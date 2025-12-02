https://ukraina.ru/20251202/dobrovolnyy-kaput-esche-odnim-gitlerom-stalo-menshe-1072522328.html

Добровольный капут. Еще одним Гитлером стало меньше

Вот она, с точки зрения современных украинских неонацистов, формула чудовищной несправедливости: одним все, но они не ценят. А другим даже свиного хвостика и хрящика не достается. Причем не просто так, а совершенно незаслуженно не достается.

Даже к неграм судьба благоволит, а неонацистов херит напрочь. А они, между прочим, для удачи и страну всю позором смрадным покрыли, ведя ее к уничтожению, и телами соплеменников поля и терриконы усыпали, заставив их умирать не за свои, а за чужие интересы, и Бога забыли, начав церковь родную и ее священников уничтожать. А еще раньше, 40 тысяч лет назад, колесо придумали и подарили его миру, прокопали Черное море прямо из Галичины, чтобы поплыли по нему, неся свет веры неразумным, рожденные там Иисус Христом, Магомет и Будда. Не зря же в Евангелии Иисуса называли "Галилеянин", ведь Галилея эта – в Галичине, это ее другое, точное название.Не верите – спросите любого современного украинского ученого, он подтвердит. Особенно если рядом санитаров не будет…Короче, в системе справедливых координат мир должен выглядеть иначе, а тут на тебе – негр голимый, но не укру, а ему все: и должность обломилась уже в пятый раз подряд, и имя такое, что укро-неонацисты из какого-нибудь "Азова"* или "Айдара"* готовы биоотоходы свои и козьи в пищу употреблять, чтобы такое в свой паспорт записать.А негр еще и кобенится: став чиновником он решил имя сократить, убрав из него святое для укро-патриотов и нациков!Речь идет, конечно же, о новости, которая вот уже дней пять вгоняет национально свидомых (сознательных) украинцев в ступор и давит из них слезу, как мощный пресс вино из нового сочного и крупного китайского винограда. Новость о том, что 59-летний житель Намибии и намибийский политик в пятый раз одержал победу на региональных выборах в округе Омпунджа и стал членом регионального совета провинции Ошана от округа Омпунджа! А зовут его… Адольф Гитлер Уунона!Да-да, именно так. Для украинских неонацистов святее и выше только фамилия Бандера. Несмотря даже на то, что этот персонаж последние годы скрывался и принял смерть лютую под погонялом Попель, что в переводе с немецкого значит "Сопля" или "Козявка из носа". И что грохнул Бандеру его же бывший идеологический собрат и соратник, галичанин (то есть фактически галилеянин, слезший с местного хвойного ели-эндемика – смереки) Богдан Сташинский, которого поймали без билета в трамвае и так напугали, что он сдал всех. А потом еще, напоминаю, и Бандеру грохнул. А за два года до этого – еще одну икону нациков Льва Ребета. За офицерские погоны от КГБ СССР и орден Красного знамени (заметьте – красного, а не желто-синего).Но выиграв выборы, этот африканский Гитлер Уунона повел себя, как настоящий москаль, чей дед-прадед водружал красный флага над рейхстагом по поводу победы над самым первым Гитлером, который к тому времени цианистого калия испробовал и был сожжен в вонючей сточной канаве подле бункера.Такой вот афро-фюрерКогда победителю избирательной гонки напомнили о его странной фамилии, он в интервью Bild ответил: "Мой отец дал мне это имя — Адольф Гитлер, но это не значит, что у меня характер Адольфа Гитлера". А потом неоднократно повторял на все лады: "Не думайте, что я хочу покорить Ошану или стремлюсь к мировому господству. Когда я был ребенком, это казалось обычным именем. Только позже я понял, кто был этот человек. В детстве я считал это имя совершенно нормальным. Только повзрослев, я понял: этот человек хотел поработить весь мир. Я не имею никакого отношения ни к чему из этого. …Я никогда не выбирал это имя. Для ребенка это просто имя, которое дал мне мой отец. Я не несу ответственности за то, как меня назвали. Я ответственен за мои действия, за то, как я работаю на благо своего сообщества".Немецкое имя с фамилией, равно как и огромное количество немецких топонимов в названиях этой африканской страны не должны кого-либо удивлять. С 1880-х годов на территории современной Намибии располагалась немецкая колония Германская Юго-Западная Африка. После Версальского мирного договора 1919 года, завершившего Первую мировую войну, территория отошла Южно-Африканскому Союзу (сегодня — ЮАР), который де-факто захватил эти земли еще в 1915 году и владел ими до независимости, провозглашенной в 1990 году.И вообще эти земли перешли к Германии, благодаря человеку с именем Адольф. Некто Адольф Людериц был германским торговцем, основателем немецкой колонии в Юго-Западной Африке в 1883 году, которая со временем разрослась и стала значительным владением Германской империи. Так что именем Адольф никого в Намибии не удивишь. Многие африканские родители того колониального подневольного времени давали своим детям имена, услышанные от колонизаторов, работодателей или в школах, не понимая их подлинного значения или исторического контекста.Имя вкупе с необычной фамилией никогда не мешали Адольфу в жизни и политике. Впервые он победил на выборах в округе в 2004 году. Потому что представлял партию "СВАПО – Народную организацию Юго-Западной Африки Намибии", которая в 1990 году привела эту страну к независимости после 24 лет кровопролитной войны против южноафриканской оккупации и сегодня является правящей (в парламенте Намибии у нее 63 места из 104).Ошана — одна из 14 административных областей Намибии, находится в северной части страны. Эта территория является частью болотистого бассейна Кувелай и состоит в основном из пойменных равнин, которые в сезон дождей превращаются в болота.Сам Адольф – не просто политик с громким и парадоксальным именем, а уважаемый местный лидер, известный своей активной гражданской позицией и борьбой против апартеида. Местные избиратели описывают его как "практичного, доступного и результативного" лидера, который "продвигает инфраструктурные проекты и защищает интересы сельского региона, часто остающегося без внимания центральных властей". И потому люди в очень непростом округе со многими проблемами голосуют за него.Более того, с молодости Адольф был активистом антиапартеидного движения и служил в PLAN (Народно-освободительной армии Намибии – военном крыле СВАПО), которая вооруженно боролась против южноафриканской оккупации. И именно опыт, полученный с оружием в руках, сформировал его политическую позицию: решение повседневных проблем людей, а не пустые обещания. Этот Адольф известен в Омпундже не как "человек с именем Гитлера", а как эффективный управленец, решающий проблемы инфраструктуры, водоснабжения и сельского хозяйства.Впервые громко и с тягой к сенсации на фамилию обратили в 2020 году и, грубо говоря, достали ее носителя расспросами. И когда в этом году он победил в пятый раз, он, как сообщает местное издание Namibian, решил убрать "Гитлер" из фамилии и подал заявление на смену документов. "Меня зовут не Адольф Гитлер. Меня зовут Адольф Уунона. Я видел, как люди называли меня Адольфом Гитлером и пытались связать меня с кем-то, кого я даже не знаю", — заявил он журналистам, но подчеркнул, что всегда решительно дистанцировался от нацистской идеологии, доказав это всей своей жизнью.Сейчас процесс освобождения от персонального гитлеризма идет успешно. Но медленно. Хотя бы потому, что в Намибии процедура смены имени является сложной и требует серьезных оснований, большого пакета документов, публикаций в двух ежедневных газетах и объявления в официальном правительственном бюллетене.Но как бы там ни было, а на земле еще одним Гитлером стало меньше. И, слава богу, это всеобщая тенденция, касающаяся даже непосредственных родственников главного прообраза – немецкого фюрера Адольфа Гитлера. У него детей не было, хотя и появлялись некие субъекты, которых провозглашали внебрачными. Однако ничего никогда доказано не было. Зато, по версии немецкого историка Петра Флейшмана, у Гитлера не было детей потому, что по медицинским документам у него была патология: правосторонний крипторхизм — отсутствие правого яичка в мошонке. Это могло быть и врожденным дефектом, и благоприобретенным в результате ранения в пах в 1916 году. Тогда, во время битвы на Сомме, военному хирургу пришлось удалить раненому в пах ефрейтору Гитлеру одну из половых желез.В родне Гитлера доходило до парадоксов: Уильям Патрик Гитлер, его племянник, сын сводного брата Алоиса-младшего, жил в Великобритании, но после прихода нацистов к власти приехал в Германию и даже пытался шантажировать дядю Адольфа. То есть угрожал публично раскрыть семейные тайны, но ничего не вышло. И он через некоторое время вернулся в Англию, а в 1939 году эмигрировал в США, где его отношения с диктатором стали достоянием СМИ. Но Уильям Патрик вступил в ВМС США и даже пытался воевать с гитлеровцами. А потом сменил фамилию на Стюарт-Хьюстон и завел кучу детей. Гитлер называл его просто – "мой отвратительный племянник".И сегодня, по данными гитлероведов из разных стран, живы пятеро доподлинно установленных потомков Гитлера — внуки его сводного брата Алоиса-младшего и дети племянника Уильяма Патрика – Александр, Луис и Брайан Стюарт-Хьюстон, а также внучатые племянники по сводной сестре Ангеле – Петер Раубаль и Хайнер Хохеггер.Первые живут в США, куда после Второй мировой устремились многие нацисты. Там им дали убежище и даже выплачивали пособия как беженцам и родственниками ветерана американских войск. Александр — психолог, находится на пенсии, убежденный антифашист и неохотно общается с журналистами. Таких же взглядов придерживаются Луис и Брайан, которые занимаются ландшафтным дизайном. Вторые переехали в Австрию и доживают век там, не имея детей и не желая их заводить.Точно так же поступили и американские родственники фюрера – они, узнав чьими родственниками являются, договорились, что не будут заводить детей. Чтобы даже чисто теоретически не плодить сатанинское племя.Сегодня самому младшему из родственников Гитлера 50 лет, а самому старшему 88, и к следующему столетию не останется ни одного живого представителя гитлеровской родословной. Ни реальных – в Европе и в США, ни, как видим, рожденных игрой невежества и воображения – в Африке. И хорошо. Чем не пример для нынешних немецких политиков, забывших об этом. Или для украинских неонацистов, которые по тупости и упоротости своей продолжают поклоняться исчадию ада…* Организация, признанная в РФ экстремистской и террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ

