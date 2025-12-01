https://ukraina.ru/20251201/wsj-oprovergaet-zayavlenie-gosdepa-ssha-o-produktivnosti-peregovorov-s-delegatsiey-ukrainy-1072452420.html

WSJ опровергает заявление Госдепа США о "продуктивности" переговоров с делегацией Украины

WSJ опровергает заявление Госдепа США о "продуктивности" переговоров с делегацией Украины - 01.12.2025 Украина.ру

WSJ опровергает заявление Госдепа США о "продуктивности" переговоров с делегацией Украины

Итоги переговоров делегаций Украины и США в Майами не позволили сторонам достичь полного согласия по плану урегулирования украинской проблемы, предложенному прездиентом США Дональдом Трампом. Об этом 1 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-12-01T11:57

2025-12-01T11:57

2025-12-01T12:31

новости

сша

украина

флорида

стив уиткофф

дональд трамп

марко рубио

украина.ру

the wall street journal

снбо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/11/1071756460_0:139:800:589_1920x0_80_0_0_6484976f2c33a18215b103ab0cd4a388.jpg

По итогам состоявшихся в Майами переговоров делегаций Украины и США в Майами глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что они были продуктивными.По информации Axios, делегации США и Украины на переговорах в американском штате Флорида договаривались о границах после окончания СВО. Они обсуждали вопросы территорий. Американская сторона надеялась добиться прогресса, который позже спецпосланник президента США Стив Уиткофф мог бы представить президенту России Владимиру Путину.Другое американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники поведало, что переговоры делегаций в Майами были посвящены обсуждению ситуации после окончания СВО. В частности, рассматривались вопросы границ после окончания российской спецоперации и гарантии безопасности киевскому режиму, а также вопросы избирательных кампаний на Украине в части практической реализации - включая графики выборов президента и парламента."Вопрос гарантий безопасности для Киева со стороны Запада обсуждался в ходе дискуссий, однако он остался нерешенным", - сказано в публикации.Это же издание со ссылкой на свои источники сообщило, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер отправятся 1 декабря в Москву для продолжения диалога по Украине. Ранее в Майами (штат Флорида) прошли переговоры делегаций США и Украины. Они проходили в личном гольф-клубе спецпосланника США Стива Уиткоффа. Перед их началом глава СНБО Украины и киевской делегации Рустем Умеров разместил пост о том, что переговоры уже идут, но потом его удалил. WSJ писало, что там обсуждались график выборов на Украине и "обмен территориями". CNN заявляло, что переговоры шли "жёстко, но конструктивно", а AFP сообщило, что они прошли "нелегко". Госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров назвал их "продуктивными".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре У Трампа наконец-то появился дедлайн, который невозможно сорвать. Хроника событий на утро 1 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

украина

флорида

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, флорида, стив уиткофф, дональд трамп, марко рубио, украина.ру, the wall street journal, снбо, переговоры по украине 2025, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, сво, дзен новости сво, новости сво, завершение сво, госдеп сша, международные отношения, международная политика, дипломатические отношения, дипломатия, джаред кушнер, рустем умеров