Враг теряет боеспособность: Анпилогов о судьбе окруженных под Купянском бригад ВСУ - 28.11.2025
https://ukraina.ru/20251128/vrag-teryaet-boesposobnost-anpilogov-o-sudbe-okruzhennykh-pod-kupyanskom-brigad-vsu-1072285272.html
Враг теряет боеспособность: Анпилогов о судьбе окруженных под Купянском бригад ВСУ
Остатки нескольких украинских бригад, включая элитные части, оказались в ловушке на восточном берегу Оскола под Купянском. Их снабжение парализовано, а боеспособность быстро падает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-11-28T05:20
2025-11-28T05:20
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070472635_0:0:2035:1145_1920x0_80_0_0_df39a4c64d8dc36dab8d1e265857efe9.jpg
На днях Минобороны РФ сообщило о полном освобождении самого Купянска, но ВСУ еще удерживают оборонительные позиции на восточном берегу Оскола в районе Купянск-Узлового, Куриловки и Ковшаровки.Отвечая на вопрос о ситуации под Купянском, где противник еще удерживает позиции, эксперт подтвердил их безнадежное положение. "Это да. Но все коммуникации через Оскол уже контролируются с помощью дронов и при необходимости могут обстреливаться из "Торнадо-С". Снабжение и вывоз раненых этой заоскольской группировки ВСУ крайне затруднены, поэтому она быстро теряет свою боеспособность", — констатировал Анпилогов.Он уточнил, какие части ВСУ находятся в ловушке. "Хотя изначально там у противника находилось до четырех бригад (не в полном составе, а раздерганных по батальонам). В том числе 1-й президентский полк и остатки 3-й штурмовой бригады – убежденных нацистов, которые найдут здесь бесславный конец", — заявил эксперт.После ликвидации плацдарма ВСУ для ВС РФ откроется путь для дальнейшего наступления. "И когда этот плацдарм на восточном берегу Оскола будет ликвидирован, у нас откроется прямая на Балаклею, чтобы с севера заходить на Изюм и формировать охват Славянска и Краматорска, расположенных чуть южнее", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в Красноармейске (Покровск) — в статье Павла Котова "Кошмарная ситуация для Украины. Как российская армия продвигается в Покровске" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
новости, оскол, россия, купянск, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру, славянск, краматорск, наступление вс рф
Новости, Оскол, Россия, Купянск, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Славянск, Краматорск, наступление ВС РФ

Остатки нескольких украинских бригад, включая элитные части, оказались в ловушке на восточном берегу Оскола под Купянском. Их снабжение парализовано, а боеспособность быстро падает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
На днях Минобороны РФ сообщило о полном освобождении самого Купянска, но ВСУ еще удерживают оборонительные позиции на восточном берегу Оскола в районе Купянск-Узлового, Куриловки и Ковшаровки.
Отвечая на вопрос о ситуации под Купянском, где противник еще удерживает позиции, эксперт подтвердил их безнадежное положение.
"Это да. Но все коммуникации через Оскол уже контролируются с помощью дронов и при необходимости могут обстреливаться из "Торнадо-С". Снабжение и вывоз раненых этой заоскольской группировки ВСУ крайне затруднены, поэтому она быстро теряет свою боеспособность", — констатировал Анпилогов.
Он уточнил, какие части ВСУ находятся в ловушке. "Хотя изначально там у противника находилось до четырех бригад (не в полном составе, а раздерганных по батальонам). В том числе 1-й президентский полк и остатки 3-й штурмовой бригады – убежденных нацистов, которые найдут здесь бесславный конец", — заявил эксперт.
После ликвидации плацдарма ВСУ для ВС РФ откроется путь для дальнейшего наступления. "И когда этот плацдарм на восточном берегу Оскола будет ликвидирован, у нас откроется прямая на Балаклею, чтобы с севера заходить на Изюм и формировать охват Славянска и Краматорска, расположенных чуть южнее", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в Красноармейске (Покровск) — в статье Павла Котова "Кошмарная ситуация для Украины. Как российская армия продвигается в Покровске" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния