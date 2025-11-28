https://ukraina.ru/20251128/ugroza-stolitse-povrezhdennye-doma-pvo-nochyu-sbila-pochti-140-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1072314459.html

Угроза столице, поврежденные дома. ПВО ночью сбила почти 140 вражеских дронов над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 136 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны, передает 28 ноября телеграм-канал Украина.ру

Из них 46 уничтожили над территорией Ростовской области, 30 – над Саратовской областью, 29 над Крымом, шесть над Брянской, пять над Волгоградской, по два над Воронежской областью и территорией Московского региона, по одному над Курской и Калужской областями, 12 - над акваторией Черного моря, два над акваторией Азовского моря.Мэр столицы Сергей Собянин на платформе Max подтвердил уничтожение двух летевших на Москву беспилотников. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что от дронов ВСУ никто не пострадал, в одном муниципалитете обломки БПЛА при падении посекли кровлю жилого дома, в другом - повреждено остекление АЗС.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что атаку дронов отразили в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, Шахтах и Таганроге.Он отметил, что в Шахтах из-за падения БПЛА повреждено несколько автомашин, а также технический этаж, выбиты стекла в окнах и на балконах пятиэтажного дома, из квартир были выведены все жильцы, после проверки помещений саперами люди вернулись домой. Кроме того, в Таганроге осколками дронов разбита веранда и стекла в окнах двух частных домов. Люди не пострадали.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

