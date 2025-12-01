"Оборона должна была рухнуть, и она рухнула": эксперт о том, почему треснули позиции ВСУ в Волчанске - 01.12.2025 Украина.ру
Упорное сопротивление ВСУ в Красноармейской агломерации замедляет продвижение ВС России, однако приводит к критическому истощению резервов противника на других направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Отвечая на вопрос Украина.ру о том, превратились ли затяжные бои за Красноармейск (Покровск) в аналог бахмутской "мясорубки" для ВСУ, эксперт подтвердил эту оценку. Он пояснил, что хотя это и замедляет освобождение агломерации, ВСУ несут тяжелые потери. "Да, это замедляет освобождение Красноармейской агломерации, но противник платит за это серьезную цену, учитывая наше продвижение на других участках", — заявил эксперт.Аналитик также прокомментировал ситуацию под Волчанском, где "треснула" украинская оборона. "Сюда же можно отнести ситуацию с Волчанском. Раньше там тоже стояли две-три бригады, после чего оборона там треснула. Сейчас Украина сняла комбрига, обвинив его в этом, но это классический поиск стрелочника. Если не подкреплять ограниченные ресурсы резервами, оборона должна была рухнуть, и она рухнула", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия рассматривает вариант операции, которой еще ни разу не было за время войны на Украине" на сайте Украина.ру.Про самые значимые события в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Добивание в Покровске, прорыв у Гуляйполя, возвращение "Калибров" на сайте Украина.ру.
Упорное сопротивление ВСУ в Красноармейской агломерации замедляет продвижение ВС России, однако приводит к критическому истощению резервов противника на других направлениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Отвечая на вопрос Украина.ру о том, превратились ли затяжные бои за Красноармейск (Покровск) в аналог бахмутской "мясорубки" для ВСУ, эксперт подтвердил эту оценку.
"Такой момент есть. ВСУ действительно бросают основные резервы для контратак в районе Родинского и Гришино, а также для боев на Добропольском выступе", — отметил Рожин.
Он пояснил, что хотя это и замедляет освобождение агломерации, ВСУ несут тяжелые потери. "Да, это замедляет освобождение Красноармейской агломерации, но противник платит за это серьезную цену, учитывая наше продвижение на других участках", — заявил эксперт.
Аналитик также прокомментировал ситуацию под Волчанском, где "треснула" украинская оборона.
"Сюда же можно отнести ситуацию с Волчанском. Раньше там тоже стояли две-три бригады, после чего оборона там треснула. Сейчас Украина сняла комбрига, обвинив его в этом, но это классический поиск стрелочника. Если не подкреплять ограниченные ресурсы резервами, оборона должна была рухнуть, и она рухнула", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия рассматривает вариант операции, которой еще ни разу не было за время войны на Украине" на сайте Украина.ру.
Про самые значимые события в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Добивание в Покровске, прорыв у Гуляйполя, возвращение "Калибров" на сайте Украина.ру.
