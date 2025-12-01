https://ukraina.ru/20251201/tri-nevypolnimykh-usloviy-kogda-evropa-konfiskuet-rossiyskie-dengi-1072472311.html

Три невыполнимых условия. Когда Европа конфискует российские деньги

Три невыполнимых условия. Когда Европа конфискует российские деньги - 02.12.2025 Украина.ру

Три невыполнимых условия. Когда Европа конфискует российские деньги

Бельгия готова рассмотреть возможную передачу Украине кредитов под залог замороженных российских активов, но при соблюдении трех обязательных условий. Об этом сообщило немецкое издание Suddeutsche Zeitung со ссылкой на письмо, которое премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер направил в Еврокомиссию

2025-12-01T17:42

2025-12-01T17:42

2025-12-02T00:13

эксклюзив

украина

бельгия

россия

урсула фон дер ляйен

алексей зубец

ес

еврокомиссия

европейская комиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103324/94/1033249426_0:263:2916:1903_1920x0_80_0_0_6aae16f2c26b65788ca56bb31cdc3a3b.jpg

В этом письме премьер Бельгии потребовал от стран ЕС выполнить три условия. Первое из них — предоставить "юридически обязывающие, безусловные и безотзывные" гарантии по кредиту. Второе условие — распределить все правовые риски, связанные с возможными судебными разбирательствами, между всеми странами Евросоюза. Третьим условием стало обязательное участие в программе всех государств ЕС, на территории которых находятся заблокированные российские государственные активы.Немецкая газета отмечает, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен готова выполнить указанные условия, но Бельгия ждет официального подтверждения и поддержки от всех партнеров по Евросоюзу.Издание Politico указывает на другие моменты из обращения Де Вевера к Фон дер Ляйен. По его словам, поспешное продвижение вперед предлагаемой схемы репарационного кредитования повлечет за собой в качестве сопутствующего ущерба то, что Евросоюз фактически помешает достижению окончательного мирного соглашения по Украине."В весьма вероятном случае, если Россия в конечном итоге официально не окажется проигравшей стороной, она, как показала история в других случаях, будет законно требовать возврата своих суверенных активов", - написал премьер-министр Бельгии.Между риском и соблазномВ 2022 году Страны G7 и Евросоюза заморозили российские валютные резервы. По данным на май 2023 года, сумма российских активов в этих странах составила приблизительно 275 млрд евро. К концу июля 2023 года объем замороженных российских активов оценивался в 300 млрд евро.Большая часть этих средств находится в Европе — 210 млрд евро. В США находится лишь 4,5 млрд евро, небольшая часть находится также в Японии.Западные политики неоднократно призывали использовать эти активы для финансирования Киева. Уже в октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Однако обсуждение механизмов конфискации российских денег вызвало серьезные споры внутри самого Евросоюза из-за финансовых, юридических и политических рисков, которые это решение влечет за собой.В феврале 2024 года тогдашний премьер-министр Великобритании Риши Сунак в статье, опубликованной в газете Times, предложил начать процесс с изъятия процентов, которые приносят эти активы и использовать их для нужд Украины."А затем вместе с G7 мы должны найти законные способы конфисковать сами активы и также отправить их Украине", - отметил теперь уже бывший премьер Великобритании.Страны Большой семерки в октябре 2024 года так и поступили. Они утвердили план по предоставлению Украине кредита в размере 47,5 млрд евро по залог 2,8 млрд евро в виде процентов, которые ежегодно начисляются на замороженные российские активы.Однако военные действия на Украине затянулись и у самых стран Евросоюза оставалось все меньше денег на финансирование Киева. После возвращения в Белый дом Дональда Трампа в январе 2025 года США вовсе стали заявлять, что основное бремя помощи Украины должно лечь на Брюссель, а не на Вашингтон.В октябре 2025 года европейские лидеры вернулись к активному обсуждению вопроса экспроприации российских денег. Тогда появилась идея использовать российские активы для предоставления Украине беспроцентного "репарационного кредита" в размере 140 млрд евро, но без их прямой конфискации. Предусматривалась возможность вернуть эти средства России, но только в том случае, если Москва компенсирует ущерб, нанесенный Украине во время военных действий.Против этой идеи выступил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. В его стране хранится большая часть российских активов (193 млрд евро), и Де Вевер опасается возможной юридической ответственности Бельгиив случае, если Россия сможет в будущем вернуть свои средства.По данным газеты Financial Timesот 30 ноября, Евросоюз стал рассматривать возможность создания специального механизма для использования замороженных российских активов. План подразумевает перевод средств в отдельную юридическую структуру за пределами Бельгии для обеспечения стабильного финансирования Киева. Издание подчеркивает, что это не будет равноценно конфискации активов, поскольку суверенные права России на них сохраняться.Издание Politico тем временем сообщает, что брюссельская бюрократия параллельно изучает возможность выделения промежуточного кредита, который поможет Киеву удержаться на плаву, если блок не договорится вовремя об использовании российских активов.Задача разработать план конфискации замороженных российских государственных активов для Европейской комиссии чрезвычайно сложная, так как это нужно сделать не нарушая международные договоры о защите трансграничных инвестиций и не нарушая принципа обратной силы договоров. В данном случае Россия обладает суверенным иммунитетом, который запрещает одному государству изымать собственность другого.По оценке французского экономиста Себастьена Лея, изъятие российских активов сулит Европе потерей доверия со стороны финансовых рынков. Европа десятилетиями основывала свою идентичность на принципе верховенства закона - договоры, институты и правовая защита были не просто административными инструментами, а фундаментом репутации Европы, рассказал Лей изданию Le Journal du Dimanche.Деньги есть до весныУсловия Бельгии по выделению кредита Украине под залог замороженных российских активов, о которых пишет немецкая газета, отнюдь не новые, рассказал в интервью Украина.ру доктор экономических наук Алексей Зубец."Требования выставлены давно, но Евросоюз на них так и не ответил. Если они не удовлетворены сейчас, нет никаких оснований считать, что они будут удовлетворены завтра. Поэтому невозможно говорить о том, что завтра Европа примет на себя юридические обязательства по кредиту. С какой стати Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц придут в парламенты Франции и Германии и скажут — давайте повесим на себя такие обязательства", - рассказал Зубец.Так как этого не будет, с достаточно высокой вероятностью можно говорить о том, что это событие не состоится, полагает российский экономист.По его словам, Фон дер Ляйен, может быть, и готова выполнить бельгийские условия, но правительства отдельных стран ЕС, по понятным причинам, не готовы на это."Все 27 стран Евросоюза не примут на себя данные обязательства, всегда найдется тот, кто этого не сделает. Поэтому если речь идет о финансировании Украины, до весны деньги есть, а после весны — большой вопрос", - подытожил Алексей Зубец.О готовности Евросоюза к установлению мира на Украине и налаживании отношений с Россией в материале Павла Котова Обезумивший еврокомиссар грозит Кремлю тюрьмой. Кого покрывает дежурный по демократии в ЕС

украина

бельгия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, бельгия, россия, урсула фон дер ляйен, алексей зубец, ес, еврокомиссия, европейская комиссия