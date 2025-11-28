Сотни жилых помещений повреждены атакой БПЛА ВСУ - мэр Новороссийска - 28.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251128/sotni-zhilykh-pomescheniy-povrezhdeny-atakoy-bpla-vsu---mer-novorossiyska-1072343836.html
Сотни жилых помещений повреждены атакой БПЛА ВСУ - мэр Новороссийска
Сотни жилых помещений повреждены атакой БПЛА ВСУ - мэр Новороссийска - 28.11.2025 Украина.ру
Сотни жилых помещений повреждены атакой БПЛА ВСУ - мэр Новороссийска
Сотни квартир и десятки частных домовладений пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в ночь на 25 ноября. Об этом 28 ноября сообщил в своём телеграм-канале глава муниципального образования город-герой Новороссийск Андрей Кравченко
2025-11-28T16:22
2025-11-28T16:22
Промежуточная информация о ликвидации последствий атаки беспилотников на Новороссийск 25 ноября на сегодняшний день:сообщил, что комиссия в составе 13 рабочих групп ежедневно проводит осмотр пострадавших объектов для установления факта утраты имущества первой необходимости, а также производит замеры окон для дальнейшего застекления. "На данный момент обследовано 275 объектов жилого фонда, в которых проживает 701 человек, - рассказал Кравченко. - Всего повреждены 34 МКД и 227 квартир, 48 частных домовладений. Преимущественно ущерб нанесен фасадам зданий, балконам, стеклопакетам и внутренней отделке жилых комнат". Мэр Новороссийска отметил, что наиболее серьезные повреждения получили многоквартирные дома Южного района города-героя.Он сообщил, что все дома подключены к инженерными коммуникациям. Ведутся восстановительные работы, в которых оказывают помощь представители бизнеса."В администрациях внутригородских районов продолжается приём необходимой документации от жителей. Формируются личные дела семей и списки пострадавших для выплат компенсаций, - рассказал градоначальник в своём телеграм-канале. БПЛА ВСУ атаковали Новороссийск в ночь на 25 ноября. Первоначально сообщалось о четырёх раненых, масштабы разрушений уточнялись.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре НАТО готовится к большой войне. Россия диктует её условия. Хроника событий на 13:00 28 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), вооруженные силы украины, россия, украина, бпла, атака бпла, бпла сегодня, всу, мирные жители, военные преступления, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, восстановление
Новости, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, БПЛА, атака БПЛА, БПЛА сегодня, ВСУ, мирные жители, Военные преступления, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, восстановление

Сотни жилых помещений повреждены атакой БПЛА ВСУ - мэр Новороссийска

16:22 28.11.2025
 
© Фото : Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска
- РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска
Сотни квартир и десятки частных домовладений пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в ночь на 25 ноября. Об этом 28 ноября сообщил в своём телеграм-канале глава муниципального образования город-герой Новороссийск Андрей Кравченко
Промежуточная информация о ликвидации последствий атаки беспилотников на Новороссийск 25 ноября на сегодняшний день:
сообщил, что комиссия в составе 13 рабочих групп ежедневно проводит осмотр пострадавших объектов для установления факта утраты имущества первой необходимости, а также производит замеры окон для дальнейшего застекления.
"На данный момент обследовано 275 объектов жилого фонда, в которых проживает 701 человек, - рассказал Кравченко. - Всего повреждены 34 МКД и 227 квартир, 48 частных домовладений. Преимущественно ущерб нанесен фасадам зданий, балконам, стеклопакетам и внутренней отделке жилых комнат".
Мэр Новороссийска отметил, что наиболее серьезные повреждения получили многоквартирные дома Южного района города-героя.
Он сообщил, что все дома подключены к инженерными коммуникациям. Ведутся восстановительные работы, в которых оказывают помощь представители бизнеса.
"В администрациях внутригородских районов продолжается приём необходимой документации от жителей. Формируются личные дела семей и списки пострадавших для выплат компенсаций, - рассказал градоначальник в своём телеграм-канале.
БПЛА ВСУ атаковали Новороссийск в ночь на 25 ноября. Первоначально сообщалось о четырёх раненых, масштабы разрушений уточнялись.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре НАТО готовится к большой войне. Россия диктует её условия. Хроника событий на 13:00 28 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
