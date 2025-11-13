"Отрубить поганую голову". Экзистенциальный конфликт между Японией и Китаем - 13.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251113/otrubit-poganuyu-golovu-ekzistentsialnyy-konflikt-mezhdu-yaponiey-i-kitaem-1071540359.html
"Отрубить поганую голову". Экзистенциальный конфликт между Японией и Китаем
"Отрубить поганую голову". Экзистенциальный конфликт между Японией и Китаем - 13.11.2025 Украина.ру
"Отрубить поганую голову". Экзистенциальный конфликт между Японией и Китаем
В сфере дипломатических отношений между Японией и Китаем, где обычно царит благопристойная сдержанность, произошла настоящая солнечная вспышка.
2025-11-13T12:20
2025-11-13T12:21
эксклюзив
япония
китай
пекин
ядерное оружие
дипломатические отношения
дальний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071541098_0:7:1200:682_1920x0_80_0_0_0ef623d48f08e7d0be222e2d4ecab846.jpg
Генеральный консул Китайской Народной Республики в городе Осака Сюэ Цзин крайне резко высказался по адресу недавно назначенного премьер-министра Японии Санаэ Такаити."Если она влезет в ситуацию, придется отрубить ее поганую голову, мгновенно и без колебаний. Ты к этому готова?", – написал он в социальной сети, обращаясь непосредственно к Санаэ.Дело в том, что Такаити утвердительно ответила на вопрос, будет ли она считать "экзистенциальным кризисом" конкретные практические шаги, направленные Пекином на воссоединение материкового Китая с Тайванем.А формулировка "экзистенциальный кризис" не является для японцев отвлеченным философским понятием. Эти глубокомысленные слова отражают в законодательстве Страны восходящего солнца состояние прямой военной угрозы, которое дает японскому правительству право применять вооруженную силу.Другими словами, Санаэ Такаити намекнула на то, что Япония готова "влезть в ситуацию" вокруг Тайваня и воевать на стороне США против Китая, защищая тайваньских сепаратистов. И это объясняет эмоциональную реакцию китайского консула в Осаке.В министерстве иностранных дел КНР заявили о том, что премьер-министр Японии фактически угрожает Пекину военной эскалацией, называя ее позицию "грубым вмешательством во внутренние дела Китая". А сама Санаэ, в свою очередь, заявила, что не будет отказываться от своих слов, повышая этим ставки острого дипломатического конфликта."На моей долгой памяти такие невероятные угрозы в непростых отношениях двух стран еще ни разу не звучали. Впрочем, и раньше предсказывали, что между Пекином и Токио не будет идиллии при Такаити – это жесткий политик, она явно считает Китай той самой экзистенциальной угрозой для Японии. А слова про готовность отрубить "поганую голову", похоже, указывают на подлинный настрой элиты КНР в отношении островного соседа", – пишет в своем телеграм-канале известный японист Василий Головнин.Позиция китайского руководства вполне понятна. Япония оккупировала Тайвань с 1895 по 1945 год, и только в 1951 году окончательно отказалась от территориальных претензий на этот китайский остров.При этом японская оккупация осталась в памяти населяющих остров ханьцев и австронезийских народов сплошной черной полосой. Японцы жестоко эксплуатировали местное население для добычи природных ресурсов Тайваня и проводили политику ассимиляции, не считаясь с местными культурными традициями.В 1930 году племена тайваньских аборигенов-австронезийцев подняли восстание в регионе Ушэ – после того, как японский полицейский офицер оскорбил и избил на свадебной церемонии местного вождя. Японцы жестоко подавили его, распыляя с самолетов отравляющие вещества, которые массово убивали аборигенов. Пленных представителей коренных народов показательно казнили, а выживших поселили в резервациях, где они постепенно вымирали.Память об этой трагедии жива до сих пор – об антияпонском восстании тайваньских аборигенов рассказывает фильм "Воины радуги" режиссера Вэй Дэшэна, который вышел на экраны в 2011 году. И любые притязания со стороны Токио, где постоянно спекулируют на тайваньской тематике – подыгрывая в этом США, – рассматриваются современными китайцами очень болезненно.Впрочем, все это меркнет по сравнению с кошмарной бойней на материковом Китае, которую проводила во время Второй мировой войны японская императорская армия. В ходе одной только Нанкинской резни в декабре 1937 года японцы убили более полумиллиона китайцев. Причем, японские самураи состязались друг с другом в скорости и сноровке, обезглавливая мечами сотни людей – пока у них не уставала болеть рука. А японские газеты писали об этом отчеты, как о спортивных соревнованиях.Между тем, Санаэ Такаити демонстративно совершала обряд поклонения в токийском храме Ясукуни, где хранятся списки японских солдат – включая военных преступников, казненных в 1948 году по приговору Токийского международного трибунала. А в одном из интервью она вообще заявила, что Япония воевала тогда за свою безопасность.Этот агрессивный реваншизм не может не вызывать обеспокоенность у Пекина – особенно в силу того, что Такаити занимает двусмысленную позицию по поводу вопроса о ядерных вооружениях, подрывая фундаментальные основы на которых строилась в этом вопросе политика послевоенной Японии."В отличие от своих предшественников новая премьер-министр Японии отказывается четко подтвердить приверженность безъядерной политике Токио – так называемым трем принципам: не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие. Это вызвало немалый шум, и сегодня отдуваться пришлось человеку номер два в правительстве – генеральному секретарю кабинета министров Минору Кихаре. Человек номер два уверял, что Токио может пересмотреть по крайней мере отказ от ввоза ядерного оружия. Судя по всему, такой позиции придерживается и премьер-министр Такаити. Многие считают, что при определенных условиях она готова дать согласие на размещение в Японии ядерного оружия США", – отмечает по этому поводу Головнин.Слова китайского генерального консула Сюэ Цзина выглядят в этом контексте вполне обдуманной резкостью.Говоря про возможность "отрубить поганую голову" он не очень дипломатично, но весьма доходчиво воздействует на новое поколение японских милитаристов – напоминая, что Народно-освободительная армия Китая по всем параметрам превосходит Силы самообороны Японии, и прямой военный конфликт с Пекином был бы для Токио настоящим самоубийством.Однако проблема в том, что японское руководство не до конца суверенно в своих решениях, и выступает в противостоянии с Китаем послушной прокси-силой Соединенных Штатов Америки. А Вашингтон, как всегда, собирается воевать с Пекином чужими руками, не считаясь с судьбой японцев, которые вновь оказались под руководством националистических ястребов.О том, как Китай своеобразно проявила себя у берегов Никарагуа - в статье "Мягкая сила. Китай послал в Карибское море военный корабль"
https://ukraina.ru/20251029/yaponiya-okazhetsya-vtyanutoy-v-skhvatku-gigantov--filosof-kitaist-o-posledstviyakh-militarizatsii-1070811129.html
япония
китай
пекин
дальний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Александр Савко
Александр Савко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071541098_78:0:1145:800_1920x0_80_0_0_f070e3730c2c53d8b4fc3fef4efcd0ee.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, япония, китай, пекин, ядерное оружие, дипломатические отношения, дальний восток
Эксклюзив, Япония, Китай, Пекин, Ядерное оружие, дипломатические отношения, Дальний Восток

"Отрубить поганую голову". Экзистенциальный конфликт между Японией и Китаем

12:20 13.11.2025 (обновлено: 12:21 13.11.2025)
 
© Фото : vesti.az
- РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : vesti.az
Читать в
ДзенTelegram
Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
В сфере дипломатических отношений между Японией и Китаем, где обычно царит благопристойная сдержанность, произошла настоящая солнечная вспышка.
Генеральный консул Китайской Народной Республики в городе Осака Сюэ Цзин крайне резко высказался по адресу недавно назначенного премьер-министра Японии Санаэ Такаити.
"Если она влезет в ситуацию, придется отрубить ее поганую голову, мгновенно и без колебаний. Ты к этому готова?", – написал он в социальной сети, обращаясь непосредственно к Санаэ.
Дело в том, что Такаити утвердительно ответила на вопрос, будет ли она считать "экзистенциальным кризисом" конкретные практические шаги, направленные Пекином на воссоединение материкового Китая с Тайванем.
А формулировка "экзистенциальный кризис" не является для японцев отвлеченным философским понятием. Эти глубокомысленные слова отражают в законодательстве Страны восходящего солнца состояние прямой военной угрозы, которое дает японскому правительству право применять вооруженную силу.
Другими словами, Санаэ Такаити намекнула на то, что Япония готова "влезть в ситуацию" вокруг Тайваня и воевать на стороне США против Китая, защищая тайваньских сепаратистов. И это объясняет эмоциональную реакцию китайского консула в Осаке.
В министерстве иностранных дел КНР заявили о том, что премьер-министр Японии фактически угрожает Пекину военной эскалацией, называя ее позицию "грубым вмешательством во внутренние дела Китая". А сама Санаэ, в свою очередь, заявила, что не будет отказываться от своих слов, повышая этим ставки острого дипломатического конфликта.
"На моей долгой памяти такие невероятные угрозы в непростых отношениях двух стран еще ни разу не звучали. Впрочем, и раньше предсказывали, что между Пекином и Токио не будет идиллии при Такаити – это жесткий политик, она явно считает Китай той самой экзистенциальной угрозой для Японии. А слова про готовность отрубить "поганую голову", похоже, указывают на подлинный настрой элиты КНР в отношении островного соседа", – пишет в своем телеграм-канале известный японист Василий Головнин.
Позиция китайского руководства вполне понятна. Япония оккупировала Тайвань с 1895 по 1945 год, и только в 1951 году окончательно отказалась от территориальных претензий на этот китайский остров.
При этом японская оккупация осталась в памяти населяющих остров ханьцев и австронезийских народов сплошной черной полосой. Японцы жестоко эксплуатировали местное население для добычи природных ресурсов Тайваня и проводили политику ассимиляции, не считаясь с местными культурными традициями.
В 1930 году племена тайваньских аборигенов-австронезийцев подняли восстание в регионе Ушэ – после того, как японский полицейский офицер оскорбил и избил на свадебной церемонии местного вождя.
Японцы жестоко подавили его, распыляя с самолетов отравляющие вещества, которые массово убивали аборигенов. Пленных представителей коренных народов показательно казнили, а выживших поселили в резервациях, где они постепенно вымирали.
Память об этой трагедии жива до сих пор – об антияпонском восстании тайваньских аборигенов рассказывает фильм "Воины радуги" режиссера Вэй Дэшэна, который вышел на экраны в 2011 году. И любые притязания со стороны Токио, где постоянно спекулируют на тайваньской тематике – подыгрывая в этом США, – рассматриваются современными китайцами очень болезненно.
- РИА Новости, 1920, 29.10.2025
29 октября, 05:40
"Япония окажется втянутой в схватку гигантов" — философ-китаист о последствиях милитаризацииПриход к власти в Японии премьера Санаэ Такаити отражает общий тренд на милитаризацию страны в преддверии обострения обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук
Впрочем, все это меркнет по сравнению с кошмарной бойней на материковом Китае, которую проводила во время Второй мировой войны японская императорская армия. В ходе одной только Нанкинской резни в декабре 1937 года японцы убили более полумиллиона китайцев. Причем, японские самураи состязались друг с другом в скорости и сноровке, обезглавливая мечами сотни людей – пока у них не уставала болеть рука. А японские газеты писали об этом отчеты, как о спортивных соревнованиях.
Между тем, Санаэ Такаити демонстративно совершала обряд поклонения в токийском храме Ясукуни, где хранятся списки японских солдат – включая военных преступников, казненных в 1948 году по приговору Токийского международного трибунала. А в одном из интервью она вообще заявила, что Япония воевала тогда за свою безопасность.
Этот агрессивный реваншизм не может не вызывать обеспокоенность у Пекина – особенно в силу того, что Такаити занимает двусмысленную позицию по поводу вопроса о ядерных вооружениях, подрывая фундаментальные основы на которых строилась в этом вопросе политика послевоенной Японии.
"В отличие от своих предшественников новая премьер-министр Японии отказывается четко подтвердить приверженность безъядерной политике Токио – так называемым трем принципам: не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие. Это вызвало немалый шум, и сегодня отдуваться пришлось человеку номер два в правительстве – генеральному секретарю кабинета министров Минору Кихаре. Человек номер два уверял, что Токио может пересмотреть по крайней мере отказ от ввоза ядерного оружия. Судя по всему, такой позиции придерживается и премьер-министр Такаити. Многие считают, что при определенных условиях она готова дать согласие на размещение в Японии ядерного оружия США", – отмечает по этому поводу Головнин.
Слова китайского генерального консула Сюэ Цзина выглядят в этом контексте вполне обдуманной резкостью.
Говоря про возможность "отрубить поганую голову" он не очень дипломатично, но весьма доходчиво воздействует на новое поколение японских милитаристов – напоминая, что Народно-освободительная армия Китая по всем параметрам превосходит Силы самообороны Японии, и прямой военный конфликт с Пекином был бы для Токио настоящим самоубийством.
Однако проблема в том, что японское руководство не до конца суверенно в своих решениях, и выступает в противостоянии с Китаем послушной прокси-силой Соединенных Штатов Америки.
А Вашингтон, как всегда, собирается воевать с Пекином чужими руками, не считаясь с судьбой японцев, которые вновь оказались под руководством националистических ястребов.
О том, как Китай своеобразно проявила себя у берегов Никарагуа - в статье "Мягкая сила. Китай послал в Карибское море военный корабль"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивЯпонияКитайПекинЯдерное оружиедипломатические отношенияДальний Восток
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00"Брусиловский прорыв" против ВСУ и наше золото. Хроника событий на 13:00 13 ноября
13:00Зеленский раскрыл, от чего зависит выживание Украины
12:55‼ Харьковская область
12:46Украинские СМИ сообщают, что Зеленский ввел против своих друзей Миндича и Цукермана особые санкции
12:35Цифровая война: у России есть шанс не отстать окончательно, но действовать нужно срочно
12:35Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана
12:30Будапештский саммит еще возможен. Главные новости к этому часу
12:29"Уроки истории для начальных классов": российская делегация прокомментировала жалобы Киева на переговоры
12:25Пройти между пуль: "Либра" о боях за Волчанск и нацистах на Украине
12:23Армия России освободила Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской
12:20"Отрубить поганую голову". Экзистенциальный конфликт между Японией и Китаем
12:12Команда центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" Минобороны РФ стала основной проблемой ВСУ
11:59ЕК переведет Киеву 6 миллиардов евро кредита
11:40Российская группировка "Восток" освободила Даниловку
11:39Запорожское направление: ВСУ показали крайне низкий уровень подготовки
11:35Появились подробности о местоположении и планах Миндича
11:13Российская переговорная группа обижала делегатов с Украины, пожаловался замглавы украинского МИД
11:02Глава МИД РФ дал интервью итальянской газете: основные тезисы
10:51Черноморский флот близ Туапсе отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ
10:49Затаившийся "Посейдон" и глобальное противостояние на море: Ераносян о силах России, США и Китая
Лента новостейМолния