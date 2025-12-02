https://ukraina.ru/20251202/dobrovolnyy-kaput-esche-odnim-gitlerom-stalo-menshe-1072522328.html
Добровольный капут. Еще одним Гитлером стало меньше
Добровольный капут. Еще одним Гитлером стало меньше - 02.12.2025 Украина.ру
Добровольный капут. Еще одним Гитлером стало меньше
Вот она, с точки зрения современных украинских неонацистов, формула чудовищной несправедливости: одним все, но они не ценят. А другим даже свиного хвостика и хрящика не достается. Причем не просто так, а совершенно незаслуженно не достается.
2025-12-02T15:42
2025-12-02T15:42
2025-12-02T15:43
германия
адольф гитлер
африка
родственники
великобритания
сша
австрия
степан бандера
галичина
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/02/1072523542_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_5fa775e9701188be67092781d59f32f6.jpg
Даже к неграм судьба благоволит, а неонацистов херит напрочь. А они, между прочим, для удачи и страну всю позором смрадным покрыли, ведя ее к уничтожению, и телами соплеменников поля и терриконы усыпали, заставив их умирать не за свои, а за чужие интересы, и Бога забыли, начав церковь родную и ее священников уничтожать. А еще раньше, 40 тысяч лет назад, колесо придумали и подарили его миру, прокопали Черное море прямо из Галичины, чтобы поплыли по нему, неся свет веры неразумным, рожденные там Иисус Христом, Магомет и Будда. Не зря же в Евангелии Иисуса называли "Галилеянин", ведь Галилея эта – в Галичине, это ее другое, точное название.Не верите – спросите любого современного украинского ученого, он подтвердит. Особенно если рядом санитаров не будет…Короче, в системе справедливых координат мир должен выглядеть иначе, а тут на тебе – негр голимый, но не укру, а ему все: и должность обломилась уже в пятый раз подряд, и имя такое, что укро-неонацисты из какого-нибудь "Азова"* или "Айдара"* готовы биоотоходы свои и козьи в пищу употреблять, чтобы такое в свой паспорт записать.А негр еще и кобенится: став чиновником он решил имя сократить, убрав из него святое для укро-патриотов и нациков!Речь идет, конечно же, о новости, которая вот уже дней пять вгоняет национально свидомых (сознательных) украинцев в ступор и давит из них слезу, как мощный пресс вино из нового сочного и крупного китайского винограда. Новость о том, что 59-летний житель Намибии и намибийский политик в пятый раз одержал победу на региональных выборах в округе Омпунджа и стал членом регионального совета провинции Ошана от округа Омпунджа! А зовут его… Адольф Гитлер Уунона!Да-да, именно так. Для украинских неонацистов святее и выше только фамилия Бандера. Несмотря даже на то, что этот персонаж последние годы скрывался и принял смерть лютую под погонялом Попель, что в переводе с немецкого значит "Сопля" или "Козявка из носа". И что грохнул Бандеру его же бывший идеологический собрат и соратник, галичанин (то есть фактически галилеянин, слезший с местного хвойного ели-эндемика – смереки) Богдан Сташинский, которого поймали без билета в трамвае и так напугали, что он сдал всех. А потом еще, напоминаю, и Бандеру грохнул. А за два года до этого – еще одну икону нациков Льва Ребета. За офицерские погоны от КГБ СССР и орден Красного знамени (заметьте – красного, а не желто-синего).Но выиграв выборы, этот африканский Гитлер Уунона повел себя, как настоящий москаль, чей дед-прадед водружал красный флага над рейхстагом по поводу победы над самым первым Гитлером, который к тому времени цианистого калия испробовал и был сожжен в вонючей сточной канаве подле бункера.Такой вот афро-фюрерКогда победителю избирательной гонки напомнили о его странной фамилии, он в интервью Bild ответил: "Мой отец дал мне это имя — Адольф Гитлер, но это не значит, что у меня характер Адольфа Гитлера". А потом неоднократно повторял на все лады: "Не думайте, что я хочу покорить Ошану или стремлюсь к мировому господству. Когда я был ребенком, это казалось обычным именем. Только позже я понял, кто был этот человек. В детстве я считал это имя совершенно нормальным. Только повзрослев, я понял: этот человек хотел поработить весь мир. Я не имею никакого отношения ни к чему из этого. …Я никогда не выбирал это имя. Для ребенка это просто имя, которое дал мне мой отец. Я не несу ответственности за то, как меня назвали. Я ответственен за мои действия, за то, как я работаю на благо своего сообщества".Немецкое имя с фамилией, равно как и огромное количество немецких топонимов в названиях этой африканской страны не должны кого-либо удивлять. С 1880-х годов на территории современной Намибии располагалась немецкая колония Германская Юго-Западная Африка. После Версальского мирного договора 1919 года, завершившего Первую мировую войну, территория отошла Южно-Африканскому Союзу (сегодня — ЮАР), который де-факто захватил эти земли еще в 1915 году и владел ими до независимости, провозглашенной в 1990 году.И вообще эти земли перешли к Германии, благодаря человеку с именем Адольф. Некто Адольф Людериц был германским торговцем, основателем немецкой колонии в Юго-Западной Африке в 1883 году, которая со временем разрослась и стала значительным владением Германской империи. Так что именем Адольф никого в Намибии не удивишь. Многие африканские родители того колониального подневольного времени давали своим детям имена, услышанные от колонизаторов, работодателей или в школах, не понимая их подлинного значения или исторического контекста.Имя вкупе с необычной фамилией никогда не мешали Адольфу в жизни и политике. Впервые он победил на выборах в округе в 2004 году. Потому что представлял партию "СВАПО – Народную организацию Юго-Западной Африки Намибии", которая в 1990 году привела эту страну к независимости после 24 лет кровопролитной войны против южноафриканской оккупации и сегодня является правящей (в парламенте Намибии у нее 63 места из 104).Ошана — одна из 14 административных областей Намибии, находится в северной части страны. Эта территория является частью болотистого бассейна Кувелай и состоит в основном из пойменных равнин, которые в сезон дождей превращаются в болота.Сам Адольф – не просто политик с громким и парадоксальным именем, а уважаемый местный лидер, известный своей активной гражданской позицией и борьбой против апартеида. Местные избиратели описывают его как "практичного, доступного и результативного" лидера, который "продвигает инфраструктурные проекты и защищает интересы сельского региона, часто остающегося без внимания центральных властей". И потому люди в очень непростом округе со многими проблемами голосуют за него.Более того, с молодости Адольф был активистом антиапартеидного движения и служил в PLAN (Народно-освободительной армии Намибии – военном крыле СВАПО), которая вооруженно боролась против южноафриканской оккупации. И именно опыт, полученный с оружием в руках, сформировал его политическую позицию: решение повседневных проблем людей, а не пустые обещания. Этот Адольф известен в Омпундже не как "человек с именем Гитлера", а как эффективный управленец, решающий проблемы инфраструктуры, водоснабжения и сельского хозяйства.Впервые громко и с тягой к сенсации на фамилию обратили в 2020 году и, грубо говоря, достали ее носителя расспросами. И когда в этом году он победил в пятый раз, он, как сообщает местное издание Namibian, решил убрать "Гитлер" из фамилии и подал заявление на смену документов. "Меня зовут не Адольф Гитлер. Меня зовут Адольф Уунона. Я видел, как люди называли меня Адольфом Гитлером и пытались связать меня с кем-то, кого я даже не знаю", — заявил он журналистам, но подчеркнул, что всегда решительно дистанцировался от нацистской идеологии, доказав это всей своей жизнью.Сейчас процесс освобождения от персонального гитлеризма идет успешно. Но медленно. Хотя бы потому, что в Намибии процедура смены имени является сложной и требует серьезных оснований, большого пакета документов, публикаций в двух ежедневных газетах и объявления в официальном правительственном бюллетене.Но как бы там ни было, а на земле еще одним Гитлером стало меньше. И, слава богу, это всеобщая тенденция, касающаяся даже непосредственных родственников главного прообраза – немецкого фюрера Адольфа Гитлера. У него детей не было, хотя и появлялись некие субъекты, которых провозглашали внебрачными. Однако ничего никогда доказано не было. Зато, по версии немецкого историка Петра Флейшмана, у Гитлера не было детей потому, что по медицинским документам у него была патология: правосторонний крипторхизм — отсутствие правого яичка в мошонке. Это могло быть и врожденным дефектом, и благоприобретенным в результате ранения в пах в 1916 году. Тогда, во время битвы на Сомме, военному хирургу пришлось удалить раненому в пах ефрейтору Гитлеру одну из половых желез.В родне Гитлера доходило до парадоксов: Уильям Патрик Гитлер, его племянник, сын сводного брата Алоиса-младшего, жил в Великобритании, но после прихода нацистов к власти приехал в Германию и даже пытался шантажировать дядю Адольфа. То есть угрожал публично раскрыть семейные тайны, но ничего не вышло. И он через некоторое время вернулся в Англию, а в 1939 году эмигрировал в США, где его отношения с диктатором стали достоянием СМИ. Но Уильям Патрик вступил в ВМС США и даже пытался воевать с гитлеровцами. А потом сменил фамилию на Стюарт-Хьюстон и завел кучу детей. Гитлер называл его просто – "мой отвратительный племянник".И сегодня, по данными гитлероведов из разных стран, живы пятеро доподлинно установленных потомков Гитлера — внуки его сводного брата Алоиса-младшего и дети племянника Уильяма Патрика – Александр, Луис и Брайан Стюарт-Хьюстон, а также внучатые племянники по сводной сестре Ангеле – Петер Раубаль и Хайнер Хохеггер.Первые живут в США, куда после Второй мировой устремились многие нацисты. Там им дали убежище и даже выплачивали пособия как беженцам и родственниками ветерана американских войск. Александр — психолог, находится на пенсии, убежденный антифашист и неохотно общается с журналистами. Таких же взглядов придерживаются Луис и Брайан, которые занимаются ландшафтным дизайном. Вторые переехали в Австрию и доживают век там, не имея детей и не желая их заводить.Точно так же поступили и американские родственники фюрера – они, узнав чьими родственниками являются, договорились, что не будут заводить детей. Чтобы даже чисто теоретически не плодить сатанинское племя.Сегодня самому младшему из родственников Гитлера 50 лет, а самому старшему 88, и к следующему столетию не останется ни одного живого представителя гитлеровской родословной. Ни реальных – в Европе и в США, ни, как видим, рожденных игрой невежества и воображения – в Африке. И хорошо. Чем не пример для нынешних немецких политиков, забывших об этом. Или для украинских неонацистов, которые по тупости и упоротости своей продолжают поклоняться исчадию ада…* Организация, признанная в РФ экстремистской и террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20251128/ukraina-konets-metoda-fyurera-1072348323.html
германия
африка
великобритания
сша
австрия
галичина
черное море
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/02/1072523542_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_ac3af47de1136f5b725e45581b585380.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
германия, адольф гитлер, африка, родственники, великобритания, сша, австрия, степан бандера, галичина, черное море, "азов", айдар, кгб, иисус христос, нацисты, нацизм, неонацисты, украинские неонацисты, весь скачко
Даже к неграм судьба благоволит, а неонацистов херит напрочь. А они, между прочим, для удачи и страну всю позором смрадным покрыли, ведя ее к уничтожению, и телами соплеменников поля и терриконы усыпали, заставив их умирать не за свои, а за чужие интересы, и Бога забыли, начав церковь родную и ее священников уничтожать. А еще раньше, 40 тысяч лет назад, колесо придумали и подарили его миру, прокопали Черное море прямо из Галичины, чтобы поплыли по нему, неся свет веры неразумным, рожденные там Иисус Христом, Магомет и Будда. Не зря же в Евангелии Иисуса называли "Галилеянин", ведь Галилея эта – в Галичине, это ее другое, точное название.
Не верите – спросите любого современного украинского ученого, он подтвердит. Особенно если рядом санитаров не будет…
Короче, в системе справедливых координат мир должен выглядеть иначе, а тут на тебе – негр голимый, но не укру, а ему все: и должность обломилась уже в пятый раз подряд, и имя такое, что укро-неонацисты из какого-нибудь "Азова"* или "Айдара"* готовы биоотоходы свои и козьи в пищу употреблять, чтобы такое в свой паспорт записать.
А негр еще и кобенится: став чиновником он решил имя сократить, убрав из него святое для укро-патриотов и нациков!
Речь идет, конечно же, о новости, которая вот уже дней пять вгоняет национально свидомых (сознательных) украинцев в ступор и давит из них слезу, как мощный пресс вино из нового сочного и крупного китайского винограда. Новость о том, что 59-летний житель Намибии и намибийский политик в пятый раз одержал победу на региональных выборах в округе Омпунджа и стал членом регионального совета провинции Ошана от округа Омпунджа! А зовут его… Адольф Гитлер Уунона!
Да-да, именно так. Для украинских неонацистов святее и выше только фамилия Бандера. Несмотря даже на то, что этот персонаж последние годы скрывался и принял смерть лютую под погонялом Попель, что в переводе с немецкого значит "Сопля" или "Козявка из носа". И что грохнул Бандеру его же бывший идеологический собрат и соратник, галичанин (то есть фактически галилеянин, слезший с местного хвойного ели-эндемика – смереки) Богдан Сташинский, которого поймали без билета в трамвае и так напугали, что он сдал всех. А потом еще, напоминаю, и Бандеру грохнул. А за два года до этого – еще одну икону нациков Льва Ребета. За офицерские погоны от КГБ СССР и орден Красного знамени (заметьте – красного, а не желто-синего).
Но выиграв выборы, этот африканский Гитлер Уунона повел себя, как настоящий москаль, чей дед-прадед водружал красный флага над рейхстагом по поводу победы над самым первым Гитлером, который к тому времени цианистого калия испробовал и был сожжен в вонючей сточной канаве подле бункера.
Когда победителю избирательной гонки напомнили о его странной фамилии, он в интервью Bild ответил: "Мой отец дал мне это имя — Адольф Гитлер, но это не значит, что у меня характер Адольфа Гитлера". А потом неоднократно повторял на все лады: "Не думайте, что я хочу покорить Ошану или стремлюсь к мировому господству. Когда я был ребенком, это казалось обычным именем. Только позже я понял, кто был этот человек. В детстве я считал это имя совершенно нормальным. Только повзрослев, я понял: этот человек хотел поработить весь мир. Я не имею никакого отношения ни к чему из этого. …Я никогда не выбирал это имя. Для ребенка это просто имя, которое дал мне мой отец. Я не несу ответственности за то, как меня назвали. Я ответственен за мои действия, за то, как я работаю на благо своего сообщества".
Немецкое имя с фамилией, равно как и огромное количество немецких топонимов в названиях этой африканской страны не должны кого-либо удивлять. С 1880-х годов на территории современной Намибии располагалась немецкая колония Германская Юго-Западная Африка. После Версальского мирного договора 1919 года, завершившего Первую мировую войну, территория отошла Южно-Африканскому Союзу (сегодня — ЮАР), который де-факто захватил эти земли еще в 1915 году и владел ими до независимости, провозглашенной в 1990 году.
И вообще эти земли перешли к Германии, благодаря человеку с именем Адольф. Некто Адольф Людериц был германским торговцем, основателем немецкой колонии в Юго-Западной Африке в 1883 году, которая со временем разрослась и стала значительным владением Германской империи. Так что именем Адольф никого в Намибии не удивишь. Многие африканские родители того колониального подневольного времени давали своим детям имена, услышанные от колонизаторов, работодателей или в школах, не понимая их подлинного значения или исторического контекста.
Имя вкупе с необычной фамилией никогда не мешали Адольфу в жизни и политике. Впервые он победил на выборах в округе в 2004 году. Потому что представлял партию "СВАПО – Народную организацию Юго-Западной Африки Намибии", которая в 1990 году привела эту страну к независимости после 24 лет кровопролитной войны против южноафриканской оккупации и сегодня является правящей (в парламенте Намибии у нее 63 места из 104).
Ошана — одна из 14 административных областей Намибии, находится в северной части страны. Эта территория является частью болотистого бассейна Кувелай и состоит в основном из пойменных равнин, которые в сезон дождей превращаются в болота.
Сам Адольф – не просто политик с громким и парадоксальным именем, а уважаемый местный лидер, известный своей активной гражданской позицией и борьбой против апартеида. Местные избиратели описывают его как "практичного, доступного и результативного" лидера, который "продвигает инфраструктурные проекты и защищает интересы сельского региона, часто остающегося без внимания центральных властей". И потому люди в очень непростом округе со многими проблемами голосуют за него.
Более того, с молодости Адольф был активистом антиапартеидного движения и служил в PLAN (Народно-освободительной армии Намибии – военном крыле СВАПО), которая вооруженно боролась против южноафриканской оккупации. И именно опыт, полученный с оружием в руках, сформировал его политическую позицию: решение повседневных проблем людей, а не пустые обещания. Этот Адольф известен в Омпундже не как "человек с именем Гитлера", а как эффективный управленец, решающий проблемы инфраструктуры, водоснабжения и сельского хозяйства.
Впервые громко и с тягой к сенсации на фамилию обратили в 2020 году и, грубо говоря, достали ее носителя расспросами. И когда в этом году он победил в пятый раз, он, как сообщает местное издание Namibian, решил убрать "Гитлер" из фамилии и подал заявление на смену документов. "Меня зовут не Адольф Гитлер. Меня зовут Адольф Уунона. Я видел, как люди называли меня Адольфом Гитлером и пытались связать меня с кем-то, кого я даже не знаю", — заявил он журналистам, но подчеркнул, что всегда решительно дистанцировался от нацистской идеологии, доказав это всей своей жизнью.
Сейчас процесс освобождения от персонального гитлеризма идет успешно. Но медленно. Хотя бы потому, что в Намибии процедура смены имени является сложной и требует серьезных оснований, большого пакета документов, публикаций в двух ежедневных газетах и объявления в официальном правительственном бюллетене.
Но как бы там ни было, а на земле еще одним Гитлером стало меньше. И, слава богу, это всеобщая тенденция, касающаяся даже непосредственных родственников главного прообраза – немецкого фюрера Адольфа Гитлера. У него детей не было, хотя и появлялись некие субъекты, которых провозглашали внебрачными. Однако ничего никогда доказано не было. Зато, по версии немецкого историка Петра Флейшмана, у Гитлера не было детей потому, что по медицинским документам у него была патология: правосторонний крипторхизм — отсутствие правого яичка в мошонке. Это могло быть и врожденным дефектом, и благоприобретенным в результате ранения в пах в 1916 году. Тогда, во время битвы на Сомме, военному хирургу пришлось удалить раненому в пах ефрейтору Гитлеру одну из половых желез.
В родне Гитлера доходило до парадоксов: Уильям Патрик Гитлер, его племянник, сын сводного брата Алоиса-младшего, жил в Великобритании, но после прихода нацистов к власти приехал в Германию и даже пытался шантажировать дядю Адольфа. То есть угрожал публично раскрыть семейные тайны, но ничего не вышло. И он через некоторое время вернулся в Англию, а в 1939 году эмигрировал в США, где его отношения с диктатором стали достоянием СМИ. Но Уильям Патрик вступил в ВМС США и даже пытался воевать с гитлеровцами. А потом сменил фамилию на Стюарт-Хьюстон и завел кучу детей. Гитлер называл его просто – "мой отвратительный племянник".
И сегодня, по данными гитлероведов из разных стран, живы пятеро доподлинно установленных потомков Гитлера — внуки его сводного брата Алоиса-младшего и дети племянника Уильяма Патрика – Александр, Луис и Брайан Стюарт-Хьюстон, а также внучатые племянники по сводной сестре Ангеле – Петер Раубаль и Хайнер Хохеггер.
Первые живут в США, куда после Второй мировой устремились многие нацисты. Там им дали убежище и даже выплачивали пособия как беженцам и родственниками ветерана американских войск. Александр — психолог, находится на пенсии, убежденный антифашист и неохотно общается с журналистами. Таких же взглядов придерживаются Луис и Брайан, которые занимаются ландшафтным дизайном. Вторые переехали в Австрию и доживают век там, не имея детей и не желая их заводить.
Точно так же поступили и американские родственники фюрера – они, узнав чьими родственниками являются, договорились, что не будут заводить детей. Чтобы даже чисто теоретически не плодить сатанинское племя.
Сегодня самому младшему из родственников Гитлера 50 лет, а самому старшему 88, и к следующему столетию не останется ни одного живого представителя гитлеровской родословной. Ни реальных – в Европе и в США, ни, как видим, рожденных игрой невежества и воображения – в Африке. И хорошо. Чем не пример для нынешних немецких политиков, забывших об этом. Или для украинских неонацистов, которые по тупости и упоротости своей продолжают поклоняться исчадию ада…
* Организация, признанная в РФ экстремистской и террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ