ВС РФ прорвались в Константиновку: установлен контроль над промзоной и железнодорожным депо

Российские подразделения ворвались в городскую черту Константиновки. Они взяли под контроль промышленную зону на юге города и ведут бои за железнодорожное депо. Об этом 30 ноября сообщает телеграм-канал "Дневник десантника"

🟥 На Константиновском направлении российские войска атакуют севернее Иванополья. В Константиновке идут бои за железнодорожное депо; 🟥 Между Александро-Шультино и Предтечино бойцы ВС РФ зачистили карман и выходят на восток Константиновки. Бойцы из 77 и 1442 подтверждают, что позавчера последних трёх боевиков ВСУ добили в одном из опорников; 🟥 ВС РФ установили контроль над промзоной в южной части Константиновки около железнодорожного депо. Продвижение составило до 600 метров в городской черте. Украинская армия наносит огневое воздействие по российским позициям; 🟥 В районе Клебан-Быкского водохранилища бойцы 150-й МСД продвигаются вдоль его северного берега с восточной стороны. От Плещеевки до водохранилища зачищен карман; 🟥 В самой Плещеевке ВС РФ продвинулись на 300 метров в условиях разрушенных зданий в населённом пункте. Удалось выйти на крайнюю северную точку, ВСУ постоянно обстреливают российские позиции, в надежде хоть как-то остановить продвижение к Константиновке с южной стороны.На Дружковском направлении подразделения ВС РФ ведут наступление по трём основным осям. Подробнее в материале ВС РФ развивают наступление на Добропольском выступеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Мазать лоб зелёнкой": на Зеленского надавят, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 30 ноябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

