социальной сферы.
Финляндия экспортировала в Россию значительную часть продукции – начиная от высокотехнологичного оборудования и заканчивая балтийской рыбой. А россияне являлись для нее важнейшим поставщиком природного газа, нефти и древесины. Потеря российского рынка ударила даже по самым крупным финским компаниям. От этого пострадали флагманы финской экономики – такие, как энергетическая корпорация Fortum, производитель бумаги и картона Stora Enso, инжиниринговая компания Konecranes и сельхозпроизводитель Valio. А более мелкие фирмы массово разоряются, что привело сейчас в Суоми к настоящей волне банкротств.
"Экономические потери Финляндии, понесенные из-за санкций и прекращения торговли с Россией, исчисляются миллиардами евро. В период с 2022 по 2023 год экспорт в Россию сократился более чем на 80%. Перемены особенно остро ощущаются в экономике, которая сталкивается с инфляционными проблемами и ростом цен на энергоносители. Вызванные санкциями трудности начинают сказываться на социальном секторе. Финляндия, известная своим высоким уровнем соцзащиты, сталкивается с ростом недовольства среди населения. В сельских районах, где экономика в значительной степени зависела от экспорта в Россию, граждане все чаще задаются вопросом, стоила ли поддержка санкций таких жертв", – пишет французский журналист Адам Бернар.
Финские и прибалтийские власти не обращают внимания на этот тихий народный ропот. Политическое поле Восточной Европы полностью зачищено. Там не осталось ни одной влиятельной партии, которая могла бы выступить против антироссийских санкций – несмотря на то, что они наносят Латвии, Эстонии, Финляндии и Литве все более серьезный ущерб.
Любая попытка озвучить эту проблему неизбежно приводит к обвинениям в "продвижении пророссийского нарратива". А это значит, что балтийские русофобы и дальше будут стрелять себе прямо в ноги – рассчитывая на то, что это поможет "остановить русских".
Об истории отношении России и Финляндии в материале Василия Стоякина "Финляндизация". Непраздные размышления о российской стратегии.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаРоссияФинляндияПрибалтикаГитанас НауседаЕвропейская комиссияPoliticoЕСсанкцииантироссийские санкцииВасилий СтоякинХельсинкиинфляцияЛитваЛатвияЭстонияМоскваВашингтонКремльСШАБелоруссиязеленая экономикаэнергетикаВВП
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22Сотни жилых помещений повреждены атакой БПЛА ВСУ - мэр Новороссийска
16:20Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине
16:18"Чёрная пятница" Ермака. Сможет ли сохранить власть Зеленский?
16:15Василь Вакаров: США указали Ермаку на место, а депутаты Рады скоро побегут в Москву договариваться
16:00Глава СВР в Анкаре обсуждал проблему Украины, Москва изучит присвоение Бельгией денег РФ. Новости к 16.00
16:00Наступление на Запорожском направлении: российские войска создают угрозу окружения Орехова
16:00Киевский "Аристотель" Иннокентий (Гизель) и его "Синопсис"
15:45Бандеровский террор: Как на Украине травят трёхлетних детей за русскую речь
15:28Будапешт готов принять саммит Россия-США: Путин оценил мирные инициативы Венгрии
15:25Отключение интернета помешало защите от БПЛА ВСУ - губернатор Белгородской области
15:24Лондон в истерике: Путин чётко обозначил условия мира, и Британии это не нравится
15:03Российские войска в 15 км от Славянска: создан плацдарм для решающего штурма
14:52Российский разработчик научился управлять голубями, как дронами
14:4128 ноября 2025 года, утренний эфир
14:35Обыск у главы Офиса президента Украины может обрушить всю властную пирамиду
14:25Тактический успех под Красным Лиманом и его стратегическое значение
14:19НАБУ готовится объявить подозрение Ермаку — СМИ
14:17Занимательное краснолиниеведение. Во что упираются миротворческие инициативы
14:06Виктор Орбан в Москве: Венгрия готова стать площадкой для мирных переговоров по Украине
14:00Пропаганда отчаяния: The Economist призывает Запад к "горячей" войне с Россией
Лента новостейМолния