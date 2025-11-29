"Времена диких гусей прошли": военный эксперт про новый тип боевиков в рядах ВСУ - 29.11.2025 Украина.ру
"Времена диких гусей прошли": военный эксперт про новый тип боевиков в рядах ВСУ
"Времена диких гусей прошли": военный эксперт про новый тип боевиков в рядах ВСУ - 29.11.2025 Украина.ру
"Времена диких гусей прошли": военный эксперт про новый тип боевиков в рядах ВСУ
Киевский режим, испытывающий дефицит в живой силе, активизировал вербовку наемников в странах Латинской Америки. При этом наркокартели демонстрируют заинтересованность в получении боевого опыта для своих боевиков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-11-29T04:30
2025-11-29T04:30
новости
европа
латинская америка
алексей анпилогов
украина.ру
вооруженные силы украины
иностранные наемники
всу
война на украине
боевики
Комментируя вопрос о попытках ВСУ компенсировать потери наемниками, эксперт констатировал смену тенденции. "Конечно, фактор наемников имеет значение. Но времена диких гусей – высококлассных и мотивированных наемников из Европы, которые привыкли воевать с туземцами в тапочках, прошли", — заявил Анпилогов.Он пояснил, откуда теперь черпается этот ресурс. "Поэтому сейчас киевский режим через посольства пытается нанимать боевиков из неблагополучной Латинской Америки", — отметил военный аналитик.При этом, по его словам, существует встречный интерес со стороны криминальных структур: "Тут есть встречный интерес. Картели используют опыт СВО для подготовки боевого персонала". Это было наглядно продемонстрировано во время операции против фавел в Рио-де-Жанейро, когда банды вовсю применяют коптеры для разведки, оперативного оповещения, снабжения и ударов, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.О ситуации в Красноармейске (Покровск) — в статье Павла Котова "Кошмарная ситуация для Украины. Как российская армия продвигается в Покровске" на сайте Украина.ру
новости, европа, латинская америка, алексей анпилогов, украина.ру, вооруженные силы украины, иностранные наемники, всу, война на украине, боевики, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация
Новости, Европа, Латинская Америка, Алексей Анпилогов, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, иностранные наемники, ВСУ, война на Украине, Боевики, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация

"Времена диких гусей прошли": военный эксперт про новый тип боевиков в рядах ВСУ

04:30 29.11.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИНаёмники. Сгенерировано нейросетью
Наёмники. Сгенерировано нейросетью - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : сгенерировано ИИ
Киевский режим, испытывающий дефицит в живой силе, активизировал вербовку наемников в странах Латинской Америки. При этом наркокартели демонстрируют заинтересованность в получении боевого опыта для своих боевиков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Комментируя вопрос о попытках ВСУ компенсировать потери наемниками, эксперт констатировал смену тенденции. "Конечно, фактор наемников имеет значение. Но времена диких гусей – высококлассных и мотивированных наемников из Европы, которые привыкли воевать с туземцами в тапочках, прошли", — заявил Анпилогов.
Он пояснил, откуда теперь черпается этот ресурс. "Поэтому сейчас киевский режим через посольства пытается нанимать боевиков из неблагополучной Латинской Америки", — отметил военный аналитик.
При этом, по его словам, существует встречный интерес со стороны криминальных структур: "Тут есть встречный интерес. Картели используют опыт СВО для подготовки боевого персонала".
Это было наглядно продемонстрировано во время операции против фавел в Рио-де-Жанейро, когда банды вовсю применяют коптеры для разведки, оперативного оповещения, снабжения и ударов, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.
О ситуации в Красноармейске (Покровск) — в статье Павла Котова "Кошмарная ситуация для Украины. Как российская армия продвигается в Покровске" на сайте Украина.ру
Новости Европа Латинская Америка Алексей Анпилогов Украина.ру Вооруженные силы Украины иностранные наемники ВСУ война на Украине Боевики СВО дзен новости СВО новости СВО сейчас новости СВО Россия Спецоперация
 
Лента новостейМолния