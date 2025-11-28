"Фронт дышит в сторону Киева": Алексей Анпилогов о перспективах наступления под Харьковом - 28.11.2025 Украина.ру
"Фронт дышит в сторону Киева": Алексей Анпилогов о перспективах наступления под Харьковом
"Фронт дышит в сторону Киева": Алексей Анпилогов о перспективах наступления под Харьковом
"Фронт дышит в сторону Киева": Алексей Анпилогов о перспективах наступления под Харьковом
С Волчанского плацдарма ВС РФ могут наносить удары сразу по двум направлениям — на Великий Бурлук или вдоль водохранилища на Изюм. Это создает угрозу полного окружения украинской группировки в приграничье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-11-28T05:50
2025-11-28T05:50
На границе Харьковской и Белгородской областей армия России недавно освободила поселок Синельниково и сейчас зачищает остатки Волчанска.Комментируя вопрос о дальнейших шагах ВС РФ после освобождения Волчанска и Синельниково, эксперт указал на выбор стратегических путей."В целом у нас остаются эти два оперативных направления для продвижения с Волчанского плацдарма на противоположном берегу реки Волчья. Либо двигаться к Великому Бурлуку, полностью отсекая приграничье, либо развивать успех и двигаться вдоль водохранилища, чтобы по более широкому охвату двигаться на Изюм и Славянск", — заявил Анпилогов.По его словам, продвижение усиливается за счет расширения фронта. Эксперт также отметил, что, пользуясь преимуществом в силах, российские войска продлевают фронт вдоль границы за счет продвижения в районе Двуречанского, уже сформирован обширный плацдарм на западном берегу Оскола.Общая динамика на фронте, по оценке эксперта, не оставляет шансов ВСУ. "Почему в 2024 году после Авдеевки мы наступали только по одному направлению? Потому что было не так много сил. А сейчас мы с вами подробно обсуждаем каждый участок фронта. Фронт дышит и дышит в сторону Киева", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в Красноармейске (Покровск) — в статье Павла Котова "Кошмарная ситуация для Украины. Как российская армия продвигается в Покровске" на сайте Украина.ру.
"Фронт дышит в сторону Киева": Алексей Анпилогов о перспективах наступления под Харьковом

С Волчанского плацдарма ВС РФ могут наносить удары сразу по двум направлениям — на Великий Бурлук или вдоль водохранилища на Изюм. Это создает угрозу полного окружения украинской группировки в приграничье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
На границе Харьковской и Белгородской областей армия России недавно освободила поселок Синельниково и сейчас зачищает остатки Волчанска.
Комментируя вопрос о дальнейших шагах ВС РФ после освобождения Волчанска и Синельниково, эксперт указал на выбор стратегических путей.
"В целом у нас остаются эти два оперативных направления для продвижения с Волчанского плацдарма на противоположном берегу реки Волчья. Либо двигаться к Великому Бурлуку, полностью отсекая приграничье, либо развивать успех и двигаться вдоль водохранилища, чтобы по более широкому охвату двигаться на Изюм и Славянск", — заявил Анпилогов.
По его словам, продвижение усиливается за счет расширения фронта. Эксперт также отметил, что, пользуясь преимуществом в силах, российские войска продлевают фронт вдоль границы за счет продвижения в районе Двуречанского, уже сформирован обширный плацдарм на западном берегу Оскола.
Общая динамика на фронте, по оценке эксперта, не оставляет шансов ВСУ. "Почему в 2024 году после Авдеевки мы наступали только по одному направлению? Потому что было не так много сил. А сейчас мы с вами подробно обсуждаем каждый участок фронта. Фронт дышит и дышит в сторону Киева", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в Красноармейске (Покровск) — в статье Павла Котова "Кошмарная ситуация для Украины. Как российская армия продвигается в Покровске" на сайте Украина.ру.
