Новый премьер Японии Санаэ Такаити: устроит ли "самурай в юбке" ядерную войну

Новый премьер Японии Санаэ Такаити: устроит ли "самурай в юбке" ядерную войну

Санаэ Такаити — первая женщина в кресле премьер-министра за всю историю Японии. Но это не результат "победы японских феминисток". Это результат сегодняшней политической конъюнктуры в Японии.

Самурай в юбкеВ японском обществе возник запрос на "твёрдую руку", на реваншизм и пересмотр итогов Второй мировой войны. И "твёрдая рука", и "хватит извиняться за наших предков" — это всё как раз о новом премьере, Санаэ Такаити.Женщина она чрезвычайно волевая, решительная, "пробивная", если можно так выразиться. Премьером Санаэ стала только с третьей попытки. Упорная женщина! А депутатом парламента она является уже больше 30 лет. Это "прожжённый политик", прекрасно знающий все ходы и выходы в японском политическом истеблишменте. Сегодня она — глава правящей Либерально-демократической партии Японии и премьер-министр страны.Избавиться от комплекса виныСанаэ Такаити феминизм совершенно не поддерживает. Её, наоборот, называют "самурай в юбке" и "Талибан Такаити". В первую очередь — из-за политической позиции.Такаити считает, что Япония должна "избавиться от комплекса вины" за свою роль во Второй мировой войне. Япония должна стать "нормальным государством". Такаити часто посещает храм Ясукуни — это место памяти всех погибших во Второй мировой войне, включая осуждённых военных преступников. Политики Японии избегают такой публичной демонстрации.Но Санаэ Такаити не только не избегает публично отдавать дань памяти тем, кто был осуждён за страшнейшие военные преступления, кто виновен в гибели миллионов жертв. Такаити, наоборот, строит на этом свой публичный имидж.Она неоднократно заявляла, что масштабы японских военных преступлений были якобы "преувеличены". Обвиняет в этом Китай и Южную Корею. Такаити обещает избирателям бороться с возрастающим влиянием Китая. Интересно, что она собирается это делать "с помощью военных связей с США".И самое главное — Такаити выступает за пересмотр статьи 9 Конституции Японии. Эта статья запрещает Японии вести боевые действия и иметь армию. Такаити хочет её отменить и принять закон о постоянной японской армии (а не "силах самообороны", как сейчас)."Экзистенциальный" скандалПоэтому совершенно ничего неожиданного или случайного не было в том, что буквально через две недели после избрания премьером Такаити стала инициатором крупнейшего международного скандала.24 октября Санаэ Такаити стала премьером. И уже 7 ноября она чётко обозначила свою позицию.Во время слушаний в парламенте Такаити сказала, что в случае вооружённого нападения Китая на Тайвань это будет расценено как "экзистенциальный кризис и угроза выживанию Японии". А согласно японским законам о безопасности, в таком случае премьер может "применить силу в рамках коллективной самообороны".Так начался крупнейший за последние годы международный скандал с участием не только Японии и Китая, но и США. Что, кстати, вполне естественно. Япония не является ни в какой мере самостоятельной страной. Япония — полностью, во всех смыслах и отношениях, вассал США."Вся Япония станет полем битвы"Вначале МИД Японии всё-таки попытался загладить слова Такаити, назвав их "частным мнением". В ответ китайский консул в Осаке призвал "эту грязную шею отрубить без колебаний". МИД Китая, в свою очередь, назвал слова консула его же "частным мнением".После чего началась "торговая и визовая война".Уже 14 ноября Китай предостерёг своих граждан от посещения Японии в связи с высказыванием японского премьера. Три китайские авиакомпании пообещали возврат билетов и полную компенсацию тем гражданам Китая, кто не хочет теперь посещать Японию. Китайских студентов в Японии предупредили о возросших рисках.Был запрещён импорт японских морепродуктов в Китай. Китай провёл круглосуточные учения с боевыми стрельбами в Жёлтом море. Четыре корабля береговой охраны Китая демонстративно прошли через спорные воды возле спорных необитаемых островов в Восточно-Китайском море.На официальном аккаунте НОАК (армия Китая) было опубликовано интервью учёного, который предупредил, что в случае вмешательства Японии в ситуацию в Тайваньском проливе "вся Япония станет полем битвы". Японию ожидает "сокрушительный удар с унизительным поражением и небывало высокой ценой".Япония, в свою очередь, развернула ракеты на острове Йонагуни, в 110 километрах от Тайваня, чтобы "снизить вероятность вооружённого нападения на нашу страну". Как будто это Китай начал угрожать Японии, а не наоборот.Министр обороны Японии сообщил: "наша страна столкнулась с самой сложной ситуацией в области безопасности со времён окончания Второй мировой войны". О том, что эта "сложная ситуация" была специально инициирована японским премьером, министр обороны умолчал.Больше не "пацифисты"Премьер Такаити и до этого нисколько, повторимся, не скрывала своих взглядов. Например, таких: "Японский пацифизм уродует самобытную идентичность Японии".Она требовала вернуть Японию в "эпоху Мэйдзи", когда страна была в военном отношении "готова к вызовам".После избрания премьером она моментально приступила к пересмотру планов перевооружения Японии. Её кабинет требует увеличить в два раза военные расходы, а сама госпожа премьер сообщила, что она "проинформирует Дональда Трампа о своём намерении немедленно наращивать военную мощь Японии".Конечно же, страна продолжает следовать исключительно в фарватере внешней политики США. Такаити называет Японию "гарантом и главным союзником США в регионе". Как, впрочем, и все предыдущие премьеры.Разговор Трампа и председателя СиИменно США стоят и за политикой японского премьера, и за "экзистенциальным кризисом". Это прекрасно понимают в Китае.По инициативе китайской стороны произошёл телефонный разговор Председателя Си Цзиньпина и президента США. После чего Дональд Трамп переговорил с "самураем в юбке"."Уолл-стрит джорнэл" сообщила, что "Дональд Трамп посоветовал ей воздержаться от заявлений о Тайване, которые могли бы вызвать негативную реакцию КНР". Вероятно, эскалация сейчас будет уменьшаться.Но беспокоит другое: о чём говорили Дональд Трамп и Санаэ Такаити во время недавнего визита Трампа в Японию? Что, если "самурай в юбке" получит ядерное оружие? Для японских "сил самообороны"?Как пишет китаист Николай Вавилов: "Японцы уж слишком обрадовались после визита Трампа, что им снова разрешили иметь армию и бомбу… Трамп посоветовал самураям быть сдержаннее и не вскрывать общие планы".Фамилии, браки однополых и императрица ЯпонииНу а в остальном Такаити надевает на себя личину "консерватора из консерваторов". И это импонирует большей части японского общества.Разве что ситуация с наследованием трона императора "раскалывает" общество. У действующего императора Японии только один ребёнок, и это девочка. Может ли в будущем появиться императрица Японии? Такаити отвечает: "нет". Несмотря на то что большинство общества выступает "за".Возможны ли однополые браки? Такаити против, и подавляющее большинство японцев тоже против однополых союзов. Она выступает против того, чтобы супруги носили разные фамилии. Для Японии это важный вопрос.Причём сама Санаэ поступила так: в 43 года она вышла замуж за однопартийца, члена парламента, и взяла его фамилию. Через 15 лет брака они развелись из-за политических разногласий. Потом "самурай в юбке" смягчилась, и они решили снова пожениться. И в этом случае уже супруг взял фамилию Такаити.Такаити также категорически против наплыва мигрантов. Большинство японцев её, конечно, поддерживают. Было немало случаев, когда мигранты запрыгивали на священные ворота синтоистских храмов или пинали священных оленей в Нара — родном городе Такаити.Такаити выступает даже против покупки иностранцами недвижимости в Японии. "Япония должна защищать свои земли, свои улицы и свои ценности", — говорит Такаити."Снова на вершину!"Зачем и почему она это делает? Почему использует броские и "суперпатриотичные" лозунги?То, что говорит Такаити, — это сегодня единственно возможный для неё публичный образ. Её кабинет очень неустойчив. Чтобы удержаться, надо активно подогревать не просто патриотизм, а национализм и реваншизм.Пока что рейтинг одобрения у Такаити очень высокий. Но не потому, что она хочет вернуть армию вместо "сил самообороны". Её предвыборный лозунг: "Снова поднять Японию на вершину!"В Японии все ждут от неё экономического чуда, возрождения экономики Японии. Чуда, конечно же, не будет. Это невозможно. У Японии огромный внешний долг. В экономике давным-давно стагнация и дефляция.Рынки для японской техники и автомобилей США открывать теперь не собираются. А ведь именно это было причиной японского "экономического чуда" 70–80-х.Но опытный и хитрый политик Санаэ попробует увести всех по очень опасной дороге японского милитаризма под видом "возрождения японской нации". Сказано же, "самурай в юбке".Читайте также: "Отрубить поганую голову". Экзистенциальный конфликт между Японией и Китаем

