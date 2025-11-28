https://ukraina.ru/20251128/front-dyshit-v-storonu-kieva-aleksey-anpilogov-o-perspektivakh-nastupleniya-pod-kharkovom-1072284384.html

"Фронт дышит в сторону Киева": Алексей Анпилогов о перспективах наступления под Харьковом

"Фронт дышит в сторону Киева": Алексей Анпилогов о перспективах наступления под Харьковом - 28.11.2025 Украина.ру

"Фронт дышит в сторону Киева": Алексей Анпилогов о перспективах наступления под Харьковом

С Волчанского плацдарма ВС РФ могут наносить удары сразу по двум направлениям — на Великий Бурлук или вдоль водохранилища на Изюм. Это создает угрозу полного окружения украинской группировки в приграничье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-11-28T05:50

2025-11-28T05:50

2025-11-28T05:50

новости

россия

изюм

днепропетровск

украина.ру

алексей анпилогов

вооруженные силы украины

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/11/1071724320_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_95a18355396fab593e9c28ccebbc2574.jpg

На границе Харьковской и Белгородской областей армия России недавно освободила поселок Синельниково и сейчас зачищает остатки Волчанска.Комментируя вопрос о дальнейших шагах ВС РФ после освобождения Волчанска и Синельниково, эксперт указал на выбор стратегических путей."В целом у нас остаются эти два оперативных направления для продвижения с Волчанского плацдарма на противоположном берегу реки Волчья. Либо двигаться к Великому Бурлуку, полностью отсекая приграничье, либо развивать успех и двигаться вдоль водохранилища, чтобы по более широкому охвату двигаться на Изюм и Славянск", — заявил Анпилогов.По его словам, продвижение усиливается за счет расширения фронта. Эксперт также отметил, что, пользуясь преимуществом в силах, российские войска продлевают фронт вдоль границы за счет продвижения в районе Двуречанского, уже сформирован обширный плацдарм на западном берегу Оскола.Общая динамика на фронте, по оценке эксперта, не оставляет шансов ВСУ. "Почему в 2024 году после Авдеевки мы наступали только по одному направлению? Потому что было не так много сил. А сейчас мы с вами подробно обсуждаем каждый участок фронта. Фронт дышит и дышит в сторону Киева", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в Красноармейске (Покровск) — в статье Павла Котова "Кошмарная ситуация для Украины. Как российская армия продвигается в Покровске" на сайте Украина.ру.

россия

изюм

днепропетровск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, изюм, днепропетровск, украина.ру, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, украина.ру дзен, дзен сво, военный эксперт