https://ukraina.ru/20250915/rostislav-ischenko-evropa-i-yuzhnaya-koreya-zaplatyat-za-to-chtoby-ssha-prodolzhili-borbu-s-kitaem-1068598503.html

Ростислав Ищенко: Европа и Южная Корея заплатят за то, чтобы США продолжили борьбу с Китаем

Ростислав Ищенко: Европа и Южная Корея заплатят за то, чтобы США продолжили борьбу с Китаем - 15.09.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Европа и Южная Корея заплатят за то, чтобы США продолжили борьбу с Китаем

Наша свобода рук на Украине связана не с тем, что США все равно. Она связана с тем, что Трамп считает Азию приоритетным регионом (кстати, справедливо, мы тоже ее считаем приоритетной, потому что Европа обнищала). Он считает, что пусть себе обнищавшая Европа связывает руки России. А США будут в это время разбираться на китайском направлении.

2025-09-15T06:20

2025-09-15T06:20

2025-09-15T06:20

интервью

сша

европа

китай

дональд трамп

ростислав ищенко

владимир путин

оон

шос

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_35:6:866:473_1920x0_80_0_0_8c9c06e906c3f9c6301c2f3b60588d1f.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, после саммита ШОС в Китае поневоле начинаешь сравнивать западные и незападные институты. В преддверии 80-летии ООН хочется поговорить о том, нужно ли их перезагружать, переформатировать в виду их неэффективности?- Даже НАТО трудно уже назвать сугубо западной организацией, потому что туда входит Турция. Её трудно назвать западной страной с любой точки зрения. Все организации формируются примерно по одному и тому же принципу. Даже если вы рассмотрите военные обязательства в рамках НАТО и в рамках ОДКБ, то они приблизительно одинаковые. Можем помогать, можем не помогать, но попросить вы можете.Когда создавался ЕАЭС, Путин говорил, что мы строим его с учетом ошибок Евросоюза с перспективой их объединения, потому что тогда доминировала идея больше Европы от Атлантики до Тихого океана. Сейчас она заменена на идею большой Евразии. Вопрос об эффективности международных организаций упирается в готовность их членов сотрудничать между собой.Например, ряд членов СНГ не хотел сотрудничать, и эта организация стала набором двусторонних соглашений. Когда-то СНГ рассматривали как элемент реинтеграции на постсоветском пространстве, как возможность восстановления СССР в новом виде. То есть рассматривался поначалу вариант конфедерации, но не сложилось, потому что часть участников этого не хотела.С ООН точно так же. Тот же Израиль, который не выполняет резолюции ООН, можно поставить на место по щелчку пальцев. Проголосовать в Совбезе за международную интервенцию в Израиль или его блокаду. Но страны-участницы ООН не хотят друг с другом сотрудничать, между ними больше противоречий, чем того, что их объединяет.До тех пор, пока у вас не будет желания сотрудничать, сама по себе организация ничего не создаст. Вы можете хоть в храме брак заключать, хоть в ЗАГСе расписываться, но если вы не хотите жить вместе, вы и не будете. ООН создавалась как элемент стабилизации после Второй мировой войны. Точно так же, как Лига нации создавалась как элемент стабилизации после Первой мировой войны. Обе оказались беспомощными.Они столкнулись с тем, что государства-члены начинают бороться друг с другом. Китай и Советский Союз поддерживали Северную Корею, которая формально воевала с объединёнными силами Организации Объединённых Наций, которые высадились в 1950 году в Пусане. То есть уже тогда было понятно, что механизмы, предусмотренные этой организацией для стабилизации положения в мире, не действуют.Но когда Советский Союз и Штаты выступали с единой позицией, он и не понадобился. Когда Великобритания, Франция и Израиль (два постоянных члена Совбеза), начали агрессию против Египта в связи с блокадой Суэцкого канала, СССР и США выступили с требованием немедленно вывести войска. Они считали, и совершенно справедливо, что их позиции на Ближнем Востоке укрепятся, если выбросить оттуда французов и англичан. При этом Советский Союз заявляет, что готов применить военную силу, включая ядерное оружие против агрессоров. Соединённые Штаты молчат, хотя Британия и Франция - члены НАТО. То есть изначально механизм работал только там, где вы хотите, чтобы он работал.Пять постоянных членов, пять великих держав-победителей в войне и создавали эту организацию для того, чтобы улаживать собственные противоречия. И с этой задачей ООН как-то справилась. По крайней мере, Третья мировая война не началасьНо ООН не стала мировым правительством, потому что сейчас это невозможно. На этот уровень не вышла координация между государствами, чтобы они предпочли эгоистические интересы общим. Ведь когда возникает общее правительство? Тогда, когда регионы одной страны или просто несколько стран окажутся настолько экономически взаимосвязаны, что им нужна общая система управления. И для того, чтобы эффективнее взаимодействовать, они вначале создают надгосударственную структуру, а потом она может стать квази-государственной. Для мирового правительства явно время не назрело.- Что стало причиной беспорядков в Непале?- В Непале это не первый переворот. Недавно это было королевство, а потом там возник квази-маоистский режим. Его трудно уже было назвать прокитайским, потому что Китай стал другим. На Непал никто никогда не обращал особого внимания.Готовить майдан в таком традиционном обществе, как в Непале, надо годами, если не десятилетиями. Туда невозможно заслать какую-нибудь соросовскую организацию. Они будут сильно отличаться от всех остальных и не будут владеть ситуацией на месте.Одно дело работать в постсоветской стране, пусть даже азиатской, а другое - в Непале, который не менялся почти тысячелетиями. Непал — это бедная страна горных пастухов, которым не до Интернета и не до задушевных бесед в соцсетях.- Есть информация о том, что премьер-министр страны заявил о возможном вступлении в ШОС?- Здесь одного желания мало, надо, чтобы желали принять. Непал был наблюдателем в ШОС, его статус не поменялся. Его присоединение к ШОС никак не скажется на позиции американцев и европейцев, или кого-то, кто может устраивать перевороты. Это, скорее, индокитайская проблема отношений Дели и Пекина. Хотя они сблизились под давлением Соединенных Штатов, но тем не менее их противоречия остались. Это вопрос с границей, влияния в Гималаях, в Тибете. Непал, который находится на границе между Индией и Китаем, может беспокоить и одних, и вторых. Поэтому ограничения по приёму в ШОС могут быть только из-за согласования позиций Дели и Пекина.- По меньшей мере, 300 южнокорейских рабочих инженеров были отловлены на заводе Hyundai по производству аккумуляторов в штате Джорджия, США. Все эти люди будут депортированы. В Южной Корее поднялась волна антиамериканских протестов. До этого Трамп констатировал, США потеряли Россию и Индию в пользу Китая. Как вы считаете, будет ли Трамп пересматривать стратегию США в Южной Азии?- Стратегия Трампа во многом вынужденная. США потеряли ресурс, чтобы решать вопрос путем частичного подкупа. Так они поступили с Европой в 1945-м, купив ее на корню.Так же они поступили в Юго-Восточной Азией. Корея, Таиланд и прочие азиатские тигры в свое время демонстрировали чудеса экономического роста за счет прямой и косвенной поддержки Соединенных Штатов. Это и допуск на рынки, это и прямые инвестиции в их экономики и военная помощь, потому что весь бюджет Южной Кореи если бы не военная поддержка Соединенных Штатов, уходил бы на противостояние с КНДР.Но сейчас у них нет денег на то, чтобы всех там покупать. Заявление Трампа о том, что теперь должны платить союзники, осталось в силе, а действует оно с 2016 года. Европа поручили платить за Украину. Японию доят в финансовом плане, Южная Корея платит за саму себя. Тем более что она проявила неблагодарность по отношению к США: она до сих пор не вступила в антикитайский блок (США, Филиппины, Япония, Тайвань).США нужно меньше тратить и больше аккумулировать ресурс. Трамп рассчитывает, что за счет экономии смягчить переходный период, а там, глядишь, американская экономика вырулит в новое пространство роста.В том числе наша свобода рук на Украине, Трамп уже восемь месяцев не вмешивается в этот процесс, связана не с тем, что США все равно, а Трамп друг России. Она связана с тем, что Трамп считает Азию приоритетным регионом (кстати, справедливо, мы тоже ее считаем приоритетной, потому что Европа обнищала) и переносит усилия на Азиатский континент. Он считает, что пусть себе обнищавшая Европа связывает руки России. А США будут в это время разбираться на китайском направлении.США не резиновые и не могут выделять неограниченное количество ресурсов на все направления. Точно так же и Россия не может на все направления выделять неограниченное количество ресурсов. То, что уйдёт на европейское направление не уйдёт на азиатское.США сейчас без сантиментов съедают Европу, чтобы продлить себе возможность бодрого существования. Их враг располагает огромным ресурсом. ШОС и БРИКС это 42% населения, больше половины экономики планеты. Им выгодно, что это не одно государство, а несколько, они рассчитывают между ними вбивать клинья. Но это требует времени, ресурса на выживание. Западная Европа сейчас платит своим существованием, чтобы США имели возможность бороться дальше. И по отношению к Южной Корее США не будут испытывать сантиментов. Куда она денется? В Северную Корею вступит? Слишком разные системы.Несмотря на то, что Ким Чен Ын проводит реформу экономической системы, это все еще страна тотального контроля. Поэтому США не беспокоятся. Южные корейцы боятся Ына больше, чем любых репрессий со стороны Штатов.О ситуации в зоне СВО - Спецоперация на минувшей неделе. Подлость украинского режима - жёсткая защита источников воды для ДНР

https://ukraina.ru/20250912/zachem-tramp-deportiruet-rabochikh-iz-yuzhnoy-korei-i-pri-chm-zdes-rossiya-indiya-i-kitay--ischenko-1068552628.html

https://ukraina.ru/20250912/amerikanskaya-paradigma-sluchilos-to-o-chm-preduprezhdal-reygan---amerikantsy-razuchilis-chitat-i-1068560593.html

https://ukraina.ru/20250904/vitaliy-lebedev-u-kndr-est-deshevoe-oruzhie-kotoroe-pozvolit-vyrubit-voennuyu-promyshlennost-ukrainy-1068119414.html

сша

европа

китай

кндр

южная корея

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Порунов

Александр Порунов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, сша, европа, китай, дональд трамп, ростислав ищенко, владимир путин, оон, шос, нато, кндр, южная корея, ким чен ын, украина