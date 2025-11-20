Дебет и кредит СВО: политический аспект

https://ukraina.ru/20251120/debet-i-kredit-svo-politicheskiy-aspekt-1071863952.html

Свыше 591 км2 территории Украины освободили ВС России в октябре 2025 года, что эквивалентно площади российского Воронежа. Освобождение даётся через кровь, пот и невероятные разрушения на местности. В этих условиях будет не лишним в очередной раз вспомнить, ради чего и за что идёт борьба.

Начинать систематизацию приобретений и утрат принято с экономики, однако стоит быть честными: СВО начиналась не ради экономики. С точки зрения вульгарной экономики нет ничего хуже СВО так как она:1. Лишила Россию места в мировом разделении труда, выстраивавшемся десятилетиями стараниями США и Европы;2. Ухудшила, а в ряде случаев и вовсе сделала невозможным осуществление внешнеэкономической деятельности;3. Привела к колоссальному и непроизводительному расходованию денежных средств на ведение боевых действий.Проще говоря, если смотреть на мир глазами живого Чубайса или покойного Гайдара, то СВО — это экономическая катастрофа и бессмысленный бунт против миропорядка, основанного на правилах, ухудшающая условия для России на десятилетия вперёд.Однако такой подход верен лишь с точки зрения вульгарной экономики, предельно однобокий и не учитывает целый комплекс факторов.Во-первых, принципиально место России в мировом разделении труда от СВО не изменилось: мы как были поставщиком энергии (топливо и продовольствие), так ими и остались. Изменились лишь потоки этой самой энергии. Она стала доступнее для развивающихся стран и дороже для тех стран, которые мы по инерции называем развитыми. Строго говоря, мы потеряли часть прибыли, а наша упущенная выгода отчасти перетекла в Индию с Китаем и другие страны, чьи власти сохранили рабочие отношения с Россией. А всё, что было критически важного из технологий Россия либо вынуждена разрабатывать сама, либо покупает в Азии — Запад технологиями делиться не слишком желал.Во-вторых, условия осуществления внешнеэкономической деятельности для России с годами становились бы хуже и без СВО. Безусловно, бизнес не попал бы под тотальные санкции, однако деглобализация началась не 24 февраля 2022 года. США с 2019 года парализовали работу апелляционного органа ВТО, сделав невозможным оспаривание торговых ограничений и при Байдене подход США по этому вопросу не изменился. Европа ещё в 2021 году твёрдо решила внедрять механизм трансграничного углеродного регулирования, который затруднил бы России экспорт энергоёмкой продукции на рынок ЕС. В США от смены президентов отношение к КНР не меняется, а в ЕС перемены в Еврокомиссии никак не способствуют росту субъектности ЕС на мировой арене. Возвышение Китая является абсолютно закономерным процессом. В общем, торговые войны Запада против не Запада были неизбежны — у них объективные причины.В-третьих, вина России в приграничных кризисах состоит в том, что она до последнего пыталась решить их дипломатическим путём в рамках международного права, тогда как оппоненты намеренно делали ставку на обострение, действуя через своих прокси.Поэтому России всё равно не удалось бы отсидеться, хотя 8 лет между 2014 по 2022 годами как раз были периодом подготовки.Таким образом, размышляя об экономических приобретениях СВО, необходимо помнить о внеэкономических причинах её начала, отдавая себе отчёт в том, что экономические приобретения — бонус к достижению политических целей.И если отложить в сторону экономику, к которой ещё вернёмся, то СВО направлена на достижение ряда целей.Во-первых, — принудить США и ЕС к признанию за Россией права на собственную сферу влияния через силовую остановку экспансии НАТО на Восток. Именно с требования к НАТО об откате на границы 1999 года в 2021 году начались манёвры и учения ВС РФ, в ходе которых западная пресса неоднократно предупреждала об угрозе для Украины. Однако в итоге принудить США и ЕС не удалось, а операция превратилась в комплексный бунт против миропорядка, основанного на правилах.Во-вторых, вернуть в сферу влияния Украину, сбросив её до "заводских" настроек, отменив принятые после 2014 года изменения в законодательство. В качестве инструмента достижения этой цели предполагалось "припугнуть" киевскую власть, инициировав госпереворот. Но отбить "украденную" в 2014 году европейцами Украину не получилось и пришлось переходить от СВО 1.0 как операции по поддержке госпереворота к СВО 2.0 как борьбе на истощение.В-третьих, необходимо было сохранить лицо: всем (за исключением разве что несистемных либералов) было понятно, что дипломатическими способами решить вопрос Донбасса невозможно — Киеву и США с ЕС это было неинтересно. Там готовились бить по России посредством Украины. Поэтому драка была неизбежна и бить предпочли первыми.И, в связи с этим стоит отметить важнейший аспект. Россия никогда за свою историю не была организационным и техническим лидером. Технологии, в том числе военные (флот, авиация, беспилотие и так далее) приходилось импортировать, организационные структуры создавались с привлечением иностранцев (в имперской армии было крайне много офицеров-европейцев). Многие сферы — особенно связь и разведка — хромают до сих пор несмотря на почти 4 года СВО.Россию спасали её размеры, которые обеспечивали стратегическую глубину, позволявшую куда лучше организованным и вооружённым европейцам раз за разом теряться на бескрайних просторах страны. Так "потерялись" французы под руководством Наполеона и немцы во главе с Гитлером. Но после 1991 года фактор стратегической глубины был сильно нивелирован. На западном направлении остался лишь белорусский "балкон", а юго-западное направление превратилось в брешь, которую лишь в малой степени прикрывали Крым и республики Донбасса.В то же время, как показали минувшие годы, увенчайся готовящаяся ВСУ операция по возвращению под свой контроль территорий ЛНР и ДНР, выбить ВСУ из агломераций было бы невероятно сложно. Зато Украина могла бы угрожать важнейшим транспортным коридорам, обеспечивающим связь между федеральными округами — ЦФО и СФО с КФО. Главная автодорога — Трасса М4 "Дон". Важнейшая (и единственная) железнодорожная магистраль, связывающая ЦФО с ЮФО, также проходит вблизи границы с Украиной. Там же проходит магистральный газопровод из центральной в южную Россию.С учётом нестабильного Закавказья приближение Украины к важнейшим коммуникациям сделало бы Россию максимально уязвимой.Чем именно закончится СВО — официальным признанием российской победы или её вынужденным молчаливым принятием — неизвестно. Но промежуточные внеэкономические итоги спецоперации уже можно зафиксировать.Россия:1. Сохранила лицо на мировой арене, показав решительность и упорство в отстаивании своих интересов, выпрыгнув из кастрюли, в которой её варили десятилетиями;2. Обезопасила свои южные границы и коммуникации, однако ценой запуска процесса милитаризации Европы и втягивания в НАТО прежде нейтральных стран;3. Предотвратила появление новых стран, чьи власти желали бы воевать с Россией — примеры Украины является крайне демотивирующим;4. Проявила прагматизм в отношении своих союзников и соседей, что позволило выровнить отношения с Грузией, чьи власти показывают невиданный ранее пример прагматизации;5. Сделала заявку на готовность принуждать своих врагов силой к учёту своих интересов.А в следующем тексте автор вернётся к экономическим приобретениям СВО.Подробнее о приобретениях России по результатам СВО - в статье "Доктор сказал в морг. Почему ЕС хочет конфисковать российские ЗВР"

