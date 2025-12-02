https://ukraina.ru/20251202/beskonechnaya-chereda-pogibshikh-soldat-na-zapade-priznali-realnye-ukrainskie-poteri--1072521936.html

Датская газета Politiken, известная активной поддержкой режима Зеленского, опубликовала репортаж, который приоткрывает для западных читателей реальные человеческие потери украинской армии.

Журналист Фредерик Тиллиц и фотокорреспондент Олафур Гестссон побывали на железнодорожной станции под Одессой. Они засняли товарные вагоны, где лежат останки украинских военнослужащих. На фотографиях датских репортеров можно видеть черные и белые мешки, лежащие штабелями. Сейчас в них находятся 2228 неопознанных человеческих тел, с которыми пытаются работать патологоанатомы."Бесконечная череда погибших украинских солдат", – описывает эту картину статья в Politiken.Авторы репортажа напоминают: в офисе Зеленского признают гибель 50 тысяч военных, что является смехотворно заниженной цифрой. Подобные пропагандистские заявления вызывают среди украинцев растущее возмущение. Потому что большинство людей не верят лживой информации "телемарафона", зная о том, сколько украинских военнослужащих в действительности вернулись домой в гробах, или остались лежать где-то в степях и лесопосадках."В кафе и на вокзалах вы сталкиваетесь с тридцатилетними вдовами, которые еще несколько лет назад и представить себе не могли, что их муж-дизайнер, плотник или бармен когда-нибудь станет солдатом. Теперь они одиноки и сломлены. Украинцы выглядят морально раздавленными – либо из-за собственного опыта войны, либо потому, что они похоронили многих своих самых близких друзей.Ощущение потери целого поколения мужчин в расцвете сил разъедает все общество, словно раковая опухоль. Надежды сменились смирением и безысходностью. Недовольство ситуацией в стране растет", – рассказывают о царящих на Украине настроениях датские журналисты.Эта публикация свидетельствует о том, что в Европе начали осознавать подлинные масштабы потерь, которые несет в боях украинская армия. Начиная с 2022 года данная тема была для западных медиа настоящим табу, а сообщения о массовых жертвах среди украинских военнослужащих автоматически считалась "пророссийскими фейками", которые язвительно высмеивали и возмущенно опровергали. Однако сегодня об этом наконец-то начинают говорить вслух, о чем свидетельствует еще одна драматичная статья, напечатанная вчера на сайте агентства Reuters.В течение последних месяцев его журналисты следили за судьбой одиннадцати юных украинских новобранцев, которые добровольно отправились на передовую, польстившись на обещания щедрых финансовых выплат от украинского режима. Результат этого эксперимента оказался красноречивым и страшным. Один из молодых людей, который стал инвалидом-колясочником, рассказал, что большинство его товарищей уже вскоре получили тяжелые ранения или бесследно исчезли на фронте."Никто из этих одиннадцати юношей больше не воюет. Четверо были ранены, трое числятся пропавшими без вести, двое самовольно оставили свои военные части, один заболел, а еще один новобранец покончил с собой", – сообщает журналистка Reuters."То есть, уровень потерь составил 100%! И это всего за полгода. А Зеленский продолжает врать своей стране о том, что потерял за четыре года войны всего-то сорок-пятьдесят тысяч военных. Когда уже сами украинцы потребуют от него ответить за эту циничную ложь и за бессмысленные жертвы", – прокомментировал эту статью в телеграме политолог Владимир Корнилов.Ведущая испанская газета El País, которая с особой воинственностью поддерживала требования воевать до последнего украинца, пишет о беспределе украинских людоловов и массовом бегстве украинских мужчин, не желающих умирать за интересы высокопоставленных коррупционеров."Ни официальные власти Украины, ни высшее армейское командование – никто до сих пор не публикует реальные цифры потерь убитыми и ранеными. Украинское руководство пытается заставить молодых людей пойти на службу в армии все более агрессивными способами, которые спровоцировали волну народного гнева и шокирующие публикации в соцсетях.Вербовочные патрули ТЦК – так их называют сами украинцы – теперь прочесывают не только города, но и сельскую местность, силой заставляя мужчин вступать в армейские ряды. Это происходит на фоне того, что несколько сотен тысяч человек уже покинуло страну, и постоянно публикуются новости о массовом дезертирстве из военных частей", – рассказывает известный журналист Луис де Вега.Ведеоролики с кадрами украинской могилизации, где охотники за людьми избивают и похищают на улицах попавших к ним в руки граждан, получили в западной блогосфере значительный резонанс. Европейцы и американцы с ужасом комментируют эти кадры, называя происходящее на Украине тоталитарным террором, который не имеет ничего общего с демократией. И все чаще требуют прекратить поддержку режима Зеленского, объявившего войну своим соотечественникам.Можно ожидать, что в ближайшее время в Европе откроют для себя реальные условия, в которых находятся принудительно мобилизованные украинцы. Издание "Страна" опубликовало свидетельство военнослужащего из учебного центра в Винницкой области, который рассказывает, что новоявленные солдаты содержатся в по-настоящему скотских условиях – хуже, чем заключенные."Нашу учебку можно сравнить с тюрьмой. Нас, 120 человек, живем в тесном подвале – двухъярусные кровати стоят вплотную. Притом, что из 120 человек – часть с туберкулезом, у некоторых даже явно открытая форма туберкулеза, они кашляют кровью, у некоторых подушки и простыни в крови. Больные с тяжелыми заболеваниями, даже с высокой температурой просят медицинской помощи, но к врачу на прием водят лишь раз в две-три недели.Конечно, от таких условий многие бегут. Но каждый побег оборачивается репрессиями для оставшихся. Недавно мужик сбежал. Его нашли в соседнем селе, избили, выбили зуб, привезли обратно в крови. По ночам в туалет теперь разрешают выходить только в трусах и тапках, чтобы не сбежали. Причем группой – по пять человек, пока не наберется пятерка в сортир, командиры не пускают. Если находят спрятанный телефон, то отбирают и прикручивают шуруповертом мобильник к двери командирской комнаты. Уже три мобильных прикручено на дверях – так сказать, в назидание остальным. Командиры живут отдельно, в хороших комнатах, а к нам относятся как к скоту", – сообщил журналистам украинский военный.Все эти публикации разрушают идеализированный образ украинского режима, над созданием которого годами работали лучшие западные пиарщики.Можно не сомневаться – пройдет немного времени, и правда о происходящем на Украине станет известна всему миру. А европейские политики, которые до сих пор противятся завершению военного конфликта, предстанут перед ним как соучастники уничтожения украинцев, организованного воровской властью Зеленского.Читайте также: Западная Украина за минувшую неделю: политики наводят русские ракеты, военные переправляют уклонистов.

