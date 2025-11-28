Угроза столице, поврежденные дома. ПВО ночью сбила почти 140 вражеских дронов над Россией - 28.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251128/ugroza-stolitse-povrezhdennye-doma-pvo-nochyu-sbila-pochti-140-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1072314459.html
Угроза столице, поврежденные дома. ПВО ночью сбила почти 140 вражеских дронов над Россией
Угроза столице, поврежденные дома. ПВО ночью сбила почти 140 вражеских дронов над Россией - 28.11.2025 Украина.ру
Угроза столице, поврежденные дома. ПВО ночью сбила почти 140 вражеских дронов над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 136 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны, передает 28 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-28T07:49
2025-11-28T07:52
новости
россия
сергей собянин
ростовская область
воронежская область
минобороны
украина.ру
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 46 уничтожили над территорией Ростовской области, 30 – над Саратовской областью, 29 над Крымом, шесть над Брянской, пять над Волгоградской, по два над Воронежской областью и территорией Московского региона, по одному над Курской и Калужской областями, 12 - над акваторией Черного моря, два над акваторией Азовского моря.Мэр столицы Сергей Собянин на платформе Max подтвердил уничтожение двух летевших на Москву беспилотников. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что от дронов ВСУ никто не пострадал, в одном муниципалитете обломки БПЛА при падении посекли кровлю жилого дома, в другом - повреждено остекление АЗС.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что атаку дронов отразили в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, Шахтах и Таганроге.Он отметил, что в Шахтах из-за падения БПЛА повреждено несколько автомашин, а также технический этаж, выбиты стекла в окнах и на балконах пятиэтажного дома, из квартир были выведены все жильцы, после проверки помещений саперами люди вернулись домой. Кроме того, в Таганроге осколками дронов разбита веранда и стекла в окнах двух частных домов. Люди не пострадали.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
ростовская область
воронежская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сергей собянин, ростовская область, воронежская область, минобороны, украина.ру, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Сергей Собянин, Ростовская область, Воронежская область, Минобороны, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Угроза столице, поврежденные дома. ПВО ночью сбила почти 140 вражеских дронов над Россией

07:49 28.11.2025 (обновлено: 07:52 28.11.2025)
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 136 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны, передает 28 ноября телеграм-канал Украина.ру
Из них 46 уничтожили над территорией Ростовской области, 30 – над Саратовской областью, 29 над Крымом, шесть над Брянской, пять над Волгоградской, по два над Воронежской областью и территорией Московского региона, по одному над Курской и Калужской областями, 12 - над акваторией Черного моря, два над акваторией Азовского моря.
Мэр столицы Сергей Собянин на платформе Max подтвердил уничтожение двух летевших на Москву беспилотников. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что от дронов ВСУ никто не пострадал, в одном муниципалитете обломки БПЛА при падении посекли кровлю жилого дома, в другом - повреждено остекление АЗС.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что атаку дронов отразили в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, Шахтах и Таганроге.
Он отметил, что в Шахтах из-за падения БПЛА повреждено несколько автомашин, а также технический этаж, выбиты стекла в окнах и на балконах пятиэтажного дома, из квартир были выведены все жильцы, после проверки помещений саперами люди вернулись домой. Кроме того, в Таганроге осколками дронов разбита веранда и стекла в окнах двух частных домов. Люди не пострадали.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСергей СобянинРостовская областьВоронежская областьМинобороныУкраина.руВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22Сотни жилых помещений повреждены атакой БПЛА ВСУ - мэр Новороссийска
16:20Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине
16:18"Чёрная пятница" Ермака. Сможет ли сохранить власть Зеленский?
16:15Василь Вакаров: США указали Ермаку на место, а депутаты Рады скоро побегут в Москву договариваться
16:00Глава СВР в Анкаре обсуждал проблему Украины, Москва изучит присвоение Бельгией денег РФ. Новости к 16.00
16:00Наступление на Запорожском направлении: российские войска создают угрозу окружения Орехова
16:00Киевский "Аристотель" Иннокентий (Гизель) и его "Синопсис"
15:45Бандеровский террор: Как на Украине травят трёхлетних детей за русскую речь
15:28Будапешт готов принять саммит Россия-США: Путин оценил мирные инициативы Венгрии
15:25Отключение интернета помешало защите от БПЛА ВСУ - губернатор Белгородской области
15:24Лондон в истерике: Путин чётко обозначил условия мира, и Британии это не нравится
15:03Российские войска в 15 км от Славянска: создан плацдарм для решающего штурма
14:52Российский разработчик научился управлять голубями, как дронами
14:4128 ноября 2025 года, утренний эфир
14:35Обыск у главы Офиса президента Украины может обрушить всю властную пирамиду
14:25Тактический успех под Красным Лиманом и его стратегическое значение
14:19НАБУ готовится объявить подозрение Ермаку — СМИ
14:17Занимательное краснолиниеведение. Во что упираются миротворческие инициативы
14:06Виктор Орбан в Москве: Венгрия готова стать площадкой для мирных переговоров по Украине
14:00Пропаганда отчаяния: The Economist призывает Запад к "горячей" войне с Россией
Лента новостейМолния