https://ukraina.ru/20251202/vasiliy-dandykin-esli-unichtozhit-prichaly-portov-ukrainy-to-s-piratstvom-v-chernom-more-budet-1072528465.html

Василий Дандыкин: Если уничтожить причалы портов Украины, то с пиратством в Черном море будет покончено

Василий Дандыкин: Если уничтожить причалы портов Украины, то с пиратством в Черном море будет покончено - 02.12.2025 Украина.ру

Василий Дандыкин: Если уничтожить причалы портов Украины, то с пиратством в Черном море будет покончено

Нанеся удар по морским терминалам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, Украина наплевала на Казахстан и даже на США, потому что акционерами консорциума выступают и американские компании (Chevron Corporation, Mobil Caspian Pipeline, Oryx Caspian Pipeline LLC - ред.).

2025-12-02T17:00

2025-12-02T17:00

2025-12-02T17:28

интервью

черное море

украина

грузия

василий дандыкин

украина.ру

черноморский флот

вмф

дроны

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039499619_37:0:869:468_1920x0_80_0_0_a113a59f9cb290d9fe5c7b5fa7005603.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин.Украинский дрон в Черном море атаковал российский танкер Midvolga 2. Судно направлялось в Грузию с грузом подсолнечного масла. В результате атаки повреждения получила надстройка, в которой в момент прилёта БПЛА находились люди, а также другие части танкера — их посекло поражающими элементами, которыми был оснащён беспилотник. Его обломки упали на палубу судна. Два моряка получили травмы. В ночь на 29 ноября морские дроны Sea Baby Службы безопасности Украины атаковали танкеры Kairos и Virat у берегов Турции. Танкеры направлялись в Новороссийск. МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с атаками и заявил, что это поставило под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду.- Василий Алексеевич, как обеспечить безопасность судоходства в Черном море?- Черноморский флот выполняет свою задачу по обороне Крыма и Севастополя по защите от воздушных ударов. И я бы не сказал, что украинские силы господствуют в Черном море. В интересах флота работает и морская авиация, которая топит безэкипажные катера на подходе к побережью.Что касается атак на танкеры, то это чистой воды пиратство, даже круче, чем сомалийское. Нанеся удар по морским терминалам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, Украина наплевала на Казахстан и даже на США, потому что акционерами консорциума выступают и американские компании (Chevron Corporation, Mobil Caspian Pipeline, Oryx Caspian Pipeline LLC - ред.).Во-первых, танкерные суда необходимо сопровождать. Во-вторых, учитывая, что угроза исходит из одесских портов, Очакова, Измаила нанести несколько массированных ударов по местам запуска дронов, не разбрасываясь по всей территории Украины, которая находится под контролем киевского режима. Удары должны быть комбинированными. То есть должна быть задействована авиация, БПЛА, ракетные войска, "Калибры" с кораблей. Сделать так, чтобы никто не мог выйти в море оттуда. Конечно, по этому поводу будут много возмущаться, хотя Европа предпочла промолчать по поводу атак на танкеры.Кроме того, необходимо поднимать в воздух разведывательные беспилотники, чтобы они могли совершать длительный полет, как это делают американские Global Hawk. Они взлетают с Сицилии и могут сутки находиться в воздухе.Запуск таких морских дронов может осуществляться и с гражданских судов. От Одессы до места недавней атаки примерно 700 километров. Кстати, эти же дроны могут быть переброшены на Балтику, где могут совершаться теракты по образцу подрыва "Северных потоков", в которых украинцы были задействованы только в ходе операции прикрытия.- Противолодочные сети или боновые заграждения смогут защитить морские коридоры от действий безэкипажных катеров?- Если они вышли в нейтральные воды, то уже нет. И какие противолодочные сети могут быть в турецкой исключительной экономической зоне или в прибрежных водах Грузии? Турция и Грузия не согласятся на это. Сети вполне эффективно используются при охране севастопольского рейда. Но причалы уже так не прикроешь, как случилось с терминалами Каспийского трубопроводного консорциума. Это уже даже не война, а терроризм чистой воды, когда удары наносятся по государствам, с которыми они не находятся в состоянии войны.- Какой класс кораблей ВМФ России может успешно бороться с морскими дронами?- Это должны быть небольшие корабли по типу патрульных катеров. И необходимо наладить массовое производство самих безэкипажных катеров, которые способны нести гораздо большее количество взрывчатки, чем у БЭКи противника – 1,5 – 2 тонны. Это необходимо для гарантированного уничтожения, потому что причальный фонд создавался еще в советское время с использованием большого количества железобетона. Точно так же мы регулярно бьем по украинским аэродромам.К примеру, во время Великой Отечественной войны торпеды пробивали боновые заграждения. А затем уже шла высадка десанта.Катер такого типа потопил украинский средний разведывательный корабль "Симферополь" в устье Дуная в августе этого года. Таких дронов должны быть сотни.Такие морские беспилотники могут участвовать в комбинированном ударе по местам запуска украинских БЭКов. И несомненно на кораблях сопровождения должны быть свои беспилотники, которые будут уничтожать вражеские БЭКи. Тогда проблема решится так же, как это произошло в сфере воздушных беспилотников.О потерях ВСУ в зоне СВО - "Бесконечная череда погибших солдат". На Западе признали реальные украинские потери.

https://ukraina.ru/20251202/energeticheskie-voyny-kiev-bt-po-interesam-ssha-i-turtsii-v-chrnom-more-1072493384.html

https://ukraina.ru/20251201/sergey-gorbachev-kogda-rossiya-i-turtsiya-podelyat-chernoe-more-bez-ukrainy-okhota-na-tankery-prekratitsya-1072478492.html

черное море

украина

грузия

казахстан

новороссийск

сша

турция

крым

очаков

измаил

балтика

одесса

дунай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, черное море, украина, грузия, василий дандыкин, украина.ру, черноморский флот, вмф, дроны, казахстан, мид, новороссийск, сша, бпла, fpv-дрон, турция, крым, очаков, измаил, "калибр", балтика, северный поток, одесса, десант, дунай