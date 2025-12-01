"Гольф-дипломатия", НАТО грозит ударить первыми. Итоги 1 декабря - 01.12.2025 Украина.ру
"Гольф-дипломатия", НАТО грозит ударить первыми. Итоги 1 декабря
На фоне провалившихся в США переговоров по Украине и угроз НАТО о "превентивном ударе" российская армия продолжает уверенное наступление на всех фронтах,... Украина.ру, 01.12.2025
На фоне провалившихся в США переговоров по Украине и угроз НАТО о "превентивном ударе" российская армия продолжает уверенное наступление на всех фронтах, демонстрируя стратегическую инициативу. Обзор главных новостей за 1 декабря от Украина.ру
видео, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, обзоры, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, венесуэла, спецоперация, война на украине, дональд трамп, видео, новости, украина, сша, нато
18:02 01.12.2025 (обновлено: 18:32 01.12.2025)
 
На фоне провалившихся в США переговоров по Украине и угроз НАТО о "превентивном ударе" российская армия продолжает уверенное наступление на всех фронтах, демонстрируя стратегическую инициативу. Обзор главных новостей за 1 декабря от Украина.ру
03:37Трамп давал Мадуро время до пятницы, чтобы покинуть Венесуэлу вместе с семьёй — Reuters
03:23В пяти аэропортах России из-за угрозы БПЛА ввели ограничения на полёты
03:02Спецпосланник Трампа Уиткофф вылетел на переговоры с президентом России
02:35Видеозапись посещения Путиным одного из пунктов управления СВО
02:20Группировка "Восток" завершила освобождение Доброполья — Иванаев
01:56Угроза атак БПЛА и закрытый аэропорт. Сводка по регионам России к этому часу
01:24Информационная сводка за 1 декабря в формате "одной строки"
00:50Путин поблагодарил военных за результаты работы по Красноармейску
00:24В Мариуполе задержали украинского военнослужащего, три года скрывавшегося после освобождения города
00:20МВФ согласовал новую программу помощи Украине с жёсткими условиями по налогам и тарифам
00:16Путин в штабе СВО: поставлена задача по созданию зоны безопасности на границе
00:13Город Красноармейск (Покровск) полностью освобожден: Минобороны России показало водружение флага
00:09Сироты, эвакуированные по программе Зеленской, стали жертвами сексуального насилия в Турции
00:04Клирик ПЦУ выступил с кощунственной критикой православного образа Христа
23:59Переговоры Украины и США зашли в тупик из-за вопроса о территориальных уступках
23:57Президент США Трамп приостановил помощь Украине из-за коррупции. Главные новости к этому часу
23:52Сценарий стал реальностью: в сериале Зеленского коррупционер сбегал под фамилией Миндич
23:49Волчанск полностью освобожден
23:37Для чего спецпосланник Трампа летит в Москву и почему таджики воюют за Украину — Трухачёв
23:23Верховный главнокомандующий проинспектировал пункт управления СВО
