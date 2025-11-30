Стальной кулак пехоты: Лебедев раскрыл, как легкие минометы КНДР решают тяжелые задачи на СВО - 30.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251130/stalnoy-kulak-pekhoty-lebedev-raskryl-kak-legkie-minomety-kndr-reshayut-tyazhelye-zadachi-na-svo-1072144425.html
Стальной кулак пехоты: Лебедев раскрыл, как легкие минометы КНДР решают тяжелые задачи на СВО
Стальной кулак пехоты: Лебедев раскрыл, как легкие минометы КНДР решают тяжелые задачи на СВО - 30.11.2025 Украина.ру
Стальной кулак пехоты: Лебедев раскрыл, как легкие минометы КНДР решают тяжелые задачи на СВО
Легкие 60-мм минометы производства КНДР, применяющиеся в зоне СВО, доказали свою высокую эффективность благодаря малому весу. Пехотинцы могут легко переносить их по сложной местности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт по КНДР журнала "Национальная оборона" Виталий Лебедев
2025-11-30T04:30
2025-11-30T04:30
новости
кндр
россия
украина.ру
миномет
вооружения
мины
оружие
сво
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/19/1072143724_0:360:1170:1018_1920x0_80_0_0_afd7fbc4e4bd1208155e7dfbb78a5216.jpg
Отвечая на вопрос журналиста о преимуществах северокорейских минометов калибра 60 мм, Лебедев начал с их главного "козыря". "Самое главное преимущество миномётов этого калибра — малая масса: 6 кг весит неснаряжённый укороченный вариант миномёта калибра 60 мм, что более чем в шесть раз легче неснаряжённого миномёта калибра 82 мм", — заявил эксперт. Он добавил, что судит по аналогичным иранским минометам, так как по северокорейским данным практически нет.Эта характеристика, как отметил Лебедев, критически важна для мобильности. "Для переноса миномёта калибра 60 мм достаточно двух бойцов, что позволяет переносить его вместе с боевыми порядками в отрыве от техники по тяжёлой пересечённой местности или в руинах города", — пояснил он.В отличие от времён Второй мировой войны, современные миномёты 60 мм имеют неплохую дальность стрельбы — до 5700–5800 метров с удлинённым стволом и 3200 метров с укороченным. Новые мины к ним не уступают минам калибра 82 мм и даже превосходят их в некоторых случаях за счёт использования усовершенствованных взрывчатых веществ, резюмировал Виталий Лебедев.Полный текст материала "Виталий Лебедев: КНДР дала России оружие, которое бьет ВСУ в руинах городов и на коротких дистанциях" на сайте Украина.ру.Читайте также: Ростислав Ищенко: Европа и Южная Корея заплатят за то, чтобы США продолжили борьбу с Китаем.
кндр
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/19/1072143724_0:129:1170:1007_1920x0_80_0_0_c8095f57a0c32ce3f41bdc5e4edce881.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кндр, россия, украина.ру, миномет, вооружения, мины, оружие, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, война на украине, новости россии, военный эксперт
Новости, КНДР, Россия, Украина.ру, миномет, вооружения, мины, оружие, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, война на Украине, новости России, военный эксперт

Стальной кулак пехоты: Лебедев раскрыл, как легкие минометы КНДР решают тяжелые задачи на СВО

04:30 30.11.2025
 
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : соцсети
Читать в
ДзенTelegram
Легкие 60-мм минометы производства КНДР, применяющиеся в зоне СВО, доказали свою высокую эффективность благодаря малому весу. Пехотинцы могут легко переносить их по сложной местности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт по КНДР журнала "Национальная оборона" Виталий Лебедев
Отвечая на вопрос журналиста о преимуществах северокорейских минометов калибра 60 мм, Лебедев начал с их главного "козыря".
"Самое главное преимущество миномётов этого калибра — малая масса: 6 кг весит неснаряжённый укороченный вариант миномёта калибра 60 мм, что более чем в шесть раз легче неснаряжённого миномёта калибра 82 мм", — заявил эксперт. Он добавил, что судит по аналогичным иранским минометам, так как по северокорейским данным практически нет.
Эта характеристика, как отметил Лебедев, критически важна для мобильности. "Для переноса миномёта калибра 60 мм достаточно двух бойцов, что позволяет переносить его вместе с боевыми порядками в отрыве от техники по тяжёлой пересечённой местности или в руинах города", — пояснил он.
В отличие от времён Второй мировой войны, современные миномёты 60 мм имеют неплохую дальность стрельбы — до 5700–5800 метров с удлинённым стволом и 3200 метров с укороченным.
Новые мины к ним не уступают минам калибра 82 мм и даже превосходят их в некоторых случаях за счёт использования усовершенствованных взрывчатых веществ, резюмировал Виталий Лебедев.
Полный текст материала "Виталий Лебедев: КНДР дала России оружие, которое бьет ВСУ в руинах городов и на коротких дистанциях" на сайте Украина.ру.
Читайте также: Ростислав Ищенко: Европа и Южная Корея заплатят за то, чтобы США продолжили борьбу с Китаем.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКНДРРоссияУкраина.руминометвооруженияминыоружиеСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россиявойна на Украиненовости Россиивоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:01Без Европы, но с США: Борисов о том, с кем Россия будет строить новый мир
12:00"Вокруг Булгакова": Алоизий Могарыч
11:52ВС РФ развивают наступление на Добропольском выступе
11:51‼ В центре Европы была сформирована террористическая ячейка, весь мир это понимает, прокомментировала Мария Захарова удар по КТК в Новороссийске
11:44FT: Дрисколл предупредил Киев о неизбежных территориальных потерях
11:00WSJ: США предложили Киеву тарифные льготы вместо ракет "Томагавк"
10:52Группировка "Север" нанесла удары по позициям ВСУ в Сумской области
10:28Российские войска нанесли массированные удары по объектам ВСУ в шести областях Украины
10:13Минобороны: за ночь ПВО уничтожила свыше 30 украинских БПЛА
10:00На пороге большой войны: Зубец о конфискации золотовалютных резервов России
09:57Украина обеспокоила Турцию и Казахстан, Залужный за мир с нюансом. Хроника событий на утро 30 ноября
09:16Украина потеряла 80% мощностей энергосистемы перед зимой. Новости к этому часу
07:36Странная логика Каллас, дежурный по Трампу, разрыв шаблона по Мерцу. Кто нас удивил на прошедшей неделе
07:11"Бордель Европы", английский Содом и гей-бараны: скандалы недели
06:54Айвенго и нацизм: кто служит в ВСУ и Нацгвардии и как украинские "рыцари" воюют друг с другом
06:30Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине
06:19Западная Украина за минувшую неделю: мобилизованных стали не только избивать и пытать, но и кастрировать
06:00Пока в Киеве сидит Зеленский, Трамп ничего не получит — эксперт о крахе амбиций президента США
05:57"Украина входит в "чёрную зиму", Россия продолжит её разрушать": украинские эксперты о ближайшем будущем
05:50"Подарочек от Коломойского*": Бавырин о компромате, который может уничтожить Зеленского
Лента новостейМолния