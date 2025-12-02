https://ukraina.ru/20251202/migranty-ili-ukraintsy-o-filtratsii-v-sheremetevo-ugrozakh-dlya-zelenskogo-i-vragakh-rossii--shesler-1072506639.html
Мигранты или украинцы? О фильтрации в Шереметьево, угрозах для Зеленского и врагах России — Шеслер
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру рассказала о проблемах фильтрации на российской границе и о статистике въезда украинцев на территорию РФ
Кроме того, она проанализировала общественное мнение на Украине и внутриполитическую борьбу местных элит:
00:30 – Статистика въезда в Россию и выводы, которые можно из этого сделать;
04:09 – Фильтрация и проблемы, которые с ней связаны;
07:06 – Возможности расширения пропускной системы;
09:16 – Статистика потенциального въезда украинцев;
10:33 – Проверка и вопрос доверия к приехавшим;
13:05 – Необходимо ли давать шанс оступившимся?
14:53 – Механизмы работы над ошибками при фильтрации;
16:14 – О мигрантах из Средней Азии;
17:50 – Проблема трудоустройства мигрантов;
20:56 – Необходимость деления при фильтрации по направлениям;
22:22 – Общественные настроения в Николаеве;
26:16 – В каком состоянии атомная энергетика Украины?
28:18 – Внутриполитическая война на Украине.