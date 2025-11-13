https://ukraina.ru/20251113/otrubit-poganuyu-golovu-ekzistentsialnyy-konflikt-mezhdu-yaponiey-i-kitaem-1071540359.html

"Отрубить поганую голову". Экзистенциальный конфликт между Японией и Китаем

"Отрубить поганую голову". Экзистенциальный конфликт между Японией и Китаем - 13.11.2025 Украина.ру

"Отрубить поганую голову". Экзистенциальный конфликт между Японией и Китаем

В сфере дипломатических отношений между Японией и Китаем, где обычно царит благопристойная сдержанность, произошла настоящая солнечная вспышка.

2025-11-13T12:20

2025-11-13T12:20

2025-11-13T12:21

эксклюзив

япония

китай

пекин

ядерное оружие

дипломатические отношения

дальний восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071541098_0:7:1200:682_1920x0_80_0_0_0ef623d48f08e7d0be222e2d4ecab846.jpg

Генеральный консул Китайской Народной Республики в городе Осака Сюэ Цзин крайне резко высказался по адресу недавно назначенного премьер-министра Японии Санаэ Такаити."Если она влезет в ситуацию, придется отрубить ее поганую голову, мгновенно и без колебаний. Ты к этому готова?", – написал он в социальной сети, обращаясь непосредственно к Санаэ.Дело в том, что Такаити утвердительно ответила на вопрос, будет ли она считать "экзистенциальным кризисом" конкретные практические шаги, направленные Пекином на воссоединение материкового Китая с Тайванем.А формулировка "экзистенциальный кризис" не является для японцев отвлеченным философским понятием. Эти глубокомысленные слова отражают в законодательстве Страны восходящего солнца состояние прямой военной угрозы, которое дает японскому правительству право применять вооруженную силу.Другими словами, Санаэ Такаити намекнула на то, что Япония готова "влезть в ситуацию" вокруг Тайваня и воевать на стороне США против Китая, защищая тайваньских сепаратистов. И это объясняет эмоциональную реакцию китайского консула в Осаке.В министерстве иностранных дел КНР заявили о том, что премьер-министр Японии фактически угрожает Пекину военной эскалацией, называя ее позицию "грубым вмешательством во внутренние дела Китая". А сама Санаэ, в свою очередь, заявила, что не будет отказываться от своих слов, повышая этим ставки острого дипломатического конфликта."На моей долгой памяти такие невероятные угрозы в непростых отношениях двух стран еще ни разу не звучали. Впрочем, и раньше предсказывали, что между Пекином и Токио не будет идиллии при Такаити – это жесткий политик, она явно считает Китай той самой экзистенциальной угрозой для Японии. А слова про готовность отрубить "поганую голову", похоже, указывают на подлинный настрой элиты КНР в отношении островного соседа", – пишет в своем телеграм-канале известный японист Василий Головнин.Позиция китайского руководства вполне понятна. Япония оккупировала Тайвань с 1895 по 1945 год, и только в 1951 году окончательно отказалась от территориальных претензий на этот китайский остров.При этом японская оккупация осталась в памяти населяющих остров ханьцев и австронезийских народов сплошной черной полосой. Японцы жестоко эксплуатировали местное население для добычи природных ресурсов Тайваня и проводили политику ассимиляции, не считаясь с местными культурными традициями.В 1930 году племена тайваньских аборигенов-австронезийцев подняли восстание в регионе Ушэ – после того, как японский полицейский офицер оскорбил и избил на свадебной церемонии местного вождя. Японцы жестоко подавили его, распыляя с самолетов отравляющие вещества, которые массово убивали аборигенов. Пленных представителей коренных народов показательно казнили, а выживших поселили в резервациях, где они постепенно вымирали.Память об этой трагедии жива до сих пор – об антияпонском восстании тайваньских аборигенов рассказывает фильм "Воины радуги" режиссера Вэй Дэшэна, который вышел на экраны в 2011 году. И любые притязания со стороны Токио, где постоянно спекулируют на тайваньской тематике – подыгрывая в этом США, – рассматриваются современными китайцами очень болезненно.Впрочем, все это меркнет по сравнению с кошмарной бойней на материковом Китае, которую проводила во время Второй мировой войны японская императорская армия. В ходе одной только Нанкинской резни в декабре 1937 года японцы убили более полумиллиона китайцев. Причем, японские самураи состязались друг с другом в скорости и сноровке, обезглавливая мечами сотни людей – пока у них не уставала болеть рука. А японские газеты писали об этом отчеты, как о спортивных соревнованиях.Между тем, Санаэ Такаити демонстративно совершала обряд поклонения в токийском храме Ясукуни, где хранятся списки японских солдат – включая военных преступников, казненных в 1948 году по приговору Токийского международного трибунала. А в одном из интервью она вообще заявила, что Япония воевала тогда за свою безопасность.Этот агрессивный реваншизм не может не вызывать обеспокоенность у Пекина – особенно в силу того, что Такаити занимает двусмысленную позицию по поводу вопроса о ядерных вооружениях, подрывая фундаментальные основы на которых строилась в этом вопросе политика послевоенной Японии."В отличие от своих предшественников новая премьер-министр Японии отказывается четко подтвердить приверженность безъядерной политике Токио – так называемым трем принципам: не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие. Это вызвало немалый шум, и сегодня отдуваться пришлось человеку номер два в правительстве – генеральному секретарю кабинета министров Минору Кихаре. Человек номер два уверял, что Токио может пересмотреть по крайней мере отказ от ввоза ядерного оружия. Судя по всему, такой позиции придерживается и премьер-министр Такаити. Многие считают, что при определенных условиях она готова дать согласие на размещение в Японии ядерного оружия США", – отмечает по этому поводу Головнин.Слова китайского генерального консула Сюэ Цзина выглядят в этом контексте вполне обдуманной резкостью.Говоря про возможность "отрубить поганую голову" он не очень дипломатично, но весьма доходчиво воздействует на новое поколение японских милитаристов – напоминая, что Народно-освободительная армия Китая по всем параметрам превосходит Силы самообороны Японии, и прямой военный конфликт с Пекином был бы для Токио настоящим самоубийством.Однако проблема в том, что японское руководство не до конца суверенно в своих решениях, и выступает в противостоянии с Китаем послушной прокси-силой Соединенных Штатов Америки. А Вашингтон, как всегда, собирается воевать с Пекином чужими руками, не считаясь с судьбой японцев, которые вновь оказались под руководством националистических ястребов.О том, как Китай своеобразно проявила себя у берегов Никарагуа - в статье "Мягкая сила. Китай послал в Карибское море военный корабль"

https://ukraina.ru/20251029/yaponiya-okazhetsya-vtyanutoy-v-skhvatku-gigantov--filosof-kitaist-o-posledstviyakh-militarizatsii-1070811129.html

япония

китай

пекин

дальний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Савко

Александр Савко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, япония, китай, пекин, ядерное оружие, дипломатические отношения, дальний восток