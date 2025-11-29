https://ukraina.ru/20251129/vremena-dikikh-gusey-proshli-voennyy-ekspert-pro-novyy-tip-boevikov-v-ryadakh-vsu-1072339099.html

"Времена диких гусей прошли": военный эксперт про новый тип боевиков в рядах ВСУ

Киевский режим, испытывающий дефицит в живой силе, активизировал вербовку наемников в странах Латинской Америки. При этом наркокартели демонстрируют заинтересованность в получении боевого опыта для своих боевиков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

Комментируя вопрос о попытках ВСУ компенсировать потери наемниками, эксперт констатировал смену тенденции. "Конечно, фактор наемников имеет значение. Но времена диких гусей – высококлассных и мотивированных наемников из Европы, которые привыкли воевать с туземцами в тапочках, прошли", — заявил Анпилогов.Он пояснил, откуда теперь черпается этот ресурс. "Поэтому сейчас киевский режим через посольства пытается нанимать боевиков из неблагополучной Латинской Америки", — отметил военный аналитик.При этом, по его словам, существует встречный интерес со стороны криминальных структур: "Тут есть встречный интерес. Картели используют опыт СВО для подготовки боевого персонала". Это было наглядно продемонстрировано во время операции против фавел в Рио-де-Жанейро, когда банды вовсю применяют коптеры для разведки, оперативного оповещения, снабжения и ударов, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.О ситуации в Красноармейске (Покровск) — в статье Павла Котова "Кошмарная ситуация для Украины. Как российская армия продвигается в Покровске" на сайте Украина.ру

