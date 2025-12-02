https://ukraina.ru/20251202/1072539565.html

Алексей Самойлов: Путин подтвердил, что Россия готова открыть Украине и Западу второй фронт возле Одессы

Алексей Самойлов: Путин подтвердил, что Россия готова открыть Украине и Западу второй фронт возле Одессы - 02.12.2025 Украина.ру

Алексей Самойлов: Путин подтвердил, что Россия готова открыть Украине и Западу второй фронт возле Одессы

По мере того, как будут закрываться различные котлы на разных участках СВО, у нас будут высвобождаться части и соединения. И они могут передислоцироваться на Харьковское и на Запорожское направление. Пусть Украина гадает, где мы нанесем основной удар

2025-12-02T20:09

2025-12-02T20:09

2025-12-02T21:18

интервью

украина

россия

харьков

владимир путин

алексей самойлов

вооруженные силы украины

нато

европа

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058197045_0:68:1032:649_1920x0_80_0_0_3c9de62a603adbee6709b5834655962b.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), кандидат географических наук, военно-политический эксперт Алексей Самойлов- Алексей Николаевич, как вы оцениваете освобождение Волчанска? Это больше символический успех, в том плане, что изнурительные бои за него наконец-то закончились? Или мы с этого плацдарма все-таки сможем отрезать от Харькова группировку ВСУ на северо-востоке Харьковской области?- Здесь нет никакого символизма – только военный расчет.Посмотрите на карту Харьковской области. Очевидно, что Волчанский и Липцевский плацдармы дают возможность пройти на Чугуев по правому берегу Северского Донца и по левому берегу спуститься вниз на Изюм. Да, там плохие дороги, но для техники они проходимы. А если мы с этих плацдармов пойдем на юг, мы соединимся с Купянском, отрежем местную группировку ВСУ от Харькова и по более-приличным дорогам выйдем за спину Славянско-Краматорскому оборонительному рубежу.А если в будущем речь пойдет о Харькове, мы можем ожидать продвижения российских войск на стыке Сумской и Харьковской областей, чтобы выйти к Полтавской области и отрезать Харьков от Киева. Дорог для этого достаточно. Повторюсь, они плохие, но только для легковых автомобилей.Не утверждаю, что это произойдет сразу и быстро. Но сейчас после освобождения Волчанска мы уже расширяем этот плацдарм и создаем возможности для продвижения с севера на юг.- Не слишком ли опасно продвигаться от Липцев с севера на юг? Не попадем ли мы под фланговый удар ВСУ со стороны Харькова?- Попадем. Если это будет решаться небольшой группой в составе до батальона, а Украина выставит против него большую группировку в составе 3-го нацистского корпуса, то наш батальон сотрут. Все будет зависеть от того, какое количество сил и средств будет задействовано. И от того, где будет выбрано направление главного удара.Продвижение от Липцев может быть отвлекающим ударом, как это было с Юнаковкой в Сумской области. Почему ВСУ стянули под Хотень две бригады? Если бы они этого не сделали, наши бы просто обошли Сумы.И если мы сейчас разделим Харьковскую область на две части, вся логистика ВСУ будет прервана. Киевскому режиму придется переключать логистику на Днепропетровск, который с этим не справится. Мы просто начнем бомбить его транспортную инфраструктуру – мосты и дороги.- Вы также стык Харьковской и Сумской областей упомянули. Украинцы пишут, что мы там вот-вот начнем наступать. Наши пишут, что украинцы там собирают какой-то ударный кулак.- Это туман войны. Никто не знает, кто будет наступать. Но вот эта трасса на стыке областей через Великую Писаревку и Богодухов читается. Наши уже делали там какие-то заходы. Этот район хорошо насыщен дорогами, я по ним часто ездил.Конечно, Ворскла – приличная река размером с Северский Донец. Пересекать ее будет непросто. И если заходить на Полтаву, то сразу с двух сторон, чтобы не форсировать ее.И, повторюсь, это будет отвлекающий удар. Но серьезный, чтобы ВСУ в него поверили. А еще может быть, что мы поставим противнику вилку. По мере того, как будут закрываться различные котлы, у нас будут высвобождаться части и соединения. И они могут передислоцироваться на Харьковское и на Запорожское направление.- И как вы оцениваете перспективы закрытия котла в Димитрове? Все-таки ВСУ там держатся целый месяц.- Да, они продержались целый месяц. Их там было много. Враг был готов к сопротивлению. Укрепрайон был серьезно обеспечен боеприпасами, продовольствием и медикаментами. Но котел в Димитрове все равно будет зачищен. А Украины просто физически нет сил, которые можно было бы перебросить и деблокировать гарнизон, как они это ранее делали в Родинском. Нам торопиться не надо, чтобы избежать лишних потерь. Каждый день работает против них.И если мы начнем отсюда потихоньку передислоцировать воинские части, это значит, что вопрос с Димитровом решен.Повторюсь, наши попытаются устроить ВСУ вилку между Запорожьем и Харьковом. А, может быть, попытаются-таки прорваться на Доброполье. Чем это закончится – не знаю. Конечно, перед Павлоградом они много чего настроили и накопали. Может быть, и не стоит за него упираться. Мы можем просто обойти по флангам – северному и южному, чтобы в очередной раз растащить их силы.Не надо давать Украине концентрироваться на каких-то направлениях. Мы так и делаем. Роль Волчанского, Липцевского и Юнаковского плацдарма долгое время была именно такой – нависание над крупным городом на дистанции выстрела от РСЗО. И какой-то из этих плацдармов начнет расширятся.- Судя по вашим рассуждениям, вы не верите в перспективы переговорного процесса?- А врагу никто и никогда не верит. Тем более, если этот враг тебя много раз обманывал.Переговоры нужны США для решения двух стратегических задач. Во-первых, им надо установить свои условия монопольного контроля над Украиной, исключив оттуда Европу и Великобританию. Во-вторых, им нужно вынудить Россию прекратить свое наступление, чтобы сохранить контроль над территорией Украины. А зачем им территория Украины? Не из-за экономики и логистики. Просто с территории Украины контролируется европейская часть России, где расположены ключевые военные объекты, центры принятия решений, производственные предприятия.Скажем, если мы к весне дойдем до левого берега Днепра, территория Украины сократится на одну треть и сократится ее оперативная глубина. Сейчас она около 1200 километров. Пригнал пусковую установку, выстрелил, угнал. В той же Прибалтике это невозможно – там оперативная глубина всего 100 километров.Россия эти намерения США прекрасно понимает. Мы читаем американские доктринальные установки. Да, мы готовы вести переговоры, но у нас есть еще одна формула: "Устранение первопричин конфликта". А о первопричинах конфликта Путин говорит еще с 2007 года – стратегическая безопасность России, отодвигание военной инфраструктуры НАТО от наших границ и возвращение к договорам об ограничении стратегических вооружений, из которых США вышли.Кстати, по последнему пункту мы можем с ними гонку устроить. Захотят ли они?- Владимир Путин заявил, что Россия в ответ на атаки киевского режима на танкеры у берегов Турции усилит удары по украинским портам. Более того, по его словам, в случае продолжения пиратства Москва рассмотрит меры против судов из стран, которые помогают Киеву. Путин также отметил, что если отрезать Украину от моря, Киев не сможет продолжать пиратство против российских судов.- Мы торопиться с ответом не будем, но меня слова Верховного очень взбодрили.Отрезать Украину от моря было стратегически необходимо, и наш враг нас не предал. Киевский режим и его кураторы совершили атаки на танкеры, чтобы устроить в Черном море экологическую катастрофу с гибелью людей с целью открыть для России в этом районе второй фронт. А теперь мы готовы открыть второй фронт им в прибрежной зоне Украины.Мы будем работать по всем портам на Дунае и Черном море: Рени, Измаил, Одесса, Ильичевск, Очаков, Николаев. У нас не просто развязаны руки – сама логика действий нашего противника определяет для нас логику ответа. Мы должны лишить врага возможности бить по нашим танкерам, Новороссийску и терминалу КТК.Мы давно уже не наносили удары по портам и кораблям возле Одессы. А теперь давайте перенимать опыт Трампа у берегов Венесуэлы. Идут какие-то суда, а США их уничтожают и говорят, что там якобы наркотики. Только наша разведка будет более гуманной. Она четко скажет, что это военные корабли, везущие военные грузы. Всех на дно. А дно Черного моря в районе Одессы довольно глубокое.В ближайшее время все это будет совершено. Будет проведен целый комплекс мероприятий. Волны, уровни ударов. Надо будет проводить разведку, доразведку и корректировку после первых ударов. Будем смотреть, что поражено и куда кто-то передислоцировался. Это будет системный подход. Наши это умеют.- Также Верховный сказал, что Россия готова к войне с Европой хоть сейчас. Он умел в виду наши ядерные силы, учитывая, что сухопутные войска сейчас заняты на Украине?- У нас не все сухопутные войска заняты на Украине. У нас есть Московский и Ленинградский военные округа, в которых ведется формирование и подготовка частей и соединений. У нас полно контрактников, которые не участвуют в СВО. Но это не значит, что наши солдаты будут поражать европейские армии из стрелкового оружия. У нас есть средства доставки боеприпасов на дальние расстояния.Я не знаю, сколько мы производим и поставляем в войска ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Но они у нас есть. И нашим СМИ следовало бы распространить точные фото и видео по тому же Южмашу. Это не будет угроза. Это нужно, чтобы те, кто хочет развязать какие-то агрессивные действия против нас, были четкие представления о последствиях.Можно было бы указать точные характеристики "Искандеров" и "Калибров", которые теперь запускаются с платформы от "Искандера". Еще у нас вся линейка ракет воздушного базирования от Х-55 до Х-101. Про "Орешник" я вообще молчу. И потом, почему бы не напомнить противнику о том, что наши ракеты средней дальности могут нести ядерные боеприпасы. Флот и его вооружения – это отдельная красивая песня.Если мы это будем напоминать, это охладит западных военных и позволит им четче доносить свои опасения до лиц, которые играют в политику. Да, они будут говорить, что мы якобы бряцаем оружием. Да какая разница, бряцаем мы или нет. Самое главное, что если вы на нас полезете, то после этого жить не будете.Также по теме - в интервью Германа Садулаева: Россия не победит, пока не осознает, что война на Украине продлится еще несколько лет

https://ukraina.ru/20231128/1051511762.html

украина

россия

харьков

европа

черное море

запорожье

волчанск

одесса

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, харьков, владимир путин, алексей самойлов, вооруженные силы украины, нато, европа, сво, черное море, запорожье, волчанск, ракеты, одесса, запад, пираты, ядерное оружие