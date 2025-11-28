https://ukraina.ru/20251128/sotni-zhilykh-pomescheniy-povrezhdeny-atakoy-bpla-vsu---mer-novorossiyska-1072343836.html

Сотни жилых помещений повреждены атакой БПЛА ВСУ - мэр Новороссийска

Сотни жилых помещений повреждены атакой БПЛА ВСУ - мэр Новороссийска - 28.11.2025 Украина.ру

Сотни жилых помещений повреждены атакой БПЛА ВСУ - мэр Новороссийска

Сотни квартир и десятки частных домовладений пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в ночь на 25 ноября. Об этом 28 ноября сообщил в своём телеграм-канале глава муниципального образования город-герой Новороссийск Андрей Кравченко

2025-11-28T16:22

2025-11-28T16:22

2025-11-28T16:22

новости

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

вооруженные силы украины

россия

украина

бпла

атака бпла

бпла сегодня

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1c/1072344502_0:96:1020:670_1920x0_80_0_0_e35065ef5e115b58c3238e55557924c6.jpg

Промежуточная информация о ликвидации последствий атаки беспилотников на Новороссийск 25 ноября на сегодняшний день:сообщил, что комиссия в составе 13 рабочих групп ежедневно проводит осмотр пострадавших объектов для установления факта утраты имущества первой необходимости, а также производит замеры окон для дальнейшего застекления. "На данный момент обследовано 275 объектов жилого фонда, в которых проживает 701 человек, - рассказал Кравченко. - Всего повреждены 34 МКД и 227 квартир, 48 частных домовладений. Преимущественно ущерб нанесен фасадам зданий, балконам, стеклопакетам и внутренней отделке жилых комнат". Мэр Новороссийска отметил, что наиболее серьезные повреждения получили многоквартирные дома Южного района города-героя.Он сообщил, что все дома подключены к инженерными коммуникациям. Ведутся восстановительные работы, в которых оказывают помощь представители бизнеса."В администрациях внутригородских районов продолжается приём необходимой документации от жителей. Формируются личные дела семей и списки пострадавших для выплат компенсаций, - рассказал градоначальник в своём телеграм-канале. БПЛА ВСУ атаковали Новороссийск в ночь на 25 ноября. Первоначально сообщалось о четырёх раненых, масштабы разрушений уточнялись.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре НАТО готовится к большой войне. Россия диктует её условия. Хроника событий на 13:00 28 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

новороссийск

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), вооруженные силы украины, россия, украина, бпла, атака бпла, бпла сегодня, всу, мирные жители, военные преступления, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, восстановление