Дебет и кредит СВО: политический аспект - 20.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251120/debet-i-kredit-svo-politicheskiy-aspekt-1071863952.html
Дебет и кредит СВО: политический аспект
Дебет и кредит СВО: политический аспект - 20.11.2025 Украина.ру
Дебет и кредит СВО: политический аспект
Свыше 591 км2 территории Украины освободили ВС России в октябре 2025 года, что эквивалентно площади российского Воронежа. Освобождение даётся через кровь, пот и невероятные разрушения на местности. В этих условиях будет не лишним в очередной раз вспомнить, ради чего и за что идёт борьба.
2025-11-20T06:20
2025-11-20T06:33
эксклюзив
сво
гайдар
украина
джо байден
сша
адольф гитлер
вооруженные силы украины
нато
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/16/1065725385_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ec25caca4d8d6811e97e37bb627ededd.jpg
Начинать систематизацию приобретений и утрат принято с экономики, однако стоит быть честными: СВО начиналась не ради экономики. С точки зрения вульгарной экономики нет ничего хуже СВО так как она:1. Лишила Россию места в мировом разделении труда, выстраивавшемся десятилетиями стараниями США и Европы;2. Ухудшила, а в ряде случаев и вовсе сделала невозможным осуществление внешнеэкономической деятельности;3. Привела к колоссальному и непроизводительному расходованию денежных средств на ведение боевых действий.Проще говоря, если смотреть на мир глазами живого Чубайса или покойного Гайдара, то СВО — это экономическая катастрофа и бессмысленный бунт против миропорядка, основанного на правилах, ухудшающая условия для России на десятилетия вперёд.Однако такой подход верен лишь с точки зрения вульгарной экономики, предельно однобокий и не учитывает целый комплекс факторов.Во-первых, принципиально место России в мировом разделении труда от СВО не изменилось: мы как были поставщиком энергии (топливо и продовольствие), так ими и остались. Изменились лишь потоки этой самой энергии. Она стала доступнее для развивающихся стран и дороже для тех стран, которые мы по инерции называем развитыми. Строго говоря, мы потеряли часть прибыли, а наша упущенная выгода отчасти перетекла в Индию с Китаем и другие страны, чьи власти сохранили рабочие отношения с Россией. А всё, что было критически важного из технологий Россия либо вынуждена разрабатывать сама, либо покупает в Азии — Запад технологиями делиться не слишком желал.Во-вторых, условия осуществления внешнеэкономической деятельности для России с годами становились бы хуже и без СВО. Безусловно, бизнес не попал бы под тотальные санкции, однако деглобализация началась не 24 февраля 2022 года. США с 2019 года парализовали работу апелляционного органа ВТО, сделав невозможным оспаривание торговых ограничений и при Байдене подход США по этому вопросу не изменился. Европа ещё в 2021 году твёрдо решила внедрять механизм трансграничного углеродного регулирования, который затруднил бы России экспорт энергоёмкой продукции на рынок ЕС. В США от смены президентов отношение к КНР не меняется, а в ЕС перемены в Еврокомиссии никак не способствуют росту субъектности ЕС на мировой арене. Возвышение Китая является абсолютно закономерным процессом. В общем, торговые войны Запада против не Запада были неизбежны — у них объективные причины.В-третьих, вина России в приграничных кризисах состоит в том, что она до последнего пыталась решить их дипломатическим путём в рамках международного права, тогда как оппоненты намеренно делали ставку на обострение, действуя через своих прокси.Поэтому России всё равно не удалось бы отсидеться, хотя 8 лет между 2014 по 2022 годами как раз были периодом подготовки.Таким образом, размышляя об экономических приобретениях СВО, необходимо помнить о внеэкономических причинах её начала, отдавая себе отчёт в том, что экономические приобретения — бонус к достижению политических целей.И если отложить в сторону экономику, к которой ещё вернёмся, то СВО направлена на достижение ряда целей.Во-первых, — принудить США и ЕС к признанию за Россией права на собственную сферу влияния через силовую остановку экспансии НАТО на Восток. Именно с требования к НАТО об откате на границы 1999 года в 2021 году начались манёвры и учения ВС РФ, в ходе которых западная пресса неоднократно предупреждала об угрозе для Украины. Однако в итоге принудить США и ЕС не удалось, а операция превратилась в комплексный бунт против миропорядка, основанного на правилах.Во-вторых, вернуть в сферу влияния Украину, сбросив её до "заводских" настроек, отменив принятые после 2014 года изменения в законодательство. В качестве инструмента достижения этой цели предполагалось "припугнуть" киевскую власть, инициировав госпереворот. Но отбить "украденную" в 2014 году европейцами Украину не получилось и пришлось переходить от СВО 1.0 как операции по поддержке госпереворота к СВО 2.0 как борьбе на истощение.В-третьих, необходимо было сохранить лицо: всем (за исключением разве что несистемных либералов) было понятно, что дипломатическими способами решить вопрос Донбасса невозможно — Киеву и США с ЕС это было неинтересно. Там готовились бить по России посредством Украины. Поэтому драка была неизбежна и бить предпочли первыми.И, в связи с этим стоит отметить важнейший аспект. Россия никогда за свою историю не была организационным и техническим лидером. Технологии, в том числе военные (флот, авиация, беспилотие и так далее) приходилось импортировать, организационные структуры создавались с привлечением иностранцев (в имперской армии было крайне много офицеров-европейцев). Многие сферы — особенно связь и разведка — хромают до сих пор несмотря на почти 4 года СВО.Россию спасали её размеры, которые обеспечивали стратегическую глубину, позволявшую куда лучше организованным и вооружённым европейцам раз за разом теряться на бескрайних просторах страны. Так "потерялись" французы под руководством Наполеона и немцы во главе с Гитлером. Но после 1991 года фактор стратегической глубины был сильно нивелирован. На западном направлении остался лишь белорусский "балкон", а юго-западное направление превратилось в брешь, которую лишь в малой степени прикрывали Крым и республики Донбасса.В то же время, как показали минувшие годы, увенчайся готовящаяся ВСУ операция по возвращению под свой контроль территорий ЛНР и ДНР, выбить ВСУ из агломераций было бы невероятно сложно. Зато Украина могла бы угрожать важнейшим транспортным коридорам, обеспечивающим связь между федеральными округами — ЦФО и СФО с КФО. Главная автодорога — Трасса М4 "Дон". Важнейшая (и единственная) железнодорожная магистраль, связывающая ЦФО с ЮФО, также проходит вблизи границы с Украиной. Там же проходит магистральный газопровод из центральной в южную Россию.С учётом нестабильного Закавказья приближение Украины к важнейшим коммуникациям сделало бы Россию максимально уязвимой.Чем именно закончится СВО — официальным признанием российской победы или её вынужденным молчаливым принятием — неизвестно. Но промежуточные внеэкономические итоги спецоперации уже можно зафиксировать.Россия:1. Сохранила лицо на мировой арене, показав решительность и упорство в отстаивании своих интересов, выпрыгнув из кастрюли, в которой её варили десятилетиями;2. Обезопасила свои южные границы и коммуникации, однако ценой запуска процесса милитаризации Европы и втягивания в НАТО прежде нейтральных стран;3. Предотвратила появление новых стран, чьи власти желали бы воевать с Россией — примеры Украины является крайне демотивирующим;4. Проявила прагматизм в отношении своих союзников и соседей, что позволило выровнить отношения с Грузией, чьи власти показывают невиданный ранее пример прагматизации;5. Сделала заявку на готовность принуждать своих врагов силой к учёту своих интересов.А в следующем тексте автор вернётся к экономическим приобретениям СВО.Подробнее о приобретениях России по результатам СВО - в статье "Доктор сказал в морг. Почему ЕС хочет конфисковать российские ЗВР"
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/16/1065725385_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69de84c4c6cad50a8bfe0a45b5847b4f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, гайдар, украина, джо байден, сша, адольф гитлер, вооруженные силы украины, нато, ес
Эксклюзив, СВО, Гайдар, Украина, Джо Байден, США, Адольф Гитлер, Вооруженные силы Украины, НАТО, ЕС

Дебет и кредит СВО: политический аспект

06:20 20.11.2025 (обновлено: 06:33 20.11.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО в ДНР
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
Все материалы
Свыше 591 км2 территории Украины освободили ВС России в октябре 2025 года, что эквивалентно площади российского Воронежа. Освобождение даётся через кровь, пот и невероятные разрушения на местности. В этих условиях будет не лишним в очередной раз вспомнить, ради чего и за что идёт борьба.
Начинать систематизацию приобретений и утрат принято с экономики, однако стоит быть честными: СВО начиналась не ради экономики. С точки зрения вульгарной экономики нет ничего хуже СВО так как она:
1. Лишила Россию места в мировом разделении труда, выстраивавшемся десятилетиями стараниями США и Европы;
2. Ухудшила, а в ряде случаев и вовсе сделала невозможным осуществление внешнеэкономической деятельности;
3. Привела к колоссальному и непроизводительному расходованию денежных средств на ведение боевых действий.
Проще говоря, если смотреть на мир глазами живого Чубайса или покойного Гайдара, то СВО — это экономическая катастрофа и бессмысленный бунт против миропорядка, основанного на правилах, ухудшающая условия для России на десятилетия вперёд.
Однако такой подход верен лишь с точки зрения вульгарной экономики, предельно однобокий и не учитывает целый комплекс факторов.
Во-первых, принципиально место России в мировом разделении труда от СВО не изменилось: мы как были поставщиком энергии (топливо и продовольствие), так ими и остались. Изменились лишь потоки этой самой энергии. Она стала доступнее для развивающихся стран и дороже для тех стран, которые мы по инерции называем развитыми. Строго говоря, мы потеряли часть прибыли, а наша упущенная выгода отчасти перетекла в Индию с Китаем и другие страны, чьи власти сохранили рабочие отношения с Россией. А всё, что было критически важного из технологий Россия либо вынуждена разрабатывать сама, либо покупает в Азии — Запад технологиями делиться не слишком желал.
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
Во-вторых, условия осуществления внешнеэкономической деятельности для России с годами становились бы хуже и без СВО. Безусловно, бизнес не попал бы под тотальные санкции, однако деглобализация началась не 24 февраля 2022 года. США с 2019 года парализовали работу апелляционного органа ВТО, сделав невозможным оспаривание торговых ограничений и при Байдене подход США по этому вопросу не изменился. Европа ещё в 2021 году твёрдо решила внедрять механизм трансграничного углеродного регулирования, который затруднил бы России экспорт энергоёмкой продукции на рынок ЕС. В США от смены президентов отношение к КНР не меняется, а в ЕС перемены в Еврокомиссии никак не способствуют росту субъектности ЕС на мировой арене. Возвышение Китая является абсолютно закономерным процессом. В общем, торговые войны Запада против не Запада были неизбежны — у них объективные причины.
В-третьих, вина России в приграничных кризисах состоит в том, что она до последнего пыталась решить их дипломатическим путём в рамках международного права, тогда как оппоненты намеренно делали ставку на обострение, действуя через своих прокси.
Поэтому России всё равно не удалось бы отсидеться, хотя 8 лет между 2014 по 2022 годами как раз были периодом подготовки.
Таким образом, размышляя об экономических приобретениях СВО, необходимо помнить о внеэкономических причинах её начала, отдавая себе отчёт в том, что экономические приобретения — бонус к достижению политических целей.
И если отложить в сторону экономику, к которой ещё вернёмся, то СВО направлена на достижение ряда целей.
Во-первых, — принудить США и ЕС к признанию за Россией права на собственную сферу влияния через силовую остановку экспансии НАТО на Восток. Именно с требования к НАТО об откате на границы 1999 года в 2021 году начались манёвры и учения ВС РФ, в ходе которых западная пресса неоднократно предупреждала об угрозе для Украины. Однако в итоге принудить США и ЕС не удалось, а операция превратилась в комплексный бунт против миропорядка, основанного на правилах.
Во-вторых, вернуть в сферу влияния Украину, сбросив её до "заводских" настроек, отменив принятые после 2014 года изменения в законодательство. В качестве инструмента достижения этой цели предполагалось "припугнуть" киевскую власть, инициировав госпереворот. Но отбить "украденную" в 2014 году европейцами Украину не получилось и пришлось переходить от СВО 1.0 как операции по поддержке госпереворота к СВО 2.0 как борьбе на истощение.
В-третьих, необходимо было сохранить лицо: всем (за исключением разве что несистемных либералов) было понятно, что дипломатическими способами решить вопрос Донбасса невозможно — Киеву и США с ЕС это было неинтересно. Там готовились бить по России посредством Украины. Поэтому драка была неизбежна и бить предпочли первыми.
И, в связи с этим стоит отметить важнейший аспект. Россия никогда за свою историю не была организационным и техническим лидером. Технологии, в том числе военные (флот, авиация, беспилотие и так далее) приходилось импортировать, организационные структуры создавались с привлечением иностранцев (в имперской армии было крайне много офицеров-европейцев). Многие сферы — особенно связь и разведка — хромают до сих пор несмотря на почти 4 года СВО.
Россию спасали её размеры, которые обеспечивали стратегическую глубину, позволявшую куда лучше организованным и вооружённым европейцам раз за разом теряться на бескрайних просторах страны. Так "потерялись" французы под руководством Наполеона и немцы во главе с Гитлером. Но после 1991 года фактор стратегической глубины был сильно нивелирован. На западном направлении остался лишь белорусский "балкон", а юго-западное направление превратилось в брешь, которую лишь в малой степени прикрывали Крым и республики Донбасса.
В то же время, как показали минувшие годы, увенчайся готовящаяся ВСУ операция по возвращению под свой контроль территорий ЛНР и ДНР, выбить ВСУ из агломераций было бы невероятно сложно. Зато Украина могла бы угрожать важнейшим транспортным коридорам, обеспечивающим связь между федеральными округами — ЦФО и СФО с КФО. Главная автодорога — Трасса М4 "Дон". Важнейшая (и единственная) железнодорожная магистраль, связывающая ЦФО с ЮФО, также проходит вблизи границы с Украиной. Там же проходит магистральный газопровод из центральной в южную Россию.
С учётом нестабильного Закавказья приближение Украины к важнейшим коммуникациям сделало бы Россию максимально уязвимой.
Чем именно закончится СВО — официальным признанием российской победы или её вынужденным молчаливым принятием — неизвестно. Но промежуточные внеэкономические итоги спецоперации уже можно зафиксировать.
Россия:
1. Сохранила лицо на мировой арене, показав решительность и упорство в отстаивании своих интересов, выпрыгнув из кастрюли, в которой её варили десятилетиями;
2. Обезопасила свои южные границы и коммуникации, однако ценой запуска процесса милитаризации Европы и втягивания в НАТО прежде нейтральных стран;
3. Предотвратила появление новых стран, чьи власти желали бы воевать с Россией — примеры Украины является крайне демотивирующим;
4. Проявила прагматизм в отношении своих союзников и соседей, что позволило выровнить отношения с Грузией, чьи власти показывают невиданный ранее пример прагматизации;
5. Сделала заявку на готовность принуждать своих врагов силой к учёту своих интересов.
А в следующем тексте автор вернётся к экономическим приобретениям СВО.
Подробнее о приобретениях России по результатам СВО - в статье "Доктор сказал в морг. Почему ЕС хочет конфисковать российские ЗВР"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСВОГайдарУкраинаДжо БайденСШААдольф ГитлерВооруженные силы УкраиныНАТОЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:03Трамп подписал законопроект об обнародовании файлов Эпштейна
07:41Трамп одобрил план по решению конфликта на Украине из 28 пунктов - NBC
07:23Пожар на предприятии, взрывы. ПВО расправилась с 65 вражескими дронами над Россией
07:00Георгий Бовт: Свержение Зеленского не приведет к миру, потому что сами украинцы все еще готовы воевать
06:45Тайный план Трампа, фантомное оружие Зеленского и победа России. Украина в международном контексте
06:44Между "капитуляцией" и обвинениями в коррупции. Что говорят на Украине о визите Зеленского в Турцию
06:30Станислав Стремидловский: Создать самую мощную армию в Европе полякам мешает их национальный характер
06:25"Профессиональный предатель", повторяющий путь Зеленского. Глава финансового комитета Даниил Гетманцев
06:24Новый поворот теракта в Польше. Варшава и Киев будут вместе бороться с… гражданами Украины
06:20Дебет и кредит СВО: политический аспект
06:15Критикует коррупцию и антикоррупционеров. Чем занимается лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко
06:10"Появится огромное количество мразей". Эксперты, политики и военные о перспективах Украины
06:00"Сначала надо спихнуть Зеленского": Ищенко рассказал, возможны ли выборы на Украине
05:45"Охотятся за всеми": Геннадий Алехин рассказал о тотальном прессинге с помощью FPV-дронов
05:30"Лично на Трампа никакого компромата нет": американист о скандальном архиве Джеффри Эпштейна
05:20Гарантированно уничтожает блиндаж: полковник Алехин о дронах, способных "таскать" мины ТМ-62
05:00"Европейцы ни цента не отправили": Дробницкий рассказал, кто платит за оружие для Украины
05:00Ищенко: Запад расколот по Украине, но един в желании не допустить победы России
04:50Бьет там, где враг не ожидает: военный эксперт раскрыл, как российская "Заноза" кошмарит ВСУ
04:40"Росатом" построит АЭС: Игорь Юшков о долгосрочных проектах России и Казахстана
Лента новостейМолния