Почему мирные усилия встречают столько препятствий? Ордуханян о возвращении к реальной политике
Почему мирные усилия встречают столько препятствий? Ордуханян о возвращении к реальной политике - 02.12.2025 Украина.ру
Почему мирные усилия встречают столько препятствий? Ордуханян о возвращении к реальной политике
США, Европа, Россия и Украина продолжают работать с мирным планом Трампа
Идут активные переговоры: украинская сторона в Штатах пыталась согласовать проект мирного соглашения. Теперь спецпосланник президента США Стив Уиткофф приехал в Москву, чтобы продолжить обсуждать вопрос мира на Украине. Как и кто может договориться о будущем, объяснил политолог-американист Рафаэль Ордуханян на конференции "Шок и трепет или мирный план Трампа" в рамках постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Украинское досье".
Почему мирные усилия встречают столько препятствий? Ордуханян о возвращении к реальной политике
США, Европа, Россия и Украина продолжают работать с мирным планом Трампа
Идут активные переговоры: украинская сторона в Штатах пыталась согласовать проект мирного соглашения. Теперь спецпосланник президента США Стив Уиткофф приехал в Москву, чтобы продолжить обсуждать вопрос мира на Украине.
Как и кто может договориться о будущем, объяснил политолог-американист Рафаэль Ордуханян на конференции "Шок и трепет или мирный план Трампа" в рамках постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Украинское досье".