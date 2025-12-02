https://ukraina.ru/20251202/ssha-khotyat-sdelki-s-putinym-evropa-gotovitsya-k-voyne-s-rossiey-1072536441.html
США хотят сделки с Путиным, Европа готовится к войне с Россией
2 декабря в Москве проходят ключевые международные переговоры: спецпосланники США встречаются с Владимиром Путиным для обсуждения нового мирного плана по... Украина.ру, 02.12.2025
2 декабря в Москве проходят ключевые международные переговоры: спецпосланники США встречаются с Владимиром Путиным для обсуждения нового мирного плана по Украине, параллельно идут российско-китайские консультации по стратегической безопасности. Российские войска сообщили о взятии Красноармейска и Волчанска, в Чёрном море произошла атака на российский танкер, а в Европе обсуждают войну с Россией.
