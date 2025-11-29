https://ukraina.ru/20251129/relokanty-vozvraschayutsya-domoy-inostrantsy-nakhodyat-luchshuyu-zhizn-trend-na-pereezd-v-rossiyu-nabiraet-1072345476.html

Релоканты возвращаются домой, иностранцы находят лучшую жизнь: тренд на переезд в Россию набирает обороты

Вопреки антироссийской пропаганде, привлекательность России за границей растёт: ради безопасности, комфорта и благополучия детей сюда переезжают граждане европейских государств и россияне, перебравшиеся в США после начала СВО

Иностранцам в России спокойно и безопасноЖители европейских государств всё чаще выбирают в качестве нового места жительства Российскую Федерацию, отмечает в своём телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, приведя конкретные цифры: ежемесячно соответствующие заявки поступают примерно от 150 человек, а всего, по данным МВД, на конец октября 2025 года в российские службы поступило 2275 заявлений, преимущественно из Германии, Латвии, Франции, Италии, Англии, Эстонии, Литвы.В качестве причин для переезда в РФ европейцы называют:"Граждане европейских государств ищут лучшую жизнь для себя и своих детей. И находят её. В России", — констатировал Володин.Эта тенденция, активизировавшаяся благодаря указу президента РФ о т. н. идеологической визе, достигла таких масштабов, что западные СМИ не могут её игнорировать даже при всём желании. За последнюю неделю сразу два авторитетных британских издания выпустили материалы на эту тему.Сотни британцев, негодующих из-за чрезмерной приверженности своей страны воук-идеологии (обострённого внимания к любым формам дискриминации), стремятся переехать в Россию, написано в статье издания The Daily Star. Как рассказал журналистам владелец компании Moscow Connect, оказывающей содействие иностранцам с переездом в Россию, Филипп Хатчинсон, каждую неделю он получает от подданных Великобритании 50—80 обращений. По его словам, огромное количество людей разочарованы тем, как страна попала в кризис, налоги постоянно растут, а все эти деньги отдают Украине.В свою очередь московский корреспондент телеканала Sky News Айвор Беннетт отмечает, что граждане западных стран, не только Великобритании, которые переселяются в Россию по визе для лиц, разделяющих традиционные ценности, чувствуют себя здесь комфортно и безопасно."Мне нравится Россия. Здесь нет преступности, чистые улицы, всё хорошо развито. Я не против прав геев*, не подумайте, но, когда это начинают преподавать детям в школе — а у меня семилетний сын, — я не хочу, чтобы его в это втягивали", — заявил Филипп Порт из графства Ланкашир.Красивая жизнь за океаном оказалась иллюзией для россиянТелеграм-канал Shot выделяет новый тренд среди русских эмигрантов в США — видеоролики, на которых они сообщают, что скоро вернутся в Россию либо уже попрощались с Америкой. В качестве причин такого решения россияне, покинувшие РФ после начала СВО и перебравшиеся за океан, называют разные факторы.Одна девушка говорит, что будет скучать по Америке, но о возвращении жалеть точно не будет, поскольку сейчас Россия ассоциируется у неё с надёжностью и эмоциональным комфортом, которых не хватало в Нью-Йорке.Для другой немаловажную роль играет безопасность."В Москве ты идёшь по улице, а в Лос-Анджелесе улица идёт на тебя", — такую характеристику дала блогер Тори.По её словам, в Лос-Анджелесе даже в приличном районе ночью ты не идёшь, а сканируешь, кто за тобой, кто перед тобой, постоянно оцениваешь обстановку, потому что "там даже голубь на фонаре подозрительный", а в Москве, гуляя в полночь по Тверской, она впервые ощутила давно забытое чувство спокойствия."Самая главная причина, почему я уезжаю, — это отсутствие какой-либо свободы. В Америке сплошные ограничения. Чуть что — меня за всё могут посадить в тюрьму", — говорит молодой человек, проживший в Штатах 3 года.Выбор в пользу России релоканты делают также из-за высокой стоимости жизни, больших расходов на медицину, трудностей при адаптации и поиске работы, кто-то рассказывает про непреодолимую тоску по близким, что вгоняет в депрессию и приводит к выгоранию.Впрочем, всё может быть гораздо банальнее — возможно, люди не смогли продлить документы, легализующие их статус на территории США, и не осталось иного варианта, кроме отъезда на Родину. С возвращением к власти президент Дональд Трамп ужесточил миграционную политику государства. Например, с осени 2025 года отменено автоматическое продление документов, разрешающих трудоустройство для ряда категорий иммигрантов. Следовательно, россияне, как и другие иностранцы, вынуждены проходить полную процедуру продления статуса без гарантированного автоматического разрешения на работу на период рассмотрения заявки, что создаёт финансовые и юридические трудности.По разным подсчётам, после начала СВО Россию покинули 600—900 тысяч человек, из них от 10 до 45 % вернулись ещё в 2022–2024 годах, т. е. до 405 тысяч релокантов, говорит член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин.Есть основания полагать, что в 2026 году волна обратной миграции усилится. Всё дело в налоговых изменениях: до сих пор доход сотрудника-удалёнщика, утратившего налоговое резидентство РФ (проживая за границей более 183 дней в году), считался доходом от источников за пределами РФ, за счёт чего российский работодатель не должен был удерживать с его зарплаты налог на доходы физлиц (от 13 % до 22 %)."Это обстоятельство было мощнейшим финансовым стимулом для релокации. С 1 января 2025 года эту лазейку закрыли. Теперь российские компании обязаны удерживать НДФЛ с выплат своим дистанционным сотрудникам независимо от их налогового резидентства. Это изменение одномоментно лишило релокантов главного налогового преимущества", — объясняет эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина, адвокат Дмитрий Григориади.Хотя в Трудовом кодексе РФ нет запрета на дистанционную работу из-за границы, но новые налоговые реалии создают для работодателей мощный стимул настаивать на возвращении сотрудников в Россию для упрощения администрирования и избежания рисков двойного налогообложения.Как показало исследование, проведённое РАНХиГС в феврале—марте 2024 года, 23 % из эмигрировавших после 2022 года за границей продолжили работать на российских работодателей, т. е. на российское государство.Возвращение релокантов для России означает частичное обращение вспять "утечки мозгов", прежде всего, из сферы IT и финансов, отмечают эксперты."Высококвалифицированные специалисты принесут и новый опыт: будут использовать и внедрять наработки иностранных компаний. У многих за годы пребывания в других странах уже появились семьи, недвижимость, работа. С одной стороны, они возвращаются в привычную среду с понятными традиционными ценностями. С другой стороны, переезд подразумевает не только покупку билетов, но и поиск жилья, трудоустройство в России", — отмечает Никитин.Однако возвращенцы могут столкнуться с проблемами в адаптации после приезда. Отношение к релокантам в российском обществе неоднозначное. Одни считают, что, раз эти люди в такой важный и непростой для своей страны период предпочли просто свалить за рубеж, то пусть там и остаются. Другие же говорят, что каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно — мало ли какие у человека были причины уехать, важно посмотреть, как он вёл себя в период жизни за границей, что говорил про Россию, чем занимался и т. п.Нужно учитывать, например, что часть россиян уехала, поскольку иностранные компании, в которых они работали, свернули деятельность в РФ и перенесли головные офисы в другие страны. Как рассказывал в июле глава Россотрудничества Евгений Примаков, многие из уехавших за последние 3 года не хотят терять связь с Россией, поэтому в стране пребывания они приходят в Русские дома, приводят сюда своих детей, дети изучают там русский язык.Читайте также: Хочу жить в России! Как Гомес из Анголы приехал разрабатывать дроны в Петербург* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

2025

