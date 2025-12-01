https://ukraina.ru/20251201/oborona-dolzhna-byla-rukhnut-i-ona-rukhnula-ekspert-o-tom-pochemu-tresnuli-pozitsii-vsu-v-volchanske-1072345128.html

"Оборона должна была рухнуть, и она рухнула": эксперт о том, почему треснули позиции ВСУ в Волчанске

"Оборона должна была рухнуть, и она рухнула": эксперт о том, почему треснули позиции ВСУ в Волчанске - 01.12.2025 Украина.ру

"Оборона должна была рухнуть, и она рухнула": эксперт о том, почему треснули позиции ВСУ в Волчанске

Упорное сопротивление ВСУ в Красноармейской агломерации замедляет продвижение ВС России, однако приводит к критическому истощению резервов противника на других направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-12-01T05:35

2025-12-01T05:35

2025-12-01T05:35

новости

россия

украина

волчанск

борис рожин

вооруженные силы украины

украина.ру

покровск/красноармейск

сво

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064575585_0:362:1073:965_1920x0_80_0_0_3861c074cb5003a6e8094e4b526f804a.jpg

Отвечая на вопрос Украина.ру о том, превратились ли затяжные бои за Красноармейск (Покровск) в аналог бахмутской "мясорубки" для ВСУ, эксперт подтвердил эту оценку. Он пояснил, что хотя это и замедляет освобождение агломерации, ВСУ несут тяжелые потери. "Да, это замедляет освобождение Красноармейской агломерации, но противник платит за это серьезную цену, учитывая наше продвижение на других участках", — заявил эксперт.Аналитик также прокомментировал ситуацию под Волчанском, где "треснула" украинская оборона. "Сюда же можно отнести ситуацию с Волчанском. Раньше там тоже стояли две-три бригады, после чего оборона там треснула. Сейчас Украина сняла комбрига, обвинив его в этом, но это классический поиск стрелочника. Если не подкреплять ограниченные ресурсы резервами, оборона должна была рухнуть, и она рухнула", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия рассматривает вариант операции, которой еще ни разу не было за время войны на Украине" на сайте Украина.ру.Про самые значимые события в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Добивание в Покровске, прорыв у Гуляйполя, возвращение "Калибров" на сайте Украина.ру.

россия

украина

волчанск

покровск/красноармейск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, волчанск, борис рожин, вооруженные силы украины, украина.ру, покровск/красноармейск, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, война на украине, наступление вс рф, наступление россии, военный эксперт