Враг теряет боеспособность: Анпилогов о судьбе окруженных под Купянском бригад ВСУ

Враг теряет боеспособность: Анпилогов о судьбе окруженных под Купянском бригад ВСУ

Остатки нескольких украинских бригад, включая элитные части, оказались в ловушке на восточном берегу Оскола под Купянском. Их снабжение парализовано, а боеспособность быстро падает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

На днях Минобороны РФ сообщило о полном освобождении самого Купянска, но ВСУ еще удерживают оборонительные позиции на восточном берегу Оскола в районе Купянск-Узлового, Куриловки и Ковшаровки.Отвечая на вопрос о ситуации под Купянском, где противник еще удерживает позиции, эксперт подтвердил их безнадежное положение. "Это да. Но все коммуникации через Оскол уже контролируются с помощью дронов и при необходимости могут обстреливаться из "Торнадо-С". Снабжение и вывоз раненых этой заоскольской группировки ВСУ крайне затруднены, поэтому она быстро теряет свою боеспособность", — констатировал Анпилогов.Он уточнил, какие части ВСУ находятся в ловушке. "Хотя изначально там у противника находилось до четырех бригад (не в полном составе, а раздерганных по батальонам). В том числе 1-й президентский полк и остатки 3-й штурмовой бригады – убежденных нацистов, которые найдут здесь бесславный конец", — заявил эксперт.После ликвидации плацдарма ВСУ для ВС РФ откроется путь для дальнейшего наступления. "И когда этот плацдарм на восточном берегу Оскола будет ликвидирован, у нас откроется прямая на Балаклею, чтобы с севера заходить на Изюм и формировать охват Славянска и Краматорска, расположенных чуть южнее", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в Красноармейске (Покровск) — в статье Павла Котова "Кошмарная ситуация для Украины. Как российская армия продвигается в Покровске" на сайте Украина.ру.

