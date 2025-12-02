https://ukraina.ru/20251202/ssha-khotyat-sdelki-s-putinym-evropa-gotovitsya-k-voyne-s-rossiey-1072536441.html

США хотят сделки с Путиным, Европа готовится к войне с Россией

США хотят сделки с Путиным, Европа готовится к войне с Россией - 02.12.2025 Украина.ру

США хотят сделки с Путиным, Европа готовится к войне с Россией

2 декабря в Москве проходят ключевые международные переговоры: спецпосланники США встречаются с Владимиром Путиным для обсуждения нового мирного плана по... Украина.ру, 02.12.2025

2025-12-02T18:32

2025-12-02T18:32

2025-12-02T18:32

видео

сша

европа

россия

владимир путин

переговоры по украине 2025

переговоры

красноармейск днр

покровск/красноармейск

волчанск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/02/1072535934_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7aaaa7bdea50d41963b3dd165f05ac11.png

2 декабря в Москве проходят ключевые международные переговоры: спецпосланники США встречаются с Владимиром Путиным для обсуждения нового мирного плана по Украине, параллельно идут российско-китайские консультации по стратегической безопасности. Российские войска сообщили о взятии Красноармейска и Волчанска, в Чёрном море произошла атака на российский танкер, а в Европе обсуждают войну с Россией.

сша

европа

россия

покровск/красноармейск

волчанск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сша, европа, россия, владимир путин, переговоры по украине 2025, переговоры, красноармейск днр, покровск/красноармейск, волчанск, сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво россия, новости сво, стив уиткофф, видео