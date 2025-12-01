У Трампа наконец-то появился дедлайн, который невозможно сорвать. Хроника событий на утро 1 декабря

https://ukraina.ru/20251201/u-trampa-nakonets-to-poyavilsya-dedlayn-kotoryy-nevozmozhno-sorvat-khronika-sobytiy-na-utro-1-dekabrya--1072442230.html

Глава Белого дома сообщил, что не намерен устанавливать для России крайний срок по завершению конфликта на Украине. Переговоры США и Украины во Флориде назвали "напряжёнными и продуктивными". ЕС тем временем требует гарантий, что мир с Россией не станет "амнистией"

2025-12-01T10:00

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/19/1072166259_0:155:960:695_1920x0_80_0_0_24fcfb9a79679005fe7b0f42d398605d.jpg

Переговоры между делегациями США и Украины в Майами были продуктивными, однако "предстоит еще много работы". Такое заявление по итогам встречи сделал американский государственный секретарь Марко Рубио.Он подчеркнул, что Вашингтон "реалистично оценивает" переговорный процесс по урегулированию ситуации вокруг Украины, но при этом "настроен оптимистично". По словам Рубио, американская сторона достаточно хорошо понимает позицию Москвы по ключевым вопросам урегулирования.Важным элементом будущего соглашения, как отметил представитель США, должны стать долгосрочные гарантии безопасности для Украины. Рубио заявил, что Россия вовлечена в переговорный процесс и "должна стать частью уравнения" при поиске окончательного решения. Для продолжения контактов с российской стороной специальный представитель Стив Уиткофф в ближайшее время посетит Москву.Госсекретарь также отметил, что обсуждаемая повестка выходит за рамки прекращения текущего конфликта и касается будущего Украины в целом. Издание Axios со ссылкой на украинских чиновников, в свою очередь, сообщило, что переговоры между делегациями США и Украины, прошедшие во Флориде, были охарактеризованы участниками как "напряженные", но в то же время продуктивные. Основным предметом дискуссии стал вопрос определения будущей границы Украины с Россией в контексте возможного мирного соглашения.По данным источников, встреча, длившаяся около пяти часов, была посвящена в первую очередь обсуждению линии территориального контроля. Спустя час после начала переговоров формат был сужен: в обсуждении остались по три ключевых представителя с каждой стороны.Отмечается, что обсуждение было сложным и сосредоточенным на практических параметрах возможного урегулирования. При этом, по информации The Wall Street Journal, вопрос о будущих гарантиях безопасности для Украины со стороны западных партнеров в ходе этой встречи решен не был и остается открытым.Между тем агентство AFP со ссылкой на источники написало, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф вылетит из Вашингтона 1 декабря, а уже 2 декабря в российской столице запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует устанавливать для России какой-либо конкретный крайний срок для завершения конфликта на Украине.Во время брифинга в Белом доме журналисты спросили американского лидера, намерен ли он определить временные рамки для урегулирования ситуации."У меня нет дедлайна. Мой дедлайн – это когда война будет закончена", – ответил Трамп.Одновременно с этим еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт в интервью Politico заявил, что любая попытка "стереть прошлое" для России в рамках потенциального мирного соглашения по Украине станет "исторической ошибкой огромных масштабов". Он предупредил, что переговорщики администрации Дональда Трампа должны гарантировать, что "стремление к прекращению огня не приведёт к тому, что Россия избежит судебного преследования за действия в ходе конфликта"."Они (Россия - Ред.) должны быть привлечены к ответственности", — подчеркнул Макграт, комментируя перспективы мирных переговоров.Фронтовая сводка В ночь на понедельник средства противовоздушной обороны перехватили 32 беспилотных летательных аппарата над территориями 11 регионов РФ. Об этом сообщило Минобороны России.Согласно сводке оборонного ведомства, четыре беспилотника были уничтожены над Белгородской, Брянской, Новгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем. Еще три БПЛА сбиты над Ленинградской областью.Над Воронежской, Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями перехвачено шесть воздушных целей. Также три беспилотных аппарата уничтожены над акваторией Азовского моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Северском направлении идут встречные бои в центральной части. По сообщениям, очищен так называемый "карман" в районе Васюковки. К югу от Красного Лимана закреплен успех обхода, большая часть населенного пункта Диброва находится под контролем российских подразделений.На Краснолиманском направлении ведутся бои за населенные пункты Ставки и Дробышево. Российские силы приближаются к Коровьему Яру. В районе Боровой взят опорный пункт на подступах к поселку.На Константиновском направлении завершена зачистка территории от Плещеевки до Клебан-Быкского водохранилища. Подразделения продвигаются вдоль северного берега.На Купянском направлении продолжается зачистка Купянска, российские подразделения вышли к северным окраинам Петропавловки.На Запорожском направлении ситуация остается напряженной: продолжаются тяжелые бои за Приморское и Степногорск. По данным, украинская сторона готовит оборонительный рубеж в районе Малокатериновки.

2025

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

