https://ukraina.ru/20251130/stalnoy-kulak-pekhoty-lebedev-raskryl-kak-legkie-minomety-kndr-reshayut-tyazhelye-zadachi-na-svo-1072144425.html

Стальной кулак пехоты: Лебедев раскрыл, как легкие минометы КНДР решают тяжелые задачи на СВО

Стальной кулак пехоты: Лебедев раскрыл, как легкие минометы КНДР решают тяжелые задачи на СВО - 30.11.2025 Украина.ру

Стальной кулак пехоты: Лебедев раскрыл, как легкие минометы КНДР решают тяжелые задачи на СВО

Легкие 60-мм минометы производства КНДР, применяющиеся в зоне СВО, доказали свою высокую эффективность благодаря малому весу. Пехотинцы могут легко переносить их по сложной местности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт по КНДР журнала "Национальная оборона" Виталий Лебедев

2025-11-30T04:30

2025-11-30T04:30

2025-11-30T04:30

новости

кндр

россия

украина.ру

миномет

вооружения

мины

оружие

сво

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/19/1072143724_0:360:1170:1018_1920x0_80_0_0_afd7fbc4e4bd1208155e7dfbb78a5216.jpg

Отвечая на вопрос журналиста о преимуществах северокорейских минометов калибра 60 мм, Лебедев начал с их главного "козыря". "Самое главное преимущество миномётов этого калибра — малая масса: 6 кг весит неснаряжённый укороченный вариант миномёта калибра 60 мм, что более чем в шесть раз легче неснаряжённого миномёта калибра 82 мм", — заявил эксперт. Он добавил, что судит по аналогичным иранским минометам, так как по северокорейским данным практически нет.Эта характеристика, как отметил Лебедев, критически важна для мобильности. "Для переноса миномёта калибра 60 мм достаточно двух бойцов, что позволяет переносить его вместе с боевыми порядками в отрыве от техники по тяжёлой пересечённой местности или в руинах города", — пояснил он.В отличие от времён Второй мировой войны, современные миномёты 60 мм имеют неплохую дальность стрельбы — до 5700–5800 метров с удлинённым стволом и 3200 метров с укороченным. Новые мины к ним не уступают минам калибра 82 мм и даже превосходят их в некоторых случаях за счёт использования усовершенствованных взрывчатых веществ, резюмировал Виталий Лебедев.Полный текст материала "Виталий Лебедев: КНДР дала России оружие, которое бьет ВСУ в руинах городов и на коротких дистанциях" на сайте Украина.ру.Читайте также: Ростислав Ищенко: Европа и Южная Корея заплатят за то, чтобы США продолжили борьбу с Китаем.

кндр

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кндр, россия, украина.ру, миномет, вооружения, мины, оружие, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, война на украине, новости россии, военный эксперт