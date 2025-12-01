https://ukraina.ru/20251201/golf-diplomatiya-nato-grozit-udarit-pervymi-itogi-1-dekabrya-1072477285.html
"Гольф-дипломатия", НАТО грозит ударить первыми. Итоги 1 декабря
На фоне провалившихся в США переговоров по Украине и угроз НАТО о "превентивном ударе" российская армия продолжает уверенное наступление на всех фронтах,... Украина.ру, 01.12.2025
На фоне провалившихся в США переговоров по Украине и угроз НАТО о "превентивном ударе" российская армия продолжает уверенное наступление на всех фронтах, демонстрируя стратегическую инициативу. Обзор главных новостей за 1 декабря от Украина.ру
