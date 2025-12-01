https://ukraina.ru/20251201/golf-diplomatiya-nato-grozit-udarit-pervymi-itogi-1-dekabrya-1072477285.html

"Гольф-дипломатия", НАТО грозит ударить первыми. Итоги 1 декабря

"Гольф-дипломатия", НАТО грозит ударить первыми. Итоги 1 декабря - 01.12.2025 Украина.ру

"Гольф-дипломатия", НАТО грозит ударить первыми. Итоги 1 декабря

На фоне провалившихся в США переговоров по Украине и угроз НАТО о "превентивном ударе" российская армия продолжает уверенное наступление на всех фронтах,... Украина.ру, 01.12.2025

2025-12-01T18:02

2025-12-01T18:02

2025-12-01T18:32

видео

переговоры по украине 2025

переговоры

новости переговоров

новости о переговорах россии и украины

обзоры

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

венесуэла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072476874_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bb738b21ee40e4b46705cebb81a2eaf5.png

На фоне провалившихся в США переговоров по Украине и угроз НАТО о "превентивном ударе" российская армия продолжает уверенное наступление на всех фронтах, демонстрируя стратегическую инициативу. Обзор главных новостей за 1 декабря от Украина.ру

венесуэла

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, обзоры, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, венесуэла, спецоперация, война на украине, дональд трамп, видео, новости, украина, сша, нато