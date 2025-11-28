https://ukraina.ru/20251128/gryadet-novaya-kholodnaya-voyna-politolog-predupredil-o-riske-proksi-voyny-ssha-i-kitaya-v-evrope-1072273015.html

"Грядет новая холодная война": политолог предупредил о риске прокси-войны США и Китая в Европе

Современный мир движется к новой системе международных отношений, которая будет напоминать эпоху холодной войны. Конфликт между США и Китаем определяет будущее остальных стран. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин

Отвечая на вопрос о долгосрочных перспективах, эксперт дал масштабный прогноз. "Мир в любом случае не будет прежним. Грядет новая холодная война", — констатировал Бавырин. "Мир опять разбредается на блоки. Есть глобальный конфликт США и Китая", — продолжил политолог. Он также указал на возможный риск для России: "А если дело дойдет до прокси-войны США и Китая на территории Европы, то получится, что мы сейчас фактически сражаемся за свой статус в офицерской ставке Поднебесной", — заявил эксперт.При этом Бавырин подчеркнул важность сохранения свободы маневра для России. "Но я считаю, что когда у нас есть партнеры и на Западе, и на Востоке, это дает нам больше денег и свободы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.Также на тему эскалации и переговоров по Украине — в интервью Алексея Черняева: У Европы есть болезненный аргумент для Трампа, чтобы не допустить падение Зеленского.

