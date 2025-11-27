Кошмарная ситуация для Украины. Как российская армия продвигается в Покровске - 27.11.2025 Украина.ру
Кошмарная ситуация для Украины. Как российская армия продвигается в Покровске
Российская армия продолжает освобождение Покровска (Красноармейска) в ДНР
2025-11-27T12:28
2025-11-27T14:28
Как продвигается взятие ПокровскаКак рассказал в своем телеграм-канале военный эксперт Борис Рожин, по состоянию на 26 ноября российская армия установила контроль над системой укреплений севернее Удачного, боевые действия продолжаются в районе шахты "Красноармейская-Западная №1"."После зачистки Покровска за двухсуточный период завершено оперативное окружение города Мирноград. Переброска резервов и организованный отход противника из котла прекращены (отмечаются единичные случаи прорыва мелких групп)", - говорится в сообщении.Рожин пишет, что окружение обеспечено благодаря взятию под контроль населенного пункта Ровное, а также системы траншейных коммуникаций на автодорожном участке Т-05-15 в направлении Родинского.По его информации, на восточных подступах к Покровску полностью очищены от противника пригородный поселок Кожохкино, прилегающие траншейные линии и зона спортивных сооружений.В северном секторе Мирнограда (Димитрова) установлен полный контроль над 8-м жилым районом.Как сообщил в своей фронтовой сводке за 26 ноября бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев, к западу от Удачного начались бои за Новоподгороднее."В районе Гришино ВСУ продолжают контратаковать, ВС РФ удерживают западные рубежи Красноармейска и зачищают район за районом в городе. В Димитрове ВС РФ продвинулись в северной части города и взяли под контроль террикон старой шахты. Севернее от Родинского наши бойцы продвигаются вдоль ж/д в сторону Белицкого. Из Шахово наши бойцы постепенно выдавливают противника. Восточнее наши части продолжают двигаться в сторону Софиевки", - написал он в своем телеграм-канале.По сообщению Минобороны РФ, штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас.Всего за сутки с 25 по 26 ноября, по данным российского оборонного ведомства, потери ВСУ на направлении Покровска составили свыше 210 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии."Мясорубки" СырскогоКак отмечает телеграм-канал "Военная хроника", ситуацию в Покровске пока сложно назвать стабилизированной. Главком ВСУ Александр Сырский не оставляет попыток завести в город хоть какое-то количество пехоты, подобный трюк он уже пытался проделать на других участках фронта, что неизбежно приводило к нехватке личного состава. Теперь можно ожидать аналогичной ситуации на направлении Покровска и на соседних направлениях."Ситуация в Мирнограде, Покровске, Купянске, Волчанске и Гуляйполе имеет одну общую черту — командование ВСУ раз за разом бросает пехоту в огромных количествах на убой. Российская армия, наступая, сознательно дает противнику возможность тратить силы на бессмысленные контратаки, превращая каждое "удержание позиций" в мясорубку", - говорится в сообщении канала.После провального десанта Главного управления разведки при Минобороны Украины стало очевидно, что даже элитные подразделения бросают в расход ради минутной медийной картинки, пишет "Военная хроника"."Вдвойне забавно, что теперь, когда дело практически доделано, прозападные ресурсы радостно сообщают, что гарнизон Мирнограда якобы выведен из окружения и ВСУ снова всех обманули", - сказано в сообщении.Эта "мультивселенная интернет-безумия", которую породил сначала бывший главком ВСУ Валерий Залужный, а потом активно подхватил Сырский, и является главной проблемой украинской армии сейчас и будет являться главной проблемой в обозримом будущем, резюмируют авторы канала.В качестве примера такой фейковой картинки, которую формируют украинские командиры, можно привести заявление командира батальона беспилотных систем 152-й отдельной егерской бригады ВСУ Олега Иванова."Покровск никто не сдает. Так, как происходит продвижение россиян, им понадобится еще минимум год", - сказал он в интервью агентству УНИАН.Посмотрим, где будет этот Иванов через год и что он скажет, при условии, конечно, что у него физически будет возможность говорить."Ситуация кошмарная"Как бы не старались украинские генералы бодриться и кормить всех сказками о неприступном Покровске, через пленных военнослужащих ВСУ в СМИ и интернет попадают реальные факты о происходящем в городе и о том, что там вытворяют украинские военные.Российское министерство обороны опубликовало 25 ноября кадры допроса одного из военнопленных. Артем Кондыбко рассказал, что в задачу его пулеметного расчета из трех человек входил, в том числе, огонь по отступающим украинским военным."Пулемет стоял в жилом доме. Задача была – уничтожение русской живой силы, также техники и солдат ВСУ, которые отступали, не хотели сражаться, вести огонь. Когда отступали, говорили, чтобы их не жалели. Стрелять так же, как и русскую силу", - сказал он.По его словам, ситуация для украинцев в Покровске тяжелая, командование ВСУ не эвакуирует оттуда своих раненных."Ситуация кошмарная, все отсутствует: нет ни провизии, ни БК (боекомплектов - ред.), ничего. Очень много погибло, много 300-х, много сдаются в плен, вывозят раненых уже русские, русские солдаты вывозят. Я думаю, даже если бы могли, то желание навряд ли у них такое есть, у ВСУ", - рассказал Кондыбко.Украинский военный также упомянул, что среди украинского командования распространена коррупция, а российские военные хорошо обращаются с военнопленными.Прогнозы о будущем Украины - в материале издания Украина.ру "Если Зеленский продолжит "клеить дурня" и не уберёт Ермака, будет восстание". Эксперты о будущем Украины.
Кошмарная ситуация для Украины. Как российская армия продвигается в Покровске

12:28 27.11.2025 (обновлено: 14:28 27.11.2025)
 
© Украина.руКоллаж: Покровск, ВС РФ, танк
Павел Котов
Российская армия продолжает освобождение Покровска (Красноармейска) в ДНР
Как продвигается взятие Покровска
Как рассказал в своем телеграм-канале военный эксперт Борис Рожин, по состоянию на 26 ноября российская армия установила контроль над системой укреплений севернее Удачного, боевые действия продолжаются в районе шахты "Красноармейская-Западная №1".
"После зачистки Покровска за двухсуточный период завершено оперативное окружение города Мирноград. Переброска резервов и организованный отход противника из котла прекращены (отмечаются единичные случаи прорыва мелких групп)", - говорится в сообщении.
Рожин пишет, что окружение обеспечено благодаря взятию под контроль населенного пункта Ровное, а также системы траншейных коммуникаций на автодорожном участке Т-05-15 в направлении Родинского.
По его информации, на восточных подступах к Покровску полностью очищены от противника пригородный поселок Кожохкино, прилегающие траншейные линии и зона спортивных сооружений.
В северном секторе Мирнограда (Димитрова) установлен полный контроль над 8-м жилым районом.
Как сообщил в своей фронтовой сводке за 26 ноября бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев, к западу от Удачного начались бои за Новоподгороднее.
"В районе Гришино ВСУ продолжают контратаковать, ВС РФ удерживают западные рубежи Красноармейска и зачищают район за районом в городе. В Димитрове ВС РФ продвинулись в северной части города и взяли под контроль террикон старой шахты. Севернее от Родинского наши бойцы продвигаются вдоль ж/д в сторону Белицкого. Из Шахово наши бойцы постепенно выдавливают противника. Восточнее наши части продолжают двигаться в сторону Софиевки", - написал он в своем телеграм-канале.
По сообщению Минобороны РФ, штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас.
"Отражены восемь атак подразделений 210-го штурмового полка и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики и в направлении населенного пункта Котлино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной украинской группировки", - говорится в сообщении. Там же отмечается, что потери ВСУ при этом составили до 35 человек.
Всего за сутки с 25 по 26 ноября, по данным российского оборонного ведомства, потери ВСУ на направлении Покровска составили свыше 210 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
"Мясорубки" Сырского
Как отмечает телеграм-канал "Военная хроника", ситуацию в Покровске пока сложно назвать стабилизированной. Главком ВСУ Александр Сырский не оставляет попыток завести в город хоть какое-то количество пехоты, подобный трюк он уже пытался проделать на других участках фронта, что неизбежно приводило к нехватке личного состава. Теперь можно ожидать аналогичной ситуации на направлении Покровска и на соседних направлениях.
"Ситуация в Мирнограде, Покровске, Купянске, Волчанске и Гуляйполе имеет одну общую черту — командование ВСУ раз за разом бросает пехоту в огромных количествах на убой. Российская армия, наступая, сознательно дает противнику возможность тратить силы на бессмысленные контратаки, превращая каждое "удержание позиций" в мясорубку", - говорится в сообщении канала.
Иван Скориков интервью - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
20 ноября, 16:12
Иван Скориков: Зеленский отбивается и от Трампа, и от глобалистов, а Россия занимает Покровск и КупянскНадеюсь, что освободим Покровск и Купянск, а также приблизимся к освобождению Гуляйполя. Это уже будут серьезные удары по ВСУ и режиму Зеленского. Хотя не будем забывать, что продвижение идет сложно. Все остальное в этом году будет зависеть от дипломатов
После провального десанта Главного управления разведки при Минобороны Украины стало очевидно, что даже элитные подразделения бросают в расход ради минутной медийной картинки, пишет "Военная хроника".
"Вдвойне забавно, что теперь, когда дело практически доделано, прозападные ресурсы радостно сообщают, что гарнизон Мирнограда якобы выведен из окружения и ВСУ снова всех обманули", - сказано в сообщении.
Эта "мультивселенная интернет-безумия", которую породил сначала бывший главком ВСУ Валерий Залужный, а потом активно подхватил Сырский, и является главной проблемой украинской армии сейчас и будет являться главной проблемой в обозримом будущем, резюмируют авторы канала.
В качестве примера такой фейковой картинки, которую формируют украинские командиры, можно привести заявление командира батальона беспилотных систем 152-й отдельной егерской бригады ВСУ Олега Иванова.
"Покровск никто не сдает. Так, как происходит продвижение россиян, им понадобится еще минимум год", - сказал он в интервью агентству УНИАН.
Посмотрим, где будет этот Иванов через год и что он скажет, при условии, конечно, что у него физически будет возможность говорить.
"Ситуация кошмарная"
Как бы не старались украинские генералы бодриться и кормить всех сказками о неприступном Покровске, через пленных военнослужащих ВСУ в СМИ и интернет попадают реальные факты о происходящем в городе и о том, что там вытворяют украинские военные.
Российское министерство обороны опубликовало 25 ноября кадры допроса одного из военнопленных. Артем Кондыбко рассказал, что в задачу его пулеметного расчета из трех человек входил, в том числе, огонь по отступающим украинским военным.
"Пулемет стоял в жилом доме. Задача была – уничтожение русской живой силы, также техники и солдат ВСУ, которые отступали, не хотели сражаться, вести огонь. Когда отступали, говорили, чтобы их не жалели. Стрелять так же, как и русскую силу", - сказал он.
По его словам, ситуация для украинцев в Покровске тяжелая, командование ВСУ не эвакуирует оттуда своих раненных.
"Ситуация кошмарная, все отсутствует: нет ни провизии, ни БК (боекомплектов - ред.), ничего. Очень много погибло, много 300-х, много сдаются в плен, вывозят раненых уже русские, русские солдаты вывозят. Я думаю, даже если бы могли, то желание навряд ли у них такое есть, у ВСУ", - рассказал Кондыбко.
Украинский военный также упомянул, что среди украинского командования распространена коррупция, а российские военные хорошо обращаются с военнопленными.
Прогнозы о будущем Украины - в материале издания Украина.ру "Если Зеленский продолжит "клеить дурня" и не уберёт Ермака, будет восстание". Эксперты о будущем Украины.
