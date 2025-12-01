WSJ опровергает заявление Госдепа США о "продуктивности" переговоров с делегацией Украины

https://ukraina.ru/20251201/wsj-oprovergaet-zayavlenie-gosdepa-ssha-o-produktivnosti-peregovorov-s-delegatsiey-ukrainy-1072452420.html
Итоги переговоров делегаций Украины и США в Майами не позволили сторонам достичь полного согласия по плану урегулирования украинской проблемы, предложенному прездиентом США Дональдом Трампом. Об этом 1 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
11:57 01.12.2025 (обновлено: 12:31 01.12.2025)
Итоги переговоров делегаций Украины и США в Майами не позволили сторонам достичь полного согласия по плану урегулирования украинской проблемы, предложенному прездиентом США Дональдом Трампом. Об этом 1 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
По итогам состоявшихся в Майами переговоров делегаций Украины и США в Майами глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что они были продуктивными.
По информации Axios, делегации США и Украины на переговорах в американском штате Флорида договаривались о границах после окончания СВО. Они обсуждали вопросы территорий. Американская сторона надеялась добиться прогресса, который позже спецпосланник президента США Стив Уиткофф мог бы представить президенту России Владимиру Путину.
Другое американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники поведало, что переговоры делегаций в Майами были посвящены обсуждению ситуации после окончания СВО. В частности, рассматривались вопросы границ после окончания российской спецоперации и гарантии безопасности киевскому режиму, а также вопросы избирательных кампаний на Украине в части практической реализации - включая графики выборов президента и парламента.
"Вопрос гарантий безопасности для Киева со стороны Запада обсуждался в ходе дискуссий, однако он остался нерешенным", - сказано в публикации.
Это же издание со ссылкой на свои источники сообщило, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер отправятся 1 декабря в Москву для продолжения диалога по Украине.
Ранее в Майами (штат Флорида) прошли переговоры делегаций США и Украины. Они проходили в личном гольф-клубе спецпосланника США Стива Уиткоффа. Перед их началом глава СНБО Украины и киевской делегации Рустем Умеров разместил пост о том, что переговоры уже идут, но потом его удалил. WSJ писало, что там обсуждались график выборов на Украине и "обмен территориями". CNN заявляло, что переговоры шли "жёстко, но конструктивно", а AFP сообщило, что они прошли "нелегко". Госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров назвал их "продуктивными".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.