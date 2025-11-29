https://ukraina.ru/20251129/iz-kizyakov-i-palok-a-teper-i-travy-rekviem-po-industrialnoy-ukraine-1072378758.html

Из кизяков и палок, а теперь и травы. Реквием по индустриальной Украине

Из кизяков и палок, а теперь и травы. Реквием по индустриальной Украине - 29.11.2025 Украина.ру

Из кизяков и палок, а теперь и травы. Реквием по индустриальной Украине

Отставка главы ОП Андрея Ермака и увольнение энергетического министра Украины Светланы Гринчук никак не отменили холода на Украине. При этом в ходе войны страна потеряла более 60% собственной добычи природного газа, а от российских поставок Киев отказался по политическим причинам.

2025-11-29T05:22

2025-11-29T05:22

2025-11-29T05:25

украина

россия

европа

виктор ющенко

юлия тимошенко

владимир зеленский

газпром

кабмин

ес

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1d/1072379014_0:23:512:311_1920x0_80_0_0_5565d938c0e5c057120caae9d7272c78.jpg

Сейчас Украина вынуждена наращивать импорт газа и тратить значительные средства на закупку топлива. По прогнозам экспертов, чтобы пережить зиму Неньке необходимо импортировать 4,5 миллиардов кубометров газа. Пока вся надежда свободолюбивых украинцев на американский СПГ через Польшу и Грецию, где недавно ошивался Зеленский. Правда, Трамп бесплатно газ не даст (это не Россия, которая десятилетиями снабжала братский народ топливом по символической цене), а вопрос с репарационным кредитом на 140 миллиардов евро завис в Европе. Так что украинцам придется самим думать о том, как обогреть свои жилища.Остановка практически всех государственных ТЭС вынуждает граждан закупать дрова, буржуйки и валенки. Самым малоимущим семьям в прифронтовых зонах, правда, выдали по 19 тысяч гривен в месяц на "обогревательные нужды", но это капля в море. А если ударят сильные морозы, то никакие буржуйки не спасут. Причем, речь идет не только о наступающей зиме. Состояние украинской экономики таково, что вряд ли в ближайшие годы стоит рассчитывать на восстановление энергетической инфраструктуры. И Запад вряд ли поможет. Там готовы давать деньги на войну с Россией, но не выдадут ни цента на подъем страны из руин.Впрочем, Европа готова подсобить добрым советом. Вот, например, Германия рекомендует украинским партнерам уже сейчас приступать к выращиванию травы. Имеется в виду не та трава, которую употребляют планокуры с Банковой, а растение мискантус, которым можно отапливать дома и заводы вместо "агрессивного" российского газа. Первые поля засеют мискантусом в Хмельницкой области, вот только урожая придется ждать 2-3 года. Кстати, идея не нова, с ней еще в 2014-ом году носился тогдашний агроминистр, а ныне рекрутер Игорь Швайка из партии "Свободы". Националист собирался засадить 3 миллиона гектаров украинских черноземов такими энергетическими растениями, как свичграс, мискантус, энергетическая верба. Но тогда что-то пошло не так. А потом и Швайку выкинули из министерского кресла - его партия не прошла в парламент и лишилась права заседать в Кабмине. Так что мечты о травяном топливе так и остались мечтами.Впрочем, задолго до Швайки искать аналоги российскому газу пытались и экс-президент Виктор Ющенко, и бывшая премьер Юлия Тимошенко. Так, бывший сельский бухгалтер, которого "оранжевая революция" и Демпартия США вознесли на вершину власти, предлагал украинцам обогреваться кизяками и соломой, вместо того, чтобы покупать "враждебную" продукцию Газпрома."Для жителей сельских территорий перспективно в плане энергосбережения. Да, это радикальный шаг… но необходимо думать над отказом от потребления газа", - вещал пчеловод и по совместительству президент Украины Ющенко. Он уверял сограждан, что оставшаяся на полях солома могла бы обеспечить теплом половину украинских городов, "заменив несколько миллиардов кубометров импортного газа". Также Ющенко на голубом глазу рассказывал, что ежегодно Украина производит более 50 млн тонн соломы, и около трети от этого количества можно использовать для отопления. Оранжевый лидер даже заставил экспертов провести замеры, и те выяснили, что солома может заменить около 5 млрд российского газа – более половины объемов, используемых для нужд ЖКХ Украины. А некоторые агрофирмы даже повелись на рассуждения Ющенко и попытались заменить вредный газ на экологически чистую солому. Правда, выяснилось что для переработки соломы в топливо необходимо покупать жутко дорогие специальные котлы иностранного производства.Впрочем, до кизяков дело так и не дошло. Ющенко посадил "на трубу" своего брата Петра и начал продавать революционерам газ в три раза дороже. А что ж, за свободу и демократию всегда надо платить из собственного кармана.Увлекалась идеями альтернативного отопления и конкурентка Ющенко- Юлия Тимошенко, особенно после газового кризиса 2008-2009. В 2008 году премьер Тимошенко пообещала "выжать" бензин и дизельное топливо из водорослей. По ее словам, группа ученых создала технологию, по которой можно будет получать горючку из специального типа водорослей, которые вырастут в трубах. Цена такого "выращенного" дизтоплива, по словам Юлии Владимировны, должна была составить всего 1,5 гривны за литр, а цена бензина чуть больше пары гривен. На тот момент это составляло чуть больше 50 центов. Кроме того, Тимошенко вешала украинцам лапшу на уши, рассказывая, что ее правительство вместе с учеными разрабатывают программу, по которой Украина будет снабжаться топливом, произведенным из биосырья. Дескать, качество такого горючего будет намного выше обычного.Надо сказать, что обо всех этих чудо-технологиях леди Ю услышала на своей малой родине в Днепропетровске. Местные умельцы из фирмы "Рога и копыта" (зачеркнуто), предприятия "БиоДизель Днепр" уверили землячку, что несколько лет создают оборудование для тех, кто производит дизтопливо из водорослей. Правда в Украине их не выращивали ( водоросли надо было везти из Японии), да и производство горючки из водорослей обходилось недешево, около 6 гривен. Примечательно, что новаторы, беседуя с прессой почему-то побоялись раскрыть свои фамилии - по политическим мотивам. Хотя днепропетровским кулибиным, по логике, надо было вовсю пиарить и свою фирму и собственные уникальные разработки. Но они предпочли не афишировать свои достижения, а вместо этого порекомендовали правительству производить бензин из куриного помета и стоков городской канализации. Выслушав эти ценные советы Юлия Владимировна (как и ее предшественник) в конце-концов решила закупать топливо у России, а не морочиться с куриным дерьмом и коровьими лепешками. И - единолично подписала договор с "Газпромом", подняв цену на газ до 420 долларов за кубометр, и погрев на этом руки без всякой соломы.А при Зеленском украинские чиновники от энергетики предлагали производить на Украине 8 миллиардов кубометров биометана в год. Идею подкинули европейцы. Под влиянием партнеров, экс-комик через год после выборов подписал закон о внесении изменений в Таможенный кодекс, и тем самым дал "зеленый свет для зеленой энергии". А точнее, немецкой компании "Zukunft Gas", проллобировав интересы импортных газовиков. Если кратко, то такое партнерство предполагало прокачивать через украинскую "трубу" не российский природный газ, который годами шел транзитом в Европу, а гнать в сторону ЕС украинский биометан - возобновляемое топливо. По расчетам бюргеров, украинские аграрии могли бы производить биометан из отходов сельхозпроизводства. Однако, не учли немцы главного: вместо того, чтобы париться с переработкой соломы, украинцы предпочли воровать европейскую помощь и бюджетные деньги из энергосектора. Причем, в таких масштабах, что никакому биометану не снилось. Кстати, о масштабах недавно поведали сотрудники НАБУ и САП, вскрыв схему хищений в "Энергоатоме": 100 миллионов долларов в рамках операции "Мидас". А теперь, когда казна пуста, а в газовых хранилищах образно говоря, гуляет ветер, вновь возникли специалисты по переработке травы в топливо. Естественно, у этих новаторов нет никакого понимания экономической и энергетической реальности: энергетические культуры имеют низкую энергоёмкость на единицу площади и требуют минимум несколько лет на становление, затем еще сложной переработки, хранения и логистики, прежде чем их можно будет сжечь в котельной. Кстати, и котельные еще надо будет восстановить… Плюс такие посевы конкурируют за пахотные земли, воду и удобрения с продовольственными культурами в стране, где продовольственная безопасность и экспорт сельхозпродукции не пустой звук.Впрочем, вместо всех этих сложных разъяснений проще сказать одно: это реквием по индустриальной Украине. И этот реквием начали сочинять давно, ещё после первого Майдана, когда в стране появились проповедники "газа из кизяка", "солярки из водорослей" и прочих суррогатных схем, которые продвигались не ради развития, а ради имитации деятельности под грантовые программы и разрушительные идеи Запада, заинтересованного в превращении постсоветской индустриальной державы в отсталый сельский хутор.Сегодня этот круг замкнулся: реальная экономика разрушена, энергетика деградировала, а вместо промышленного будущего Украине снова предлагают "топливо из сена" - символ окончательного погружения страны в доиндустриальное состояние.О том, как последовательно на Украине разрушали промышленность - в статье Ивана Лизана "Дебет и кредит СВО: политический аспект"

украина

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

украина, россия, европа, виктор ющенко, юлия тимошенко, владимир зеленский, газпром, кабмин, ес, эксклюзив