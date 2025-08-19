Хочу жить в России! Как Гомес из Анголы приехал разрабатывать дроны в Петербург - 19.08.2025 Украина.ру
Хочу жить в России!
Хочу жить в России! Как Гомес из Анголы приехал разрабатывать дроны в Петербург
Хочу жить в России! Как Гомес из Анголы приехал разрабатывать дроны в Петербург - 19.08.2025 Украина.ру
Хочу жить в России! Как Гомес из Анголы приехал разрабатывать дроны в Петербург
Нашего героя зовут Италиану Абел Гомеш, но он представляется просто — Гомес. С детства он мечтал учиться в России, и его мечта сбылась. В следующем году Гомес заканчивает военную академию в Санкт-Петербурге.
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067265467_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_280fd069e698c29a578633e38aee8d5e.jpg.webp
— Гомес, привет! Расскажи о себе.— Я родился в Анголе, в городе Намибе. Когда я был маленьким, я мечтал учиться в России. В школе я учил информатику и слышал, что в России есть много новых технологий. Мне нравятся и военные, и гражданские технологии. В 2013 году я впервые в жизни увидел дрон. Его использовали при строительстве супермаркета, делали фотографии. Мне очень сильно захотелось разобраться, как он работает, и я стал изучать историю квадрокоптеров, как они появились. И решил, что, когда вырасту, буду разрабатывать квадрокоптеры. Это моя мечта. Поэтому после средней школы я пошел учиться в военную академию в Анголе.После окончания первого курса, я получил возможность поехать в Россию. В моей стране, если ты хорошо учишься, тебе дают возможность продолжить обучение в другой стране. Я выбрал Россию.— И где теперь учишься?— В военной академии в Санкт-Петербурге. На связиста. Разрабатываю квадрокоптеры. Уже 5 лет как я этим занимаюсь и хочу продолжать. Особенно интересуют гражданские дроны типа Phantom 4 или Mavic, которые можно использовать в сферах строительства, добычи нефти, в сельском хозяйстве. Поле окончания я планирую остаться в России. У меня уже есть предложение по работе, и я жду окончания академии в следующем году, чтобы приступить.— В военной сфере или в гражданской?— В гражданской. Я так и хотел изначально. Просто путь для учебы в России, тем более на такой специальности, для меня был через военную академию.— Русский язык ты учил в Анголе?— Нет, здесь. Первые шесть месяцев мы занимались только изучением русского языка, а примерно за год я начал понимать его в достаточной степени, чтобы говорить с русскими и гулять, где мне хочется. Конечно, я все еще продолжаю учить язык — он очень сложный. Но смотреть и понимать кино на русском я могу. Мне вообще очень нравятся русские военные фильмы. Например, "Девятая рота". И советские про Вторую мировую войну. Я их много посмотрел.— В Анголе много знают об истории России?— Честно говоря, нет. Городские жители, конечно, кое-что знают, в целом о Второй мировой войне, например, в которой участвовала Россия. А вот военные знают лучше, потому что ангольская военная техника — это российская техника. Военным, чтобы обслуживать ее, нужно учить русский язык, историю. Россия много помогает Анголе, у нас очень хорошие отношения и мы их ценим.— А с Португалией? Ангола ведь была колонией?— Сейчас Ангола свободная страна. Но отношения с Португалией остались, ведь действительно раньше мы были колонией. У нас много всего построено Португалией. Мы говорим на португальском, путешествуем в Португалию, а португальцы бывают у нас.— Говорите только на португальском или есть национальные языки?— О, их много. У каждого населенного пункта свой. Но официальный язык португальский, иначе мы просто не будем понимать друг друга. Люди с традиционным укладом жизни, конечно, еще остались, но далеко от города, в джунглях, и их не очень много. Но они сохраняют нашу культуру.— Как обстоят дела с высшим образованием?— Раньше это было проблемой, а сейчас уже нет. Университетов еще не так много, но они есть и в них можно учиться. Преподают и местные кадры, и иностранцы. Раньше было больше иностранцев: из Португалии, Кубы, России. Они до сих пор есть, но местных больше.— А что с медициной?— С медициной, скажем прямо, не очень здорово. Я не понимаю почему, но у нас очень мало лекарств. Даже обеспеченные люди с деньгами могут умереть у дверей госпиталя. Большая проблема с малярией. Очень жарко и много людей умирает от малярии. Беда с холерой. Даже бронхит может стать проблемой.— В Анголе сложно найти работу?— Ну, как сказать. У нас полно разных профессий: преподаватели, инженеры, строители, нефтянщики и т.д. Люди заканчивают академии, университеты. Но уровень подготовки совсем не такой, как в России. Нам нужно сильно увеличивать качество профессионалов. И работу найти непросто, ее мало. Так что ситуация не слишком хорошая.— Откуда жители Анголы узнают о России?— Как я уже говорил, из уроков истории в школе. В университетах, конечно. В основном знания ограничиваются историей Второй мировой войны. Но еще есть социальные сети. Сейчас это главный источник, потому что в Анголе в принципе почти всю информацию получают через европейское телевидение, а там говорят о России не очень хорошо.— Им верят?— Раньше да. Но когда началась война между Россией и Украиной, европейцы закрыли нам российский канал и люди поняли, что есть дезинформация. У нас транслировали канал "Россия 24", а после начала войны нам его заблокировали. Мы не могли понять, почему. Для меня это было не очень приятно и я, как человек, который любит искать информацию в интернете, решил разобраться. И я понял, что российский канал заблокировали, чтобы мы не услышали российскую позицию по этой войне. Чтобы не получили достоверную информацию. А вообще люди в Анголе очень уважают Россию. Россия открыла глаза многим странам Африки, для нас это важно. Русские честнее европейцев. Мы очень рады, что Россия нам действительно много помогает. Когда я разговариваю с моими друзьями из Анголы, они говорят, что тоже хотели бы приехать в Россию. Но это непросто, это можно сделать только как студент или по рабочей визе. Зато, когда приехать получается, уезжать уже никто не хочет. Нам хорошо здесь. Понятно, что везде есть свои проблемы, но нам действительно в России хорошо.— Кроме материальных аспектов, какие-то различия есть?— Люди другие, культура тоже другая. В России люди очень серьезные и очень честные, я бы так сказал. А у нас люди много улыбаются. И знакомятся друг с другом проще и быстрее. Это из-за нашей старой культуры. Вообще, в Анголе любят танцевать, ходить на пляж, играть в футбол. Наша погода влияет, поэтому мы улыбаемся. А в России все немного строже. Ты должен спросить разрешения у человека прежде, чем знакомиться. Не принято просто подходить к чужим людям на улице. И нужно себя вести спокойнее.— Что больше всего нравится в России?— Я живу в Питере, поэтому буду говорить о нем. Нравится красивая архитектура. И очень чисто. По сравнению с Анголой здесь очень чисто. Город спокойный и безопасный, можно ночью без проблем гулять. В Анголе в два часа ночи лучше этого не делать, много бандитов. Они ездят на мотоциклах, поэтому, когда слышишь гул мотора, надо быть внимательным, чтобы у тебя ничего не выхватили. В Москве я тоже был, очень понравилось. Когда будет больше времени, хочу посетить и другие города.— Ты никогда не сталкивался в России с проявлениями ксенофобии?— Я здесь живу пять лет и никогда ничего подобного не происходило. Я темнокожий, и людям просто любопытно пообщаться с кем-то не совсем таким, как они. Интересуются откуда я, почему приехал и т.д. Очень доброжелательный интерес. Я считаю это нормальным.— А в Анголе есть русские?— Есть. В основном военные и преподаватели. Но есть и обычные граждане. Бизнесмены тоже.— И к ним такой же дружелюбный интерес у местного населения?— Да, когда они видят русских, очень хотят пообщаться. Но часто стесняются подойти. Просто смотрят и улыбаются.О других переселенцах из стран Глобального Юга — в материале "Хочу жить в России: Алине Навегантес из Бразилии о том, почему Россия — это тоже Глобальный Юг"
Хочу жить в России! Как Гомес из Анголы приехал разрабатывать дроны в Петербург

18:16 19.08.2025
 
Нашего героя зовут Италиану Абел Гомеш, но он представляется просто — Гомес. С детства он мечтал учиться в России, и его мечта сбылась. В следующем году Гомес заканчивает военную академию в Санкт-Петербурге.
— Гомес, привет! Расскажи о себе.
— Я родился в Анголе, в городе Намибе. Когда я был маленьким, я мечтал учиться в России. В школе я учил информатику и слышал, что в России есть много новых технологий. Мне нравятся и военные, и гражданские технологии.
В 2013 году я впервые в жизни увидел дрон. Его использовали при строительстве супермаркета, делали фотографии. Мне очень сильно захотелось разобраться, как он работает, и я стал изучать историю квадрокоптеров, как они появились. И решил, что, когда вырасту, буду разрабатывать квадрокоптеры. Это моя мечта. Поэтому после средней школы я пошел учиться в военную академию в Анголе.
После окончания первого курса, я получил возможность поехать в Россию. В моей стране, если ты хорошо учишься, тебе дают возможность продолжить обучение в другой стране. Я выбрал Россию.
Гомес в родном Намибе
Гомес в родном Намибе
Гомес в родном Намибе
Впервые увидел дрон в 2013 году
Впервые увидел дрон в 2013 году
Впервые увидел дрон в 2013 году
— И где теперь учишься?
— В военной академии в Санкт-Петербурге. На связиста. Разрабатываю квадрокоптеры. Уже 5 лет как я этим занимаюсь и хочу продолжать. Особенно интересуют гражданские дроны типа Phantom 4 или Mavic, которые можно использовать в сферах строительства, добычи нефти, в сельском хозяйстве. Поле окончания я планирую остаться в России. У меня уже есть предложение по работе, и я жду окончания академии в следующем году, чтобы приступить.
Будущий русский связист
Будущий русский связист
Будущий русский связист
— В военной сфере или в гражданской?
— В гражданской. Я так и хотел изначально. Просто путь для учебы в России, тем более на такой специальности, для меня был через военную академию.
Военное образование — путь в Россию
Военное образование — путь в Россию
Военное образование — путь в Россию
— Русский язык ты учил в Анголе?
— Нет, здесь. Первые шесть месяцев мы занимались только изучением русского языка, а примерно за год я начал понимать его в достаточной степени, чтобы говорить с русскими и гулять, где мне хочется. Конечно, я все еще продолжаю учить язык — он очень сложный. Но смотреть и понимать кино на русском я могу. Мне вообще очень нравятся русские военные фильмы. Например, "Девятая рота". И советские про Вторую мировую войну. Я их много посмотрел.
— В Анголе много знают об истории России?
Честно говоря, нет. Городские жители, конечно, кое-что знают, в целом о Второй мировой войне, например, в которой участвовала Россия. А вот военные знают лучше, потому что ангольская военная техника — это российская техника. Военным, чтобы обслуживать ее, нужно учить русский язык, историю. Россия много помогает Анголе, у нас очень хорошие отношения и мы их ценим.
— А с Португалией? Ангола ведь была колонией?
— Сейчас Ангола свободная страна. Но отношения с Португалией остались, ведь действительно раньше мы были колонией. У нас много всего построено Португалией. Мы говорим на португальском, путешествуем в Португалию, а португальцы бывают у нас.
— Говорите только на португальском или есть национальные языки?
— О, их много. У каждого населенного пункта свой. Но официальный язык португальский, иначе мы просто не будем понимать друг друга. Люди с традиционным укладом жизни, конечно, еще остались, но далеко от города, в джунглях, и их не очень много. Но они сохраняют нашу культуру.
Гомес в Анголе
Гомес в Анголе
Гомес в Анголе
— Как обстоят дела с высшим образованием?
— Раньше это было проблемой, а сейчас уже нет. Университетов еще не так много, но они есть и в них можно учиться. Преподают и местные кадры, и иностранцы. Раньше было больше иностранцев: из Португалии, Кубы, России. Они до сих пор есть, но местных больше.
— А что с медициной?
— С медициной, скажем прямо, не очень здорово. Я не понимаю почему, но у нас очень мало лекарств. Даже обеспеченные люди с деньгами могут умереть у дверей госпиталя. Большая проблема с малярией. Очень жарко и много людей умирает от малярии. Беда с холерой. Даже бронхит может стать проблемой.
— В Анголе сложно найти работу?
— Ну, как сказать. У нас полно разных профессий: преподаватели, инженеры, строители, нефтянщики и т.д. Люди заканчивают академии, университеты. Но уровень подготовки совсем не такой, как в России. Нам нужно сильно увеличивать качество профессионалов. И работу найти непросто, ее мало. Так что ситуация не слишком хорошая.
— Откуда жители Анголы узнают о России?
— Как я уже говорил, из уроков истории в школе. В университетах, конечно. В основном знания ограничиваются историей Второй мировой войны. Но еще есть социальные сети. Сейчас это главный источник, потому что в Анголе в принципе почти всю информацию получают через европейское телевидение, а там говорят о России не очень хорошо.
У мемориала Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге
У мемориала Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге
У мемориала Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге
— Им верят?
— Раньше да. Но когда началась война между Россией и Украиной, европейцы закрыли нам российский канал и люди поняли, что есть дезинформация. У нас транслировали канал "Россия 24", а после начала войны нам его заблокировали. Мы не могли понять, почему. Для меня это было не очень приятно и я, как человек, который любит искать информацию в интернете, решил разобраться. И я понял, что российский канал заблокировали, чтобы мы не услышали российскую позицию по этой войне. Чтобы не получили достоверную информацию.
А вообще люди в Анголе очень уважают Россию. Россия открыла глаза многим странам Африки, для нас это важно. Русские честнее европейцев. Мы очень рады, что Россия нам действительно много помогает. Когда я разговариваю с моими друзьями из Анголы, они говорят, что тоже хотели бы приехать в Россию. Но это непросто, это можно сделать только как студент или по рабочей визе. Зато, когда приехать получается, уезжать уже никто не хочет. Нам хорошо здесь. Понятно, что везде есть свои проблемы, но нам действительно в России хорошо.
— Кроме материальных аспектов, какие-то различия есть?
— Люди другие, культура тоже другая. В России люди очень серьезные и очень честные, я бы так сказал. А у нас люди много улыбаются. И знакомятся друг с другом проще и быстрее. Это из-за нашей старой культуры. Вообще, в Анголе любят танцевать, ходить на пляж, играть в футбол. Наша погода влияет, поэтому мы улыбаемся. А в России все немного строже. Ты должен спросить разрешения у человека прежде, чем знакомиться. Не принято просто подходить к чужим людям на улице. И нужно себя вести спокойнее.
В Анголе
В Анголе
В Анголе
— Что больше всего нравится в России?
— Я живу в Питере, поэтому буду говорить о нем. Нравится красивая архитектура. И очень чисто. По сравнению с Анголой здесь очень чисто. Город спокойный и безопасный, можно ночью без проблем гулять. В Анголе в два часа ночи лучше этого не делать, много бандитов. Они ездят на мотоциклах, поэтому, когда слышишь гул мотора, надо быть внимательным, чтобы у тебя ничего не выхватили. В Москве я тоже был, очень понравилось. Когда будет больше времени, хочу посетить и другие города.
— Ты никогда не сталкивался в России с проявлениями ксенофобии?
— Я здесь живу пять лет и никогда ничего подобного не происходило. Я темнокожий, и людям просто любопытно пообщаться с кем-то не совсем таким, как они. Интересуются откуда я, почему приехал и т.д. Очень доброжелательный интерес. Я считаю это нормальным.
— А в Анголе есть русские?
— Есть. В основном военные и преподаватели. Но есть и обычные граждане. Бизнесмены тоже.
— И к ним такой же дружелюбный интерес у местного населения?
— Да, когда они видят русских, очень хотят пообщаться. Но часто стесняются подойти. Просто смотрят и улыбаются.
О других переселенцах из стран Глобального Юга — в материале "Хочу жить в России: Алине Навегантес из Бразилии о том, почему Россия — это тоже Глобальный Юг"
