США хотят сделки с Путиным, Европа готовится к войне с Россией - 02.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251202/ssha-khotyat-sdelki-s-putinym-evropa-gotovitsya-k-voyne-s-rossiey-1072536441.html
США хотят сделки с Путиным, Европа готовится к войне с Россией
США хотят сделки с Путиным, Европа готовится к войне с Россией - 02.12.2025 Украина.ру
США хотят сделки с Путиным, Европа готовится к войне с Россией
2 декабря в Москве проходят ключевые международные переговоры: спецпосланники США встречаются с Владимиром Путиным для обсуждения нового мирного плана по... Украина.ру, 02.12.2025
2025-12-02T18:32
2025-12-02T18:32
видео
сша
европа
россия
владимир путин
переговоры по украине 2025
переговоры
красноармейск днр
покровск/красноармейск
волчанск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/02/1072535934_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7aaaa7bdea50d41963b3dd165f05ac11.png
2 декабря в Москве проходят ключевые международные переговоры: спецпосланники США встречаются с Владимиром Путиным для обсуждения нового мирного плана по Украине, параллельно идут российско-китайские консультации по стратегической безопасности. Российские войска сообщили о взятии Красноармейска и Волчанска, в Чёрном море произошла атака на российский танкер, а в Европе обсуждают войну с Россией.
сша
европа
россия
покровск/красноармейск
волчанск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/02/1072535934_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d44e713aa4d6387617867b41a9c614ed.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, сша, европа, россия, владимир путин, переговоры по украине 2025, переговоры, красноармейск днр, покровск/красноармейск, волчанск, сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво россия, новости сво, стив уиткофф, видео
Видео, США, Европа, Россия, Владимир Путин, переговоры по Украине 2025, переговоры, Красноармейск ДНР, Покровск/Красноармейск, Волчанск, СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО, Стив Уиткофф

США хотят сделки с Путиным, Европа готовится к войне с Россией

18:32 02.12.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
2 декабря в Москве проходят ключевые международные переговоры: спецпосланники США встречаются с Владимиром Путиным для обсуждения нового мирного плана по Украине, параллельно идут российско-китайские консультации по стратегической безопасности. Российские войска сообщили о взятии Красноармейска и Волчанска, в Чёрном море произошла атака на российский танкер, а в Европе обсуждают войну с Россией.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоСШАЕвропаРоссияВладимир Путинпереговоры по Украине 2025переговорыКрасноармейск ДНРПокровск/КрасноармейскВолчанскСВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВО Россияновости СВОСтив Уиткофф
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:58Всенародный приговор: большинство украинцев требуют ухода Зеленского
19:56Просроченный диктатор Зеленский, потеряв практически всю публику, решил выступить хотя бы перед парламентом Ирландии
19:46Президент Российской Федерации Владимир Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером
19:27Вашингтонские игры: как Марко Рубио срывает мирный процесс, потворствуя киевскому режиму
19:01Машины работают как часы: командир "Шаман" о незаменимых на фронте технарях
18:55На Дружковском направлении: ВС РФ наращивают давление, закрепляя успех в Торецком и Новом Шахово
18:43"Линии Мажино по-украински": почему Киев любой ценой цепляется за оставшийся Донбасс
18:35Прорыв на Запорожье: ВС РФ освобождают ключевые пункты обороны и выходят на подступы к Гуляйполю
18:32США хотят сделки с Путиным, Европа готовится к войне с Россией
18:24Европа выдвигает неприемлемые для России предложения к мирному плану по Украине — Путин
18:19Россия подтверждает курс на суверенитет и углубление партнёрства с Азией
18:00"Дипломатия и штык": Путин обсуждает мир с США, освобождены Красноармейск и Волчанск. Итоги 2 декабря
17:59Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин
17:32В декабре на Украине могут ужесточить правила выезда за границу
17:25"Движение на стыки Сумской, Харьковской и Курской областей": Алёхин о том, что это значит для ВСУ
17:25Спецпредставитель президента США Уиткофф прибыл в Кремль на встречу с президентом России
17:18В публичной отчетности украинского вице-премьера Фёдорова всплыло вопиющее несоответствие в $1,5 млрд
17:06Свидетельства варварского разграбления Крыма нашли у экс-главы Совмина АР
17:00Василий Дандыкин: Если уничтожить причалы портов Украины, то с пиратством в Черном море будет покончено
16:58Украина столкнется с тактическим поражением, но получит стратегическую победу - Кулеба
Лента новостейМолния