Мигранты или украинцы? О фильтрации в Шереметьево, угрозах для Зеленского и врагах России — Шеслер - 02.12.2025
Мигранты или украинцы? О фильтрации в Шереметьево, угрозах для Зеленского и врагах России — Шеслер
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру рассказала о проблемах фильтрации на российской границе и о статистике въезда украинцев на территорию РФ
Кроме того, она проанализировала общественное мнение на Украине и внутриполитическую борьбу местных элит: 00:30 – Статистика въезда в Россию и выводы, которые можно из этого сделать; 04:09 – Фильтрация и проблемы, которые с ней связаны; 07:06 – Возможности расширения пропускной системы; 09:16 – Статистика потенциального въезда украинцев; 10:33 – Проверка и вопрос доверия к приехавшим; 13:05 – Необходимо ли давать шанс оступившимся? 14:53 – Механизмы работы над ошибками при фильтрации; 16:14 – О мигрантах из Средней Азии; 17:50 – Проблема трудоустройства мигрантов; 20:56 – Необходимость деления при фильтрации по направлениям; 22:22 – Общественные настроения в Николаеве; 26:16 – В каком состоянии атомная энергетика Украины? 28:18 – Внутриполитическая война на Украине.
Мигранты или украинцы? О фильтрации в Шереметьево, угрозах для Зеленского и врагах России — Шеслер

11:01 02.12.2025
 
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру рассказала о проблемах фильтрации на российской границе и о статистике въезда украинцев на территорию РФ
Кроме того, она проанализировала общественное мнение на Украине и внутриполитическую борьбу местных элит:
00:30 – Статистика въезда в Россию и выводы, которые можно из этого сделать;
04:09 – Фильтрация и проблемы, которые с ней связаны;
07:06 – Возможности расширения пропускной системы;
09:16 – Статистика потенциального въезда украинцев;
10:33 – Проверка и вопрос доверия к приехавшим;
13:05 – Необходимо ли давать шанс оступившимся?
14:53 – Механизмы работы над ошибками при фильтрации;
16:14 – О мигрантах из Средней Азии;
17:50 – Проблема трудоустройства мигрантов;
20:56 – Необходимость деления при фильтрации по направлениям;
22:22 – Общественные настроения в Николаеве;
26:16 – В каком состоянии атомная энергетика Украины?
28:18 – Внутриполитическая война на Украине.
