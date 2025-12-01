https://ukraina.ru/20251201/zelenskiy-sobralsya-v-irlandiyu-1072454588.html

Зеленский собрался в Ирландию

Зеленский собрался в Ирландию - 01.12.2025 Украина.ру

Зеленский собрался в Ирландию

Владимир Зеленский из Парижа вылетит в Дублин и 2 декабря совершит свой первый официальный визит в Ирландию. Об этом 1 декабря сообщает Sky News

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин заявил, что встретит украинского гостя с женой Еленой Зеленской. Украинскую делегацию примут также ирландский президент Кэтрин Коннолли и министр иностранных дел островной страны Хелен Макэнти.Мартин и Зеленский проведут двусторонние переговоры и примут участие в открытии Ирландско-украинского экономического форума. Ирландский премьер уверен, что этот форум "предоставляет возможность развить бизнес, торговые и инвестиционные отношения между Ирландией и Украиной"."Я много раз встречался с президентом Зеленским, в том числе в Киеве, но я особенно с нетерпением жду возможности приветствовать его во время этого первого официального визита президента Украины в Ирландию", - сказал Мартин.По его словам, официальный Дублин является верным союзником Киева с начала СВО в 2022 году. Ирландия предоставила убежище примерно 120 000 украинцев."Пока украинский президент готовится к встрече со своими ирландскими союзниками, его команда находится во Флориде на важных мирных переговорах с США. После их завершения спецпредставитель [президента США] Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Москву для переговоров с [президентом России] Владимиром Путиным", - сказано публикации Sky News.По информации прессы США переговоры во Флориде завершились на прошлой неделе, в конце ноября. Подробности в публикации WSJ опровергает заявление Госдепа США о "продуктивности" переговоров с делегацией УкраиныБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре У Трампа наконец-то появился дедлайн, который невозможно сорвать. Хроника событий на утро 1 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

